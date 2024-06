ג'סטין טימברלייק

השבוע הזמר בן ה-43 הצטרף לרשימת הסלבס הארוכה בתבל - המפורסמים שנעצרו על ידי המשטרה וזכו לתמונה המבישה ביותר שיש: מאגשוט (תמונת מעצר). אצל טימברלייק זה קרה אחרי שנעצר תחת השפעת אלכוהול ורישיונו נשלל לשנה - ולכבוד המאורע החלטנו לחזור לכל הסלבס שהדהימו אותנו עם מאגשוט משלהם.

צילום: Sag Harbor Police Department via Getty Images

ג'סטין ביבר

אחת התמונות האייקוניות ביותר שייכת ללא אחר מג'סטין ביבר. התמונה הזאת כנראה סימנה את המעבר שלו מהילד המתוק עם הבייבי פייס לילד הרע והמופרע (ועדיין עם בייבי פייס). גם במקרה של ביבר הוא נעצר כשנהג בזמן שאלכוהול זורם בגופו, והוא לא הסתפק רק בזה - וגם היה תחת השפעת סמים. אם ציפיתם לראות אותו הפוך לגמרי מול עדשת המצלמה, תתפלאו לשמוע שמה שהפוך את התמונה לכה אייקונית היא החיוך הענק שמרוח על פרצופו.

צילום: Scott Mc Kiernan, GettyImages IL

ג'ניפר לופז

ג'ני פרום דה בלוק נמצאת לא מעט בכותרות לאחרונה בעקבות השמועות על גירושים מבעלה, בן אפלק. אבל הפעם אנחנו מתעסקים בה בעניין אחר לגמרי - בשנת 1999 ג'יי לו נעצרה לאחר שבילתה במסיבה עם שון קומבס (פי דידי) שבימים אלו מואשם בעבירות מין חמורות. מה בדיוק הסיבה שהם נעצרו בגינה? מתברר שהיא הרבה יותר מפתיעה ממה שאתם חושבים. השניים היו נוכחים בתקרית ירי במסיבה, שהסתיימה בפציעתם של שלושה מבלים. לופז שוחררה לאחר שלא נמצא לה קשר לדבר. מזל.

jlo's mugshot (2000) pic.twitter.com/SMTaV1kT2m — best of jennifer lopez (@badpostjlo) August 25, 2023

פריס הילטון

לאשת העסקים והדוגמנית יש לא מעט שערוריות ברזומה ותמונות מעצר זה ממש לא דבר שזר לה. ב-2007 נעצרה על נהיגה בשכרות (האם יש דבר שהכוכבים אוהבים יותר מזה?), וב-2010 נעצרה על החזקת מריחואנה. אין ספק שהיא היחידה בעולם שיכולה לצאת כמו מלכת השכבה גם בפוטו רצח כמו זה, אייקונית.

צילום: Handout, GettyImages IL

דונלד טראמפ

הנשיא לשעבר של אמריקה הסגיר עצמו בג'ורג'יה, שם הוא עמד לדין על ניסיון להטות את הבחירות במדינה ב-2020. מדובר במעצר קצרצר שמיד אחריו הגיע שחרורו בערבות ב-200 אלף דולר. אבל מספיק מעצר קצר כדי לזכות במאגשוט האייקוני - תמונת המעצר הראשונה אי פעם של נשיא אמריקאי לשעבר. נוצרים את הרגע.

Donald Trump’s mugshot has been released. pic.twitter.com/lscDSJjJUP — Pop Base (@PopBase) August 25, 2023

לינדזי לוהן

מדובר כנראה בשיאנית המעצרים הבלתי מעורערת שמחזיקה בשש תמונות שונות ממעצרים לאורך השנים, כשהראשונה הייתה ב-2007 כשהואשמה בנהיגה בשכרות והחזקת קוקאין, והאחרונה הייתה ב-2013 כשנעצרה בחשד למעורבות בתאונת דרכים קשה עם הפורשה שלה. כמה אנחנו שמחים שמאז היא עברה מהפך בחייה וחזרה להיות הילדה המתוקה שהכרנו אי אז בתקופת "ילדות רעות".

Lindsay Lohan got her first mugshot taken 16 years, ago today. pic.twitter.com/MpW0tbLuky — Pop Hive (@thepophive) July 26, 2023

טראוויס סקוט

חדש-חדש כאן ברשימה: סקוט נעצר אמש (חמישי) וזכינו לקבל מאגשוט גם מהראפר הלוהט. מה בדיוק קרה? הוא נעצר במיאמי בגין שכרות, הפרת סדר והסגת גבול - ככה זה כשלא מספיקה לו רק עבירה אחת. נמשיך לעקוב.

BREAKING: Travis Scott has been arrested for disorderly intoxication and trespassing in Miami, according to police. pic.twitter.com/WzhiU9MeEJ — Daily Loud (@DailyLoud) June 20, 2024

ריס ווית'רספון

בשנת 2013 השחקנית ההוליוודית נעצרה באטלנטה, גם במקרה הזה היה מעורב בעניין נהיגה בשכרות - אבל ממש לא שלה. שוטרים עצרו את בעלה ג'ים טות' לאחר שעלה על ההגה עם אלכוהול בדמו, והסיבה שהכוכבת מצאה עצמה במעצר הייתה שהתחצפה לשוטרים. זה כמובן לא נגמר כאן והיא אף שיקרה להם וטענה שהיא בהיריון - בזמן שהייתה שיכורה לחלוטין. מזל שבהמשך היא התנצלה על ההתנהגות הברברית שלה, סלחנו.

צילום: City of Atlanta Department of Corrections, GettyImages IL

ליסה רובין קלי

השם של השחקנית כנראה לא אומר לכם הרבה, אבל ברגע שנגיד לכם את מי היא שיחקה אתם תהיו בהלם: מדובר בלורי מ"מופע שנות השבעים". ברזומה של השחקנית יש לא מעט מעצרים מגוונים מאוד: נהיגה בשכרות (קלאסי), מרמה ואלימות כלפי בעלה רוברט גיליאם. ב-2014 אחרי חיים לא פשוטים היא נפטרה כשהייתה בת 43 בלבד במכון הגמילה בו הייתה מאושפזת, לא לפני שהצטלמה לאחת מתמונות המעצר האייקוניות ביותר בתולדות הסלבס.

צילום: Handout, GettyImages IL

מת'יו מקונוהיי

הוא נראה מותק של בחור אבל גם מקונהיי מצא את עצמו במעצר, אגב, גם שם דפק חצי חיוך ממיס וכובש למצלמה. הרגע המכונן קרה ב-1999 והוא נעצר באשמת החזקת גראס והתנגדות למעצר. אם להיות כנים, זאת העבירה הכי פחות חמורה מכל הרשימה כאן. אתה עדיין גוד בוי לטעמנו ואנחנו אוהבים את זה.

New artwork for sale! - "Matthew McConaughey Mugshot" - https://t.co/rKhsONiBAL @fineartamerica pic.twitter.com/hPDtLhwGMy — Bill Cannon (@BillCannon5362) February 10, 2021

אמינם

בניגוד לעבירות של נהיגה בשכרות או שימוש בסמים כמו מרבית הרשימה שלפנינו, אמינם לקח את העניינם צעד אחד קדימה ונעצר מסיבה הרבה יותר חמורה. בשנת 2000 הוא הואשם בהחזקת נשק בסתר ותקיפה, לאחר שהוא ואשתו היו מעורבים בעימות מחוץ למועדון בצפון דטרויט. במהלך העימות אמינם שלף את האקדח והסתער על אחד הנוכחים. לא הגזים הבחור.

Eminem mugshot clears all these ngl https://t.co/b28vFfUN9V pic.twitter.com/0WqFxNIy4V — ❌ (@ShawnIsShady) August 18, 2023

ג'יי זי

חשבתם שאמינם הכי מופרע ברשימה? חכו לג'יי זי. הראפר ובן זוגה של ביונסה מחזיק בעבירה חמורה ביותר: ב-1999 הוא נעצר לאחר שדקר לכאורה מפיק תקליטים במועדון הקיט קאט בניו יורק. אם זה לא מספיק, שנתיים אחרי ושלושה ימים בלבד לפני שהגיע לשימוע על מקרה הדקירה - הוא נעצר בשנית, הפעם על החזקת נשק טעון ללא רישיון. אופס.

צילום: Donaldson Collection / Contributor

קלואי קרדשיאן

קלואי נעצרה ב-2007 על נהיגה בשכרות וכיאה למותק אמתית כמוה היא הסגירה עצמה למשטרה ב-2008 לאחר שהפרה את תנאי השחרור שלה. רואים שהיא מגיעה מבית טוב. החלק הכי מדהים בכל הסיפור: המעצר שלה תועד ב"משפחת קרדישאן". חזרנו לצפות בסצנה האייקונית.

צילום: LA SHERIFF'S DEPARTMENT

ברונו מארס

ב-2010 הזמר נעצר בלאס וגאס על החזקת קוקאין. בחקירה הוא טען שזו הייתה הפעם הראשונה שבה השתמש בסמים, ורק מאוחר יותר מארס הודה ששיקר במצח נחוצה ובחיוך מתוק. האם אנחנו מופתעים? לא.

צילום: אימג'בנק/GettyImages