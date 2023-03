22 נשים נרצחו ב-2022. מתחילת השנה נרצחו כבר ארבע. כמעט כולן נרצחו על ידי בן זוגן. כולן נרצחו על ידי גברים. מדי פעם אנחנו שומעים שבנוסף לאישה רצח אותו גבר גם את ילדיו, או ניסה לרצוח אותם. כשאנחנו שומעים על מקרים כאלו אנחנו רוצים להאמין שאותו רוצח פשוט "איבד את זה" באותו רגע. אבל מתברר שהאמת היא הרבה יותר מזעזעת.

לפני מספר שבועות גם בעיירה אפסום שבבריטניה אירע רצח מחריד. אמה פטיסון, מנהלת המכללה המקומית, ובתה בת השבע - נרצחו על ידי בעלה, ג'ורג' פטיסון, שהתאבד מיד לאחר מכן. החקירה בעניין עדיין נמשכת ולכן קשה להחליט באופן חד משמעי מה היה מצבו הנפשי או המניע שלו. בתחילה דיווחה התקשורת כי בני המשפחה "מצאו את מותם", ולא רמזו כי ככל הנראה מדובר ברצח. כאשר הזוועה נחשפה, נשות העיירה ונשים נוספות, אמרו ש"הן עצובות אבל לא מופתעות שהבעל הוא הרוצח".

בכל פעם כשמתפרסמת ידיעה כזו, בארץ ובעולם, שואלים את עצמם אנשים: איך זה יכול היה לקרות? איך מישהו יכול לעשות את זה – ולמה? ובעוד שנשים כמובן יכולות גם הן להיות עברייניות אלימות, מספר הרציחות בתוך המשפחה שהתבצעו על ידי נשים הוא מזערי: "הסיפור של אמה מזכיר לנו שזה לא משנה כמה מוצלחת או הישגית או מבריקה את כאישה", אומרת שריל ג'ובונוני, מנכ"לית הקרן "Girls’ Day School Trust", העוסקת בחינוך בנות להישגיות ולשוויון, "נשים בטוחות רק על פי מה שבן הזוג הגברי שלהן מאפשר להן להיות".

הכותרות, לאחר שהתגלה כי הבעל הוא הרוצח, היו דומות לאלו שמופיעות גם פה בארץ. ג'ורג' תואר כ"איש נעים" ו"מנומס". אשתו תוארה כ"שאפתנית" ו"מוצלחת". לאחר מכן יצאו העיתונים בכותרות: "האם החיים בצל אישה בעלת הישגים גבוהים הם מה שהוביל לרצח?".

אז איך אפשר באמת לפענח את האישיות של גברים שמחליטים לבצע מעשה מחריד כל כך, ובדרך מורידים מעצמם כל אחריות ומטילים את האשמה על הקרובים שלהם. מה דוחף אדם "נורמטיבי" לבצע מעשה שכזה? ואולי השאלה החשובה ביותר – איך יכול להיות שמקרים כאלה רק הולכים ומתרבים?

Epsom College headteacher Emma Pattison died of shotgun wounds to the chest and abdomen, while her seven-year-old daughter Lettie was shot in the head, an inquest has been told.