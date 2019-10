בריטניה קובעת עונש של 10 שנות מאסר על "גיהוץ שדיים"

View this post on Instagram A post shared by Heba Khamis (@hebakhamis_) on Nov 20, 2017 at 9:40am PST גיהוץ שדיים הוא מנהג שמקורו במערב אפריקה, ובו "מגהצות" נשים בוגרות את ניצני שדיהן של נערות צעירות באמצעות אבנים או דסקיות מתכת לוהטות, כדי למנוע או להאט את גדילתם. התהליך גורם, נוסף לכאב עז, גם לתופעות לוואי כמו טראומה פסיכולוגית, פצעים, זיהומים, סרטן השד ואף היעלמות כוללת של השדיים. בשנים האחרונות הפך המנהג האכזרי לנפוץ יותר ויותר בקרב קהילות מהגרים אפריקנים בבריטניה, ולאחרונה החליטו הרשויות להטיל עונש מאסר בן עשר שנים על כל מי שייתפסו מבצעים אותו במדינה. לפי הערכות של ארגוני זכויות אדם, בבריטניה חיות כיום לפחות אלף נערות שעברו צריבה כזו. "אנחנו שולחים כאן מסר ברור – גיהוץ שדיים הוא התעללות בילדות ואנחנו רוצים שהמנהגים האלה ייפסקו", אמרה לגרדיאן ג'סוונט נארוול, מומחית להתעללויות על רקע "כבוד" בפרקליטות הבריטית. "אנחנו מכבדים משפחות ואנחנו מכבדים תרבויות אחרות. אבל כאשר נזק ממשי נגרם לילדים אנחנו נכנסים לתחום של עבירה פלילית". עם זאת, בריטניה עדיין לא הגדירה גיהוץ שדיים כעבירה נפרדת בחוק. View this post on Instagram A post shared by EPF (@epf_srr) on Apr 2, 2019 at 11:45pm PDT לצד הסוגייה החוקית, בבריטניה עדיין חסרה מודעות חברתית לנושא. לפי ה-BBC קורבנות גיהוץ שדיים החיות בבריטניה לא תמיד מודעות לכך שמדובר בפעולה אסורה – ומנגד אנשי חינוך לא יודעים כיצד לזהות אותה. אישה שהתראיינה בעילום שם סיפרה לרשת כי הבינה שגיהוץ שדיים אינו תופעה נורמלית רק כשבזמן שיעור התעמלות בבית ספר היא ראתה שהגוף שלה שונה משל כל בנות כיתתה. היא סיפרה שאחותה הגדולה גיהצה את שדיה מאז שהייתה בת 8. "אם המורה שלי להתעמלות הייתה מבינה את הסיטואציה, אם היא הייתה עוברת איזושהי הדרכה בנושא, היא הייתה יכולה לעזור לי כשהייתי צריכה עזרה," אמרה. לפי נתוני האו"ם כ-3.8 מיליון נערות אפריקניות נאלצות לעבור את הטקס. לרוב מי שמבצעת את הטקס היא אישה ממשפחתה של הנערה, כשבלמעלה ממחצית המקרים תהיה זו אמה. באופן פרדוקסלי, הסיבות לביצוע הגיהוץ נועדו דווקא "לשמור" על הנערות: נערה לא נחשבת בשלה לנישואין כל עוד שדיה לא צמחו, ולכן היא יכולה להמשיך ללמוד בבית הספר ולרכוש השכלה. בנוסף, נשים אפריקניות רבות מאמינות כי גיהוץ השדיים הוא פתרון מנע נגד אונס והטרדות מיניות, הנפוצים במדינות מערב אפריקה, כיוון שהוא גורם לנערות להיראות פחות נשיות ולכן "פחות מושכות", לכאורה, בעיני גברים. View this post on Instagram A post shared by Heba Khamis (@hebakhamis_) on Aug 11, 2019 at 11:15am PDT הצלמת המצרית היבא חמיס מתעדת בשנים האחרונות את מנהג גיהוץ השדיים בקמרון, היכן שכרבע מהנערות עוברות גיהוץ שדיים. "יש סתירה עמוקה בין הכאב הפיזי שנגרם בתהליך של גיהוץ השדיים, ובין האהבה שגורמת לאמהות ולסבתות להמשיך במנהג הזה. עבורן, גיהוץ שדיים הוא דרך להראות את אהבתן בכך שהן מגנות על הבנות שלהן. הן מכאיבות – כדי להגן". {title}





