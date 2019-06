"אגש ישר לעניין: בעוד 10 ימים, לכל היותר, אני אמות" במילים קשות אלה פתחה נואה פוטהובן, בת ה-17 מהולנד, את פוסט הפרידה שלה מהעולם לאחר שהלכה בתחילת השבוע לעולמה במסגרת המתת חסד - לאחר שנים בהן סבלה מבעיות נפשיות בעקבות תקיפות מיניות שעברה כילדה וכנערה. "אחרי שנים של לחימה מתמשכת זה סוף סוף נגמר. אני לא אוכלת ולא שותה כבר זמן מה ואחרי שיחות רבות ואבחנות רבות הוחלט לאפשר לי להשתחרר מהחיים מאחר והסבל שלי הוא בלתי נסבל". "זה גמור ומוחלט. אני לא באמת חיה כבר המון זמן. אני שורדת, זה נכון, אבל אפילו זה כבר לא. אני נושמת - אבל לא חיה. אני מטופלת היטב. מקבלת משכחי כאבים חזקים והמשפחה שלי נמצאת לצידי (אני שוכבת במיטת בית חולים בסלון ביתי). נפרדת מהאנשים הכי חשובים בחיי". "אם לא פניתי אלייכם בעצמי כבר לא נוכל להיפרד. אני מאוד חלשה ולכן מגבילה את המפגשים והשיחות שלי רק לאנשים הקרובים והחשובים לי ביותר. אני גם מבקשת מכם: בבקשה אל תציפו אותי בהודעות וספאם, אין לי את הכוחות להתמודד עם זה". "אל תנסו לשכנע אותי לשנות את דעתי או שהבחירה שלי לא טובה, זו ההחלטה שלי והיא סופית. במקרה הזה, האהבה הכי גדולה שתוכלו להפגין כלפי היא לאפשר לי ללכת. אני מודה לכולכם על התמיכה. הפוסט הזה יופיע פה (בעמוד האינסטגרם) רק אחרי שאמות". View this post on Instagram A post shared by Winnen of Leren (@winnenofleren) on Jul 24, 2018 at 3:19pm PDT פוטהובן, שהתגוררה בעיר ארנהם, עברה כשהייתה ילדה מסכת נוראית של התעללות מינית ואונס ובמשך השנים פיתחה בעיות של הפרעת דחק, דיכאון ואנורקסיה. היא הותקפה מינית לפחות שלוש פעמים בילדותה. התקיפות הראשונות בוצעו על ידי בני גילה כשהייתה בת 11 ו-12 במהלך אירועים חברתיים ומקרה האונס אירע כשהייתה בת 14 – אז נאנסה באכזריות על ידי שני גברים בשכונתה. במשך שנים שמרה את סיפורה בסוד משום שהתביישה. רק בשנה שעברה היא התלוננה לראשונה במשטרה על ההתעללות שעברה. "אני מקווה שיום אחד השניים האלה ייתפסו", סיפרה. בחודש דצמבר האחרון אמרה פוטהובן בראיון לעיתון הולנדי כי החליטה לשים קץ לחייה בהמתת חסד מבלי לספר על כך תחילה למשפחתה וקרוביה. "מתוך הבושה חייתי בכל יום מחדש את הכאב. תמיד הייתי מפוחדת, תמיד דרוכה. עד היום אני מרגישה שהגוף שלי מלוכלך". View this post on Instagram A post shared by Winnen of Leren (@winnenofleren) on Jun 26, 2018 at 2:16am PDT בתקופה שלפני המתת החסד, הנערה חשפה כי היא עומדת למות בפוסט באינסטגרם. "אולי חלקכם תופתעו, אבל תכננתי את זה במשך זמן רב, זה לא צעד אימפולסיבי. אגיע ישר לעניין – בעוד 10 ימים אמות. אחרי שנים בהן נלחמתי אני מותשת". על פי החוק בהולנד, ילדים החל מגיל 12 יכולים לבקש לעבור המתת חסד – זאת רק לאחר קבלת אישור רופא כי הם סובלים מבעיה חשוכת מרפא. החוק נכנס לתוקף במדינה החל משנת 2002. אתם לא לבד! אם אתם או אתן חשים מצוקה או חושבים מחשבות אבדניות יש מי שיכול ורוצה לעזור לכם. חייגו 1202 מכל טלפון או פנו לעזרה מקוונת באתר של ער"ן או של עמותת סה"ר {title}





