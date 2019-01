ותודה לירון לונדון, שהביא לנו את מהפכת ME TOO הפרידה מירון לונדון הייתה פסטיבל של צדקנות וחוסר פרופורציה. לונדון, איש שבאופן קבוע יכל לנסח את דבריו טוב יותר, הוא גם זה שקרא מחקרים שלמים של אלו שהגיעו לתוכניתו, ונשאר רהוט וספקן עד דקת השידור האחרונה. וכאן טמון הפרדוקס הגדול: דווקא בזכותו יכלו לצמוח כאן מהפכות כמו ME TOO אביב לביא | דיבור ישיר ירון לונדון. הגיע לו לחטוף, אבל אל תשכחו מי הן האלטרנטיבות | צילום : יחסי ציבור