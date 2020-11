הבוקר, בטור אישי חשוף במיוחד, מייגן מרקל, אשתו של הנסיך הארי, חשפה שעברה לידה שקטה ביולי האחרון. הדוכסית מסאסקס כתבה בגילוי לב על הרגעים הקשים בהם הבינה שאיבדה את העובר שלה, בזמן שהיא מחזיקה את בנה התינוק – ארצ'י. בבריטניה קיבלו בשוק את הבשורה הקשה, ורבים מהאזרחים ומאנשי התקשורת שתקפו את מייגן פעמים רבות בעבר, גילו צדדים אחרים – והגיבו לבשורה.

מנחה תכנית הבוקר "Good Mornin Britain", פירס מורגן, ניצל את הבמה לשלוח את אהבתו למייגן. המנחה הוותיק ניצל את הבמה פעמים רבות בעבר כדי לתקוף את מייגן ולבקר את הבחירות שלה, אבל כעת – צד אחר יצא ממנו. "זה קרה ביולי. חדשות מאוד עצובות בשבילה ובשביל הארי", הוא אמר בשידור. "אני חושב שזה יגע לרבים מאיתנו. למרבה הצער, הריונות רבים מסתיימים בלידה שקטה. מייגן כתבה בצורה רגישה ועוצמתית".

I was exactly Meghan’s age with one child and a younger husband when I had a miscarriage .. then another ... and another. Be kind. It’s a very lonely space. https://t.co/iNxDXmF4TM

המגישה שלצידו, סוזנה, הוסיפה על הדברים: "הדבר העיקרי שפרסומים כאלה עושים זה לספק קצת נחמה לאנשים שעברו חוויה דומה. כשמישהו מפורסם מדבר על נושא שממש קשה לדבר עליו", היא אמרה. "אנחנו שולחים הרבה אהבה למשפחה".

לא רק התקשורת הבריטית הגיבה בתדהמה, ומעריצים רבים של הזוג המלכותי יצאו בהודעות תמיכה במייגן, תוך שהם מספרים את החוויות הקשות שעברו בעצמם. "הייתי בדיוק בגיל של מייגן עם ילד אחד כשעברתי לידה שקטה.. ואז עוד אחת, ועוד אחת", כתבה אחת הגולשות. "תהיו אדיבים, זה מקום מאוד בודד".

My wife went through a miscarriage two years ago. We were in Australia and felt alone. It was so traumatic. To grieve a future that wasn't there. It also felt difficult to talk about. A strange taboo. It is so healthy and healing when anyone talks about this topic so openly.