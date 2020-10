מה קרה? כצפוי, ובדיוק שבוע לאחר מותה של השופטת רות ביידר גינסבורג, דונלד טראמפ החליט שלא לכבד את הכללים שהרפובליקאים עצמם קבעו ב-2016 (עת סירבו לדון, תחת ממשל אובמה, במועמדות שופט ליברלי שיחליף את אנטונין סקאליה השמרן) והציג את המועמדת שלו לכס השיפוט: איימי קוני בארט.

בארט, שמכהנת היום כשופטת בבית משפט פדרלי לערעורים בשיקגו, נחשבת לבוגרת האסכולה של סקאליה (אצלו גם עבדה בתחילת דרכה): שופטת שנצמדת לנוסח החוק ללא פרשנויות מרחיבות. בטקס הצגת מועמדותה אמרה בארט: "על שופט להתייחס אל החוק כפי שנכתב, שופטים אינם קובעי מדיניות". מאחורי הניסוח הענייני הזה מסתתרות שתי עמדות הרות גורל בסוגיות שחוצות את הציבור האמריקאי: התיקון השני לחוקה (המאפשר נשיאת נשק) והפלות. טראמפ אף הזכיר זאת בטקס, כמי שמסמן לבארט את המטרה. עם זאת, אנשים שמכירים את בארט לאורך שנים טוענים שהיא לא מונעת מאידאולוגיה, ודאי שלא מחייה הפרטיים כקתולית, ושהיא לא מפחדת לנקוט בעמדה לא פופולרית. אינה מונעת מאידיאולוגיה. בארט | צילום: Greg Nash - Pool Getty Images

מה יקרה? אם הרפובליקאים יצליחו לקיים את השימוע וההצבעה בזריזות, עוד לפני יום הבחירות, המינוי צפוי לעבור בזכות הרוב בסנאט וחרף מחאות הדמוקרטים (מנהיגם בסנאט, צ'אק שומר, אמר השבוע ש"גינסבורג בוודאי מתהפכת בקברה בגן עדן כשהיא רואה שהאדם שהם בחרו מתכוון להפוך את כל מה שעשתה").

למי זה טוב? לטראמפ, כמובן. משמעות המינוי הובהרה כאן בשבוע שעבר, והיא עשויה להשפיע על פני מערכת המשפט האמריקאית לשנים ארוכות (בארט תעלה את מספר השמרנים בביה"מ העליון לשישה מול שלושה ליברלים – והיא רק בת 48, כך שצפויים לה עוד עשורים רבים בבית המשפט). אבל המינוי עשוי להיות מכריע גם בטווח הקצר: אם תוצאות הבחירות יובאו בפני בית המשפט העליון בטענות לזיופים – קרקע שטראמפ זורע כבר עכשיו – הרכב השופטים עשוי להיות קריטי. בבחירות 2000 ניצח ג'ורג' בוש את אל גור על רקע שערוריית ספירת קולות בפלורידה, בהפרש של מאות קולות בלבד ובזכות פסיקה לטובתו בבית המשפט העליון על חודו של קול.

ואולי הדבר החשוב מכל מבחינת הנשיא – כשמתווכחים על מינוי של טראמפ לבית המשפט העליון, לא מדברים על התפקוד של טראמפ במשבר הקורונה.

מה קרה? במהלך מסיבת עיתונאים השבוע נשאל טראמפ אם הוא מתחייב להעביר את השלטון באופן מסודר במקרה שיפסיד בנובמבר, וענה ש"נצטרך לראות מה קורה". במילים אחרות, טראמפ מודיע: אם תוצאות הבחירות לא ייראו לי – אתבצר בבית הלבן.

למען האמת, זו לא הפעם הראשונה שטראמפ מסרב להתחייב לכיבוד כללי המשחק; הוא עושה זאת עוד מאז בחירות 2016 (אלא שאז הוא ניצח והעניין לא עמד במבחן), וביתר שאת בשבועות האחרונים שבהם הוא מריץ, כנגד הסקרים, את תזת הזיופים שבהצבעות באמצעות הדואר (כפי שצפוי לקרות בבחירות הקרובות בשל הקורונה). התזה הזאת נסתרה כמעט בכל מחקר, ומובן מאליו שגם לטענה של טראמפ שזו מזימה דמוקרטית אין בסיס ראייתי. את הניסיון לקשור הפסד אפשרי בבחירות בזיוף המוני מכירים גם מצביעים ישראלים, אבל טראמפ לוקח אותו צעד קדימה: הוא לא משתמש בזיופים כתירוץ להפסד, אלא כסיבה לסרב לקבל אותו.

President Trump says he would not “go along” with conceding the election if he believes the results have been “manipulated,” continuing to press unfounded conspiracy theories about voters casting ballots by mail. #Debates2020 https://t.co/yfUb6PlwDr