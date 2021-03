אחרי שנה ארוכה וקשה בצל התפרצות נגיף הקורונה, הוליווד מתחילה להראות סימני התאוששות ומפגינה אופטימיות עבור התקופה הקרובה. ודבר לא מסמל את שובן של תעשיות הקולנוע והטלוויזיה לעבודה מלאה (או לפחות, פחות חלקית) יותר מחזרתם של טקסי הפרסים. טקס גלובוס הזהב שנערך הלילה בשני מוקדים - ניו יורק ולוס אנג'לס, בהנחייתן של טינה פיי ואיימי פולר - נחשב בדרך כלל לאחד הטקסים הזוהרים והמבדרים ביותר בלוח השנה ההוליוודי, וזאת בעיקר בזכות העובדה שהוא חוגג מצוינות גם בקולנוע וגם בטלוויזיה. הגרסה שנערכה הלילה הייתה, מתוקף האילוצים, מעט פחות זוהרת, עם מועמדים שונים שישבו בבתיהם ושיגרו מהם נאומי זכייה, אבל אי אפשר לומר שלא היה מבדר.

עבור הקהל הישראלי, הטקס הערב היה מעניין משתי סיבות עיקריות: הנוכחות של גל גדות, כוכבת "וונדר וומן 1984" שהגישה את פרס הסרט הטוב ביותר שאיננו דובר אנגלית לסרט "מינארי", והמועמדות של שירה האס - שהייתה מועמדת לפרס השחקנית הטובה ביותר במיני סדרה על "המורדת" מבית נטפליקס. האס, למרבה הצער, לא זכתה, ומי שקטפה את הפרס הייתה אניה טיילור-ג'וי, כוכבת "גמביט המלכה".

את המועמדויות לטקס - ששודר הלילה ב-yes - הובילו הסרטים "מאנק", "משפט השבעה משיקגו" ו"אישה צעירה מבטיחה" - שדילגו כולם על הקרנות מסורתיות בבתי הקולנוע ועלו בנטפליקס או בשירותי VOD מעבר לים. כולם, אגב, גם הפסידו בקטגוריית סרט הדרמה הטוב ביותר, לטובת "ארץ נוודים" (Nomadland) של הבמאית קלואי ז'או, שגם קטפה את פרס הבימוי הטוב ביותר והייתה האישה השנייה בהיסטוריה לעשות זאת (אחרי ברברה סטרייסנד).

בפרס הסרט הקומי או המוזיקלי זכה "סרט המשך בוראט" (שגם קטף את פרס השחקן הראשי עבור סשה ברון כהן), ובפרס השחקנית הראשית באותה קטגוריה נרשמה אחת ההפתעות הגדולות של הערב, עם זכייתה של רוזמונד פייק על חלקה ב"אכפת לי" של נטפליקס. צ'דוויק בוזמן, כוכב "הפנתר השחור" שהלך לעולמו במהלך 2020, זכה לאחר מותו בפרס השחקן הראשי בסרט דרמה על "הבלוז של מא רייני", גם הוא של נטפליקס. פרס שחקן המשנה הוענק לשחקן דניאל קלויה על "Judas and the Black Messiah" - אך השחקן שכח לכבות את כפתור המיוט בזום בזמן נאום הזכייה.

Daniel Kaluuya forgetting to unmute his zoom after winning the Golden Globe for best actor is relatable at pic.twitter.com/RMN3lXf2ww