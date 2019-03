שקרניות קטנות: הפרפקציוניסטיות (Pretty Little Liars: The Perfectionists) למי: אביעד קיסוס ושאר חברי מועדון המעריצים של שקרניות קטנות

מתי: 2 באפריל

מה: אחרי הרבה מאוד באז ומסתורין, מגיעה סדרת הבת לדרמת הלהיט שקרניות קטנות, גם היא מבוססת על סדרת ספרים לנוער מאת שרה שפרד. הפרפקציוניסטיות מחזירה למסך את כוכבות סדרת האם: סשה פיטרס וג'אנל פאריס ששבות לגלם את אליסון דילורנטס ומונה ואנדרוול, בספין אוף שמתרחש בעיירת קולג' יוקרתית בשם ביקון הייטס. כמו עלילת שקרניות, גם כאן על הנייר ביקון הייטס נראית כמו מקום מושלם, אבל כמובן ששום דבר הוא לא כפי שהוא נראה. הלחץ לפרפקציוניזם מוביל לרצח הראשון בעיירה, ולכל אחת מהפרפקציוניסטיות יש סוד, שקר - ואין אליבי.

מתי: 3 באפריל

מה: קומדיה חדשה וביזארית מבית FX, המבוססת על קומדיית האימה המוקומנטרית באותו השם של הבמאי הניו זילנדי טאיקה ואיטיטי (הגאון מאחורי ת'ור ראגנרוק). מה שקורה בצללים מבוססת על סיפורם של שלושה ערפדים שנולדו בעידנים שונים, שהם גם שותפים לדירה. השלושה מנסים להסתגל לעידן המודרני ולשרוד את העולם החדש בעיר הכי קשה בעולם לעשות זאת - ניו יורק. איך הם הגיעו לשם בדיוק? 200 שנה קודם לכן, הם נשלחו לכבוש את אמריקה על אונייה שהורידה אותם בסטטן איילנד. הערפדים איבדו את דרכן, שכחו את המטרה לשמה הגיעו ונשארו באי - רק כדי להתמודד עם השיט שבני האדם צריכים להתמודד איתו.

איפה: yes ויפ (Veep) למי: לאנשים שיודעים שאיליין בניס היא ממש לא התפקיד האיקוני היחידי של ג'וליה לואי-דרייפוס

מתי: 3 באפריל

מה: אחת הקומדיות הכי מוערכות ומעוטרות פרסים של העשור האחרון (17 פרסי אמי באמתחתה) מגיעה לעונתה השביעית והאחרונה. אחרי שלקחה חופשה ארוכה במיוחד כדי לתת לג'וליה לואי-דרייפוס להילחם במחלת הסרטן, הקומדיה הפוליטית השנונה של רשת HBO חוזרת. העונה הזו מוצאת את סלינה בעיצומו של קמפיין לבחירות המקדימות לנשיאות, כשהיא מנסה להרשים תורמים עשירים תוך מאבק ביריביה - בהם חבר הקונגרס ג'ונה ראיין, אותו אידיוט שימושי שהיה חלק מהצוות שלה במהלך העונות הראשונות. מייק, מי שהוגלה מצוות הקמפיין של סלינה, מסקר כעת את מסע הבחירות לנשיאות, בעוד איימי האנאלית מנסה להבין כיצד היא מרגישה לגבי הריונה מדן, שמצדו לא מוכן עדיין לוותר על חייו כפלייבוי.

איפה: HOT ,yes וסלקום TV בארי 2 (Barry) למי: סטלנים סוריאליסטיים

מתי: 3 באפריל

מה: הסדרה החכמה שיצר ביל היידר (סאטרדיי נייט לייב) ל-HBO, מגיעה לעונה השנייה. בעונה השנייה אנחנו פוגשים שוב את היידר בדמותו של בארי, רוצח שכיר מדוכא מהמערב התיכון שהגיע ללוס אנג'לס כדי לבצע התנקשות בחייו של שחקן מתחיל ועד מהרה נסחף בעצמו אל תוך עולם התיאטרון המקומי. בעידודו של המנטור החדש שלו, ג'ין (הנרי וינקלר הגאון), בארי מחליט לפתוח בחיים חדשים ואופטימיים – אבל העבר הקרימינלי שלו ממשיך לרדוף אותו. בעונה הקרובה אנחנו פוגשים את בארי כאשר הוא נאבק להתמקד בקריירת התיאטרון שלו ובחברתו לכיתה ולחיים, סאלי. על אף שהצליח לשכנע את ג'ין לחזור וללמד בסדנת המשחק, בארי מתקשה לצאת ממשולש הדמים של המאפיה הצ'צנית (שכעת מנוהלת על ידי נוהו הנק, שטיפס בדרגה לאחר שבארי חיסל את הבוס שלו), המאפיה הבוליביאנית והמאפיה הבורמזית - שלא לדבר על כמה בלשים חשדנים במיוחד ממשטרת אל.איי שיוצאים בעקבותיו. בינתיים, בקליבלנד, מפעילו לשעבר של בארי מתקשה לגייס לו מחליף ראוי.

איפה: HOT, yes וסלקום TV הרפתקאותיה המצמררות של סברינה 2 (The Chilling Adventures of Sabrina) למי: נערות חכמות עם צד אפל

מתי: 5 באפריל

מה: העונה הראשונה של הרפתקאותיה המצמררות של סברינה התגלתה כממתק כיפי במיוחד, מעין גרסה פנטסטית יותר לריברדייל המוצלחת גם כן: קירנן שיפקה בתפקיד הראשי של סברינה, סיפקה תפקיד משכנע מאוד כנערה שמגלה שהיא חצי בת אדם וחצי מכשפה, הצילום היה נהדר והסקס אפיל זרם כמו דם. עכשיו היא חוזרת בעונה שנייה (או חלק שני, כמו שאוהבים לומר בנטפליקס) שמציגה לנו את סברינה לאחר שחתמה בספר המפלצות והיא מגלה שהאיזון בין העולם האנושי והעולם המכושף הופך לקשה יותר ויותר.

איפה: נטפליקס חנות חדי קרן (Unicorn Store) למי: אנשים שתמיד חלמו על סוס פוני בחצר

מתי: 5 באפריל

מה: אחרי ההצלחה הקופתית האדירה של קפטן מארוול, מגיע איחוד זריז במיוחד בין ברי לארסון וסמואל ל. ג'קסון שנפגשים שוב הפעם בקומדיה פנטסטית שלארסון עצמה ביימה. ברי לארסון מגלמת אמנית צעירה וכושלת שמקבלת הזדמנות להגשים את חלום הילדות הגדול ביותר שלה - לאמץ חד-קרן. בתפקיד מגשים החלומות כמובן סמואל ל. ג'קסון.

איפה: נטפליקס להרוג את איב 2 (Killing Eve) למי: לכל מי שמחפש אובססיה טלוויזיונית חדשה

מתי: 9 באפריל

מה: העונה הראשונה של להרוג את איב הייתה אחד הדברים היותר טובים שקרו לנו על המסך בשנים האחרונות, מותחן קומי חד כתער שהוכיח שפיבי וולר ברידג' (פליבג) היא אחד הקולות המעניינים ביותר על המסך. למי שפספס את העונה הראשונה, סנדרה או מגלמת את איב, סוכנת MI5 חריפה שיוצאת בעקבותיה של רוצחת שכירה מוכשרת ופסיכופתית (ג׳ודי קומר). השתיים נקלעות למשחק חתול ועכבר מתוחכם שהגיע לשיאו בסוף העונה הקודמת. בעונה השנייה, שהוגדרה על ידי סנדרה או כ"אפלה בהרבה", ימשיכו השתיים לנהל מערכת יחסים של אהבה-שנאה, אובססיה ונקמה מסביב לעולם, בזמן שאיב מנסה להבין מי הוא האויב האמיתי.

איפה: HOT משבריסטית (Flack) למי: אנשים שזוכרים את צהוב הלא מוערכת מספיק של קורטני קוקס

מתי: 10 באפריל

מה: אנה פקווין, זוכת האוסקר וכוכבת דם אמיתי, חוזרת למסך בדרמה כיפית ושנונה בכיכובה, בה היא מגלמת את רובין, יחצ"נית אמריקאית חסרת רחמים ומצליחה שחיה בלונדון. היא עושה הכל כדי לתקן את חייהם המתוסבכים של הסלבס חסרי האונים והאנוכיים אותם היא מייצגת, וכמה צפוי שכאשר היא שולטת ביד רמה בחייהם של אחרים, היא לא מצליחה לעשות זאת בחייה שלה.

איפה: yes מיוחד (Special) למי: אנשים שיודעים שהכי חשוב זה האופי

מתי: 12 באפריל

מה: הסדרה החדשה של נטפליקס אמורה לספק תמונת ראי להומואים המושלמים של טאץ' עליז. ג'ים פרסונס (המפץ הגדול) הפיק את הסדרה יחד עם ריאן א'וקונול שהסדרה מבוססת על סיפור חייו. ראיין הוא הומו צעיר שסובל משיתוק מוחין לא מצליח לעמוד בדרישות החיצוניות של הקהילה ההומוסקסואלית: הוא לא אתלטי, לא מנוי למכון שיזוף ומעדיף שיחה טובה על סטוץ מזדמן. אחרי שנים אותן הוא מעביר במגורים עם הוריו, בין עבודות מזדמנות הוא מקבל הזדמנות להתמחות במגזין טרנדי, שם הוא מתחיל לחיות את חייו בדיוק כמו שהוא דמיין אותם.

איפה: נטפליקס משחקי הכס 8 (Game of Thrones) למי: לכולם, לגמרי לגמרי לכולם

מתי: 15 באפריל

מה: סדרת הדגל המצליחה של HBO והתופעה התרבותית הבולטת של העשור חוזרת לעונה שמינית ואחרונה. בעונת הסיום האפית שאורכה שישה פרקים בלבד, תעמוד הברית החדשה בין הטוענים לכתר למבחן האמיתי מול האויב המסוכן והמצמרר מכולם: מלך הלילה, שליט המהלכים הלבנים, שהגיע בסוף העונה הקודמת עם צבאו (שכעת מונה גם דרקון קרח בעל עיניים כחולות) אל החומה ומוטט אותה. כעת ייאלצו דאינריז טארגריין, סרסיי לאניסטר, ג'ון סנואו ובני בריתם לשים מאחור את המרוץ לכס ולשלב כוחות במערכה האחרונה והעקובה מדם. מי ישרוד את המלחמה וייצא כשידו על העליונה? צפו לדיווחים שוטפים פלוס (פלוס) כאן ב-tvbee לאורך כל העונה.

איפה: HOT ,yes וסלקום TV הבוזגלוס 3 למי: העולם מצחיק אז צוחקים

מתי: 15 באפריל

מה: עונה שלישית לדוקו-ריאליטי על המשפחה המלכותית של הכדורגל הישראלי, משפחת בוזגלו. אחרי שהעונה השנייה הסתיימה בפיצוץ בין מאור בוזגלו ומכבי חיפה לאחר שמאור נפצע (שוב), נדמה שהבוזגלוס פותחים את העונה החדשה במצב רוח משופר. אלמוג פותח עונה מוצלחת בהפועל חיפה ומיד כובש גול מרהיב מול קבוצה איטלקית באצטדיון סמי עופר ויעקב (הפטריארך הכי מצחיק בטלוויזיה) מחליט לקחת את כל המשפחה למשחק הגומלין באיטליה.

איפה: yes ברוד סיטי 5 (Broad City) למי: אנשים שהיו שם מהפרק הראשון

מתי: 21 באפריל

מה: עוד תופעה תרבותית שמגיע לקיצה החודש, רק בהיקף הרבה יותר קטן. הסיטקום המקורי שיצרו אילנה גלזר ואבי ג'ייקובסון, הפך כבר מזמן לקאלט היסטרי שמגיע לסיומו בעונה החמישית. בעונת הסיום, אילנה פותחת עסק משלה ולומדת על אבות-אבותיה, ואילו אבי חוגגת יום הולדת 30 ומתחילה לחבוש כובעים. לכבוד העונה האחרונה יגיעו בתפקידי אורח כמה שמות מסקרנים במיוחד כמו אלן קאמינג (האישה הטובה), ג'רי גיירמו דיאז (סקנדל), מארק קונסואלוס (ריברדייל) ושלל של מלכות דראג מבית היוצר של המירוץ לדראג של רופול כמו סאשה ואלור, שאנג'לה, ג'יגלי קליינטה ועוד.

איפה: HOT פוסי/ורדון (Fossee/Verdon) למי: אנשים שרואים סדרה אחת בשנה

מתי: 21 באפריל

מה: ברוחה של אויבות: בטי וג'ואן המופתית והלא מוערכת דיה, מגיעה מיני-סדרה ביוגרפית חדשה מבית FX. פוסי/ורדון מבוססת על הספר "פוסי" שכתב סאם ווטסון, ומספרת את הסיפור של מערכת היחסים הרומנטית והיצירתית בין בוב פוסי (זוכה האוסקר סאם רוקוול) וגוון ורדון (זוכת גלובוס הזהב מישל ויליאמס). הוא היה יוצר סרטים פורץ דרך ואחד הבמאים והכוריאוגרפים המשפיעים ביותר בעולם המחול והתיאטרון, היא היתה הרקדנית הכי גדולה בברודווי בכל הזמנים. יחד, הם שינו את פני הבידור האמריקאי - אבל במחיר עצום מבחינתם. הימור שלנו? צפו לנוכחות בולטת בטקס האמי הבא.

איפה: yes ג'נטלמן ג'ק (Gentleman Jack) למי: אנשים שמוסיפים תה לחלב (בהנחה שיש כאלה)

מתי: 25 באפריל

מה: סדרת דרמה חדשה של HBO, שהופקה בקופרודוקציה עם BBC One. סוראן ג'ונס, שראינו רק עכשיו בעונתה השנייה של דוקטור פוסטר, מככבת כשלראשה אחת הפאות המחרידות שנראו על המסך ולצידה סופי ראנדל (אפיזודס). ג'נטלמן ג'ק מבוססת על סיפורה האמיתי והמדהים של אן ליסטר, בעלת אחוזה אנגלייה שנישאה לאישה כדי לממש את זכותה לירושה המשפחתית. העלילה מתרחשת בהליפקס ב-1832, תקופה מורכבת בלב המהפכה התעשייתית, ומתמקדת בליסטר - רווקה כריזמטית וליברלית שמתלבשת בשחור וכובשת את דרכה במעלה הסולם החברתי. אן נחושה לשקם את האחוזה המשפחתית, שיבדן הול, על ידי פתיחת מכרות הפחם שלה ונישואים הולמים, אלא שאין לה כוונה להינשא לגבר. ליסטר מחליטה להישאר נאמנה לעצמה ולהינשא לאן ווקר (ראנדל), יורשת עשירה. סיפור האהבה המדהים הזה מסופר דרך מערכות היחסים של ליסטר עם משפחתה, משרתה, העובדים שלה, יריביה ובראש ובראשונה - רעייתה לעתיד.

איפה: HOT, yes וסלקום TV חדרים (Chambers) למי: חובבי החוטאת ודרמות אפלות על נפש האדם

מתי: 26 באפריל

מה: דרמה על-טבעית חדשה בכיכובה של אומה תורמן (להרוג את ביל, ספרות זולה), מי שאנחנו בדרך כלל רגילים לראות על המסך הגדול. חדרים מספרת על צעירה שחווה התקף לב חמור ונדרשת לקבל לב מתרומה, היא עוברת השתלת חירום ומאותו רגע מתחילה לחוש חזיונות אפלים. ככל שהיא מנסה לברר על מקורו של הלב, רוחו של התורם הולכת ומשתלטת עליה.

איפה: נטפליקס View this post on Instagram A post shared by TV Latina (@tv_latina) on Mar 28, 2019 at 11:05am PDT התיק נגד עדנאן סעיד (The Case Against Adnan Syed) למי: חובבי פודקאסטים ופרשיות רצח

מתי: 28 באפריל

מה: סדרה חדשה המביאה את ההתפתחויות שחלו בחקירת פרשת הרצח בעקבות שידור הפודקאסט הפופולארי Serial. התיק נגד עדנאן סעיד בוחנת מחדש את השתלשלות האירועים שהביאו להיעלמותה והירצחה של תלמידת התיכון בת ה-18, היי מין לי, בשנת 1999 ואת סיפור הרשעתו של חברה לשעבר, עדנאן סעיד. הסיפור הטראגי, שהחל כאהבת נעורים אסורה בשל מתחים תרבותיים, המשיך עם היעלמותה של הנערה והסתיים בהאשמתו של בן זוגה ברצח, התפרסם באוקטובר 2014 בפודקאסט אליו האזינו יותר מ-175 מיליון איש בעולם. יוצרת הפודקאסט, העיתונאית שרה קניג, אף זכתה עליו בפרס הפיבודי היוקרתי לשנת 2014.

