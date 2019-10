יעל כהן לא תכננה להיות דוגמנית אינסטגרם ובטח לא תכננה שיהיו לה 400 אלף עוקבים. בגיל 16, כשאיכשהו הצליחה להיות תלמידה מצטיינת בטירוף היומיומי של עוטף עזה ("לא חשבתי שזה מוזר לרוץ כל כמה דקות למקלטים, כילדה נהניתי מהאקשן"), היא פתחה חשבון אינסטגרם כדי לענות על צורך פנימי. "מאז שאני זוכרת את עצמי היה לי איזשהו דחף להחצין את הנשיות שלי", היא אומרת היום, שבע שנים אחרי הפוסט הראשון. "בהתחלה לא היו לי הרבה עוקבים, אבל כשהתחלתי לשתף תמונות שלי בבגדי ים זכיתי לשבחים, אנשים מכל העולם התחילו לדבר עליי וביקשו ממני להצטלם להמון מותגים, עד שזה נהפך למקצוע". מה ההורים שלך אמרו על זה?

"בהתחלה היה להם קשה לקבל את זה, הם ביקשו ממני למחוק פוסטים ולהוריד המון תמונות, אבל כשהסברתי להם שזה הדור החדש וככה כולם מצטלמים, הם קיבלו את זה. ההורים שלי ואני מאוד קרובים, אני לא מסתירה מהם כלום והם סומכים עליי תמיד שאני עושה רק את הבחירות הנכונות". צילום: עדן הרשאפט ובתפיסה העצמית שלך, מה עושה לך הידיעה שמאות אלפי אנשים רואים את התמונות שלך?

"תראי, יש לי תמונות פרובוקטיביות ואני יודעת שהן גורמות לאנשים להיכנס לחשבון שלי, אבל הם נשארים בגלל מה שאני כותבת". כהן (23) מעלה תמונות חשופות, מיניות, בעיקר בבגדי ים ולעיתים גם בהלבשה תחתונה. לצד כל תמונה היא כותבת פסקה קצרה - באנגלית, כי העוקבים אינם מוגבלים לחתיכת האדמה שבין הירדן לים - על החיים, היקום וכל השאר. היא מביעה את דעותיה על זוגיות, נשיות, ניתוחים פלסטיים, מוות ("אני לא מבינה למה אנשים צריכים למות", אומר הכיתוב ליד אחת התמונות, "עם הטכנולוגיה של היום כבר אמורים להיות חיים הרבה יותר ארוכים"), וגם פמיניזם. את פמיניסטית?

"אני לא אוהבת להגדיר את עצמי, אני עושה רק את האמת שלי, אבל אני רואה בעצמי סוג של פמיניסטית. אני רוצה להוכיח דרך הנשיות המוגזמת שלי שאישה יכולה לעשות הכל, ואני יכולה להביא קבלות". מה זאת אומרת?

"תראי, סיימתי תיכון בהצטיינות, בצבא שירתתי ארבע שנים כמתכנתת בתפקיד סודי בחיל המודיעין עם תנאי קבלה קפדניים, אני באמצע תואר ראשון תובעני בהנדסת תוכנה, ובכל זאת אני מצטלמת איך שבא לי". צילום: עדן הרשאפט מבחינתך אין דיסוננס.

"אני לא רואה את זה ככה. איך אנשים לא מבינים שזה טבעי והגיוני להתגאות בגוף שלך ובמי שאת, ובכל זאת ללמוד ולנצל את האינטליגנציה שלך?". היי, את באה לתאילנד? יעל כהן לא תכננה למצוא את עצמה בחופשה באי אקזוטי עם מי שמכונה "מלך האינסטגרם", דן בילזריין, שחקן הפוקר האמריקאי בן ה-38 שהונו מוערך בכ-150 מיליון דולר. זה פשוט שלפני כמה חודשים היא קיבלה הודעה מפתיעה: "אחד מהעובדים של בילזריין כתב לי באינסטגרם שדן רוצה להזמין אותי אישית לטיול חופים בתאילנד, כולל צילומים למותג בגדי הים שלו, Ignite". View this post on Instagram A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Mar 25, 2019 at 4:47pm PDT ככה? פשוט "יאללה בואי"?

"הוא ביקש גם שאשלח לו סרטון שלי בבגד ים. הוא רצה לראות את המידות שלי כדי לדעת אם אני באמת מתאימה לו". לא חשדת?

"כל האינסטגרם שלי מלא בסרטונים האלה, וחוץ מזה, בסוף שכחתי מכל העניין ובכלל לא שלחתי להם כלום. אבל לדן לא היה אכפת. הוא ממש רצה שאגיע לטיול, גם בלי סרטון האודישן". מחמיא.

"בטירוף. ישר הסכמתי". לא צריך יותר מהצצה בחשבון של בילזריין כדי להבין את התופעה. כמעט 30 מיליון עוקבים בוהים בעשרות התמונות והסרטונים שהאיש מעלה מדי יום - ממסיבות של האלפיון העליון העולמי, בעיצומו של טיול בסטנדרט שישה כוכבים, במטווחים שבהם הוא מתפעל נשק אוטומטי רמבו סטייל או עם בעלי חיים פראיים בסביבתם הטבעית. ברוב המקרים משלימות את התמונה בחורות צעירות בבגדי ים קטנים. מלבד היותו אחד השמות הגדולים בעולם הפוקר, בילזריין הוא מועמד לשעבר לנשיאות ארצות הברית מטעם עצמו - ב-2015 הכריז שירוץ לבית הלבן, אבל ברגע האחרון הודיע שבעצם הוא תומך בטראמפ – וגם הבעלים של עסק לתרופות הרגעה, מתחרה בספורט מוטורי וחובב ציד מושבע. בזמנים אחרים היו כנראה מסכמים אותו בקלישאה החבוטה "גברים רוצים להיות כמוהו, נשים רוצות להיות איתו"; היום הוא נראה קצת כמו קריקטורה. View this post on Instagram The beach A post shared by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Sep 23, 2019 at 5:40am PDT מה חשבת כשהבנת שזה אכן האנשים שלו שפנו אלייך?

"לא ממש התרגשתי. ידעתי מי זה דן כי הכרתי את האינסטגרם שלו, אבל לא חלמתי להגיע לשם אף פעם". חשבת לסרב?

"בדיוק השתחררתי מקבע, ראיתי את זה כטיול של אחרי צבא. מה רע בצילומים באי יפהפה כמו פוקט, בילויים, מסיבות וחברות חדשות מכל העולם?". לא ביקשו שתעשי שום דבר בתמורה?

"לא ביקשו שום דבר. מה זו השאלה הזו?". היו דוגמנית נוספות שהוזמנו לחופשה/ סשן צילומים ההוא. ניסית לדבר עם הקולגות שלך, להבין מה צפוי לכן?

"נכנסתי לחשבונות האינסטגרם של כמה מהן. הן נראו לי מאוד מאושרות, לא נראה שקורה שם משהו לא בסדר, מבחינתי הן דוגמניות שעובדות על פיתוח הקריירה שלהן". שמור לעצמך את ה-20 אלף דולר שלך יומיים לאחר שקיבלה את ההודעה כבר עלתה כהן על טיסה ישירה לתאילנד. "נחתתי באמצע הלילה בשדה התעופה בפוקט, ושם חיכה לי אחד מהעובדים של דן שהחזיק שלט גדול עם השם שלי. הוא לקח אותי במכונית יוקרה למלון והרגשתי כמו אורחת כבוד. בקבלה נתנו לי מפתח לחדר ואמרו לי להתרגל, כי זה הולך להיות החדר שלי בשבוע הקרוב. חדר מטורף, עצום, היה שם הכל מהכל. שהיתי שם עם עוד בחורה, ותיקה בתחום, אחת מהנשים הקבועות של דן. כבר באותו לילה התחברתי אליה ובבוקר יצאתי איתה לבריכה של המלון. לפני שהגענו ביקשו ממני לבחור כמה בגדי ים ולהחליף את זה שהבאתי מהבית. החלפתי, נכנסו לבריכה ושם פגשתי את דן בפעם הראשונה". צילום: עדן הרשאפט מה הוא אמר לך כשהוא ראה אותך?

"היי". היי?

"היי. לא היה שם יותר מדי". ואת?

"אני התלהבתי מהבריכה, דן לא ממש הטייפ שלי. הוא נראה בדיוק כמו בתמונות, אני לא מתחברת למראה הזה". מה עשיתם שם לאורך השבוע?

"לא יותר מדי, הכל היה מאוד צ'יל ורגוע. בסופו של דבר הבסיס של הטיול הוא שיווקי, הם מטפחים את חשבון האינסטגרם שלו והכי חשוב להם זה איך דברים נראים כלפי חוץ. היינו הרבה בבריכה, בים, במסיבות, בהפלגות. הכל תועד באינסטגרם של דן. הרגשתי כמו בעבודת דוגמנות רגילה. בסרטונים הוא נוגע בבנות הרבה יותר מאשר במציאות. הוא עושה את זה בשביל המצלמה". צילום: עדן הרשאפט אז מה, הדיבורים על ההוללות המפורסמת של דן בילזריין הם פייק אחד גדול?

"אני לא יודעת מה קרה שם בחדרי חדרים עם הנשים אחרות, וגם אם יש דברים שאני יודעת, אני לא רוצה לדבר על זה כאן". איך הייתה האינטראקציה עם דן?

"היו לנו שיחות מאוד עמוקות. ותשמעי סיפור מצחיק, התערבנו: דן טען שתמונות שמצולמות לאורך מקבלות יותר לייקים מתמונות רוחב ואני טענתי ההפך. הוא הציע שאעלה לאינסטגרם שלי תמונה מכל זווית, והתמונה שתקבל יותר לייקים תוכיח מי מאיתנו צדק. הוא אמר שיתן לי 20,000 דולר אם התמונה לרוחב תנצח". נו? המתח.

"עזבי, ממילא לא רציתי את הכסף. עצבן אותי שהוא מזלזל ככה בכסף שלו". תגידי, הבנת מה הופך אותו לכזה מגה סטאר?

"האמת שחשבתי על זה הרבה, ולא. אני באמת לא יודעת. אין בו שום דבר יוצא דופן. הוא כנראה היה בזמן הנכון ובמקום הנכון". מה אמרו אמא ואבא על הטיול איתו?

"הם התלבטו כמה ימים ובסוף תמכו בזה שאסע. הם יודעים שזה כדי לקדם את הקריירה שלי". יופי גבר, תמונה של האיבר שלך, מקורי יעל כהן ממש לא תכננה שיום אחד תיוצר בובת מין בדמותה, בשמה – וללא ידיעתה. למעשה, היה דרוש לא מעט מזל כדי שהיא תגלה את זה בכלל. העניין הוא כזה: בחשבון האינסטגרם שלה ממתינות בכל רגע נתון מאות הודעות שמחכות לקצת יחס, אבל באותה נשימה צועקות "לא לפתוח". בחשש מסוים אני מבקשת ממנה להציץ ולחטט, והממצאים להלן: 99 אחוזים מההודעות הן מגברים. כמעט בכולן קיימת המילה סקס, ודיק פיקס יש כל כך הרבה שהדעת אינה סופרת. "אני מקבלת עשרות דיק פיקס ביום", היא נאנחת. "אני לא מצליחה להבין למה גברים שולחים לי אותן, כאילו באמת, מה אתם מצפים שאני אעשה עם זה?". "אין לי שום יכולת לעצור את המכירות". בובת המין "יעל" | צילום: מרחבי האינטרנט בין ההצעות המגונות לתמונות האנטומיות הגיעה לפני כחודשיים הודעה עם קישור לאתר שנראה קצת מפוקפק. כשבכל זאת החליטה לפתוח ולראות במה מדובר, כהן לא האמינה שזה קורה לה. "ראיתי שם בובת מין בשם יעל שנראית בדיוק כמוני, מוצעת למכירה". זה בטח מהרגעים האלה של "מה". בלי סימן שאלה אפילו.

"כן, טירוף. אנשים שאני לא מכירה פיתחו בובת מין בדמותי. הם העתיקו את הפנים שלי, לקחו את השם שלי והשתמשו במידות הגוף שלי, וכל זה לא באישורי". מלחיץ.

"לגמרי, חשבתי שאני באיזה סרט אימה. הלוואי ויכולתי להעיף את זה מהאתר שבו מוכרים אותה, ניסיתי לפנות לכמה אנשים דרך המייל, אבל כלום לא עובד". סליחה אבל אחרי ההלם הראשוני - יש בזה גם משהו מחמיא?

"בואי, יש משהו מחמיא בזה שאנשים רוצים להיות במחיצתי. אבל בכל זאת, זה נורא בעיניי. בעיקר כי אין לי שום יכולת לעצור את המכירות האלה, מדובר באנשים אנונימיים מכל העולם". "ראיתי בזה חופשה על חשבון העסק של דן בילזריין". כהן בתאילנד | צילום: סקינה בקר את חייבת לספר לי מה ההורים שלך אמרו על זה.

"האמת היא שזה היה סופר מצחיק. לקחתי את אמא שלי לשיחה בחדר, אמרתי לה שיש לי משהו לספר לה. מרוב שהלחצתי אותה, כשאמרתי את המילים 'בובת מין' היא אפילו נרגעה. היא פחדה שקרה לי משהו". ואיך היא הגיבה?

"היא הסתכלה עליי וניסתה להיות קול, אבל הייתה די חסרת מילים וישר התקשרה לאבא שלי כדי לספר לו". מה הוא אמר?

"עד היום אין לי באמת מושג. מראש ידעתי שאמא תהיה זו שתספר לו, אז לא רציתי להיכנס לזה. נראה לי שהוא די סבבה כי הוא לא אמר כלום, אבל בינינו, אני לא באמת רוצה לדעת איך הוא קיבל את זה". מונוגמיה? תזכירי לי? היא בת הזקונים במשפחה של חמש נפשות ממושב גיאה, שלושה ק"מ דרומית-מזרחית לאשקלון. אמה עורכת דין, אביה בעל עסק למקררים, אחיה הבכור חיי בלונדון וממלא תפקיד ניהולי בכיר בפייסבוק העולמית. אחותה השתחררה לא מזמן משירות כקצינה בחיל הים. View this post on Instagram Do you agree with my shirt? A post shared by Yael Cohen (YC Demons) (@yael1c) on Jun 22, 2019 at 9:53am PDT שנתיים עברו מאז מערכת היחסים המחייבת האחרונה שלה והיא אומרת שמאז אין לה אמון בזוגיות. חתונה? אפילו לא על הפרק. "אני לא מצליחה להבין מונוגמיה, אני חושבת שזו תפיסה מיושנת ואני לא מתחברת אליה, למה שארצה להיות כל החיים עם איש אחד או אישה אחת? אני מאמינה במערכת יחסים שעובדת על כבוד הדדי, חברות טובה ותמיכה. הרבה יותר נכון לדעתי לחיות בשיתוף". יצא לך להיות במערכת יחסים כזו?

"היום אני נמצאת בסוג של קשר שבנוי בעיקר על חברות מאוד טובה. מה שיש שם מעבר - זה כבר שלנו, אני לא מעוניינת לפרט". ונניח, כשאת יוצאת לדייט – את מביעה את דעתך על מונוגמיה?

"כשזה מרגיש לי נכון. בינתיים אף אחד לא נרתע מזה". את מצליחה להתפרנס מדוגמנות?

"אני חתומה בסוכנות אימג' ועובדת דרך האינסטגרם בלי הפסקה". אמרו לך פעם שהמראה שלך מזכיר את זה של מיה קאליפה? כלומר בלי קשר לזה שהיא כוכבת פורנו.

"כן, בעיקר כשאני עם משקפיים. מיה מדהימה בעיניי, אני לא יודעת מה המניעים שלה ומה סיפור החיים שלה, אבל כל הכבוד לה שהיא עושה מה שטוב לה. בכל מקרה, לי אין בעיה עם פורנו וחשפנות, בין אם זה מגיע ממניעים אישיים ונפשיים או ממניע כלכלי. אין לי בעיה לעשות דברים כאלה, אבל אני לא עושה אותם מפאת כבוד למשפחה שלי. בואי נגיד שאם המשפחה שלי לא הייתה בתמונה, יש מצב שהגבולות היו אחרים". {title}





