הו, בדיוק חיפשנו דרך להפוך את קווין ספייסי לעוד יותר קריפ. שנה בדיוק אחרי ששבר שתיקה תקשורתית ארוכה ופרסם סרטון בו הוא פונה לצופים ואומר להם בין השאר, "אני יודע מה אתם רוצים, אתם רוצים שאחזור", ספייסי פרסם סרטון נוסף, גם הוא באווירת חג המולד, וגם בו חוזר ספייסי לדמות של פרנק אנדרווד מ"בית הקלפים". הפעם ספייסי מספר שהיתה לו שנה טובה, ומפציר בצופיו להפיץ אהבה וטוב לב במהלך החגים ומעבר להם. אני יודע מה אתם חושבים - הוא רציני?", שואל ספייסי, ומשיב: "אני רציני עד מוות". את הסרטון חותם השחקן, שהואשם בשורת הטרדות ותקיפות מיניות שהתפרשו על פני עשרות שנים, בהמלצה להימנע מעימותים. במקום זאת, הוא מייעץ לצופים: "תהרגו אותם בחביבות" - Kill Them With Kindness, שהוא גם שמו של הסרטון. ואם בשנה שעברה הסרטון של ספייסי התקבל בסקרנות, השנה הוא זכה בעיקר לבוז מגופי התקשורת שסיקרו אותו. הסרטון כונה "ביזארי", "מוזר", "חידתי" ואף "מבעית". טוב, בכל זאת הוא מציע בו לחסל אנשים. בעתה היא אחת התגובות הפופולריות לסרטון ברשתות החברתיות, ובטוויטר פורסמו מספר ציוצים פופולריים שתהו אם ספייסי אכן מאיים להרוג את כולם. באחד הציוצים אף קשרו בין האיום (המבודח?) של ספייסי לבין מותו של אחד המתלוננים נגדו - גבר שזהותו לא נחשפה, שהתלונן על כך שספייסי תקף אותו במהלך עיסוי - בחודש ספטמבר, מה שהוביל לסגירת התיק הספציפי הזה נגד השחקן. צופי "בית הקלפים" זוכרים ודאי שאנדרווד בגילומו של ספייסי הורה על חיסולם של אויביו הפוליטיים, ובמקרה אחד אף גרם לרציחתם להיראות כמו התאבדות. תוסיפו לכך את העובדה שמתלונן נוסף נגד ספייסי ביטל במפתיע את תלונתו בחודש יולי האחרון ותקבלו את כל התנאים לתאוריית קונספירציה - בדיוק כמו ב"בית הקלפים". "אני די בטוח שהוא מאיים להרוג את כולנו", נכתב באחד הציוצים, "קווין ספייסי ירצח את כולנו" נכתב באחר ובשלישי נכתב "קשה לי לחשוב על משהו מטורף יותר מקווין ספייסי שאומר 'היתה לי שנה... טובה' במסתוריות כשחלק מהמתלוננים נגדו מתו בנסיבות חשודות". Did... did Kevin Spacey just threaten to kill us? pic.twitter.com/YFvYWiJAIM — Jordan Ross (@TheJordanRoss) December 24, 2019 can't think of anything more insane than kevin spacey saying "i've had a...good year" mysteriously when several of his accusers died under suspicious circumstances — its mr thanksgiving (@sexualjumanji) December 24, 2019 נגד ספייסי הוגשו לפחות שלוש תלונות במשטרה, נוהלו נגדו שלוש חקירות משטרתיות שונות במקרי תקיפה והטרדה, והוא נתבע גם בתביעה אזרחית בתחילת השנה שעברה. נוסף על כך, גורמים שונים בתעשיית הבידור, בהם עובדי הפקה ב"בית הקלפים" ושותפיו של של ספייסי לקאסט השחקנים של "החשוד המיידי" סיפרו בראיונות כי התנהגותו הטורפנית של השחקן - שהופנתה לרוב לגברים צעירים שעבדו איתו - נדונה בפני מעסיקיו לא פעם. לספייסי מיוחסת שורת מקרי הטרדה מילולית ומקרים שונים בהם כפה מגע אינטימי על עובדים שונים. פרשת ההטרדות שלו פורסמה ב-2017, במקביל לפרסום היסטוריית ההטרדות והתקיפות של המפיק ההוליוודי הארווי וינשטיין. מאז, ספייסי לא מועסק בפרויקטים הוליוודיים גדולים. הוא פוטר מ"בית הקלפים", וכל הסצנות ששיחק בהן בסרט "כל הכסף שבעולם" צולמו מחדש, והסרט הופץ ללא הופעתו של ספייסי. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן