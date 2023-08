רוברט דאוני ג'וניור

צילום: Kypros/Getty Images

בשנות התשעים השחקן נאבק עם התמכרות לסמים - שהובילה גם להסתבכויות עם החוק. ב-1996 הוא נעצר על החזקת הרואין, קוקאין ונשק, וקיבל תקופת מבחן של שלוש שנים והוראה לעבור בדיקות סמים. שנה לאחר מכן הוא לא התייצב לאחת מבדיקות הסמים שלו, ומצא את עצמו בכלא לכמעט ארבעה חודשים; ב-1999 הוא שוב לא התייצב לבדיקה, והפעם נשפט לשלוש שנים בכלא, מתוכן ריצה 15 חודשים. שנים לאחר מכן הוא סיפר כמה סבל בתקופה הזו: "זה הדבר הכי נורא שקרה לי".

לינדזי לוהן

צילום: Splashnews

הכוכבת הסתבכה בהרבה מאוד צרות בתקופת הזוהר שלה, ובסופו של דבר מצאה את עצמה במאסר. הקש ששבר את גב הגמל היה הפרת תנאי המבחן שנקבעו לה בגין עבירות של שימוש בחומרים אסורים: ב-2010 נגזרו עליה 90 יום בכלא, מתוכם ישבה רק 14, ועוד יום אחד כמה חודשים לאחר מכן. שנה לאחר מכן שוב נגזר עליה עונש מאסר, הפעם בגין הפרת תנאי המבחן שנקבעו לה בעקבות מעצר על נהיגה בשכרות. נגזרו עליה 30 ימי מאסר, אבל היא הייתה בפנים רק חמש שעות. העבירות והשלכותיהן לא הפסיקו עד 2015, אז פסק שופט שהיא סיימה את כל עבודות השירות שלה, והכוכבת החליטה להוריד פרופיל ולעבוד על עצמה. במרץ האחרון, אגב, הייתה לה עוד תסבוכת עם החוק - הפעם כזו שלא קשורה לסמים או לאלכוהול. לוהן הואשמה לצד סלבס אחרים שקידמה מטבעות קריפטוגרפיים ברשתות החברתיות מבלי להבהיר שקיבלה תשלום על כך. היא טענה כי לא הייתה מודעת לחובת הגילוי הנאות על תוכן פרסומי, והעניין נסגר בתשלום קנס בלבד.

קלואי קרדשיאן

צילום: LA SHERIFF'S DEPARTMENT

אחת מבנות משפחת קרדשיאן הייתה פעם מאחורי סורגים? כן, אתם קוראים נכון. קלואי נעצרה ב-2007 על נהיגה תחת השפעת אלכוהול, וקיבלה כעונש רק עבודות שירות וקורס נהיגה מונעת. בעוד את עבודות השירות היא השלימה, היא לא הגיעה לכל שיעורי הנהיגה המונעת, לדבריה בגלל לוח הזמנים העמוס שלה. התוצאה? 30 יום בכלא. טוב, זה לפחות מה שנגזר עליה; בפועל היא שוחררה תוך פחות משלוש שעות עקב עומס בבית הכלא, פרקטיקה מקובלת עבור עבריינים לא-אלימים.

פריס הילטון

צילום: Handout, GettyImages IL

לפלרטוט הקצר של קלואי עם בית הכלא היה תקדים: שנה קודם פריס הילטון נעצרה על נהיגה תחת השפעת אלכוהול. שללו לה את הרישיון לשלוש שנים ונתנו לה קנס של 1,500 דולר, אבל הכוכבת הבלונדינית בכל זאת נתפסה נוהגת במהלך השלילה - ולא רק זה, אלא גם בלי אורות ובמהירות כפולה ממהירות הנסיעה המותרת. הבנטלי בשווי 190,000 דולר שלה הוחרמה, ובהתחשב בכל העבירות ובכך שלא הגיעה לקורס החינוכי בנושא אלכוהול, נגזרו עליה 45 ימים בכלא. בפועל היא שוחררה למעצר בית אחרי יומיים בכלא מפני שסבלה מחולי מסתורי, שלאחר מכן התברר כהתקפי חרדה. ההחלטה הזו לא מצאה חן בעיני השופט, שהחזיר אותה לבית הכלא - מה שגרם להילטון לקרוא את הקריאה המפורסמת "זה לא צודק!". בסופו של דבר תקופת המאסר הכוללת שלה הסתכמה ב-23 ימים - בכל זאת מכובד.

ג'סטין ביבר

צילום: Scott Mc Kiernan, GettyImages IL

כן, קללת הנהיגה בשכרות לא פסחה גם על ביבר. כשהיה בן 19 הוא נעצר על נהיגה בשכרות עם רישיון פג תוקף בזמן מרוץ מכוניות במיאמי, וגם לא שיתף פעולה עם מעצרו. בדיקת הרעלנים העלתה שרמת האלכוהול בדמו לא עברה את המותר, אבל בארה"ב מותר לשתות אלכוהול רק מגיל 21 - וחוץ מזה הבדיקה העלתה גם עקבות של זנקס ושל מריחואנה. הוא שוחרר ממעצר יום לאחר מכן, ולא נשפט לתקופת מאסר אלא לסדנת ניהול כעסים, סדנת נהיגה מונעת, קנס - ותרומה של 50,000 דולר לצדקה. תמונת המעצר המחויכת שלו שברה את הרשת, אם כי שנים אחר כך הוא הכה על חטא: "אני לא גאה במקום שבו הייתי בחיי. מאז עד עכשיו הבנתי משהו: אלוהים היה קרוב אליי אז כמו שהוא קרוב אליי עכשיו".

מייק טייסון

צילום: Kypros/Getty Images

איירון מייק היה אלוף העולם הבלתי מעורער במשקל כבד, וזה בטח עזר לו כשנכנס לכלא. זה קרה ב-1992, באשמה חמורה מאוד: אונס דזירה וושינגטון, המועמדת לתחרות מלכת היופי השחורה של ארה"ב בה שפט. הוא קיבל קנס, שש שנות מאסר בפועל וארבע שנים על תנאי. בפועל היה מאחורי סורג ובריח רק שלוש שנים, במהלכן הספיק להתאסלם ולשנות את שמות למאלכ עבד אלעזיז. גם לאחר השחרור הוא לא הפסיק להסתבך עם החוק: השתתף בקטטה המונית, הכה צלם, התקוטט עם אזרחים וגרם לאשפוז שלושה מהם, וזה בנוסף לפשיטת רגל. בתחילת השנה פורסם כי הוא נאשם פעם נוספת באונס אישה בשנות התשעים.

מרתה סטיוארט

המשיכה בקריירה כאילו כלום. מרתה סטיוארט | צילום: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images, Getty Images

סטיוארט היא הגורו של משק הבית - גם אם מדובר בבית כלא. העבירה הראשונה שלה הייתה מידע פנימי - מכירה מוקדמת של מניות עקב חשיפה למידע פנימי בדבר ירידת שווי המניה, שחסכה לה כ-45,000 דולר. סטיוארט הכחישה, אבל עדות אחרת חשפה שההכחשה היא שקר במצח נחושה - וכך היא הועלתה למשפט באשמת הונאת ניירות ערך, שיבוש הליכי משפט וקונספירציה. עבירת ההונאה לא סיבכה אותה בצרות הפעם, אם כי בהמשך היא שילמה עליה 195,000 דולר במסגרת משפט אזרחי; אבל על כך ששיקרה לרשויות ושיבשה הליכי משפט היא קיבלה חמישה חודשים בכלא, חמישה חודשים של מאסר בית ועוד שנתיים של תקופת מבחן. סטיוארט מילאה את תקופת המאסר כמו גדולה וחזרה לנהל את הקריירה הענפה שלה כאילו כלום לא קרה.

מארק וולברג

כבר לא גזען ומתלהם? מארק וולברג | צילום: Facebook/thewahlbergmen

וולברג גדל בשכונה מוכת עוני ופשע בבוסטון. הוא הספיק להתמכר לקוקאין ולסמים אחרים כבר בגיל 13, ובגיל 16 נעצר על תקיפת גבר וייטנאמי על רקע גזעני. וולברג כינה אותו "חרא וייטנאמי מזוין" וחבט בו עם מוט עץ עד אובדן הכרתו של הקורבן. מאוחר יותר באותו היום השחקן תקף באגרופים וייטנאמי-אמריקאי נוסף בשם ג'וני טרין ופגע בעינו. הוא נעצר בחשד לניסיון לרצח של טרין ונשפט לשנתיים מאסר, מתוכן ריצה רק 45 ימים. יש לציין שבשלב הזה גם הייתה לו היסטוריה של תקיפת אפרו אמריקאים על רקע גזעני, לצד תקיפות אלימות אחרות - שהמשיכו גם אחרי שהתפרסם.

בשנת 2014 וולברג הגיש בקשת חנינה למדינת מסצ‘וסטס על מנת שלא ייחשב עוד לבעל רקע פלילי, על מנת שיוכל לקבל רישיון זכיינות ברשת ההמבורגרים המשפחתית ושיוכל לעבוד עם נוער בסיכון. הבקשה עוררה סערה ענקית גם בקרב הציבור וגם בקרב קורבנותיו, ושנתיים לאחר מכן אמר וולברג כי הוא מתחרט עליה ועתירתו נסגרה.

כריס בראון

צילום: Kypros/Getty Images

אנחנו לעולם לא נסלח לבראון על כך שתקף את ריהאנה, זוגתו דאז, בפברואר 2009 - אבל זה לא הפשע היחיד שלו. בין היתר הוא גם השתתף בקטטות (עם אנשים כמו דרייק ופרנק אושן, לא פחות), נתפס עם שאריות מריחואנה בדמו והפר צו הרחקה. ב-2014 בראון נכנס לכלא מכיוון שהפר את העונש "על תנאי" שנקבע לו למשך חמש שנים על תקיפתה של ריהאנה: באוקטובר 2013 הוא תקף במכות אדם שניסה להצטלם איתו והוביל לאשפוזו. הוא היה בכלא במשך 108 ימים, ומאז תקף כל כך הרבה אנשים שאם נתחיל לפרט אותם לא נסיים פה עד מחר. מדהים שהזמר, שסובל מהפרעה דו קוטבית וגם מהפרעת דחק פוסט טראומטית, מצליח איכשהו להמשיך לנהל קריירה עם היסטוריה ארוכה כל כך של אלימות.

פליסיטי הופמן

פליסיטי הופמן, 2019 | צילום: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images

כוכבת "עקרות בית נואשות" הורשעה בשוחד - פשע אותו ביצעה עבור הבת שלה. ב-2019 נחשפה פרשת שוחד הקבלה לאוניברסיטה בהוליווד, בה הייתה מעורבת גם הופמן, ששילמה אלפי דולרים על מנת לזייף את מסמכי הקבלה של בתה לאוניברסיטה יוקרתית והעמידה פנים שהיא ספורטאית.

Still thinking about how much Felicity Huffman ate her prison fit up pic.twitter.com/XkKErHR3mq — I Could’ve Just Sat On In With Massa (@WrittenByHanna) July 12, 2022

כתוצאה מכך היא נשלחה להיות נואשת בכלא, בו בילתה 14 ימים בנוסף לקנס של 30 אלף דולר ו-250 שעות של שירות קהילתי. "הפרתי את החוק", כתבה בהצהרה רשמית לאחר המשפט, "אין תירוצים או הצדקות לפעולות שלי, ואני רוצה להתנצל שוב בפני הבת שלי, בן זוגי, סטודנטים שעובדים קשה כל יום כדי להתקבל לאוניברסיטה והוריהם שמקריבים המון כדי לתמוך בהם".

אליסון מאק

אליסון מאק, 2018 | צילום: Jemal Countess/Getty Images

ונסיים עם המקרה המופרע של אליסון מאק, הזכורה בעיקר כקלואי מ"סמולוויל". טוב, היא הייתה זכורה עבור תפקידה בסדרה, אבל היום היא זכורה יותר כעבריינית שהודתה באשמת סחר בבני אדם למטרות מין, סחיטה וקשירת קשר לסחיטה באיומים. הטרלול נכנס לחייה עם הצטרפותה לכת נקסיום, שהתיימרה להיות ארגון המספק תוכניות לשיפור עצמי, ונחשפה ככת המגייסת נשים והופכת אותם לשפחות המין של המנהיג. לפי טענת התובעים, היא קודמה לדרגה הבכירה בארגון מבין הנשים בפירמידת השליטה, פעלה על מנת לגייס נשים עבור מנהיג הכת שיהפכו גם הן לשפחות מין והכריחה נשים לקיים יחסי מין עם המנהיג לפי דרישותיו תחת איומים בגילוי מידע פוגעני עליהן. ב-2021 נגזרו עליה שלוש שנות מאסר, ובחודש שעבר היא שוחררה לאחר שנתיים בלבד בזכות התנהגות טובה וסיוע להפללתו של מנהיג הכת קית' רנייר, עליו נגזר עונש מאסר של 120 שנה. עד 120, כמו שאומרים.