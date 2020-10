צעיר בן 18 משיקגו נעצר לאחר שתקף מינית ילדה בת 7, בעוד התקיפה מצולמת בשידור חי בפגישת זום של כל הכתה ובנוכחות המורה.

המקרה אירע לפני כמה ימים, כאשר בת השבע וילדי כיתתה היו בהפסקה במהלכו של יום למידה מרחוק. עם היציאה להפסקה ביקשה המורה מהתלמידים לסגור את המצלמות ואת המיקרופונים, והילדה אכן כיבתה את הקול במחשב אבל השאירה את המצלמה דולקת. בשלב הזה החל החשוד, צעיר בן 18 שסיבת שהותו בבית הילדה לא ברורה, לכפות על הילדה לבצע בו מין אוראלי. המורה, שהבחינה מיד באירוע החריג, הורתה בחריפות לשאר הילדים לכבות את המצלמות שלהם והזעיקה בדחיפות את המשטרה, את מנהל בית הספר ואת המחלקה לרווחת הילד של מדינת אילינוי. "הילדים לא הבינו מה קורה", סיפרה בראיון מאוחר יותר ל-chicagotribune, "הם התחילו לשאול 'מה קורה? מה זה?'".

לאחר חקירה התברר כי החשוד, קטרל א' וולס, התעלל מינית בילדה במשך כשנה.

