מצלמות אבטחה הותקנו ברחובות ובמקומות ציבוריים באיראן כדי שהממשל יוכל לעקוב אחר קודי לבוש של נשים, ולעצור אותן במידה והן עוברות עליהם, אינן חובשות חיג'אב ומראות את שיערן בפומבי – כך דווח בכלי תקשורת שונים בעולם, כל זאת בזמן שההפגנות נגד חוקי המדינה ממשיכות.

על פי הדיווחים אישה שתיתפס תקבל בתחילה הודעת טקסט המזהירה אותה מפני ההשלכות על כך שעברה על החוק. אם הדבר יקרה שוב – היא תיעצר. המהלך, לדברי גורמים בממשל, נועד "למנוע את ההתנגדות לחוק החיגא'ב": "ההפגנות האלו מכתימות את התדמית של המדינה ומפיצות חוסר ביטחון לעולם", נאמר. במקביל, המשטרה קראה לבעלי עסקים "לפקח על שמירת הנורמות החברתיות ולבדוק כל אישה וגבר שנכנסים לחנויות". כמו כן פורסם כי משטרות צניעות יעמדו בכניסה לתחנות המטרו בעיר.

החל מ-1979, מאז המהפכה האיסלאמית, נשים נדרשות לעטות חיג'אב בכל יציאה מהבית. אלו שהתנגדו לכך נעצרו, וגרוע מכך. ב-16 בספטמבר נרצחה הצעירה מהסא אמיני, לאחר שהוכתה באלימות קשה על ידי אנשי משמרות הצניעות, לאחר שלא עטתה כהלכה את החיג'אב. המקרה גרם להפגנות שלא נראו כמותן במדינה ואלפי נשים הורידו את החיג'אב לאות מחאה.

After years of campaigning against forced hijab, now Iranian women revolution is gaining momentum.



Across Iran women remove their hijab & burn their headscarves in public.

Compulsory hijab is the main pillar of a gender apartheid regime.#Mahsa_Amini is a symbol of resistance. pic.twitter.com/3YHq7sZheZ — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) September 20, 2022



בדצמבר 2022 הודיע המשטר בטהרן שהוא ישקול את ביטול חובת עטיית החיג'אב – עם זאת, כפי שזה נראה כרגע, הדברים עדיין לא השתנו. בחודש שעבר דווח כי משרד הפנים האיראני תיאר את החיגאב כ"אחד היסודות החשובים של האומה האיראנית", וקרא לאזרחים להתעמת עם נשים שמתנגדות לו.





Two unveiled women have been arrested after a man repeatedly threw yoghurt at them for having their hair uncovered in Iran.



The man approached the two women in line at a convenience store before he angrily hurled the yoghurt over their heads. pic.twitter.com/T36R86ntIS — 10 News First (@10NewsFirst) April 2, 2023

לפני כשבוע הופץ פוסט על אם ובתה שהותקפו לאחר שנכנסו לחנות ללא חיג'אב בעיר שנדיז שבצפון המדינה. בסרטון, שנעשה ויראלי, נראה גבר ניגש אליהן ומדבר איתן, ואז לוקח קופסת יוגורט ומשליך אותה עליהן. מאוחר יותר יצא נשיא איראן, אבראהים ראיסי, בהצהרה בשידור חי ואמר שלבישת החיג'אב היא חובה במדינה. זמן קצר לפני כן נעצרו חמש נערות למשך יומיים, ואולצו להתנצל בפומבי לאחר שפרסמו סרטון שלהן רוקדות ללא חיג'אב ברחוב.

למרות זאת, מספר הנשים שמעזות להסיר אותו בפומבי הולך וגדל. מאז פרוץ המחאות עולים באופן תדיר לרשת סרטונים של נשים שמתנגדות למשטרת המוסר, שורפות את החיג'אב וגוזרות את שיערן. לא מעט נשים גם מעזות לצאת כך לקניונים ולמקומות ציבוריים, וכך גם נערות שמסירות את החיגא'ב בבתי הספר באופן מחאתי.

This video of Iranian girls in Tehran’s Ekbatan neighborhood dancing unveiled to the song Calm Down by Rema and Selena Gomez has gone viral.

Women are banned from dancing in public in Iran. pic.twitter.com/2hSsY4KFEg — Iran International English (@IranIntl_En) March 9, 2023