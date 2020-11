הווינאים אוהבים להעיד על עצמם שהם נהנים משני דברים: החיים הטובים ונרגנות בלתי מתפשרת. כמה מהסרטונים הראשונים שהופצו ברשתות החברתיות ומתעדים את מתקפת הטרור אמש בעיר מצליחים – לצד הזוועות האלימות – לתפוס גם את שתי התכונות האלה. אחד מהם הופץ תחת ההאשטג fuckterrorism#, כותרת נאיבית שאולי מעידה גם על חוסר האונים שחש המפרסם, מאין אצבע משולשת בידו של מי שנגמרו לו המילים וידו אינה על הנשק. הסרטון השני שהופץ תוך זמן קצר מתעד את המחבל במנוסה כשברקע נשמעת הצעקה "!Schleich di, du Oaschloch" – כלומר, "לך תזדיין יא מניאק" בתרגום חופשי מדיאלקט וינאי. זו גם הסיסמה שמופצת מאז על ידי וינאים בכל הרשתות.

הווינאי הרגזן, זה שמתגאה באוצר מילים המורכב מביטויי גנאי מחודדים, לא אכזב גם בשעת צרה אמיתית, בעיר שלחלוטין אינה מורגלת באירועים מסוג זה.

שני הסרטונים האלה ורבים אחרים התפרסמו ברחבי העולם בשעה הראשונה שאחרי הפיגוע שבו נרצחו ארבעה בני אדם. אחר כך כבר אפשר היה להבחין בתכונה וינאית נוספת – צייתנות – שהובילה את התושבים להיעתר לבקשת המשטרה להימנע מפרסום הסרטונים ברשתות ובמקום זאת להעלות אותם לאתר המשטרה דרך קישור ייעודי. עד שעות הבוקר הועלו לשרת המשטרתי כ-20 אלף סרטונים (אפשר להניח שרבים מהם זהים והועברו מאחד לשני) וקצב השיתוף שלהם בווטסאפ ובפייסבוק ירד.

באחד הדיווחים בערוץ oe24 (ערוץ פרטי מבית ההוצאה לאור של החינמון האוסטרי österreich) בישר המגיש שסרטון חדש עושה את דרכו לקונטרול. בסרטון נראה קרב יריות בין המחבל לכוחות המשטרה ממצלמת האבטחה של בית הכנסת הגדול של וינה. אי אפשר היה שלא להבחין בכיתוב בעברית על הסרטון – שלמעשה הגיע אל הערוץ האוסטרי לאחר ששודר באחד הערוצים בישראל. "מקורות זרים", אפשר לקרוא לזה.

הפיגוע שביצע מחבל שתואר על ידי הרשויות כתומך דאעש שהיה תחת מעקב בעבר התרחש בשעה שבה וינאים רבים, ואני ביניהם, נהנו מהזדמנות אחרונה לסעוד בחוץ לפני כניסתן לתוקף של הגבלות הקורונה החדשות (שכוללות סגר לילי בין שמונה בערב לשש בבוקר ופתיחת מסעדות למשלוחים ואיסוף בלבד) בערב נעים יחסית לנובמבר. בתור ישראלי מכור לחדשות שמקבל פושים גם מהאתרים הישראלים, מיהרתי לשלם את החשבון ולחזור הביתה, כשבשולחנות סביבי אנשים נינוחים ממשיכים לאכול ולשתות.

Police kept us safe inside the @WrStaatsoper after tonight's performance. While we waited, members of @vienna_phil started to play. No #angriff #terrorwien #viennaattacks #viennashooting will ever stop the music in #Vienna ❤❤❤ pic.twitter.com/H8wfWjR5lV — Barbara Lovett (@BarbaraLovett4) November 3, 2020

(קהל בקונצרט בפילהרמונית של וינה נאלץ להישאר באולם - ונהנה ממוזיקה)

בשעות הלילה המאוחרות, כחלק מרצף הדיווחים השוטפים, רואיינו בערוץ הראשון של השידור הציבורי האוסטרי (ORF) כמה אנשים ששוחררו לביתם אחרי שהתחבאו במסעדות מאז הירי. הם תיארו בעיקר את העובדה שבעל המסעדה השקה אותם בשנאפס וסיפרו שהם שמחים להגיע הביתה מבושמים. אפשר להעריך את החשיבה החיובית, ובכל זאת היה קשה לצפות בזה אחרי שעות של תמונות דם על מדרכות שאני צועד עליהן יום יום ברובע הראשון וקרבות יריות. אבל אולי דווקא הם אלה שמוציאים אצבע משולשת מול הטרור?

בשלב זה לא ידוע אם יש מקריות בכך שהפיגוע התרחש סמוך לבית הכנסת המרכזי בעיר. עדיין, צריך להתנגד למסגור העניין כאירוע אנטישמי גרידא. כדבריו של הקאנצלר סבסטיאן קורץ, אורח החיים האירופי, במקרה הזה הווינאי, הוא זה שעל הכוונת של הטרור האיסלאמי. זוהי מתקפה על התרבות המערבית, שגם מוסלמים רבים בוחרים לחיות על פי ערכיה. החיים הטובים של הווינאים הופרעו אמש על ידי הטרור, והם צעקו לו: "!Schleich di, du Oaschloch".

גיא ליכטנשטיין הוא יוצר קולנוע וכותב ישראלי המתגורר בוינה