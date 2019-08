View this post on Instagram

השנים חולפות מהר, רק אתמול היתי ילדה קטנה עם חלומות גדולים . היום אני בת 33. עם הגיל מבינים מה העיקר ומה התפל בחיים . עשיתי דרך , לא קלה , אך יש לי עוד דרך מאוד ארוכה לפני . תמשיכו לחלום ולחייך . החיים יפים ! יום הולדת שמח שיהיה לי ... The years pass quickly, only yesterday I was a little girl with big dreams. Today I am 33 years old. With age you understand what is essential and what is bland in your life. I made a lot, it was not easy, but I have another very long way ahead of me. Keep dreaming and smiling. Life is Beautiful ! Happy Birthday to me... #goodvibes #happiness #friends #family #love #dreemscometrue