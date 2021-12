ערב מוקדם ביפו המקושטת אורות מנצנצים של אחרי חנוכה ולפני חג המולד. מבין העצים מציץ בית קולנוע ייחודי בניחוח אירופאי, ובתוכו יושבת השחקנית ליהי קורנובסקי (29). מאחורי הבר שפתח רק לפני חצי שנה, עומד בן הזוג שלה רועי ניק. את הרעיון לשילוב קולנוע בתוך מקום בילוי קיבלו השניים כשבילו ביחד בלונדון של לפני המגפה. "רועי ממש התאהב ברעיון, הוא רצה להקים משהו שישלב את האהבה שלו לקולנוע ולמשחק בעסק משלו. גם כשאתה מצליח והכל בסדר, יש לפעמים את התחושה הזאת, שאתה לא רוצה רק לשבת ולחכות לאודישנים או לתפקיד הבא שלך. אתה רוצה שיהיה לך משהו עם יותר שליטה, שיהיה לך משהו משלך לקום בשבילו בבוקר, הוא עשה את זה בתחילת הקורונה, אמרתי לו 'או שאתה גאון או שאתה משוגע'. בינתיים הוא גאון. אני מעריצה אותו על זה", היא מספרת בעיניים בורקות על בן זוגה מזה שלוש שנים, שמגיש לנו כוסות יין וגבינות משובחות.

לכמה רגעים אפשר לשכוח שמדובר בשניים מהשחקנים הכי עסוקים בתעשייה. היא חזרה מצילומי סדרה בינלאומית בקנדה, זמן קצר אחרי שסיימה לצלם סרט. הוא חזר מטקס האמי בניו יורק, שם היה מועמד לשחקן הזר הטוב ביותר. אבל בבר היא כל כולה בשבילו. "כל מה שהוא צריך וכל מה שהוא רוצה, אני מוכנה לעוף איתו בכל הדמיונות הכי פרועים שלו. זה שלו ואני מהצד, אני התמיכה הנפשית".

חזייה- fix | מכנסיים- style4rent | צילום: שי פרנקו

את הקריירה שלה מעבר לים התחילה בזכות תפקיד שעשתה כאן בארץ. היא קיבלה את תפקיד המשחק הבינלאומי הראשון שלה מבלי לגשת אפילו לאודישן. הבמאי המוערך, דיוויד קרוננברג ("הזבוב") צפה בה בסדרה "לאבד את אליס" שנמכרה לשידורי הסטרימינג באפל, וכך התוודע לשחקנית הישראלית. "זה הכי מצחיק בעולם. ככל שאני עובדת במקצוע הזה אני באמת מבינה שאין לדעת מאיפה יבוא לך הדבר הבא, זאת רכבת הרים. זה אמנם תפקיד קטן אבל עבורי הוא מאוד משמעותי. כשהבנתי שזה קרוננברג, זה בכלל היה מטורף. הוא גאון".



בטח מלחיץ לעבוד עם מישהו בסדר גודל כזה.

"אמרו לי עליו שלא משנה כמה טייקים לוקח, הוא לא מוותר עד שהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, ולשמחתי זאת לא הייתה הסיטואציה. הרגשתי שהוא מרוצה אז היתה כזו אנחת רווחה. והוא גם היה ממש נעים ומתוק ומקסים ואבהי".



במותחן המד"ב שהשתתפת בו, "פשעי העתיד", מככבים גם קריסטן סטיוארט, ויגו מורטנסן ונוספים. התרגשת?

"היה מטורף לעבוד עם פאקינג ויגו מורטנסן, מרוב כבוד לא הייתי מסוגלת להישיר אליו מבט, רק בטייקים הסתכלתי עליו, הייתי בחרדות, ואז כשסיימנו את הסצנה, אמרתי לו "Great honor to work with you".

איך לשחק באנגלית?

"זה מאוד מאתגר. האתגר היה באמת להצליח להביא משהו שהוא הכי קרוב אליי בתוך שפה שהיא כביכול לא שלי. רציתי להיות הכי אני בתוך הדבר הזה".



חזייה ותחתונים- fix | ג'קט ומגפיים- זארה | צילום: שי פרנקו

מהסרט שצילמה באתונה היא המשיכה לקנדה, לצילומי סדרת מתח בשם "בליסטיק", שם היא מגלמת סוכנת שהשחקנית הראשית שלצידה, ג'ניפר קרפנטר ("דקסטר"), רודפת אחריה. "היא מדהימה, בכל רמה. למדתי ממנה מלא, היא באה לכסח את הדבר, לא במובן שזה בא על חשבון היחסים הבינאישיים שלה על הסט, היא מאוד נחמדה והיא מתוקה להפליא, היא פשוט לא רואה בעיניים. הדבר הכי חשוב לה זה הדמות, מקצועיות שיא".



לרוב כשמדברים על התנאים ההוליוודים, מתייחסים לקרוואן הפרטי ולתנאים, אבל נשמע שההבדל טמון דווקא בכבוד למקצוע.

"בואי, אני כולה עשיתי שתי הפקות בחוץ לארץ בינתיים, זה לא שאני עכשיו איזה שחקנית מעבר לים. אבל בשני הפרויקטים האלה, זו באמת הייתה חוויה מאוד מאפשרת. נניח, אם יש סצנה שצריך לבכות את החיים שלך, אז בארץ יכולה להגיע סיטואציה שתוך עשר דקות את צריכה לצלוח את זה, כי יורדת השמש ואין זמן אז קדימה, לבכות, 'גו, יאללה, אקשן'. ושם, לצורך העניין בקרוננברג, את צריכה להיכנס למצב רגשי? 'אין בעיה, אנחנו פה, קחי עשרים דקות, חצי שעה, לכי לחדר שלך, תגידי מתי שאת מוכנה'. זאת הייתה מתנה, אבל בהכל יש פלוסים ומינוסים. כשבארץ אין זמן, וחייבים לספק את הסחורה, זה גורם לך לשחק אפילו עוד יותר טוב, חד וממוקד".



אבל בכל זאת, לשחק בחו"ל זה בטח חלום שמתגשם.

"מה זה מתגשם? הדרך היא מאוד ארוכה. כל הזמן אתה כאילו 'אוקיי, הגעתי לפה, אני רוצה עוד יותר גבוה'. הדרך היא ארוכה וצריך המון התמדה, המון רצון, גם מזל כמובן. אבל זה אף פעם לא נגמר, ולכן הדבר הכי חשוב זה לפתח את הסנטר הפנימי, להתעלם מקולות הרקע ובאמת להקשיב לעצמי ומה אני רוצה. זה משהו שאני חותרת אליו כל בוקר מחדש".

טופ - זארה | גרביון - H&M | תחתון - fix | צילום: שי פרנקו

הגעתי הביתה

קורנובסקי נולדה בכפר סבא למשפחה מיוחסת. דוד שלה הוא שלום חנוך, סבא שלה הוא פאול קור, סופר הילדים שגידל דורות על ספריו "כספיון" ו"הפיל שרצה להיות הכי". הנטייה שלה לעולם האמנות הייתה טבעית, ובתיכון למדה ב"תלמה ילין", וכיכבה במגמת המוזיקה הקלאסית, כזמרת אופרה. "זו הייתה חוויה קצת מצלקת, הרגשתי מאוד לא מוערכת בהתחלה, כמו איזה עצם בלתי מזוהה, פוסטמה כזאת שלא יודעת הרמוניה ולא יודעת כלום. ידעתי רק לשיר וגם היה לי פחד במה, בהתחלה הייתי פשוט עומדת על הבמה קפואה. באיזשהו שלב, משהו נפתח. היום אני יכולה להגיד שזה משהו שמאוד בנה אותי".



אני מנסה להבין. אם ניחנת ביכולת לשיר אופרה, למה נחשבת לפחות טובה במגמה? ייתכן והמראה שלך טישטש בעיני אחרים את הכישרון?

"לגמרי. הרגשתי שבגלל המראה שלי, מאוד זלזלו בי וחשבו שאני טיפשה. נורא קינאתי בתלמידים האחרים, הם נראו לי הדבר הכי חכם ומוכשר בעולם, רציתי לוותר על איך שנראיתי או איך שאני זזה בשביל להיות חצי חכמה מהם או חצי מוכשרת מהם. בסוף הגעתי למקום שהייתי מרוצה ממנו, במיוחד כשקיבלתי מוזיקאי מצטיין בצה"ל".



כשסוף סוף סימנה וי על הפסגה ורגע לפני שהתמקמה בדרך הבטוחה, החליטה לחשב מסלול מחדש. "אחרי כל כך הרבה שנים שהתעסקתי במוזיקה קלאסית, רציתי לבחון כיוונים חדשים. באותה תקופה, חיפשתי איך אני יכולה לעשות כסף קל. החברים שלי ממגמת תיאטרון אמרו לי 'את יכולה ללכת לעשות אודישנים של פרסומות'. משם נכנסתי לסוכנות של פרי כפרי, זכרונה לברכה. עשיתי אודישנים והתקבלתי לסדרה 'יומני החופש הגדול' וזה היה הסיפתח".

חזייה ותחתונים- fix | ג'קט ומגפיים- זארה | צילום: שי פרנקו



למרות ההצלחה המיידית, קורנובסקי נרשמה ללימודי מנהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה. "הרגשתי שם לא קשורה, לא התחבר לי הדבר הזה. ואז הלכתי ברגע האחרון למיונים של יורם לוינשטיין, נכנסתי, והרגשתי שהגעתי הביתה. שזה מה שאני צריכה לעשות".

מסדרות ילדים, קורנובסקי עברה לסדרות דרמה, ואל מעבר לים. ארבעה פרויקטים ישראלים בהם השתתפה, "איש חשוב מאוד", "כפולים", "לאבד את אליס" ו"מלכות", נמכרו לשידור בחו"ל. השבוע עולה העונה השנייה של "מלכות", שמשודרת בימי חמישי בשעה 20:15 ב- HOT3, ב-HOT VOD וב-Next TV. בסדרה היא משחקת את ספיר, הארוסה של אייל מלכה שנרצח, וכלתה של דורי, שאותה מגלמת ריטה. "'מלכות' זה פאן, היוצרים מדהימים ונותנים לך מקום להתבטא בתור שחקנית. ספיר עוברת טלטלות, היא מגיעה מהמקום הכי אבוד ונמוך ומישהו מושך אותה ככה מלמעלה. זו מתנה בשביל שחקן, לשחק גמילה, לשחק אובדן, לשחק מישהי שלא מעניין אותה כלום חוץ מנקמה. כאילו זה שייקספיר".



איך הקאסט הנשי?

"זה בית ספר למשחק. דאנה איבגי זו התרגשות שלא נגמרת, אני כמו ספוג מולה, רק ללמוד ממנה. יש לה נפש של אמן, זה אמיתי, אין בזה טיפת פייק. אפרת בן צור היא ענקית התיאטרון, מאדר פאקרית, היו טייקים שפשוט השתחוויתי בפניה. היא הביאה כל כך הרבה פלייפולנס לתפקיד, היא מבריקה. ויש את ריטה שהיא אישיות כובשת וחד פעמית. היא מלכה אמיתית. יש את 'מלכות', ויש את ריטה".



את מאוד מתרשמת מהקולגות שלך, שזה יפה ומכבד, אבל את מבינה שאת חלק מהן? חלק מהארסנל של המלכות?

"אני צריכה להזכיר את זה לעצמי מפעם לפעם. הייתי רוצה שיהיה לי טיפה יותר ביטחון ואת התחושה הזו שאני יודעת מה אני שווה, אבל לאט לאט. יש לי עוד דרך ארוכה".

צילום: שי פרנקו

עושה לי נחת

התפקידים של קורנובסקי הביאו לה לא רק הערכה בארץ והכרה מעבר לים, אלא גם אהבה גדולה. על הסט של הסדרה "הקיבוצניקים", היא הכירה והתאהבה בבן זוגה לסדרה רועי ניק, שהפך מאז לארוס שלה.

את שמו של ניק שמעה לראשונה בהקשר רומנטי לפני חמש שנים, כשחברו הטוב ומעצב השיער שלה, שי הללי זיו, חשב על השידוך הזה. "היינו בצילומים וקשקשנו באוטובוס. הייתי אז רווקה ושי אמר 'את יודעת למי את מתאימה? לחבר הכי טוב שלי, רועי. אבל הוא בזוגיות והוא כנראה מתחתן עם ההיא', גם רועי הוא בחור עם מערכות יחסים ארוכות טווח. ואז באמת נפגשנו על הסט של "הקיבוצניקים", ואני הייתי בזוגיות, אז על הסט לא קרה כלום אבל משהו שם זז, הלוחות הטקטוניים התחילו לזוז. ואז נפגשנו כל הקאסט לאיזה ערב צפייה, ואז רועי ואני נשארנו לבד והתוודיתי על הרגשות שלי כלפיו. הבנו שאנחנו חווים את אותם הדברים ומשם זה התגלגל".

אלה לא האירוסים המתוקשרים הראשונים של קורנובסקי. לפני כחמש שנים היא התארסה לשחקן עוז זהבי, והשניים ביטלו את האירוסים כעבור חמישה חודשים.

במה האירוסים האלה שונים הפעם?

"כשהתחלתי לצאת עם עוז רק נכנסתי ליורם לוינשטיין והייתי בחיתולים של המקצוע. את רועי הכרתי על סט ששנינו עבדנו בו, שנינו באותו הגיל ושנינו פחות או יותר באותו מקום מבחינת המקצוע ומבחינת מה אנחנו רוצים בחיים. היו הרבה יותר נקודות חיבור שאפשרו קרקע פורייה ובסיס חזק ויציב לקשר".



ואיך יודעים שזה זה, אחרי שכבר פעם אמרת "כן" וביטלת?

"הפסיכולוגית שלי בדיוק שאלה אותי את זה. אמרתי לה שכל פעם שאני מסתכלת על הטבעת זה עושה לי נחת, וכן, כבר הייתי בחוויה כזאת לפני חמש שנים, אבל אז זה לא עשה לי נחת, זה עשה לי חרדה. לא ידעתי מה לעשות עם זה, זה היה מוקדם מדי, הלכתי על פנטזיה מטומטמת שהתגלתה כמשהו שלא טוב בשבילי. ועכשיו, ברגע שאת מגיעה למקום הנכון, את שטה בחלל. יש לי רגעים שאני מנשקת את הטבעת, כזה להזכיר לעצמי מה יש לי".

שמלה: פקטורי 54 | צילום: שי פרנקו

היה לך חשש מלהיכנס שוב למערכת יחסים עם שחקן?

"כן! ממש חששתי. אני בן אדם מאוד זוגי, רציתי לדעת שיש לי כאן איזשהו עתיד עם הדבר הזה. אבל גם אנחנו מתבגרים, אנחנו עוברים דברים בחיים ואנחנו מכירים יותר טוב את עצמנו. כשהתחלתי את הקשר עם רועי הרגשתי שאני במקום שהוא אני, אני לא מנסה להיות מישהי אחרת, ופתאום הבנתי 'וואי, זה הבית שלי'. הרגשתי שהתבגרתי והתבשלתי והתעצבתי עם השנים ממערכת יחסים למערכת יחסים וזה הביא אותי למקום הכי שלם עם איך שאני בזוגיות שיש לי היום".



מעבר למקצוע עצמו, היה גם חשש מלהיות זוג שחקנים מבחינת ההד התקשורתי?

"כן, היה לי לא נעים עם זה. הרגשתי שאני עוברת דברים עם עצמי בחיים ומפתחת את עצמי וברגע שמשייכים אותי לאיזה מישהו זה פשוט מבטל אותי. אז מה אני, הבת זוג של? אני זוכרת שפעם חבר אמר לי, 'דיברתי עם מישהו והשם שלך עלה, ואז ההוא אמר: אה, זאתי שהייתה בת זוג של עוז'. שנאתי את זה. ממש".



מערכת היחסים שלך עם החשיפה לא ברורה לי. את שחקנית עסוקה, יפה ומוכשרת, ידעת דייטים נוצצים, היית נערת תפוזינה, אבל את לא מעטרת את מדורי הרכילות ועמוד האינסטגרם שלך חף משיתופי פעולה נוצצים.

"בואי נגיד ככה, אני ממש לא אסרב אם יציעו לי קמפיין שווה. ברינג איט און. אבל חשוב לי בכל התהליך הזה להישאר נאמנה לעצמי ולא בא לי לעשות משהו שאולי אחר כך אני אתחרט עליו. למשל התפקיד ב'לאבד את אליס' זה תפקיד מאוד חושפני, בשביל זה הייתי מוכנה להיחשף, היה לי חשוב לספר את הסיפור של הדמות הזו, את הרעיון הזה של סיגל אבין. זה מה שמחרמן אותי, בזה אני 'קחי את כולי, קחי את הגוף שלי, את הנפש שלי'".

צילום: שי פרנקו

הדמות שלך ב"לאבד את אליס" בהחלט הייתה חשופה. איך היה לעבוד עליה, תוך כדי שרועי עובד על נועם אשכנזי ב"לא נורמלי"?

"אמרתי לו 'אם אנחנו עוברים את התקופה הזאת, זהו זה, זה אומר שזה זה', כי זה היה כזה מאתגר, וכל אחד דרש את תשומת הלב שלו, וזה לחיות עם הרבה. אבל אני חושבת שמשהו שם בכימיה שביני לבינו עובד. תמיד אמרתי לו 'שנה וחצי ראשונות של קשר זה סוער'. עד שאתה סומך, עד שאתה בונה אמון עמוק כזה שאפשר לשחרר רגע, לנוח, ואתה מגיע למקום הזה שאתה פשוט יודע. זה מה שקרה לנו. אני רואה את עצמי מזדקנת עם רועי, זה זה, זה פשוט זה".

הדבר האמיתי

בשבוע שעבר, אחרי תקופה ארוכה שבה שניהם ידעו שזה לגמרי זה, השניים הכריזו על האירוסים בתמונת אינסטגרם שבה הטבעת איבדה מעט מהפוקוס לטובת הפיצה הניו יורקית שקורנובסקי אחזה בה. קלאס באפס מאמץ, בהחלט נכתב עליה.



ראית את זה כבר לפני הטבעת?

"ברור, מה זה, ישבתי לו פה (מצביעה על הוריד בצוואר) 'מתי תציע לי? מתי מתי מתי?'".

איך לא הייתי מדמיינת אותך נודניקית של זה, של מתי תציע.

"נכון, אני כאילו לא נראית. אבל אני כזאת, אני מאוד בת בדברים מסוימים, חבל על הזמן, כבר מהחודשים הראשונים שלי עם רועי, אמרתי לו 'ואתה חושב שכאילו אנחנו נתחתן?'. הייתי נורא מאוהבת בו ורציתי לדעת שיש לי איזה ביטוח כזה, אבל אני שמחה שזה לקח עוד קצת זמן ובנינו את עצמנו בינתיים".

View this post on Instagram A post shared by Lihi Kornowski (@lihikorno)

בישרתם על האירוסים בנונשלנט לא אופייני לתחום שלכם. איך הייתה ההצעה?

"זו הייתה ההצעה הכי רגילה. זה היה נורא חמוד כי רועי הוא לא כזה קיטש, ואחרי שישבתי לו על הווריד, אז לפני איזה חודשיים, הוא בא ואמר לי 'אני מוכן, אני מוכן, בואי נגיד למשפחות' ואז אמרתי לו 'בסדר גמור'. עוד לא הייתה טבעת, אבל הודענו למשפחות שאנחנו הולכים להתחתן ואני חיפשתי טבעת, רציתי משהו ספציפי שאני אוהב, אמרתי לו 'חמוד, אני כבר עברתי את הסרט הזה, אני רוצה משהו ספציפי'. ואז באמת בניו יורק זה קרה והוא כל הזמן היה אומר 'אני לא כורע ברך, אני לא כורע ברך', אבל הוא כרע ברך, זה אמנם היה לזמן מאוד קצר אבל זה קרה לשבריר השנייה".

צילמת את זה במוח, זה מספיק טוב.

"כן, אני כזה 'טוב, זהו, אתה יכול לקום'. זה היה נורא מרגש. למרות שאתה מתבשל עם זה ויש שיח מאוד פתוח על הדבר הזה, ברגע שזה באמת קורה זה מציף אותך בכל כך הרבה רגשות, כל החיים עוברים לפניך, כל הדברים שעברת וכל הנפילות והעליות וההתפתחות הזאת של החיים. זה נורא מרגש שיש לך את הדבר שאתה יודע שזה הדבר האמיתי, זה היה מקסים".

שמלה: פקטורי 54 | צילום: שי פרנקו

זה גם היה ממש בתוך רגע שיא, את מגיעה מקנדה אחרי צילומים, הוא מועמד לאמי, נשמע כמו סצנה מסרט בפני עצמה.

"לגמרי! זה משהו שבאמת היה שם התרגשות מאוד גדולה כשרועי קיבל את המועמדות הזאת, אז זה היה כזה 'וואו, איזה מדהים', כי הרגשנו באיזשהו מקום ש'נועם אשכנזי' לא קיבל מספיק במה בארץ, לא את מה שהיה מגיע לעבודה המטורפת שרועי עשה. אני חיה עם פנומן, באמת, אני לא אומרת את זה כי הוא חבר שלי או זה. אז כאילו היה איזה מקום כזה של תסכול קצת, ופתאום המועמדות הזו זה היה כזה מעין 'יש! יש צדק!'".

שניכם מתחילים לעבוד ולקבל הכרה בחו"ל חשבתם לעבור? לנסות לחיות את החיים שם?

"כרגע לא, בתקופה הזו של חיינו אני באמת לא חושבת שצריך. שירה האס הוכיחה את זה, כאילו, היא דוגמה ומופת בעיניי לכל דבר, אני מעריצה שלה. אנחנו שולחים אודישנים מפה ואלוהים גדול, ומה שיהיה יהיה. אבל כרגע אין את הרצון הזה. אני גם חושבת שבאמת תל אביב זאת העיר הכי מדהימה בעולם, ואני בן אדם מאוד משפחתי, הקרבה למשפחה שלי היא חשובה לי".

צילום: שי פרנקו צילום: שי פרנקו

יש כבר תוכניות לחתונה?

"כן, בחצי שנה הקרובה, זה יהיה משהו מאוד קטן, לא גרנדיוזי בכלל".

לא אלף איש?

"לא לא, זה הולך להיות קטן, מצומצם, אינטימי, שיהיה לנו כיף, שלא נתפזר, שנוכל לשמור את הדבר הזה שלנו".

צילום: שי פרנקו | סטיילינג: מזל חסון | איפור: שי הללי זיו במוצרי stendhalbeauty מרשת אפריל | שיער: שי הללי זיו במוצרי bkwig_international | ע׳ איפור: דנה נחום | ע' צלם: עוז שמש | ע' סטיילינג: שקד דרעי | הפקה: רותם פנחס