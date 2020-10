כולנו רגילים להיכנס לרשתות החברתיות ולרייר על חייהם היפים של האחרים, אבל הדוגמנית הבלגית אנטוניה רוצ'ז בחרה להראות לעולם דווקא משהו אחר. בפוסט מטלטל שיתפה רוצ'ז בת ה-21 מעין יומן גרפי של תמונות המשרטט את סיפורה של מערכת יחסים אלימה, מההתחלה הרומנטית והמבטיחה ועד הסוף הכאוב והמדמם, מילולית. בפוסט משובצות תמונה פוטוגנית מתחילת הקשר של רוצ'ז עם בן הזוג שלה, בה השניים נראים מאוהבים ומאושרים על רקע פסטורלי, ותמונות קשות לעיכול בהן היא נראית מוכה וחבולה. "תראו איך זה התחיל ואיך זה הסתיים", כתבה לצד התמונות, "זה לא סיפור משמח, לא מזל גדול, אלא כאב וצער. בסוף מצאתי את האומץ לספר את הסיפור שלי. אבל זה לא הסוף. אני יוצאת מזה חזקה מתמיד".

Dit is mijn before and after. Geen happy story. Geen groot geluk. Maar pijn en verdriet. Ook dit is hoe het kan gaan. Eindelijk heb ik de moed gevonden mijn verhaal te doen. Maar dit is niet het einde. Ik kom hier sterker dan ooit uit.



