אז הנה זה קרה, בדיוק כפי שצפיתי. בננהוט העלו על המסלול על נטע ברזילי בבגד ים ושברו את האינטרנט. מהלך יחצני ששווה מיליונים, יחשפו אליהם מאות אלפי לקוחות פוטנציאליות חדשות וביניהם בחורות שמנות שבטוחות שיש את המידה שלהן בחנות הזאת. אבל זה שקר. באתר של בננהוט המידה הכי גדולה היא לארג׳. בחנות הם טוענים שהמידה הכי גדולה היא 44, בצילומים אין בחורה אחת אפילו במידה 40. ונטע היא יותר 48(אני לדוגמא 44-46) אז איך היא נכנסה לבגד הים הזה? סביר להניח כי תפרו לה אותו במיוחד. אז עושים עלינו - השמנות - סיבוב יחצני, שוב. כולם מתרגשים ומזילים דמעה וגם נטע - שאני אוהבת ממעמקי ליבי - נראית מרוגשת בסטורי שעלה במגזין את. זה מרגש להרגיש דוגמנית, זה מרגש לנצח פחד ישן ולצעוד מול העולם בבגד ים. אבל זה לא נכון, עצוב ומטריד שהמהלך הזה רחוק שנות אור מהמציאות שבה בשנת 2019 לאישה במידה של נטע אין איפה לקנות בגד ים - בטח שלא בצהוב זרחני ובטח שלא בבננהוט. התמימות יגידו לי - הם אולי עכשיו ייצרו מידות! אבל זה קרה גם בשנה שעברה הבטיחו מידות ושינוי, ובמשך שנה שלמה המידות לא גדלו ולא צילמו בחורה אחת מעל מידה 36. עובדים עליכן בעיניים, אל תאמינו. כואב כל פעם מחדש כמו סכין בלב... בתמונה - ביקיני במידה 46 שקניתי בלי שום קושי ומאמץ מיוחד בברצלונה. מעדכנת שנטע הגיבה לי שהחל מ 12 בלילה בגד הים שהיא לבשה יהיה זמין לרכישה עד מידה xxl, ואני תוהה מה עם עוד דגמים? זה חד פעמי? מקווה מאוד שלא. @mottyreif @nettabarzi @bananhot . . . . #celebrate‏mysize #dopecurvyladyalert #effyourbeautystandards #fashionblogger #fashionforwardplus #plus_isamust #plusfashion #plusmodel #plusmodelmag #plussizebeauties #plussizeblogger ‎‏#psootd #respectmycurves #skorchmag #stylehasnosize #tcfstyle #thickthighs #lovetheskinimin #beautybeyondsize #thickthighssavelives #plussizediva #WeBBW #boldncurvy #curvy #thicc #thundertighs