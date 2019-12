בעשור האחרון נראה שרותם סלע עושה הכול נכון. היא מנחה את תוכניות הריאליטי המצליחות ביותר בפריים טיים ("הכוכב הבא" ו"נינג'ה ישראל"), היא משחקת בסדרות דרמה מצליחות ("להיות איתה" ו"אוטונומיות"), היא הפרזנטורית של קסטרו, מזגני טורנדו וסמסונג, ומתחזקת חשבון אינסטגרם הנושק למיליון עוקבים. בסקר שנעשה השבוע במאקו* התברר שעם ישראל רואה את כל זה - והוא מאוהב. בסקר נשאלו המשתתפים לאיזו כוכבת מקומית הם הכי מתחברים, סלע (29%) גברה על כוכבות אחרות כמו גל גדות (25%), נטע ברזילי (10%), נינט (4%) ובר רפאלי (1%. בנוסף, 31% השיבו שאינם יודעים). מגיע לך מזל טוב.

"נו באמת, אני לא מאמינה בדברים האלה. באמת עשיתם סקר כזה?" לגמרי, ואת זכית במקום הראשון.

"זה מחמיא לי ממש, אבל אין לי הסבר לזה". הסבר למה? לסיבה שכל כך אוהבים אותך?

"כן. אני חושבת שנבחרתי בגלל שאני נמצאת הכי הרבה על המסך בשנים האחרונות. אבל זה לא קשור אלי, אם זאת היתה מישהי אחרת שהיו רואים על המסך כל הזמן היא היתה זוכה". אל תיתממי, הופיעו הרבה נשים על המסך בעשור האחרון ובכל זאת את נבחרת.

"תראי, אני כן מרגישה מאנשים שהם אוהבים אותי, אבל מצד שני, אנשים גם לא יבואו אלי ברחוב ויגידו שהם לא אוהבים אותי. מגיעות אלי רק התגובות החיוביות, אבל זה ממש קול. מבחינתי ככה זה צריך להיות". רותם סלע בילתה מספיק זמן מול מצלמות כדי לדעת איך להוציא את התמונה המושלמת. רגע אחרי שביקשתי תמונת סלפי איתה היא מעמידה אותי במקום הנכון, מסבירה איפה אנחנו צריכות לעמוד ביחס לשמש, לוקחת את הטלפון שלי, מחייכת חיוך גדול ולוחצת על המסך. התוצאה: רותם יוצאת מחויכת עם עיניים נוצצות ושיניים בורקות, ואני מעט מאחוריה מנסה לחייך, אבל בעיקר מנסה לקלוט ממנה איך ללכוד את הפוזה הנונשלנטית האולטימטיבית. בואי נדבר רגע על סלפי.

"מתה על סלפי. תמיד מסכימה". כמה סלפיז אנשים מבקשים ממך ביום?

"כשאני מסתובבת מחוץ לתל אביב, כל הזמן". ובתל אביב?

"תל אביב זה שונה, אני חיה בסביבה שדי מתעלמת מהקיום שלי, אלו אנשים שהם טו קול פור סקול וזה מדהים. בשבילי זה מושלם". טוטאל-לוק: קסטרו | צילום: דודי חסון את המון על המסך. יש לך בכלל זמן לנשום?

"זה מצחיק כי אנשים חושבים שאני עובדת הרבה יותר ממה שקורה בפועל, כי הם רואים אותי כל יום על המסך. האמת היא שיש לי מלא זמן פנוי. חוץ מימי הצילום של 'הכוכב הבא' ו'נינג'ה' שקורים פעם או פעמיים בשבוע, אני מסיימת את הימים שלי יחסית מוקדם, ושאר הזמן אני נמצאת עם הילדים. יש לי איזון מאוד בריא בין הבית לעבודה ותכל'ס החיים שלי הכי רגילים בעולם. אני כמו כולם". כשהיא כמו כולם, בזמנה הפנוי, סלע מגדלת שלושה ילדים (אן בת ה-8, אורי בת ה-6 וגלי בן ה-3), וקופצת בקלילות בין זוגיות על המסך עם אסי עזר לבין זוגיות מאחורי הקלעים עם איש העסקים ואבי ילדיה, אריאל רוטר. אז איך זה נראה בבית?

"גם אני קמה מוקדם כי הילד שלי קופץ לי על הראש במיטה, גם אני הולכת עם הילדים לרופא כשהם חולים וגם אני לוקחת אותם לחוגים ולג'ימבורי". וואלה? אז אפשר למצוא את רותם סלע רודפת אחרי ילדים בג'ימבורי?

"אני יודעת שהרבה מפורסמים נמנעים מלהיראות בציבור עם הילדים שלהם, אבל זה ההפך המוחלט ממני. אני מנסה שלעובדה שאני מפורסמת תהיה אפס השפעה על החיים שלהם. לפעמים אני חושבת שאני 'אובר' מגוננת על הילדים מפני כל עולם התקשורת. בעיניי הם צריכים לגדול כמו ילדים רגילים כי הם ילדים רגילים. הרווח היחיד שיש לבנות שלי מזה שאני מפורסמת זה שהן רואות את הפרקים של הנינג'ה לפני שהם עולים לשידור". את רואה את הפרקים של הנינג'ה לפני שהם עולים לשידור?

"אני עוברת בבית ונותנת הערות". טוטאל-לוק: קסטרו | צילום: דודי חסון רוב הטאלנטים מעדיפים פשוט להגיע לאולפן, להצטלם וללכת הביתה, לא ככה?

"נכון. זה משהו שהוא מאוד ייחודי לי ולאסי. אני מאוד מעורבת בתוכן של כל דבר שאני עושה". את לא סומכת על המערכת?

"להפך, אני חושבת שזה בא ממקום שמאוד חשוב לי להיות חלק משמעותי מכל הפרויקטים שאני עושה. אני משתתפת בכל הפגישות שקשורות בתוכן, וגם אחרי הצילומים אני מגיעה לחדרי העריכה, צופה ונותנת הערות. אני לא יכולה לבוא סתם ככה ליום צילום מבלי שאני יודעת מה קורה עד הפרט הכי קטן". אני יודעת לנהל את החרדות שלי מאוד מאוד טוב לפני קצת יותר מעשור, עוד לפני שהפכה למותג שנקרא "רותם סלע" היא היתה רק רותם, בחורה יפה ואנונימית שמתרוצצת בין סלבס כשהיא אוחזת במיקרופון של גיא פינס, משחקת בתפקידי אורח בסדרות דרמה יומיות ומדגמנת ג'ינסים וחולצות בטן ללוצ'י. רותם של 2019 היא אישה חזקה שמדברת בביטחון על אפליה מגדרית, בעלת דעות פוליטיות מוצקות, אישה שלא חוששת להביט לאחור וללמוד מטעויות עבר, אבל גם מרשה לעצמה לנצל את כל מה שהרוויחה ביושר אחרי עשור של עשייה אינטנסיבית. "ככל שהתבגרתי הביטחון שלי התעצם. עם השנים השכלתי והבנתי איפה נכון לי להראות את האישיות שלי ולעשות את הפרויקטים שהכי מדויקים לקריירה שלי". אז יוצא לך לסרב לעבודות?

"וואו, מאיפה להתחיל? המון פעמים. היום אני מרגישה שיש לי את הפריבילגיה לא לעשות כל תפקיד, אז אני בוחרת בפינצטה את מה שאני עושה. תפקידים שלא מאתגרים אותי ולא כתובים מספיק טוב אני לא לוקחת. מבחינתי, אם זה אומר לעבוד פחות אבל לעשות תפקידים איכותיים אז אני לגמרי מעדיפה". הברקת בתפקיד אורח ב"הכל תום". מי ידע שאת יכולה לגלם סטלנית בצורה כל כך קומית ומדויקת?

"התפקיד הזה, שהיה 90% אלתורים, פתח לי את הצ'אקרה לעשות עוד דמויות בסגנון. נהניתי בטירוף. זה היה חתיכת סיכון בשבילי, אבל ידעתי שאני בידיים של תום יער, שאלה הידיים הכי טובות שיש. היא זהב של פרטנרית". ומה בקשר לאירוויזיון? הבנתי שסירבת לפנייה של ההפקה לנסות ולהתמודד על הנחיית התחרות.

"להנחות את האירוויזיון מעולם לא היה משהו שבער בי, זה לא היה פסגת שאיפותיי". כבר שבע עונות היא מנחה את ה"כוכב הבא", שבע עונות בהן היא מסתירה סוד לא צפוי – היא מפחדת לעמוד מול קהל. "זה נשמע הזוי, אבל זה ממש לא משהו שמגיע לי באופן טבעי". אבל את כבר שנים בלב הפריים טיים מול קהל של מיליוני צופים.

"כשיש מצלמה מול הפרצוף שלי אני מרגישה שזו רק אני והמצלמה, אבל כשהיא נעלמת ויש קהל מולי, הרבה יותר קשה לי". View this post on Instagram A post shared by Rotem Sela (@rotemsela1) on Aug 17, 2019 at 5:22am PDT הלכת לטיפול בעניין?

"לא טיפול מקצועי, אבל אחותי פסיכולוגית אז אני מבינה קצת בדברים האלה. שנים שאני מטפלת בעצמי בחרדות. אני עושה לעצמי כמו טיפול CBT, הטיפול הזה אומר שצריך להיחשף ולהתמודד לאט לאט עם החששות. בעונה הראשונה של 'הכוכב הבא' הייתי לגמרי בחרדה מול הקהל, לאורך כל העונות התמודדתי עם הפחד כל פעם מחדש ועשיתי לעצמי את הטיפול, והיום, אחרי שנים שאני עושה את זה ומתרגלת, אני במקום אחר לגמרי, הרבה יותר נינוח. אני יודעת לנהל את החרדות שלי מאוד טוב". אסי עזר מדבר לא מעט על התקפי חרדה שפוקדים אותו.

"כן טוב, זה לא בדיוק אותו דבר". בכלל את ואסי מאוד שונים זה מזו, איך זה שאתם מסתדרים כל כך טוב ביחד?

"אני לא חושבת שצריך להיות דומים כדי להיות חברים. זה יפה שיש שוני בינינו. אסי הוא כמו בן משפחה שלי. זה נשמע קלישאתי, אבל אני אוהבת אותו כמו אח. אני אעשה הכל בשבילו". שמעתי שהוא קנה דירה בבניין שלך.

"נכון!". הוא גם סיפר שהוא מתחיל תהליך פונדקאות, כמה את מעורבת בזה?

"נו באמת, הוא לא באמת מתחיל תהליך כזה עכשיו. בכל מקרה, אני תמיד אומרת לו שברגע שיהיה לו תינוק, הבייביסיטר עליי". יש ביניכם תחרות כלשהי?

"מבחינתי לא. אנחנו מעורבים עד הדברים הכי הכי קטנים, גם בקריירה אחד של השנייה וגם בחיים האישיים". יכול להיות שיום אחד תיפרדו וכל אחד יעבוד על פרויקטים משלו?

"כבר עכשיו לכל אחד מאיתנו יצא לעשות כל מיני דברים לבד. אנחנו לא תמיד חייבים לעבוד ביחד. לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו תמיד מפרגנים אחד לשני מאוד". אין, המרק עדשים שלי מדהים רבים לא זוכרים, אבל רותם סלע היא גם עורכת דין מוסמכת. "נכנסתי ללימודים בגיל 22, ובאותה תקופה לא ידעתי מה אני ארצה לעשות בחיים, אז עשיתי תואר במשפטים ומנהל עסקים. בכוונה בחרתי במשהו שהוא נורא כללי, וכבר מהתחלה היה לי ברור שאני לא אהיה עורכת דין. מהרגע שהבנתי שאני רוצה לשחק, שזה היה לפני 10 שנים בערך, התחלתי לקחת שיעורים פרטיים ולעבוד על המשחק. עד היום אני לומדת". טוטאל-לוק: קסטרו | צילום: דודי חסון שמעתי שלמדת גם אצל משה איבגי, שמואשם בהטרדות מיניות.

"אין לי מה להגיד עליו. לא חוויתי ממנו שום דבר כזה". בתור ילדה טובה מהקריות, בת 20, צעירה, יפה, לא היו אנשים בתעשייה שהרשו לעצמם יותר?

"האמת שלא. לשמחתי לא עברתי משהו שבאמת נחקק לי בזיכרון כדי שאזכור אותו. כשנכנסתי לתחום שמרו עלי מכל כיוון. רוברטו בן שושן, שהיה הסוכן שלי אז, שמר עלי כמו על צמר גפן. חוץ ממנו גם ההורים שלי לפעמים ליוו איתי לימי צילום. זו היתה תקופה קצרה ואחריה לקחתי הפסקה מהתחום. לא שזה קשור להטרדות, פשוט לקחתי את השנה הזו וחזרתי לדגמן כשאני עצמאית ומגובשת יותר". היא עוצרת לחשוב רגע, שוקלת את מילותיה סביב הנושא הרגיש הזה. "הרבה מאוד פעמים אני נתקלת בשוביניזם בעבודה שלי. זו מלחמה שאני נלחמת בה כבר שנים. עברתי הרבה מאוד מצבים שבהם ממש נאבקתי כדי להיות שווה לגברים בתחום הזה". אנחנו מדברות על שכר, כן?

"ברור. הדרך להגיע לנקודה שהגעתי אליה היום, שאני מרוויחה שכר שווה לגברים בתחום שלי אם לא יותר מהם, היתה מאבק אמיתי. כל אישה צריכה להיות חלק במאבק הזה, צריכה להיות הבנה כללית של נשים ואסור לנו לנוח על זרי הדפנה. השוויון בידיים שלנו. יש מסביבי המון נשים קרייריסטיות שמספרות לי שהן תקועות בעבודה שהן לא אוהבות אבל הן זורמות כי זה המצב, הן יודעת שמתישהו הן יכנסו להריון, יהיו בחופשה ויצטרכו לגדל את הילדים. הן לא מבינות למה לעזוב את העבודה שכבר יש להן". ומה את חושבת על זה?

"שיתעוררו. בינתיים הן פספסו זמן שבו הגבר שעבד לידן במשרד התקדם כבר. אין מה לעשות, נשים שרוצות קריירה צריכות להבין שהן צריכות לעשות אקסטרה מאמץ כדי להצליח". את מרגישה שמאז עידן Me Too יש יותר ביטחון לנשים?

"חד משמעית. המהפכה הזו נותנת גב לכל אישה". טוטאל-לוק: קסטרו | צילום: דודי חסון כאחת שעובדת צמוד להמון גברים בקריירה שלה, את שמה לב לזה שגברים יותר נזהרים במילים ובפעולות שלהם כלפי נשים?

"כן וזה נהדר. אני אגיד לך את האמת, אני לא אשב בבית ואבכה על איזה גבר שחושש לדבר עם נשים. אנחנו הנשים חששנו שנים". לפני חודשיים רקדת בחושניות על עמוד בפרסומת של קסטרו. היתה לך איזושהי התלבטות אם להצטלם בצורה כזו?

"להפך! הפרסומת הזו היתה הכי העצמה נשית שיש". וזו היית את על העמוד או כפילה שלך שעשתה את כל האקרובטיקה הקשה?

"זו הייתי אני כמעט בכל הפרסומת. התאמנתי על העמוד כל יום שלוש שעות במשך חודש וחצי. עשיתי דברים מטורפים שלא האמנתי שאני יכולה לעשות. אני לא רותם של גיל 20, אני כן רואה את השינויים על הגוף שלי". תסבירי.

"אם פעם הייתי יכולה לאכול מה שאני רוצה וזה לא היה ניכר, אז היום אני אוכלת מה שאני רוצה, אבל זה כן ניכר". את אוכלת מה שאת רוצה?

"כן. אבל בכל זאת אני צמחונית כבר 12 שנים. אני נמנעת כמה שאפשר ממוצרי חלב ואני לא ממש אוהבת ירקות ופירות. הרבה פעמים אני מנסה לאכול בריא אבל גם אוכלת פחמימות". אז איך את מצליחה לשמור על הגזרה?

"שילוב של הגנים של אמא שלי ויוגה שלוש פעמים בשבוע". מה לגבי הילדים? גם הם צמחונים?

"בבית לא נכנס אלינו בשר מתוך אידיאולוגיה. אם הילדים רוצים, הם יכולים לאכול בשר מחוץ לבית ואני לא אגיד להם על זה כלום. אבל זה מחלחל. אני כבר שומעת את הגדולות שלי מדברות ואומרות שהן צמחוניות". רותם סלע בקמפיין לקסטרו | צילום: מתוך קמפיין קסטרו צילום דודי חסון באחד הפרקים האחרונים של הכוכב הבא ראיתי שביקשת מאמא של מתמודדת מתכון לגונדי. איך יצא?

"וואי האמת שממש הורידו אותי מזה, אמרו לי שזה נורא קשה". את הבשלנית של הבית?

"אני מנסה. אתמול למשל הכנתי מרק תירס מושלם. המנה המנצחת שלי זו לזניה, אה וגם מרק עדשים. אין, המרק עדשים שלי מדהים". קבוצת וואטסאפ של חפירות שיא 14 שנה חלפו מאז פגשה סלע בפעם הראשונה בעלה אריאל. "הכרנו בכמה גלגולים", היא צוחקת. "כשהייתי בת 22 ניסו לשדך בינינו אבל היה לי חבר. שנה אחרי זה שלחתי לו הודעה ידידותית בפייסבוק, אבל גם אז היה לי חבר, ורק איזה שנה לאחר מכן נפגשנו במקרה בבר בתל אביב ובאותה תקופה כבר לא היה לי חבר. מאז אנחנו יחד". השניים נישאו ב-2010, את בתם הבכורה הביאו לעולם ב–2012, ומאז, היסטוריה. ספרי לי על חלוקת התפקידים ביניכם בבית.

"חלוקה סופר שוויונית. לשנינו יש קריירה רצינית וגם הבית דורש הרבה טיפול, בכל זאת שלושה ילדים. אנחנו שותפים מלאים בדבר הזה. אין תפקיד ספציפי לכל אחד, שנינו עושים הכל ומחפים אחד על השנייה. אם לו יש ימים ארוכים בעבודה אז אני עם הילדים, ולהפך. אנחנו מאוד מאוזנים". במהלך ההיריון הראשון של סלע קמה גם חבורת הבנות הכי מדוברת בעיר: רותם, גל גדות, מיה דגן, יעל גולדמן ומיטל וינברג אדר. חמש נשים קרייריסטיות, מצליחות ונחשקות שעוסקות כולן בתחום התקשורת. הן מבלות במסעדות יחד, חוגגות ימי הולדת וטסות לחופשות פוטוגניות חובקות עולם מפריז ועד המלדיביים. "החבורה הזו נוצרה סביב ההריונות של כולנו. חמשתנו ילדנו באותה תקופה ויצרנו לעצמנו מעגל תמיכה של אימהות אחרי הלידה הראשונה, שזה שלב סופר מטלטל ושוקיסטי בחיים. היינו שם אחת בשביל השנייה ומשם צמחה החברות. בסופו של דבר כולנו באותו הביזנס. אם את באה עם בעיה שאת רוצה לפתור יש לך חברות שמבינות אותך. זה נורא כיף". View this post on Instagram A post shared by Rotem Sela (@rotemsela1) on Nov 22, 2019 at 5:48am PST בינינו, יש איזושהי קנאה בהצלחה של גל?

"גל מרגשת אותי ברמה הכי גדולה שיש. היא מגשימה את החלום שלה, והחלום שלה הוא לא החלום שלי". יכול להיות שבבסיס החברות הזו שוכן אינטרס מסוים?

"תגידי לי את, איזה אינטרס יכול להיות לי בזה שאני חברה של מיה דגן?" אתן נמצאות באותו תחום, מקבלות חופשות משותפות, מתנות, את יודעת.

"בואי, כל אחת מאתנו היתה יכולה לטוס לחו"ל ולעשות שיתופי פעולה עם מותגים גם לבד. אגב, הנסיעות האלה לא באמת בחינם, אנחנו משלמות מיסים וזה עולה לנו הרבה הרבה כסף". איזו קבוצה הכי פעילה בוואטסאפ שלך?

"יש שתיים. הקבוצה הראשונה זו הקבוצה שלי, של אסי ושל יואב צפיר, הבמאי של 'הכוכב הבא', קבוצה של חפירות שיא, אנחנו מדברים שם על הכל. הקבוצה במקום השני זו קבוצה שלי, של יעל גולדמן ושל לירון וייצמן". לירון וייצמן? מה זה, היא לא חלק מהחבורה ההיא.

"אז מה, יש לי מלא חבורות. החבורה הכי טובה שלי זו עדיין החבורה מהבית, הבנות שלמדו איתי בתיכון". אני אמא קלילה וזורמת במרץ האחרון, שבועות ספורים לפני סבב הבחירות הראשון של השנה, סלע יצאה בצעד נועז למדי ושיתפה בחשבון האינסטגרם שלה סטורי שחשף את דעותיה הפוליטיות. "מירי רגב יושבת ומסבירה לרינה מצליח שהציבור צריך להיזהר כי במידה ובני גנץ ייבחר הוא יהיה חייב להקים ממשלה עם הערבים. רינה מצליח שותקת. ואני שואלת את עצמי, למה רינה לא שואלת אותה בתדהמה - ומה הבעיה עם הערבים? מתי לעזאזל מישהו בממשלה הזו ישדר לציבור שישראל היא מדינת כל אזרחיה, וכל בני האדם נולדו שווים? גם הערבים רחמנא ליצלן הם בני אדם. וגם הדרוזים, ההומואים, הלסביות וגם שוק... השמאלנים". הסטורי עורר לא מעט ביקורת ואפילו תגובה אחת אישית ומיוחדת מראש הממשלה בנימין נתניהו שהחליט להביע את עמדתו על דעותיה ואף לתקנה. "רותם סלע היקרה, קראתי את מה שכתבת. קודם כל, תיקון חשוב: ישראל היא לא מדינת כלל אזרחיה. לפי חוק יסוד הלאום שהעברנו, ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי - ושלו בלבד. כמו שכתבת, אין שום בעיה עם אזרחי ישראל הערבים - הם שווי זכויות ככולנו וממשלת הליכוד השקיעה במגזר הערבי יותר מכל ממשלה אחרת". טוטאל-לוק: קסטרו | צילום: דודי חסון אנחנו רגע לפני סבב בחירות שלישי, יש מצב ששוב נראה סטורי דומה בחשבון שלך?

"את הסטורי ההוא לא תכננתי. כתבתי אותו באמת מדם ליבי. הוא נכתב בשתי דקות בלי מחשבה. אם את שואלת אם יכול להיות שאכתוב עוד פעם דבר כזה? כן, זה יכול להיות, אבל גם יכול להיות שלא". ומה לגבי רצף הביקורות שקיבלת בעקבות הסטורי ההוא?

"הביקורות לא הזיזו לי את הקצה. חסמתי את התגובות כי חלקן היו אלימות ואני לא מעודדת אלימות. אבל האמת שאחרי שהפוסט פורסם קיבלתי גם צונמי של תגובות אוהדות, בחיי. וגם אם לא הייתי מקבלת, זה לא היה משפיע עליי". אז מה כן משפיע עליך?

"מבחינת הקריירה שלי שום דבר לא יכול להוציא אותי משלוותי. אבל בחיים האישיים, כל דבר שקשור לילדים שלי משפיע עלי". את אמא חרדתית?

"דווקא ממש לא. אולי בגלל שאמא שלי היתה מאוד חרדה עלינו אז אני תפסתי את הצד של להיות אמא שהיא סופר קול". לגדולות שלך כבר יש טלפונים ניידים?

"אני הכי נגד טלפונים ורשתות חברתיות לילדים. הילדים שלי לא יקבלו טלפון גם עוד הרבה מאוד שנים. אני חושבת שלתת טלפון לילד בגיל צעיר זה לשים לו בידיים משהו שרק יכול להזיק. אני לא רואה את היתרונות בזה". קשוחה.

"אני אמא יחסית קלילה וזורמת, אבל אני כן יכולה להיות קשוחה, בעיקר בקטע של חינוך. הילדים שלי לא הולכים לישון אחרי שמונה בערב, הם מסדרים את כל הבלגן שהם עושים ואני מלמדת אותם נימוסים כל הזמן. אני לא כזו קשוחה אבל אני לא נותנת להם לטפס עלי". View this post on Instagram A post shared by Rotem Sela (@rotemsela1) on Nov 20, 2019 at 7:46am PST יוצא לך לחשוב מה יקרה אם עוד כמה שנים כל היסטריית רותם סלע תיגמר?

"בואי אני אגיד לך משהו, יום אחד כל זה יגמר. החיים משתנים, הם לא יכולים להמשיך על טראק אחד. אני בטוחה שהקריירה שלי תעבור כמה גלגולים, ואני מקווה להמציא את עצמי מחדש בכל פעם. אבל ברור לי שזה לא ימשיך ככה לכל החיים". המחשבה הזו מפחידה אותך?

"אני לא בן אדם שמונע מפחד בשום דבר בחיים שלי ובטח שלא בקריירה. אני אומרת תודה על מה שיש. תודה ליקום, תודה לכוכבים שהסתדרו, תודה שהעולם מאפשר לי לעשות את מה שאני אוהבת, ומה שיהיה יהיה"._OBJ מה השלב הבא?

"כרגע אני לא מחפשת להתקדם. אני מחפשת להישאר איפה שכיף לי. ועכשיו כיף לי". ואם היית יכולה, היית רוצה לחזור אחורה בזמן, לשוב להיות רותם בת ה-20?

"אם הייתי יכולה לחזור לגיל 20 כן הייתי חוזרת, אבל רק אם הייתי יודעת שיהיה לי כל מה שיש לי היום. הילדים שיש לי היום, הבעל שיש לי והעבודה שלי". אז למה לחזור?

"צודקת. אז למה לחזור?" את מרגישה באופק את משבר גיל ה-40?

"הלו. אני בת 36. תני לי בבקשה עוד 4 שנים"._OBJ_OBJ_OBJ_OBJ_OBJ צילום: דודי חסון | סטיילינג: ראובן כהן | איפור: אסף באבו במוצרי מאק | שיער: לירז אגם | בגדים: קסטרו *הסקר נערך באופן אינטרנטי על ידי חברת Panels בחודש דצמבר 2019 בקרב למעלה מ-500 איש שמהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בגילאי 18+ {title}





