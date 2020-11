חשבנו שהחרדים מופקרים. זעמנו כשהם הודיעו מיד אחרי הסגר הראשון והשני שהם פותחים את הלימודים אצלם לילדים בכל הגילאים ושהממשלה יכולה מבחינתם לקפוץ בורג וסלטה באוויר. שיש גבול. שהספיקו הסגר הראשון והשני שבהם הם ביטלו זמן לימוד תורה לכמה שבועות ושחינוך זה הכי הכי חשוב, שמצידם הצבא יטיל עליהם סגר בכניסה לבני ברק ולשכונות בירושלים ובעיר אלעד. הם יסתדרו. העיקר שהילדים שלהם ילמדו.

עכשיו מתברר שהחרדים צדקו מהרגע הראשון. עוד מעט שמונה חודשים (פחות שבועיים) שכף רגלם של הילדים שלנו - ההורים החילונים והדתיים - לא דרכו בבית הספר. שהילדים שלנו לא פגשו חברים לכיתה. צלצול. לוח. מורים. מנהלים. הפסקה. לא חוו מסגרת חינוכית.

החרדים צדקו מהרגע הראשון והתברר שאנחנו ההורים החילונים והדתיים התנהגנו כחבורה חסרת אחריות. הרי ידענו שהממשלה לא מתפקדת. שכל ההחלטות שלה פוליטיות וקפריזיות ומעוותות. וידענו שראש הממשלה עסוק רק בעצמו ובמשפטו ובעתידו ובאיך מקמבנים בחירות רביעיות וחוק צרפתי. ולמרות שידענו את הכל, המשכנו לשבת בבית ולשתוק ולהביט עם הילדים שלנו, זומבים בזום. השבוע נשבר שיא מבחינתי כשהבטתי על הבת שלי רוני בכיתה י"א בשיעור ספורט בזום, כשהיא יושבת על כיסא מול שולחן כתיבה ובוהה במחשב. אחרי הרבה שנים שחשבתי שאני אב השנה והעשור התביישתי בעצמי ובשתיקתי.

החרדים צדקו, כי בזמן שאנחנו מקללים כל היום וכל יום את שר החינוך גלנט ומנסים לעזור לילדים שלנו שגוססים זומבים מול הזום, הילדים החרדים בכל הגילאים מזמן לומדים בכל מסגרות החינוך האפשריות. בהתחלה הממשלה איימה בקנסות אבל אתמול כבר הסביר עמית סגל בחדשות 12, שנתניהו שצריך את המפלגות החרדיות לקואליציה הבאה החליט לוותר על הקנסות, והתקפל. כאילו מישהו חשב אחרת.

בית ספר סגור בנתניה | צילום: JACK GUEZ, AFP

זה יכול להתחיל ביוזמה של הורים להוציא את הילדים ללימודים בחוץ וללמד בעצמם. וזה יכול להמשיך עם מורים ומנהלים שלא אכפת להם מה ראשי ארגוני המורים אומרים. אחר כך יצטרפו ראשי הערים האמיצים ואחר כך יבואו כולם, ובסוף אף אחד לא יבין איך שיתפנו כולנו פעולה עם הפשע הזה

החרדים צדקו כי הם הבינו מהרגע הראשון שאנחנו חיים בכמה שנים של מלחמה במגיפה ושזה לא סיפור של חורף וקיץ וחיסון ופוף אלא סיפור ארוך מאוד. ואצלם בלי לימודי תורה אין עתיד לילדים, ככה שהם החליטו לקחת אחריות ולשים פס על ההחלטות הקפריזיות של הממשלה. הם נכנסו לקפסולות וללימודים בתנאי פנימיה, אין יוצא ואין בא, ועוד כל מיני המצאות ורעיונות שיישמו להגנה על הבריאות כדי להקטין אפשרות של הדבקה. ובאמת הערים החרדיות הפכו ירוקות. בקיצור, המוח היהודי המציא להם פטנטים.

החרדים צדקו, ולא רק שזו לא בושה להודות בזה - זה גם הרגע לעשות בדיוק כמותם. לשים פס על הממשלה וקבינט הקורונה המטורללים, לקחת אחריות ולהציל את החיים של הילדים שלנו, שלא יהפכו לדור הקורונה הזה שמצביעים עליו ברחוב. הדור הזומבי, הבור וחסר ההשכלה שאין לו עתיד וחלום. הורים, מורים, מנהלים וראשי ערים חייבים לקחת אחריות ולא לחכות יותר לאף נתניהו וגלנט. כל אחד יכול למשל להתחיל ביוזמה אישית ולשתף את הטור הזה בקבוצת הווטסאפ הכיתתית ולפתוח שיחה. "אז חברים, תקראו את הטקסט הזה ואחר כך תגידו מה אתם אומרים: אולי אנחנו לוקחים אחריות ולא מחכים לאף נתניהו וגלנט ומחזירים את הילדים שלנו ללימודים ביום ראשון הקרוב?"

פשע שלטוני בלתי נסלח

זה יכול להתחיל ביוזמה של הורים להוציא את הילדים ללימודים בחוץ וללמד אותם בעצמם. וזה יכול להמשיך עם יוזמה של מורים ומנהלים, שלא יהיה להם אכפת מה שיפה בן דוד ורן ארז, ראשי ארגוני המורים, אומרים, כי בטוח תהיה להם סיבה להתנגד ומה לומר על "חובה לתת פיצוי כספי, כי מלמדים בחוץ". ואחרי המורים והמנהלים יצטרפו ראשי הערים האמיצים ואחר כך יבואו כולם ובסוף אף אחד לא יבין איך שיתפנו כולנו פעולה עם הפשע הזה להשבית את הלימודים שמונה חודשים ולגזול מהילדים שלנו את העתיד.

Schools in Naples, Italy, are closed due to a recent spike in COVID-19 infections — so some teachers are compensating by holding physically distant classes outside pic.twitter.com/726JMVxuB0 — NowThis (@nowthisnews) October 22, 2020

מפה ומשם שלחו לי מלא אנשים מיליון הצעות למתווים של איך מלמדים עם הקורונה ונשארים בריאים. אני בעצמי פרסמתי כמה וכמה הצעות כאלה ברשתות החברתיות ובדיונים באולפני הטלוויזיה וגם כאן בטור הזה. אפשר ללמוד בחוץ, כי רוב השנה אין בישראל גשם ולא ממש קר. אפשר ללמוד בקפסולות. יש סרטון מהעיר נאפולי שבאיטליה איך עושים את זה. אפשר ללמוד במשמרות. אפשר ללמוד במתקנים עירוניים. היכלי ספורט. אולמות למופעים. אולמות אירועים וחתונות שעומדים שוממים כבר חודשים. לא חסר. יש רעיונות בלי סוף. בשביל זה צריך להחליט שחוזרים ללמוד ומיד. אין ממשלה מתפקדת וכנראה גם לא תהיה בקרוב ככה שרק ראשי הערים יכולים להציל את העתיד של התלמידים. להכין מתווה שמתאים לכל בית ספר בעיר שלהם בהתייעצות עם מומחים אפידמיולוגים ככה שיהיה מתווה כזה ששומר על הבריאות ולצאת לדרך תוך שבוע ימים.

אפשר להמשיך לקלל מהבוקר עד הערב את שר החינוך גלנט ואת ראש הממשלה נתניהו. זה גם יהיה מוצדק. ההפקרות של השבתת מערכת חינוך לתקופה כל כך ארוכה היא חרפה ופשע שלטוני בלתי נסלח.

אבל לקלל את נתניהו וגלנט זה לא דבר שיתקן את העתיד של דור שלם. רק חידוש הלימודים מיד ובלי הפסקה ימחק את החרפה ויסדר לילדים שלנו עתיד. החרדים צדקו. וזה הזמן שלנו החילוניים להיות חרדים לעתיד של הילדים שלנו כמו החרדים ולא לחכות יותר לאף אחד. בטח לא לגלנט ונתניהו.