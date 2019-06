אחרי כמה ימים של דיווחים מלאי דיסאינפורמיציה אודות מותה של נואה פטהובן, נערה בת 17 מהולנד שנאנסה בילדותה והרעיבה את עצמה למוות, הוריה מגיבים היום לראשונה. ״חשוב לנו להדגיש שזו הייתה סיבת המוות שלה”, נכתב בהודעה רשמית. "אנו, ההורים של נואה, עצובים עמוקות בגלל מותה של בתנו״, נכתב בהודעה רשמית לתקשורת מטעם בני הזוג פטהובן, ״נואה בחרה להפסיק לאכול ולשתות. חשוב לנו להדגיש שזו הייתה סיבת המוות שלה. היא הלכה לעולמה בנוכחותנו ביום שבת האחרון. אנו מבקשים מכולם לכבד את פרטיותנו כדי שהמשפחה תוכל להתאבל". View this post on Instagram A post shared by Winnen of Leren (@winnenofleren) on Jun 26, 2018 at 2:16am PDT ‫תגובת המשפחה באה לאחר ששלשום פורסם סיפורה העצוב של פטהובן בת ה-17 מהולנד, שסבלה מבעיות נפשיות שנבעו בעקבות סדרת תקיפות מיניות שעברה כילדה ונערה. ‫פטהובן הותקפה מינית פעמיים כשהייתה בת 11 במהלך אירועים חברתיים ונאנסה באכזריות על ידי שני גברים, כשהייתה בת 14. במהלך השנים פיתחה בעיות נפשיות רבות, בהן פוסט טראומה, דיכאון ואנורקסיה, שהאחרונה אף גרמה לה להתאשפז בשנה שעברה במצב קריטי אחרי שאיבריה הפנימיים עמדו לקרוס. במשך שנים שמרה את הסיפורים המחרידים מפני משפחתה וחבריה בסוד משום שהתביישה, וגם כאשר החליטה לשים קץ לחייה הסתירה זאת מסביבתה. בפוסט הפרידה שלה מהעולם כתבה בין היתר "לאחר שיחות רבות הוחלט לאפשר לי להשתחרר מהחיים, מאחר והסבל שלי הוא בלתי נסבל. אני נושמת, אבל לא חיה". ‫ברחבי העולם, וגם כאן אצלנו, דווח כי פטהובן עברה המתת חסד כפי שהחוק ההולנדי מאפשר, למרות שלא כך היה הדבר. בעקבות הפרסומים הרבים התעוררה ביקורת רבה כלפי המשפחה, וגם כלפי קליניקת End Of Life ההולנדית, שאחראית על התהליך הממוסד של המתת חסד. בין היתר, פרסמו ידיעות בנושא רשת BBC ואפילו האפיפיור פרנסיס צייץ בטוויטר כי "המתת חסד וסיוע להתאבדות הם תבוסה לכולנו". אך אתמול פורסמה הבהרה כי ההליך המסורתי של המתת חסד לא אושר לפטהובן בשל גילה הצעיר, וגם כי נטען כי מצבה ניתן לכאורה לריפוי. ‫אחרי שהבינה כי לא תקבל את הסיוע לכך, החליטה פטהובן להפסיק לאכול ולשתות כדי להמית את עצמה. בתחילה חוברה להזנה בכפייה, אך כשהבינו הרופאים ובני המשפחה שאין טעם להילחם ברצונה, אפשרו לה לסיים את חייה וסיפקו לה משככי כאבים כדי להקל על ימיה האחרונים. ‫ View this post on Instagram A post shared by Winnen of Leren (@winnenofleren) on Oct 19, 2018 at 11:53pm PDT ‫על פי החוק ההולנדי, זה אכן אפשרי לעבור המתת חסד, אך הקריטריונים נוקשים. המטופלים שמבקשים לעבור זאת חייבים לחוות סבל פיזי או נפשי מבלי שיש לו סוף באופק, כך שהמשמעות היא שמוצו האפשרות הרפואיות והפסיכולוגיות לסייע להם. בנוסף, הם צריכים להיות צלולים בנפשם מספיק כדי להיחשב מסוגלים לקבל החלטה מסוג כזה. כמו כן, אדם המבקש לעבור המתת חסד חייב להיות מעל גיל 12, ואלו שמתחת לגיל 16 חייבים את אישור ההורים שלהם לתהליך. לאחר כל אלה, ועדה מיוחדת צריכה להחליט אם רופאים או פסיכולוגים מיצו את אפשרויות הטיפול במטופל. חשוב לציין, תהליך המתת חסד הוא נושא שנוי במחלוקת ברחבי העולם, וגם בהולנד, ונדיר עבור בני נוער לקבל אישור לתהליך. הפוסט האחרון של הצעירה שהתאבדה | צילום: צילום מסך {title}





