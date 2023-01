נערה בת 17 מעיראק עברה לינץ' על ידי עשרות גברים שתקפו אותה ורדפו אחריה לאחר שהתלבשה באופן "לא צנוע". האירוע התרחש לאחר שהצעירה הגיע לצפות במרוץ אופנועים בעיר סולימאניה, שנמצאת בחלק של כורדיסטאן העיראקית. בסרטון שעלה ברשתות החברתיות אפשר לראות את הנערה בורחת מקבוצה גדולה של גברים, שבסופו של דבר הקיפה אותה והחלה להכות אותה.

על פי אתר החדשות the national news הנערה, ככל הנראה בעלת אזרחות איראנית, הותקפה בין היתר כי גברים לא מעוניינים שנשים להגיע למרוצים מסוג זה. לדברי עדי ראייה הנערה הושפלה, הוכתה ולאחר מכן הוטחה במכונית שעברה במקום. למרבה המזל היא לא נפצעה באופן שמסכן את חייה. כמו כן, על פי כמה דיווחים התוקפים כינו אותה זונה, והטיחו בה שהיא מתלבשת באופן לא צנוע ו"מסיחה את דעתם של הנהגים".

משטרת העיר עצרה 16 גברים החשודים במעשה, ועל פי דיווחים הוחרמו להם כלי נשק – סכינים, מצ'טות, אגרופנים ועוד: "התקיפות האלה הן בלתי מקובלות", אמר דובר הממשלה לתקשורת. נשיא הפרלמנט הכורדי תיאר את התקיפות בתור "חסרות היגיון" וצייץ: "התקיפות של הגברים נגד הנערה היא תוצאה של נרטיב ברברי שנמצא בשימוש באופן סיסטמתי נגד הנשים שלנו". עדיין לא ברור מה יעלה בגורל התוקפים.

Sulaimani police says they have arrested 16 in connection to the attack on a girl yesterday.



The video of the incident has gone viral and has led to widespread condemnation. pic.twitter.com/9BGDj71Pxq