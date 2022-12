כמעט עשרה חודשים אחרי שנעצרה ברוסיה בחשד להחזקת סמים, הכדורסלנית האמריקאית בריטני גריינר שבה הביתה. ביום חמישי האחרון יצאה ההודעה המפתיעה כי נחתם הסכם חילופי אסירים בין רוסיה לבית ארצות הברית, במסגרתו שוחררה גריינר לחופשי. האמריקאים, מצדם, שחררו בתמורה את סוחר הנשק הרוסי ויקטור בוט, שריצה עונש של 25 שנות מאסר בגין בארצות הברית בגין עבירות חמורות של סחר בנשק וסיוע לארגוני טרור. עסקת חילופי האסירים עצמה התקיימה בנמל התעופה באבו דאבי, ולאחר מכן גריינר הוטסה בחזרה לארצות הברית, לראשונה מאז פברואר 2022. סרטון מרגע ביצוע העסקה, בו חלפו שני האסירים המשוחררים האחד על פני השנייה, פורסם ברשת. זאת בנוסף, לצילומים ראשונים של גריינר אחרי שעלתה על המטוס שהוציא אותה מרוסיה, לראשונה זה עשרה חודשים.

בתמונות ניתן לראות את הכדורסלנית בת ה-32 כשהיא קצוצת שיער. על פי דיווח של CNN, גריינר נאלצה לקצוץ את שיערה במאסר, כיוון שהקור הרוסי לא אפשר לא לייבש את שיערה אם נרטב. CNN גם פרסם תמונות של גריינר מתוך מחנה המאסר.

A first look at Brittney Griner being released from prison and on her way back to the U.S.



(via NBA Today) pic.twitter.com/2hUIdhEHc4