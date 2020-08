View this post on Instagram

אז אתמול העלתי תמונה וקיבלתי המון תגובות בהקשר של סימני מתיחה שיש לי בבטן אנשים שכתבו "שמנה" "היא נשואה " רואים שהיא אחרי לידות " ועוד תגובות יותר קיצוניות מאלה. להפתעתי ושמתי היו גם המון תגובות של אנשים מדהימים שעודדו ושמחו לראות שאני לא מסתירה ומטשטשת ואין שמחה ממני שאני יכולה לתת ביטחון לנשים נוספות במצבי ❤ ואז קלטתי שזה נושא של מיליוני בנות ,צעירות ומבוגרות, שיש להן סימני מתיחה, ואנשים עדיין מגיבים על זה בצורה מזלזלת ופוגענית כאילו זה סוג של מחלה. אני יודעת שעוד המון כמוני הולכות לים או עם חולצה חשופה בבטן ומקבלות שאלות ומבטים מאנשים בכל הגילאים , שלא לדבר על תגובות שאותי בצעירותי השאירו בבית מתביישת על משהו שאין ביכולתי לשנות. ממה זה קרה לך? בטח היית שמנה ורזית נכון? זה כואב? כאב?? למה את לא עושה טיפולים להעלים את זה? אז הסיפור שלי הוא כזה , בגיל 16 עליתי בשנה 20 קילו התנפחתי וכתוצאה מהעלייה המהירה נקרע לי העור ויצר "סימני מתיחה" לא ידעתי אז מה זה , ולמה זה קורה , התביישתי והסתתרתי. לקח לי שנים שהלכתי בבגדים ארוכים ועם עליוניות בקיץ בחום של 40 מעלות כדי להסתיר את הסימנים שאז היו בצבע אדום בורדו ואני לבנה כמו סיד , כי אין מה לעשות צריך להחביא את הצלקות אז אי אפשר להשתזף.. עברו כמה שנים מאז והצלקות שינו צבע . יש לי בכל הגוף בכל איזור שתחשבו עליו. כן הגנטיקה שלי על הפנים ואני מצטלקת גרוע. הלכתי למלא מכונים רופאים ופלסטיקאים , כל קרם ושמן אפשרי וכמו שאתם רואים כלום לא עזר. היום אני חייה עם הסימנים שלי באהבה , אנשים מקעקעים את הסיפור שלהם , את המסר שלי אני לא צריכה לקעקע, זה הקעקועים שלי , זה הסיפור שלי. וזה מה שמייחד אותי. אז שיסתכלו . זאת אני