Here is Mariya on 24 of January and yesterday after the air strike on maternity hospital in Mariupol.#Ukraine #CloseTheSkyUkraine pic.twitter.com/PyAzbGfZ1t — Tetiana Bezruk (@t_bezruk) March 10, 2022

השבוע פורסמו ברשת תמונות מצמררות של אישה הריונית פצועה ומדממת, שנפגעה כתוצאה מתקיפה של צבא רוסיה כנגד בית חולים ליולדות בעיר הנמל מריופול באוקראינה. בתגובה, גורמים רוסיים טענו בטוויטר כי התמונה זויפה על ידי מריאנה פודגורסקאיה, אושיית ביוטי וכוכבת רשת אוקראינית: "זה איפור מציאותי מאוד", הם כתבו בציוץ שנמחק מאוחר יותר על ידי טוויטר.

לאחר שבית החולים ליולדות הופצץ ביום רביעי, גם שגרירות רוסיה בבריטניה הגיבה בציוץ שנוי במחלוקת, לפיו תמונתה של האישה ההריונית הפצועה מחוץ לבית החולים היא בכלל מזויפת. לטענת הרוסים בית החולים לא פעל בזמן המתקפה, ולכן לא ייתכן שנפצעו אזרחים. הוסיפו כי האישה המתועדת בתמונה היא בכלל שחקנית שאיפרה את עצמה על מנת להיראות כמו קורבן. מנגד, הרשויות האוקראיניות מדווחות שבמהלך התקיפה נהרגו שלושה אזרחים ו-17 פצועים נוספים, ביניהם גם ילדים.

על אף טענות הרוסים, בחשבון האינסטגרם של פודגורסקאיה, המונה כבר כ-60 אלף עוקבים, מתועדות תמונות רבות שלה במהלך הריונה, כאשר היא תייגה את בית החולים במריופול מספר פעמים. בעקבות ההאשמות שהוטחו בה, חשבון האינסטגרם שלה מוצף בהאשמות ובהודעות נאצה. "צילום מזויף וחסר בושה", מטיחים בה גולשים בתגובות בשפה הרוסית. לצד זאת, ישנן תגובות רבות שמחזקות אותה: "תישארי חזקה", כתבו הגולשים והוסיפו "לידה רגועה", בצירוף אימוג'י בצבעי כחול וצהוב, צבעי הדגל של אוקראינה.

בעקבות המקרה, פעילת זכויות האדם האוקראינית, אלכסנדרה מטווייצ'וק, קראה בטוויטר לאנשים לתמוך בה: "הרוסים מתנכלים באינסטגרם למריאנה, אישה שנפגעה בבית החולים ליולדות במריופול. הפנים שלה מופיעות היום ברשתות החברתיות ברחבי עולם. אם אתם יכולים לרשום כמה מילים שיתמכו בה, זו תהיה החלטה נכונה. אנחנו נעביר את התגובות שלכם אליה".

דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אמר ביום חמישי לסוכנות הידיעות רויטרס כי "הכוחות הרוסים לא יורים על מטרות אזרחיות" והוסיף שאין ברשותו מידע ברור בנוגע לתקיפה בבית החולים. זמן קצר לאחר מכן, שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב כינה את הטענות בנוגע לתקיפה "פתטיות", בטענה שבית החולים המדובר "הפך ממזמן לבסיס של קיצוניים".

גולשים רבים ברחבי טוויטר קראו לרשת החברתית לחסום את החשבון של השגרירות הרוסית בבריטניה בעקבות ההאשמות שפורסמה. "זה יותר ממספיק כדי למחוק את החשבון של השגרירות", כתב אחד מהגולשים והוסיף, "כאילו שזה שהיא והילד שלה כמעט מתו זה לא מספיק נורא, סביר להניח שהיא תוטרד במשך שנים רבות בעקבות ההאשמה הזו". ואכן, טוויטר בחרה להסיר את הציוץ המדובר: "נקטנו אמצעי אכיפה נגד הציוצים שהפרו את הכללים של טוויטר. מדובר בהתנהגות פוגענית שקשורה בהכחשה של אירועים אלימים", הסביר דובר טוויטר ל-Forbes.