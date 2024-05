ההופעה של נציגת ישראל, עדן גולן, אמש (מוצ"ש) באירוויזיון זיכתה אותה בהרבה אהבה מהקהל בבית, אבל להרבה פחות אהבה מהשופטים – וללא מעט קריאות בוז מהקהל במקום. אותן קריאות בוז הפכו לרועמות יותר כאשר השידור עבר לירושלים, להקראת חלוקת הנקודות של ישראל על ידי מגישת התאגיד מאיה אלקולומברה.

מי שפחות אהבו את שריקות הבוז הם שני הקומיקאים הגרמנים יאן בוהמרמן ואולי שולץ, ששידרו את משדר האירוויזיון החגיגי באוסטריה ואמרו בזמן שריקות הבוז של הקהל העוין באולם: "לכו ת*דיינו, לכו ת*דיינו, ברצינות. ת*דיינו חזק, יא מ**ננים". צמד הקומיקאים הגרמנים, ששידר את התחרות לתחנת הרדיו האוסטרית FM4 וכן בלייב סטרימינג, התייחס בשידור גם לביצוע של גולן ולשריקות הבוז הרועמות, שהוחלשו בשידור: "לא עשו לה חיים קלים כאן".

"F*ck You, F*ck You, seriously, F*ck You hard, you w*nk*ers!"



Some may find the reaction of the @radiofm4 @ORF hosts to those in the audience booing Israel a little tame. But hey, it's a public broadcaster so they had to play it 'safe'...



Thank you @janboehm and Olli Schulz! pic.twitter.com/kWJnBpOKQx — Daniel Schwammenthal (@DSchwammenthal) May 12, 2024

הצמד האוסטרי חילק לא מעט הערות הומוריסטיות עוקצניות במהלך הערב. אחרי הביצוע של להקת הבנים 5Miinust & Puuluup, שייצגה את אסטוניה, אמר בוהמרמן: "זו חבורה של 'אנשים מגניבים' שחשבו: מה אנחנו יכולים לעשות? לבשל קראק? לא נו, בואו נלך להתחרות באירוויזיון". שולץ מצדו, תהה אם הזמר הלטבי דונס הוא האיש שעשה לו עיסוי רגליים: "אולי זה האדם שעשה לי עיסוי ברגליים", אמר המגיש כששותפו נקרע מצחוק ואומר: "פעם שני גברים עשו לי עיסוי".

עדן גולן וישראל סיימו במקום החמישי הכללי בתחרות, עם מקום שני בקולות הקהל. במסיבת עיתונאים אחרי הזכייה אמרה גולן: "עם כל מה שעברתי אני מרגישה כל כך מדהים וטוב, וכזאת גאווה. אין לי מספיק מילים בשביל להסביר איך אני מרגישה ואיך אני שמחה שאני כאן - ולאן שהגענו. זו עבודה קשה של חודשים, ופה שבועיים של תקופה מצד אחד הכי מדהימה ושאני לא אשכח ומצד שני מאוד קשה גם. כנראה שבסוף אחרי הנאמבר, זה הכל יצא ממני".

בתחרות ניצח.ה נמו משוויץ, שהתייחס.ה במסיבת עיתונאים לשנה הסוערת ברקע המלחמה בעזה: "כל החוויה הזאת הייתה אינטנסיבית ולא רק נעימה כל הדרך. היו הרבה דברים שלא נראו כאילו הם קשורים רק לאחדות ולאהבה וזה העציב אותי... והנושא הזה עדיין צריך הרבה עבודה עליו".