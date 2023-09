כשדרו ברימור הודיעה שתוכנית האירוח שלה "המופע של דרו ברימור" תחודש למרות השביתות המתמשכות בהוליווד בהובלת עשרות אלפי שחקנים ותסריטאים, היא גם עמדה מאחורי ההחלטה שלה - למרות התרעומת שעוררה בהפרת כללי השביתה שאוסרים להמשיך בהפקות שונות. ברימור בחרה להחזיר את תוכניתה לשידור ברשת CBS ובעקבות כך הודחה מהנחיית טקס פרסי הספר הלאומי, מפרסי הספרות היוקרתיים בארצות הברית.

בהודעה מטעם קרן הספרים הלאומית של ארצות הברית, המקיימת את הטקס היוקרתי, נמסר כי הטקס הוא "ערב המוקדש לחגיגת כוחה של הספרות ותרומתם של סופרים לתרבות שלנו. לאור ההודעה כי 'המופע של דרו ברימור' תחדש את הפקתה, הקרן ביטלה את הזמנתה של ברימור להנחות את טקס פרסי הספר".

The Drew Barrymore Show's WGA writers, fans, and our union allies held the picket line for 8+ hours outside of CBS. #WGAstrike pic.twitter.com/ueJflYg7Bz