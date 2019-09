תסתכלו עליהם, תראו אותנו

לפעמים תמונה באמת טובה יותר מאלפי מילים. הביטו ברביעייה העליזה הזאת כאן למטה: מימין ראשת ממשלת סרביה אנה ברנאביץ' ובת זוגה ד"ר מיליצה ג'ורג'יץ, שאגב ילדה לפני שנה את בתן הבכורה. משמאל - ראש ממשלת לוקסמבורג קסבייה בטל ובן זוגו הארכיטקט גוטייה דטנה, שבטל התחתן איתו כשכבר היה בתפקיד.

Openly gay Prime Minister of Luxembourg, Xavier Bettel, with his partner Gauthier Destenay, welcoming openly lesbian Prime Minister of Serbia, Ana Brnabić, and her partner Milica Đurđić, ahead of the first official visit between two LGBT Heads of Government.



Outstanding. pic.twitter.com/wirzlo7kkR