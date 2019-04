בוליבייה סוערת: הדוגמנית ומלכת היופי, ג'ויס פראדו בת ה22, איבדה את הכתר שלה לאחר שהתחתנה ונכנסה להיריון במהלך תקופת "כהונתה". המהלך, כך מסתבר, ננקט כלפיה לאחר שהפרה את הנהלים (ההזויים בעינינו) שאוסרים על מלכות יופי מכהנות להתחתן או להיכנס להיריון במהלך "כהונתן". את ההודעה הרשמית שחררה בשבוע שעבר סוכנות הדוגמנות הבוליביאנית "פרומוסיונס גלוריה" בפייסבוק, שם הסבירה כי פראדו, שזכתה בתחרות מיס בוליביה ומיס סנטה קרוז ב-2018, פוטרה מתפקידה כתוצאה מ"הפרת חוזה". "פרומוציונס גלוריה מכריזה לידיעת הציבור כי מיס סנטה קרוז הנוכחית ומיס בוליביה 2018 איבדה את התארים שלה מסיבות הקשורות להפרת החוזה. אנו שומרים על יחסים לבביים, ההבנה ההדדית וכיבוד הסכמי הסודיות". בעוד סוכנות דוגמנות לא הסבירה במפורש מהיא הסיבה לנישול של פראדו מהתואר, הייתה זו הדוגמנית עצמה שבחרה לשתף את עוקביה באינסטגרם בסיבה המשמחת. View this post on Instagram A post shared by Joyce Prado Ribera (@joyceprado97) on Apr 14, 2019 at 6:25am PDT "להיות אבא או אמא עשויה להיות האתגר החשוב ביותר שמגיע אלינו בחיים" כתבה מלכת היופי לשעבר, "אבל בדיוק כפי שזה יכול להיות קשה, זה יכול להיות גם הדבר הכי מתגמל בעולם". החשיפה של פראדו עצמה את הסיבה הביאה גם את הסוכנות לשתף בעמוד האינסטגרם שלה תמונה של כותרת העיתון "אל דיה דיגיטל" בה נכתב: "ג'ויס פראדו נותרה ללא כתר בגלל הריונה". בראיון לעיתון אמרה טטיאנה לימפיאס, מנהלת בסוגנות כי לסוכנות יש חוזה לחמש שנים עם ג'ויס, וכי היא "תישאר בשורות הסוכנות כדוגמנית". View this post on Instagram A post shared by Promociones Gloria (@pgloriaoficial) on Apr 13, 2019 at 7:10pm PDT פראדו זכתה בתארי מיס סנטה קרוז במרץ 2018 ובתואר מיס בוליביה ביוני 2018. שלוש שנים לפני כן זכתה בתחרות מיס טוריסמו בוליביה. לפי נהלי התחרויות (וגם נהלי מי יוניברס), על המתמודדות נאסר להינשא או להיכנס להיריון בתקופה בה הן נושאות בתארים או משתתפות בתחרות. "המתמודדות לא יכולות להינשא, להיות נשואות או להיות בהיריון במהלך תקופת התחרות וכהונתן" נכתב באתר, "אסור להן להינשא או להתגרש במהלך כהונתן או ללדת ילדים. אם המלכה כבר נשואה, עליה להישאר נשואה לאורך כל כהונתה". אם אתן שואלות אותנו - ממש כמו שביטלו את הביקיני במיס אמריקה, אפשר לבטל גם את החוק המטופש הזה. באמת לא ברור מי מרוויח ממנו. ושיהיה לפראדו ובן זוגה מזל טוב! {title}





