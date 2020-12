לא חסרות כתות מוזרות בעולם, אבל כזו שמשלבת מושגים כמו אורגזמה, דגדגן, ניצול מיני וכמובן המלצות מסלבס כמו גווינית' פלטרו וקלואי קרדשיאן לבטח תתפוס יותר כותרות מאחרות. כזו היא כת OneTaste, שהבטיחה לרפא את העולם באמצעות מדיטציית-אורגזמה – וכיום עומדות נגדה האשמות הכוללות סחר במין ושידול לזנות.

מיכל, תושבת ניו יורק שהייתה חברה ב- OneTasteבמשך מספר שנים, מתארת בפודקאסט של ה-BBC המוקדש לכת סיטואציות קשות, שחלקן גובלות באונס וזנות. היא הצטרפה לכת בגיל 28, בעקבות ההבטחה לחוות סוף-סוף אורגזמה. "הייתי מורה מניו יורק ופשוט רציתי להרגיש מה זה אורגזמה, דבר שמעולם לא חוויתי, אף על פי שבמשך שנים פניתי לעזרה מרופאים ופסיכיאטרים".

מדיטציית אורגזמה, או בקיצור OM, היא פרקטיקה שקיימת מאז שנות ה-60. "בכל תרגול אישה הייתה מתפשטת מהמותניים ומטה, שוכבת על כריות ואז הדגדגן שלה היה מלוטף על ידי גבר בצורה מדויקת ובפוזיציה השמאלית העליונה של השעון (השעה 1) עד שהטיימר היה מצפצף אחרי 15 דקות", סיפרה אחת החברות לשעבר בכת. "המטרה היא לא בהכרח להגיע לאורגזמה, אלא להרגיש את התחושות בצורה הכי אינטנסיבית שאפשר. זה משפיע על אותם חלקים במוח האנושי כמו שעושה מדיטציה קונבנציונלית".

ואכן, אלפי אמריקאים נרשמו לקורס שהבטיח להם לקבל בחזרה את המיניות שלהם ואפילו לרפא טראומות מיניות – ושילמו עבורו עשרות אלפי דולרים. הקורס היה מתנהל במתכונת של שיעורים קבוצתיים, במסגרתם עשרות נשים היו מתפשטות ומקבלות עיסוי דגדגן באותו הזמן על ידי מספר גברים. ברגעי השיא שלה מנתה הכת כעשרת אלפים חברים בכל רחבי העולם.

במהרה הוזמנה מיכל לחוות את תרגול ה-OM. "זו הייתה חוויה מוזרה מאוד. הייתי צריכה להוריד את המכנסיים והתחתונים לפני בחור, שאז אפילו לא ידעתי את שמו, בחדר עם עוד 80 אנשים - כאילו זה הדבר הכי נורמלי שיש", סיפרה. ״לא הרגשתי הרבה בפעם הראשונה. זה לא היה נעים מבחינה מינית, אבל מה שמלהיב היה החופש וההרגשה שעשיתי משהו כדי לעזור לעצמי ושאני לא מפחדת מהגוף שלי".

Orgasmic meditation combines pleasure and mindfulness to connect women and men to their bodies pic.twitter.com/TZVWbXwNlq