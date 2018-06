בסוף השבוע האחרון חשף מגזין ווג בערב הסעודית את שער גיליון יוני שלו שמציג נסיכה סעודית במושב הנהג של מכנית עם גג פתוח. לתמונת הנסיכה, חיפה בת עבדאללה אל-סעוד, לוו המילים "חגן של נשות ערב הסעודית", במטרה לציין את האישור ההיסטורי שהתקבל במדינה לאחרונה, המתיר לראשונה לנשים לנהוג במכונית. המהלך הוא חלק ממסע המודרניזציה הכולל של הנסיך מוחמד סלמאן, הידוע בכינויו "מ.ב.ס.ס", המתכונן לעלות על כס המלוכה. בחודש אפריל גם הרחיבה המדינה את האיסור על בתי הקולנוע, והפנתר השחור הפך לסרט הראשון שהוקרן שם מזה 35 שנים. "החודש, ממלכת ערב הסעודית מכניסה נשים למושב הנהג - וכך גם אנחנו", הסבירו במגזין בהודעה לעיתונות על השער, "אנו חוגגים את נשות הממלכה וההישגים שלהן". אלא שהאיסור, שיוסר רק בסוף יוני, עדיין נאכף במדינה, ורק בשבועיים האחרונים נעצרו לפחות שש פעילות זכויות נשים בולטות, חלקן היו פעילות נגד איסור הנהיגה. ארגון "אמנסטי אינטרנשיונל" דיווח גם על "קמפיין פומבי ציבורי" שיזמה המדינה, מתוך כוונה להציג את הפעילות כ"בוגדות". #VogueArabia is driving into the future with #SaudiArabia. Stay tuned for more on our June issue soon... #SaudiIssue ���� pic.twitter.com/7tZLe5Qutn — Vogue Arabia (@VogueArabia) 28 במאי 2018 השער לא התקבל באהבה ברשת, או בקרב עיתונאים, פעילים חברתיים ופוליטיים, שמחו על העובדה שהשער חוגג את הסרת איסור הנהיגה, אך מתעלם לחלוטין ממעצרן של אחת עשרה פעילות זכויות נשים סעודיות בתחילת החודש, רבות מהן היו מעורבות במלחמה באיסור הנהיגה עוד בטרם הוסר. תמיהה נוספת הובעה בעקבות החלטת השער להתמקד המשפחה המלוכה הסעודית, ששימרה את האיסור במשלך שנים, במקום בפעילות והפעילים שנלחמו באיסור. Is Vogue Arabia celebrating the wrong Saudi women?



While the Saudi women who campaigned for the driving ban could face the death penalty, this Saudi Princess is on the magazine cover and being celebrated as "trailblazing" https://t.co/hsfW4dYdrJ — Osha Mahmoud (@Osha001) 31 במאי 2018 לפחות 11 פעילות זכויות נשים נעצרו בשבועות האחרונים בערב הסעודית. ארגון זכויות האדם הבינלאומי Human Rights Watch הביע דאגה על "ההאשמות המעורפלות" שעומדות בפני הפעילות והוסיף כי גל המעצרים גרם לפעילות רבות נוספות לרדת למחתרת. פעילה סעודית, שביקשה להישאר בעילום שם מחשש לשלומה אמרה בראיון לעיתון "המזרח התיכון": "אנו רואות שאין סובלנות לכל סוג של פעילות אקטיביסטית. זה נועד לשלוח מסר ברור לעם שאף אחד לא אמור להתעסק בענייני ציבור ומדיניות פרט למדינה". When I said Vogue Arabia needs to feature more ethnic Arabs on their covers - this is not what I meant. pic.twitter.com/djUbhDKBi3 — Rowaida Abdelaziz (@Rowaida_Abdel) 31 במאי 2018

זו לא הסערה הראשונה שעורר המגאזין בשנה האחרונה. רק לפני כחודש עוררה הגרסה האיטלקית של המגזין מחלוקת לאחר שהדוגמנית ג'יג'י חדיד הופיעה על השער כששיערה שחור ועורה צבוע ברונזה. בגיליון נובמבר הופיעה ריהאנה בבגדים מצריים סטריאוטיפיים במחווה למלכה נארפיטי, מה שגרר טענות על ניכוס תרבותי. {title}





