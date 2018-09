הלסביון העליון (סדרה חדשה) מתי: עלתה ב-30 באוגוסט עלתה ב-30 באוגוסט למי: הלסביון העליון וכאלה שרוצות להיות חלק ממנו. מה: מאבק הקהילה הגאה לשיוויון זכויות לא צריך להשכיח מאיתנו שבסופו של יום מותר (ואולי גם רצוי) לצחוק על הכל. זה בדיוק מה שעושה היוצרת רוני צידון בסדרה הקומית החדשה הלסביון העליון שמשודרת, כראוי, בערוץ הצחוק של טדי. הלסביון עוסקת בחבורה הכי מצחיקה בביצה הלסבית, ביצה גועשת ותוססת לא פחות מזו ההומואית. הסדרה מנסה לפתוח את הדלת לארון (סטיגידיש) של החבורה והקהילה הלסבית בכלל ומציגה את הבנות ללא פילטר ובאיפור קל בלבד. שוב, כמתבקש. משתתפות: אגם שוסטר (כבודו וגולסטאריות), בת-אל דלויה (תאג"ד), שרון קנת (מיס ישראל לשעבר), רוני סתיו, ומיכל מאיר דבירי (לאורך כל הלילה). איפה: פרטנר TV ילדותי ( Kiddin ) מתי: עלתה ב-1 בספטמבר למי: אינפנטלים שגאים בזה. מה: הדרמה הקומית החדשה של שואוטיים (הומלנד, הרומן) מביאה סטנדרטים חדשים של יצירתיות וצבעוניות למסך הקטן. הכל בזכות האיש שעומד מאחוריה: הבמאי הגאון (יש סיכוי שאנחנו קצת משוחדים) מישל גונדרי. מי שביים בין היתר את שמש נצחית בראש צלול, חוזר לשתף כאן פעולה עם כוכב הסרט ג'ים קארי בסדרה טלוויזיונית מתוסרטת ראשונה עבור שניהם. קארי שדווקא התחיל בטלוויזיה, קיבל כאן לראשונה תפקיד ראשי בסדרה, תפקיד שתופס אותו כשהוא נמצא בתקופה מאוד מעניינת בחייו האישיים. ילדותי עוקבת אחר דמותו של ג'ף, כוכב הילדים שידוע בכינוי מר פיקלס. ג׳ף הפך בזכות הקריירה המזהירה שלו למותג ילדים מוכר בכל בית ולאיש עסקים מצליח. כשמשפחתו מתחילה להתפרק בעקבות טרגדיה, הוא לא מוצא שום נחמה או הדרכה באגדות ובבובות המלוות אותו ביום ביום ומתחיל בתהליך איטי ומטריד של אובדן שפיות. בתפקיד בת זוגו של ג'ף תמצאו שחקנית קולנוע מוערכות אחרת - קתרין קינר שאתם אולי מכירים מהסרט המבריק להיות ג׳ון מלקוביץ'.

איפה: yes היחידה (עונה חדשה) מתי: 2 בספטמבר למי: ג'ובניקים. מה: אחרי ששתי עונותיה הקודמות הפכו לקאלט, היחידה חוזרת לעונה שלישית עם ליהוק מסקרן מאי פעם. הקונספט של התכנית פשוט כמו שהוא מוזר- מפורסמים, מפורסמים לשעבר, ואנשים שתזהו בקושי מתאחדים לכדי להקה צבאית. העונה גויסו ללהקה משה דץ, ירון ברלד, מושיק עפיה, לירון "טילטיל" אורפלי (שיאן ישראל בהשתתפות בריאליטי), חובי סטאר, האולטראס, דורון מירן ועוד. משה קפטן המשמש כבמאי הלהקה ינסה לבנות לבנים נאמברים מרשימים בעודו נאכל בחיים על ידי הקיטורים של ה"חיילים". בתפקיד סמל המשמעת תמצאו את הבודי בילדר מישל טרוני שינסה לעשות קצת סדר בבלאגן, ואהוד בנאי יחזור לתפקיד רס"ר הלהקה באחד הליהוקים המוזרים בתולדות הריאליטי העברי. לדברי ההפקה, בעונה הקרובה "הושם דגש רב על עולם המוזיקה וליחידה לוהקו זמרים, יוצרים וכוכבי בידור שחרשו את המדינה בהופעות מול כוחות הביטחון של ישראל, כולל מופע מרגש מול מאות שוטרים במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש". אמרתם המכללה הלאומית לשוטרים - אמרתם צפיית חובה. איפה: HOT אוטונומיות (סדרה חדשה) מתי: 6 בספטמבר למי: ישראלים מודאגים עם קמטים במצח. מה: יהונתן אינדורסקי שעומד יחד עם אורי אלון מאחורי אוטונומיות (ואחראי גם לשטיסל הנהדרת) כינה אותה ה"דרמה הדיסטופית הראשונה בישראל" אבל לנו לא אכפת מהגדרות, כל עוד את התפקיד הראשי מאייש אסי כהן. הסיפור של אוטונומיות מורכב לא פחות מזה של רפבוליקת גלעד אז תהיו קשובים: במציאות מקבילה, ישראל של 2018 קרועה ומפולגת בין מדינה חילונית לבין אוטונומיה חרדית בירושלים - בין שתי המדינות העוינות זו לזו מפרידה חומה. בסדרה מתוארים בעקיפין מאורעות תשמ"ט (1989) העקובים מדם, שהביאו להקמתה של פדרציה חרדית בתחומי ירושלים הפועלת לפי חוקי ההלכה היהודית. מדינת ישראל נותרה מדינה שיש בה חופש ופולחן דת, אבל הדת הופרדה מן המדינה לחלוטין. קאסט חלומי - "אוטונומיות" | צילום: מתוך "אוטונומיות" באדיבות HOT אסי כהן הוא ברוידא, מאכער חרדי המתגורר באוטונומיה החרדית ומתפרנס מהברחות קטנות ואסורות מהמדינה החילונית לתוך תחומי ירושלים. יום אחד מקבל ברוידא הצעת עבודה שתשנה את חייו: לחטוף ילדה קטנה עליה מתנהל מאבק משפטי בין שתי משפחות - חרדית וחילונית, ולהעביר אותה מהמדינה החילונית לטריטוריה החרדית. הסאגה המשפטית, שמוגדרת כמשפט שלמה מודרני, מעוררת סערה דרמטית שמאיימת לקרוע לגזרים את הסטטוס-קוו הטריטוריאלי. חוץ מכהן מככבים בסדרה גם שולי רנד, דניאלה קרטס, דאנה איבגי, דב נבון, טלי שרון, יובל מנדלסון ורותם סלע. איפה: HOT HOT מייקל (סדרה חדשה) מתי: 8 בספטמבר למי: כאלה שראו את ההצגה 300 פעם, או מי שלא ראה אותה מעולם. מה: הצגת הקאלט "מייקל" זוכה לעיבוד טלוויזיוני שמביא למסך את קורותיה של אחת המשפחות המטורללות ביותר בישראל. מייקל, הסדרה, היא קומדיית אבסורד שחורה על משפחה שאיבדה בן לפני שנים רבות, ומקיימת בכל שנה טקס לזכרו. המשפחה מורכבת ממספר דמויות שיזכירו לכם אנשים שאתם מכירים אבל בתקווה לא יותר מדי. למשל רבקה - אמא של מייקל שחיה כבר שנים עם אחיה דובי, בקר במפעל פריכיות (אבי דנגור האהוב); יסמיניש, הבת של רבקה, שהיא טינייג׳רית ווירדית מהגיהנום שחולמת לברוח מהבית, או טוטה הדודה הזקנה, אלופה אולימפית לשעבר שמסרבת למות. הקאסט של הסדרה מורכב רובו ככולו מכוכבי ההצגה, ואליהם מצטרפת בתפקיד טלווזיוני ראשון הזמרת האהובה ירדנה ארזי שמגלמת את עצמה. איפה: yes הצמד, עונה חדשה (The Deuce) מתי: 10 בספטמבר למי: אנשים קשים או אנשים שקשה להם. מה: אחרי שהעונה הראשונה שלה התחילה בעייפות כבדה ועם הרים של ציפיות שהזכירו לנו את ויניל הטראגית, העונה הראשונה בדרמת האיכות של HBO על תעשיית הפורנו במנהטן של שנות ה-70 הסתיימה בצורה שהשאירה אותנו עם חשק עז לעוד מהשחור השחור הזה. עכשיו היא חוזרת לעונה שנייה ומלוכלכת לא פחות, שנפתחת חמש שנים לאחר סיום העונה הקודמת, בשנת 1977. שליטתה של המאפיה הניו יורקית בתעשיית הפורנו מתחילה להתערער כשכוכבי פורנו מגיעים לעיר מהחוף המערבי - אבל לעת עתה, העיר שטופה בסרטים, מוזיקה ואמנות הפורחים לצד מסיבות סמים מסביב לשעון. מלבד ג'יימס פרנקו ומגי ג'ילנהול שחוזרים לככב תוכלו לראות העונה גם רשימה עצומה של שחקנים ודמויות חדשות: גארי קאר (דאונטון אבי), מרגריטה לבייבה (נקמה), לורנס גיליארד ג'וניור (הסמויה), דומיניק פישבק (דרוש גיבור), גבנגה אקינאגבה (הסמויה), אמילי מיד (הנותרים), כריס באוור (דם אמיתי, הסמויה) ומייקל ביספולי (הסופרנוס). איפה: HOT ,yes וסלקום TV ג׳יימי ודאג פלוס אחת (Jaime and Doug Plus One) מתי: 10 בספטמבר למי: הורים ממבט ראשון. מה: בזמן שבישראל עדיין מתלהבים מכל פיפס על אחווה סיטבון או רלי לוי במדורי הרכילות, הציבור האמריקאי כבר הספיק לראות ולחוות את סיפורם של עשרות זוגות שהתחתנו (ונפרדו) בריאליטי חתונה ממבט ראשון. ג׳יימי אוטיס ודאג הנרי הם הזוג המוצלח בתולדות הסדרה והם הפכו את צוותי הצילום לבני בית. עכשיו כשג׳יימי נמצאת בהריון ראשון, ג׳יימי ודאג פלוס אחת מלווה את הפיכתם להורים. אל חשש - הפעם אין אפשרות לבטל את הלידה. איפה: yes A post shared by Jamie Otis (@jamienotis) on Aug 19, 2018 at 1:49pm PDT כנופיית המאיה (Mayans M.C) מתי: 10 בספטמבר למי: בעלי קיבה חזקה פלוס. מה: מעריציה נשבעים שילדי האנרכיה הייתה אחת מיצירות המופת המפוספסות של השנים האחרונות. למרות שזכתה למספר מועמדויות בטקס האמי ורצה במשך שבע עונות, עבור רוב הראנשים עדיין מדובר בסדרה חבויה. ברשת FX מבהירים כי כנופיית המאיה לא מצריכה היכרות מוקדמת עם ילדי האנרכיה - שהיא חיה באותו העולם מבלי להביא דמויות מעבר הסדרה ההיא. במרכזה של הסדרה נמצא איזיקיאל "איזי" רייס (ג'יי.די. פראדו, רבולושן), מתלמד בסניף של מועדון אופנוענים ששוכן בגבול קליפורניה-מקסיקו. חשוב לציין כי המאיה הוא מועדון אופנוענים שמבצע עבודות לא חוקיות עבור קרטל סמים. חלומו של איזי להקים לעצמו חיי משפחה נורמטיבים ומשעממים נגנז בעקבות האלימות בקרטל והוא משתחרר מהכלא בנסיבות מסתוריות שיתבררו במהלך העונה, שנשמעת מעכשיו כמו שילוב של פאודה ונרקוס. על תקן הגאווה הישראלית תוכלו למצוא את אפרת דור שמגלמת את קתרינה, אשתה של ראשת העיר אנטוניה. לא רע, אפרת. איפה: yes המלאך (The Angel) מתי: 14 בספטמבר למי: אנשים שלא מאמינים באסקפיזם. מה: הבמאי הישראלי-אמריקאי, אריאל ורומן, כבר זכה להערכה רבה בעקבות הסרט אייסמן. בסרטו החדש הוא חוזר למקורות ומביים לראשונה סרט היסטורי שנוגע למדינת ישראל. המלאך מביא את סיפורו האמיתי של אשרף מרוואן, מי שהיה חתנו של נשיא מצרים, גמאל עבד אל-נאצר, ויועצו הקרוב ביותר של אנואר סאדאת (שירש את נאצר בתפקיד). מרוואן שימש במשך תקופה ארוכה כמרגל עבור כוחות הביון הישראלים כיוון שטען שהוא מנסה למנוע מלחמה ושפיכות דמים באיזור. לצד טובי קבל שמשחק בתפקיד הראשי, תוכלו לראות בהמלאך שורה ארוכה של שחקנים ישראלים, בהם ששון גבאי, אורי פפר, צחי הלוי, ספיר אזולאי ועוד. איפה: נטפליקס בוג׳ק הורסמן, עונה חדשה (BoJack Horseman) מתי: 14 בספטמבר למי: מי שממש מתחבר לסוסים על פרוזאק ולכל מי שיש לו לב. מה: סדרת האנימציה הכי חכמה ומדכאת שנוצרה אי פעם חוזרת לנטפליקס בעונה חמישית. בעונה החדשה בוג׳ק (בדיבובו של וויל ארנט המעולה) חוזר למסך הקטן ככוכב של סדרה בלשית חדשה בשם פילברט, אותה מפיקה פרינסס קרוליין (איימי סדריס). התפקיד בסדרה החדשה אמור היה להפוך את בוג׳ק לסוס מאושר, אך כמו שיודע כל מעריץ של הסדרה - האושר הוא דבר חמקמק במיוחד. האם גם השנה נצחק ובעיקר נבכה מול פרקי הסדרה? ברור שכן, כבר אגרנו טישו מראש. איפה: נטפליקס definitely need this time alone and dont wish anyone was with me pic.twitter.com/5SowhCVXOc — BoJack Horseman (@BoJackHorseman) 26 באוגוסט 2018

סנאצ׳, עונה חדשה (Snatch) מתי: 20 בספטמבר למי: אנשים שסובלים מהתקפי זעם. מה: הסרט סנאצ' של הבמאי הבריטי גיא ריצ'י נחשב בעיניי רבים לאחת היציאות הטובות של תחילת שנות האלפיים. השילוב בין סרט פשע אלים במיוחד לקומדיה בריטית מחוזקת במבטאים משעשעים יצר סרט בנים אולטימטיבי והקפיץ את הקריירה של ריצ'י לגבהים אותם לא הצליח לשחזר. וממש מתחת לראדר שלנו זכה הסרט לגרסה טלווזיונית שעלתה בשנה שעברה ברשת הכבלים של סוני, וחוזרת עכשיו לעונה שנייה.סנאצ' קשורה לסרט של ריצ׳י רק מבחינה תמטית כשהיא מלווה קבוצה של נוכלים קטנים שמוצאת את עצמה (כמעט) במקרה עם משאית ובה סכום של כמיליארד דולר. הקאסט האלמוני למדי מכיל שם אחד שבוודאי תופתעו לראות - רופרט גרינט, מי שגילם את רון וויזלי בסדרת סרטי הארי פוטר. איפה: סלקום TV מטורף (Maniac) מתי: 21 בספטמבר למי: אנשים מטורפים (מן הסתם). מה: לא מדובר בגרסה טלוויזיונית לשיר "שני משוגעים" של עומר אדם (למרות שזה היה יכול להיות נחמד). הדרמה החדשה של נטפליקס גייסה לשורותיה שניים מהשחקנים הטובים והמוכרים ביותר של הוליווד הצעירה - אמה סטון וג'ונה היל. השניים, שכבר שיחקו יחד בקומדיה סופרבאד, מגלמים בסדרה מתנדבים בניסוי רפואי שמתיימר לפתור את כל בעיותיהם ללא שום השלכות באמצעות תרופה חדשנית. מכאן והלאה הם יוצאים למסע הזוי בנבכי מוחם שיוביל אותם לתובנות חדשות על החיים. מלבד סטון והיל תוכלו למצוא גם את ג'סטין ת'רו (הנותרים ומיסטר ג׳ניפר אניסטון לשעבר) ואת זוכת האוסקר סאלי פילד. איפה: נטפליקס השוטר הטוב (The Good Cop) מתי: 21 בספטמבר למי: אנשים שלא פגשו שוטר תנועה מעולם. מה: לעולם לא נתעייף מסיבות לחגוג גאווה ישראלית. והפעם: הקומדיה האהובה השוטר הטוב, ששודרה במשך שתי עונות ב-yes, זוכה לגרסה אמריקאית מושקעת שהופקה במיוחד עבור נטפליקס. במקום יובל סמו שגילם את השוטר דני קונפינו שנאלץ לחזור לגור עם ההורים אחרי פרידה קשה, תקבלו בגרסה האמריקאית את זמר הפופ-אופרה המצליח ג׳וש גרובן. במקום משה איבגי שגילם את אבא קונפינו, תקבלו את טוני דנזה (מי הבוס?). כפי שניתן להבין מהטריילר, ההבדלים לא נגמרים רק בליהוק, והשוטר הטוב האמריקאית מתארת משפחה בה גם הבן וגם האב שוטרים ומערכת היחסים שלהם היא מרכז העלילה. איפה: נטפליקס אימה אמריקאית: אפוקליפסה (American Horror Story: Apocalypse) מתי: 25 בספטמבר למי: אנשים שרואים את הסוף מה: עונה שמינית אך ממש לא אחרונה לאנתולוגיית האימה המצליחה של ריאן מרפי ורשת FX. בשונה משתי העונות האחרונות בהן שמרו מרפי והרשת על איפול פרטים מוחלט, את הפרט החשוב ביותר על העונה החדשה אנחנו כבר יודעים: מדובר בעונת קרוסאובר בין שתי עונות עבר של הסדרה - "בית הרצח" (העונה הראשונה) ו"הכישוף" (העונה השלישית). זה אומר שאנחנו הולכים לפגוש שוב דמויות שאהבנו ושחקנים שאהבנו, ולקוות שהם ישרדו את העונה בחיים. מרפי מקפיד לעבוד עם אותם שחקנים שוב ושוב ובעונה החדשה במיוחד, בין השמות שחוזרים לסדרה אפשר למצוא את שרה פולסון שתגלם מספר תפקידים, קאת'י בייטס, אוון פיטרס, אדינה פורטר, שאיין ג׳קסון, בילי לורד ואמה רוברטס. אם זה לא מספיק, אל העונה החדשה מצטרפת גם ג׳ואן קולינס האגדית (שושלת) בתפקיד סבתו של אוון פיטרס. אה, וכמעט שכחנו, אל אחד מפרקי העונה תחזור הדיווה הראשית של המותג - ג'סיקה לאנג, שנעדרה מהסדרה מאז העונה הרביעית. מרגש! איפה: yes וידה (Vida) מתי: 26 בספטמבר למי: לאנשים שאוהבים את החיים מה: היינו פוטרים את וידה בקלות כעוד ניסיון לייצר גרסה אמריקאית לטלנובלה דרום אמריקאית, אבל הממוצע הכמעט מושלם לו היא זכתה בכל אתרי הביקורות, גרם לנו לחשוב שיש בה גם הרבה מעבר. אמה ולין הן שתי אחיות אמריקאיות-מקסיקניות, שונות אחת מהשניה בכל מובן. כשאימן וידליה ("וידה") מתה בפתאומיות, נאלצות השתיים לשוב לשכונת ילדותן בלוס אנג'לס, שם לאמם היה פאב שכונתי, להתעמת עם עברן ועם אמת אחת שמזעזעת אותן לגבי זהותה של האם. אם עד כאן זה מרגיש לכם כמו מלודרמה סטנדרטית למדי, מתברר שבשובן של הבנות לבית ילדותן הן יפגשו אישה בשם די ויגלו שהיא בעצם הייתה נשואה לאימן לאורך שנים. הסדרה משודרת ברשת הכבלים STARZ חודשה לאחרונה לעונה שנייה. איפה: yes מתוק ומר (SWEETBITTER) מתי: 26 בספטמבר למי: מי שמגדירים את עצמם כפודיז אך עדיין סובלים מדיכאון מה: הפרט הכי סקסי בדרמה הקומית החדשה הזו הוא שהיא הופקה על ידי בראד פיט. בניגוד למה שניתן לצפות מתוק ומר לא עוסקת בחייו של כוכב הוליוודי שמתגרש מבת זוג יפהפייה אלא בעולם הקולינרי הקשוח של ניו יורק. טס בת ה-22 (אלה פורנל, המעון של מיס פרגרין לילדים משונים) עוברת לגור בניו יורק בלי חברים או שאיפות מיוחדות, ועם עבר אותו היא מנסה לשים מאחור. לאחר ראיון באחת המסעדות הטובות בעיר היא מתקבלת לתפקיד מלצרית מתלמדת ומגלה עולם שונה מכל עולם אחר שפגשה עד היום. היא מנסה לעמוד בקצב המטורף של עולם המסעדנות תוך כדי שהיא לומדת להכיר את העובדים האחרים, ונשאבת לעולם של סמים, שתיה, אהבה וכל שאר הדברים האלה שהפכו את "אחת שיודעת" להצלחה ענקית. רק, יו נואו, עם עבודה. בעקבות הצלחתה, מתוק ומר כבר חודשה לעונה שנייה. איפה: yes החיים עצמם, עונה חדשה (This is Us) מתי: 26 בספטמבר למי: אנשים רגישים עם עור עבה. מה: בלי ששמנו לב, הגיעה דרמת הלהיט של רשת NBC כבר לעונתה השלישית. ממעט המידע שפורסם על העונה החדשה נדמה שליוצריה (דן פוגלמן) אין שום כוונה להוריד את הרגל מהדוושה שמובילה אותנו למפגש חזיתי עם רכבת הסחטנות הרגשית. כל האחים לבית משפחת פירסון (קווין, ראנדל וקייט) יחזרו גם לעונה החדשה שתלווה אותם לאורך נקודות שונות בחייהם. בין סימני השאלה הרבים שנשארו פתוחים בסוף העונה הקודמת, הבטיחו היוצרים שנקבל תשובות חשובות על עברה של בת' והסברים על הנסיעה המפתיע של קווין וזואי לויאטנם. בכל מקרה - זה הרגע להסיר את המסקרה כי מובטחות לכם דמעות. איפה: yes סאות׳פארק, עונה חדשה (South Park) מתי: 27 בספטמבר למי: אנשים שמסיימים את מה שהתחילו, לא משנה כמה הוא רע. מה: סדרת האנימציה הכי חצופה של שנות האלפיים חוזרת לעונה מספר 22 שתשודר ברשת קומדי סנטרל. יוצרי הסדרה, טריי פארקר ומאט סטון, הם כבר מזמן לא הילדים הכי בועטים בשכונה אבל בני דמותם המצויירים: אריק, סטן, קייל וקני, ממשיכים לחוות את העולם דרך העיניים המופרעות שלהם. מתחילתה מקפידים הכותבים והאנימטורים של הסדרה לכתוב ולסיים את הפרקים רק שבוע לפני השידור ובעידן הטרללת של דונלד טראמפ זה הולך להיות שימושי במיוחד. ספוילר: כן, הם הרגו את קני.

איפה: HOT {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן