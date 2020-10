View this post on Instagram

עוד מתרגלת לתלתלים... בדיוק צפיתי בסרטון שלי מלפני שלוש שנים והשיער שלי היה שם חלק לחלוטין!!! זה מטורף!! כבן אדם שהזדהה עם המראה שלו בצורה מוחלטת כדוגמנית, עברתי חתיכת משבר זהות אחרי שהפסקתי לקחת גלולות והגוף שלי התחיל להתבטא בצורה הטבעית שלו. היה קשה ומתסכל ובעיקר כל כך מלמד. מי היה מאמיו ששנתיים אחרי אני אמצא את עצמי בכלל מתולתלת, סטודנטנית לפילוסופיה, שחקנית ויוצרת תוכן. פייר? היה לי קצת קשה לראות את הגרסא הקודמת והבלתי מתאמצת שלי בסרטון. אבל מצד שני, אני כל כך שמחה שלא ברחתי לתקן את המצב בכל מחיר ונתתי לעצמי ללמוד את השיעור שחיכה לי ולהתמודד עם שינוי. אז הנה אני שנתיים אחרי, שלמה יותר, חכמה יותר ומתולתלת יותר.