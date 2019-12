"הגיע הזמן שמיס אמריקה תהיה דוגמנית על כסא גלגלים"

View this post on Instagram A post shared by Madeline Elizabeth Delp (@liveboundlessgirl) on Nov 10, 2019 at 10:05am PST כשמדלן דמפ (25) מצפון קרוליינה הייתה בת עשר, היא הייתה מעורבת בתאונת דרכים. כשהתעוררה מהקומה בה הייתה שרויה, גילתה שהיא משותקת מהמותניים מטה, ושתצטרך לבלות את שארית חייה על כסא גלגלים. בטור שכתבה במגזין "גלאמור" היא סיפרה שבשנים הראשונות לאחר האבחון היא סבלה מחרדות ודכאונות, אבל הצליחה להתגבר עליהם באמצעות חלום שנולד בלבה כמתבגרת: להפוך לדוגמנית. כשהייתה בת 20 היא הצליחה להגשים את החלום ולזכות בתחרות היופי לכסאות גלגלים של צפון קרוליינה, ולפני שנתיים היא זכתה בתואר "מיס אמריקה" לכסאות גלגלים. עם ההישגים התרחב גם החלום, והמטרה הבאה של דלפ היא להפוך לזוכה הראשונה על כסא גלגלים בתחרות ה"רגילה" של "מיס אמריקה". כדי להגיע לשם, היא מתחרה בשנתיים האחרונות בתחרות "מיס צפון קרוליינה" - שהזוכה בה מייצגת את המדינה ב"מיס אמריקה" - ובראשית החודש היא הגיעה לעשירייה הראשונה בתחרות ובנוסף זכתה בפרס "חביבת הקהל". View this post on Instagram A post shared by Madeline Elizabeth Delp (@liveboundlessgirl) on Nov 11, 2019 at 9:30am PST "זו הייתה אחת החוויות היותר קשות ולא נוחות שעברתי, אבל זה היה גם מדהים", כתבה דלפ על הפעם הראשונה בה השתתפה בתחרות יופי "רגילה", "תדמיינו לעצמכן, להיות מאחורי הקלעים עם בחורות שכולן מתנשאות לגובה, כולן מעלייך, וכל אחת עם רגליים ארוכות-ארוכות. הרגשתי כל-כך חסרת בטחון. הייתי צריכה להתגבר על הרבה כדי להיות מסוגלת בכלל לצאת לבמה, ובכל פעם שיצאתי הייתי צריכה להזכיר לעצמי שהבטחון שנמצא בתוכי קורן החוצה למרות הנסיבות שאני נמצאת בהן, ולמרות מה שאנשים חושבים עליי. אני מאד גאה בעצמי על כמה רחוק שהגעתי כדי להיות מסוגלת להיות האישה החזקה שראיתם על הבמה, למרות כל מה המכשולים שעמדו מולי. האם "מיס אמריקה" מוכנה למישהי בכסא גלגלים? אני מאמינה שכן... אולי היא לא תגיע לשם השנה, אבל אני מקווה שהמחסום הזה ייפרץ בקרוב". דלפ סיפרה שעבור התחרות היא שיתפה פעולה עם מעצבת שהכינה לה שמלה מיוחדת שתתאים לכסא הגלגלים, ועבדה עם מאמן כושר כדי להיכנס לכושר למרות מגבלותיה הפיזיות. היא גם גילתה שכיוון שמאז התאונה היא איבדה שליטה על השלפוחית שלה, היא עבדה עם חברה מיוחדת שמתמחה בקטטרים.

"ההשוואה לאחרים היא אתגר מתמשך, במיוחד כשאת מוקפת בכמה מהנשים הכי יפות בעולם. אבל אם יש דבר אחד שהנכות שלי, והחיים עם אי-שליטה בסוגרים, לימדו אותי, זה שלא משנה עד כמה ננסה להיות מושלמות, בסופו של דבר אלה דווקא ה'פגמים' שלנו שבאמת מחברים בינינו".





