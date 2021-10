הוליווד עדיין מנסה לעכל את הטרגדיה שהתרחשה אתמול (חמישי) על סט הסרט "Rust": השחקן אלק בולדווין, הכוכב הראשי של המערבון ומי שגם משמש בתור אחד ממפיקיו, ירה למוות בטעות בצלמת הסרט האלינה האצ'ינס, ופצע גם את הבמאי ג'ואל סוזה. האירוע הקשה הוביל לתגובות רבות בהוליווד, בהן גם אחת מטעם משפחתו של ברנדון לי - שחקן ובנו של אמן הלחימה ברוס לי, שנהרג בנסיבות דומות.

ברנדון לי נהרג בחודש מרץ 1993, לאחר שבמהלך צילומי סצנת יריות בסרט "העורב" הוא נורה על ידי שחקן שהאמין שאקדחו טעון בכדורי דמה. הכדור, שהתברר כאמיתי, פגע בבטנו של לי, והשחקן פונה לטיפול רפואי אך מת מאובדן כמות גדולה של דם. לי מצא את מותו ימים בודדים לפני חתונתו המתוכננת עם בת זוגו, ובסצנות שלא הספיק לצלם נעשה שימוש בטכנולוגיית CGI, שהשתילה את פרצופו על גופו של שחקן אחר. תקרית הירי הוגדרה באופן רשמי בתור "תאונה כתוצאה מרשלנות", אך לא הוגשו כתבי אישום נגד אף אחד מהמעורבים.

הבוקר, בצל הידיעות על מותה של האצ'ינס, עלה בחשבון הטוויטר של לי - אותו מתחזקת אחותו, שאנון - ציוץ המתייחס לטרגדיה, ולדמיון בין שני המקרים: "תנחומינו למשפחתה של האלינה האצ'ינס, ג'ואל סוזה ולכל המעורבים בתקרית על הסט של 'Rust'. אף אחד לא אמור להיהרג מירי על סט צילומים. נקודה". הציוץ פורסם לאחר שהרשת התמלאה באזכורים למותו של לי, ולעובדה שאולי האסון האחרון יכול היה להימנע. "הוליווד לא למדה כלום מהמוות של ברנדון לי", כתבה אחת הגולשות. "רק מזכיר שהשחקן שהרג בטעות את ברנדון לי היה כל כך נסער, שהוא עזב את עולם המשחק במשך שנה אחרי הסרט", ציין אחר. אלק בולדווין והאלינה האצ'ינס | עיבוד: סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים

לאחר מותו של לי, צפו מחדשת תיאוריות קונספירציה הנוגעות למותו של אביו - שמת 20 שנה קודם לכן במהלך צילומי הסרט "משחק המוות". הסיבה הרשמית למותו של לי האב הוגדרה כמפרצת במוח, כתוצאה מתגובה אלרגית לכדורים שנטל, אך לאורך השנים שמועות גרסו כי לי נרצח על ידי גנגסטרים מתעשיית הקולנוע בהונג קונג או על ידי כנופיית סמים. השניים נקברו אחד לצד השני בסיאטל, וושינגטון.

בשלב זה עוד לא ברור כיצד אקדח הדמה בו בולדווין ירה הצליח לגרום למותה של הא'צינס ולפציעתו של סוזה, שמאז כבר השתחרר מבית החולים. בולדווין נחקר על ידי משרד השריף המקומי, ומסתמן כי לא יוגשו נגדו אישומים כלשהם. דובר מטעמו של השחקן סירב להרחיב, אך מסר כי "הייתה תקרית של פליטת כדור מאקדח דמה עם כדורי סרק". מנגד, במשטרה המקומית טענו כי עוד לא ברור איזה סוג של קליע היה באותו נשק. בולדווין תואר כמי שהיה "בדמעות ובסערת רגשות" לאחר התקרית, והוא אף מחק פוסט שהעלה שעות קודם לכן לחשבון האינסטגרם שלו, בו "התלונן" על כך שצילומי הסרט מתישים.

באופן סמלי למדי, עלילת "Rust" מזכירה את האסון שהתרחש על הסט שלו, שכן בולדווין משחק את סבו של בן 13 שמורשע בהריגה בטעות. הסרט צפוי להציג את הרלנד ראסט, הסב בגילומו של בולדווין ופורע חוק בפני עצמו, בעודו נוסע לקנזס כדי להבריח את נכדו מהכלא, שם הוא מחכה לגזר דין מוות. צילומי הסרט היו אמורים להימשך עד תחילת חודש נובמבר, אך הם הופסקו באופן מיידי - ובשלב זה לא ברור מה יעלה בגורלו של הפרויקט.

