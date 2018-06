"יורשים" ("Succession") מתי: 4 ביוני

מי: אנשים שממתינה להם דירה (או שתיים)

מה: דרמה חדשה של רשת HBO שרוצה להכניס סקס אפיל לאחורי הקלעים של תחום התקשורת. במרכז הסדרה קורותיה של משפחת רוי, משפחה עשירה כקורח שמנהלת קונגלומרט תקשורת אדיר (מישהו אמר משפחת מרדוק?), בהנהגתו של אב המשפחה לוגאן וארבעת ילדיו תאבי הבצע. "יורשים" נוצרה על ידי ג'סי ארמסטרונג שעומד מאחורי "פיפ שואו" הבריטית, ומככבים בה בריאן קוקס ("אקס מן"), קירן קאלקין ("פארגו") ושרה סנוק ("המלבישה").

איפה: yes, HOT וסלקום TV

"המדרגות" ("The Staircase") מתי: 8 ביוני

מי: אנשים שיש להם מעלית בבית (תאמינו לנו, אחרי שתצפו בה לא תרצו לרדת במדרגות)

מה: האימא של סדרות הדוקו פשע מקבלת שלושה פרקים חדשים בנטפליקס, שיצורפו לאריזה מחדש של הפרקים הקודמים בסדרה שכוללים מיני סדרה וסרט. למי שלא ראה וחייו להשלים - "המדרגות" מביאה את סיפור הרצח המזעזע והמוזר של קתלין פיטרסון על ידי בעלה הסופר, מייקל, שטוען כי לא רצח אותה והיא פשוט נפלה במדרגות. מדובר באחד מהמקרים המשפטיים הסבוכים ביותר שתיתקלו בהם, כזה שיגרום לכם לשנות את דעתכם לפחות פעם בפרק ובאופן כללי יצירת דוקו עוצרת נשימה.

איפה: נטפליקס (גם בסלקום ופרטנר TV) "קריקטורה של נשיא" מתי: 9 ביוני

מי: אנשים שהם מלאניה טראמפ, איפה שהיא לא נמצאת

מה: סטיבן קולבר, אחד מהקומיקאים שהכי מקפיד להתבטא נגד הנשיא טראמפ, יצר סדרת אנימציה חדשה שעוקבת אחרי הרפתקאותיו של הנשיא, יועציו ובני משפחתו. בעולם מקביל, המפקד העליון פותח את דלתות הבית הלבן ומאפשר מבט גלוי על יום טיפוסי בחייו של נשיא ארה"ב. הסדרה בוחנת את הנשיאות בראות עיניו של הממשל הטראמפי ואת מערכות היחסים החשובות ביותר של הנשיא - ממשפחתו הקרובה, דרך דמויות פוליטיות חשובות משתי המפלגות, ועד אנשי התקשורת השנואים עליו כל כך.

איפה: yes "טראומה" ("Trauma") מתי: 10 ביוני

מי: אנשים שהתגעגעו לסרט הערבי של יום שישי

מה: מותחן בריטי בן שלושה פרקים (כן, בבריטית זה נקרא עונה) על שני אבות, דן וג'ון, שחייהם נפגשים כשבנו בן ה-15 של דן נדקר ומת במחלקת הטראומה שמנוהלת על ידי הרופא המצליח ג'ון. דן מאמין שג'ון אחראי למותו של בנו ומפתח אובססיה אליו ואל חייו, כשהוא שם לעצמו למטרה לפרק את חייו לרסיסים.

איפה: yes "פוזה" ("Pose") מתי: 24 ביוני

מי: אנשים מרימים

מה: האם העולם זקוק לעוד סדרה של ראיין מרפי? מתברר שכן. את הפרויקט החדש של מרפי לרשת FX, אפשר לכנות כ"גלי" 2.0, רק שבמקום כיתת דרמה בבית ספר תיכון, "פוזה" מתחקה אחרי תרבות הלהט"בק בניו יורק של שנות השמונים, עם דגש מיוחד על תחרויות דאנס-אוף ודראג. מבלי ליפול לעודף קלישאות, אפשר לומר ש"פוזה" צפויה להיות הסדרה הכי צבעונית על המסך גם בלי נרטיב ברור. כמו בכל פרויקט חדש של מרפי, גם ל"פוזה" יש קאסט רחב מאוד שכולל את אוון פיטרס ("אימה אמריקאית"), קייט מארה ("בית הקלפים,), ג'יימס ואן דר ביק ("דוסון קריק"), לצד הייצוג המשמעותי ביותר שהיה בטלוויזיה לשחקנים ושחקניות מהקהילה.

איפה: yes ״למי קראת זולה?" ("Slutever") מתי: יוני

מי: אנשים שנרשמו ללימודים בחוג למגדר (והבריזו)

מה: סדרה חדשה ונועזת של בלוגרית הסקס קרלי סיורטינו, שחושפת את האמת העירומה מאחורי התפיסות המיושנות של הגדרת המיניות הנשית, יחסי מין, ואהבה. קרלי יוצאת למסע חיפוש אחר סוד האורגזמה הנשית, מתלווה למלכות דומיננטיות בתחום ה-BDSM, יורדת למרתפים ובוחנת את כל הגבולות, הכול בשם שוויון בין המינים.

איפה: ערוץ Viceland (פרטנר TV) "שערורייה אנגלית למדי" מתי: 19 ביוני

מי: אנשים שנשארו בקריז אחרי החתונה של הארי ומייגן

מה: סדרה חדשה של ראסל טי דייוויס, אחד מהיוצרים החשובים בטלוויזיה הבריטית ומי שעומד מאחורי "הכי גאים שיש" ו"דוקטור הו". "שערורייה", המבוססת על רומן באותו שם, מביאה את סיפורו של ג'רמי ת'ורפ, חבר הפרלמנט הבריטי שבשנת 1979 הואשם, נשפט ומאוחר יותר זוכה, מאשמת קשירת קשר לרצוח את מאהבו לשעבר, נורמן סקוט. הדרמה מתרחשת בסוף שנות השישים, כשת'ורפ כיהן כיושב ראש המפלגה הליברלית ומאהבו לשעבר איים שיחשוף שקיים איתו מערכת יחסים חד-מינית בעידן שבו היה זה בלתי חוקי בבריטניה.

ג'רמי ת'ורפ מגולם על ידי יו גרנט שחוזר לטלוויזיה לראשונה מאז שנות התשעים. את בן זוגו מגלם מגלם בן וישאו החתיך ("צדק פלילי").

איפה: yes "נעלמת" מתי: 25 ביוני

מי: הורים בעלי סף רגישות גבוה

מה: דרמה חדשה של כוכב "המתים המהלכים", לני ג'יימס. ג'יימס מגלם את נלסון "נלי" רואו - טיפוס חסר מזל, חובב נשים ופושע קטן, שחייו משתנים כשבתו ג'ודי, אותה לא פגש מאז שהייתה תינוקת, נעלמת באופן מסתורי. במסעו למצוא את ילדתו האבודה, נלי יעשה הכל כדי לחשוף את האמת על נסיבות העלמותה ויגלה על עצמו ועל הסובבים אותו דברים חדשים שלא יכול היה לדמיין. בסדרה משתתפים שמות שיהיו מוכרים לחובבי סדרות בריטיות כמו סוראן ג'ונס ("דוקטור פוסטר"), סטיבן גראם ("אימפריית הפשע", "טאבו") וג'ייסון פלמינג ("הנעדר").

איפה: yes "הצלחתי" ("Nailed it") מתי: 29 ביוני

מי: אנשים שמסתפקים במאפים מארומה

מה: אנחנו כבר התאהבנו בריאליטי האפייה של נטפליקס, בו הקומיקאית ניקול באייר מובילה קבוצה של חובבי אפייה שלא באמת יודעים איך לעשות את זה. בכל פרק של "הצלחתי" ינסו שלושת המתמודדים לשחזר בעצמם קינוחים מפוארים שהם רגילים לראות באינסטגרם ולהפוך חלום למציאות. אמ;לק - המציאות של הקינוחים האלה לרוב נראית כמו סיוט, אבל הדרך לשם מצחיקה בטירוף.

איפה: נטפליקס (גם בסלקום ופרטנר TV) "היום בעוד שנה" מתי: יוני

מי: אנשים שזקוקים לשינוי

מה: פורמט חדש בהנחיית אסי עזר שעלה לשידור באנגליה ב-2016 ומאז שודר בהצלחה במדינות רבות בעולם. התכנית שואלת שאלה אחת - מה היה קורה אם הייתם יכולים להיכנס דרך דלת אחת ולצאת מהשנייה בדיוק בעוד שנה? לאיזה בן אדם הייתם הופכים להיות? מה השינוי אותו הייתם רוצים לעבור? האנשים שהגיעו ל"היום בעוד שנה", רצו לקיים שינויים רחבים שנעים בין הורדה של 60 קילו, מציאת אהבה, פגישה עם האח שמעולם לא הכירו או אפילו לראות לראשונה בחייהם. ההשתתפות בתכנית כרוכה בהתחייבות לתהליך של שנה שלמה, שכן בין הפעם הראשונה בה תראו אותם ועד לפעם הבאה, תחלוף שנה שלמה (למרות שעל המסך יחלוף בסך הכל רגע). ולא, לא טעיתם, רותם סלע לא צפויה להשתתף.

