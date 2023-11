חיזבאללה בע"מ (.Hezbollah Inc)

מה: בתזמון אידיאלי למדי, סדרת הדוקו הצרפתית מגוללת את סיפורו של ארגון חיזבאללה דרך עדויות ממי שהיו מעורבים ב"פרויקט קסנדרה" - משימה סודית (לשעבר) של מנהל אכיפת הסמים האמריקאי, שניסה להפיל את הארגון מזווית שלא קשורה בהכרח לטרור. במשך שמונה שנים, ובעזרת האזנות סתר ופעולות מודיעיניות סמויות, הפרויקט הצליח לצבור ראיות שחיזבאללה מרוויח עד מיליון דולר בשנה בניהול ארגון פשע בינלאומי, סחר בסמים, הלבנת הון ופעולות פליליות נוספות. אבל אז, לפתע, הוא נסגר.

מתי: 06.11.23

איפה: HOT8

"חיזבאללה בע"מ" | צילום: באדיבות HOT8, יחסי ציבור

לא רציונלי (The Irrational)

מה: דרמת מתח ששואבת השראה מספריו של דן אריאלי, המומחה הישראלי לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית, שגם משמש כיועץ לכותבי הסדרה. פרופסור אלק מרסק (ג'סי ל. מרטין מ"חוק וסדר") הוא מרצה ומומחה עולמי להתנהגות אנושית - והגישה הייחודית שלו להבנת האופן שבו בני אדם מתנהגים הופכת אותו למומחה מבוקש על ידי כוחות הביטחון ורשויות החוק. החיים האמיתיים של אריאלי הם בוודאי פחות סוערים, אבל בסדרה פרופ' מרסק הוא חלק בפענוח מקרי פשע מרתקים במיוחד, ומצליח לחשוף אמיתות שמיטב החוקרים לא חשבו עליהן.

מתי: 09.11.23

איפה: yes ו-HOT

רצח בקצה העולם (A Murder at the End of the World)

מה: דארבי הארט (אמה קורין מ"הכתר") היא האקרית מתוחכמת ובלשית חובבת, שבדומה לעלילה של "רצח כתוב היטב: תעלומה יוונית", מוצאת את עצמה במרכזה של תעלומת רצח בריטריט מרוחק של מיליונר אקסצנטרי. היא מוזמנת לשם יחד עם שמונה אורחות ואורחים נוספים, וכשאחד מהם נמצא מת - דארבי צריכה לגייס את הכישורים הייחודיים שלה על מנת למצוא מי הרוצח לפני שהוא ממשיך לאורח הבא.

מתי: 14.11.23

איפה: דיסני+

שותפים למסע (Fellow Travelers)

מה: המיני-סדרה החדשה של רשת שואוטיים חוקרת זווית פחות מדוברת במקארתיזם של שנות ה-50 - האופן שבו רדיפת הקומוניסטים הפכה לתירוץ לרדיפת הומוסקסואלים בשירות הציבורי. הסדרה עוקבת על פני שלושה עשורים אחר מערכת היחסים של הוקינס פולר (מאט בומר מ"צווארון לבן"), פוליטיקאי רפובליקני, וטים לופלין (ג'ונתן ביילי מ"ברידג'רטון"), אקטיביסט שמרן - שנפגשים ומתאהבים בתקופה ובזירה פוליטית שלא מחבקת קווירים.

מתי: 16.11.23

איפה: yes ו-HOT

אתגר הדיונון (Squid Game: The Challenge)

מה: "חבל ש'משחק הדיונון' הוא לא משחק אמיתי", אמר אף אחד אף פעם, ובנטפליקס נענו לאתגר. בתוכנית הריאליטי החדשה, 456 מתמודדות ומתמודדים מבלים על סט ענק ומרהיב ומשתתפים במגוון משימות פיזיות, אסטרטגיות וחברתיות ששואבות השראה מהתוכנית המצליחה - רק בלי החלק של המוות. הפרס: 4.56 מיליון דולר, לא פחות.

מתי: 22.11.23

איפה: נטפליקס

עונות חדשות:

מה שתגידו, עונה 3 - 02.11.23 בכאן 11

למען כל האנושות, עונה 4 - 10.11.23 באפל TV פלוס

הכתר, עונה 6 - 16.11.23 בנטפליקס

ג'וליה, עונה 2 - 17.11.23 ב-yes

פארגו, עונה 5 - 22.11.23 ב-HOT

הסדרות של חודש אוקטובר

הגופה (Bodies)

מה: שירה האס הישראלית מככבת בדרמה משטרתית בריטית, המבוססת על רומן גרפי ועוקבת אחר ארבעה חוקרי משטרה שמגלים את אותה הגופה בדיוק באיסט אנד בלונדון, אבל בזמנים שונים - בשנת 1890, בשנת 1941, בשנת 2023 ובשנת 2053. כל אחד מהם חוקר אותה בנפרד בקו הזמן שלו, אבל כולם מגלים קשר למנהיג פוליטי אניגמטי ולקונספירציה גדולה יותר שנמשכת למעלה מ-150 שנה.

מתי: 19.10.23

איפה: נטפליקס

הבוגדים

מה: אסי עזר ורותם סלע לא עוצרים לרגע, וכבר מנחים את הריאליטי הבא שלהם. "הבוגדים" הוא פורמט הריאליטי המדובר ביותר בעולם שמגיע מעכשיו גם לישראל, והוא עוקב אחר קבוצת מתמודדות ומתמודדים שמתגוררים בטירה אירופאית, כשהמטרה של כל אחד מהם היא להיות האחרון שנשאר בטירה. הטוויסט? חלק מהמשתתפים הם "הבוגדים", שקיבלו תפקיד סודי להוציא מהטירה בסתר את המתחרים שלהם, מבלי שייחשפו. בין המתמודדים יש כמה שמות מוכרים, כמו שר התיירות לשעבר יואל רזבוזוב, מנחה "ערוץ הילדים" לשעבר יפתח קרזנר, עורכת הדין ליה פלוס דומב והדוגמנית ריי אביטן.

מתי: במהלך החודש. תאריך חדש יעודכן בהמשך

איפה: קשת 12

"הבוגדים" | צילום: הבוגדים , קשת 12

לאב איילנד

מה: גם אם לא ראיתם פריים אחד מהריאליטי "לאב איילנד", סביר להניח ששמעתם עליו - או לפחות תשמעו עליו בקרוב. הפורמט המקורי עלה בבריטניה בשנת 2015, והציג חבורה של רווקות ורווקים ששוהים באתר נופש יוקרתי, מתחלקים לזוגות ומדי פעם מקבלים אפשרות להחליף את בני הזוג שלהם, בעודם מתמודדים עם משימות ואתגרים נוספים. מדובר בסנסציה עולמית, והציפיות מהגרסה המקומית, הריאליטי הראשון מבית שירות הסטרימינג הישראל FreeTV, גבוהות במיוחד לאור זהותה של המנחה: הדוגמנית עדן פינס.

מתי: במהלך החודש. תאריך חדש יעודכן בהמשך

איפה: FreeTV

"לאב איילנד" | צילום: פיני סילוק, freetv

הפליליסטיות

מה: מאחורי כל משפחת פשע עומדים עורכי דין שצריכים לשים את המוסר בצד ולבצע את תפקידם - לתת את ההגנה הטובה ביותר עבור הלקוח שלהם. ריאליטי הדוקו החדשה עוקבת אחר קבוצה של נשים מצליחות שעובדות בתחום הזה, שהוא לרוב גברי, ומקימות ביחד משרד שמאחד את לקוחותיהם, שכוללים את המשפחות אלפרון ואברג'יל, משה איבגי ועוד. במקביל, נחשף סגנון החיים האקסטרווגנטי של המשתתפות, שאולי מכרו את נשמתן לשטן - אבל עבור סכום נאה.

מתי: במהלך החודש. תאריך חדש יעודכן בהמשך

איפה: רשת 13

"הפליליסטיות" | צילום: רשת 13

המזח

מה: דרמת מלחמה היסטורית שמתארת את ימי הקרב הראשונים של מלחמת יום הכיפורים, דרך עיניהם של החיילים הישראלים שנחלמו במוצב "המזח" שעל שפת התעלה בסיני. אחרי התקפה מצרית, המוצב נותר מבודד ומנותק, עם 42 לוחמים, מפקד שרוצה להילחם עד הרגע האחרון ורופא מילואים צעיר שרק רוצה לצמצם את כמות הפצועים וההרוגים. לאחר תחקיר מקיף ולטובת צילומי הסדרה, שעובדה בקיץ האחרון גם לגרסה קולנועית, שוחזר המוצב במדויק.

מתי: 09.10.23. תאריך חדש יעודכן בהמשך

איפה: כאן 11

"המזח" | צילום: באדיבות כאן 11, יחסי ציבור

פקין אקספרס

מה: אחרי שזכתה לגרסאות מסביב לגלובוס, עוז זהבי מנחה את הגרסה הישראלית לתוכנית הריאליטי ההולנדית שמכריזה על עצמה כ"ריאליטי הקשוחה בעולם". תשעה זוגות יוצאים למסע בין מדינות שונות ונדרשים לבצע משימות מאתגרות - אבל בעיקר למצוא בעצמם לינה, מזון ותחבורה עם תקציב של דולר אחד ליום. הזוג הראשון שיחצה את קו הסיום יזכה במיליון שקלים.

מתי: 10.10.23. תאריך חדש יעודכן בהמשך

איפה: רשת 13

"פקין אקספרס" | צילום: אריאל פליסצ'וק, באדיבות רשת 13

מתוקים

מה: חסר לכם קצת אסי עזר ורותם סלע על המסך? מעולה, כי החודש תקבלו אותם פעמיים. בנוסף לריאליטי "הבוגדים", הצמד מככב בסדרה לכל המשפחה שיצר עזר יחד עם נעם נבו ויעל כץ. "מתוקים" עוקבת אחר ארבעה אחים ואחיות שהתייתמו מהוריהם, ומאז מנסים להחזיק את הקונדיטוריה המשפחתית בחיים, וגם להיות תלמידי תיכון. עמוס תמם הוא בועז, הדוד שלהם שנאלץ לחזור מתל אביב לעיר הולדתו ולהיות האפוטרופוס של אחייניו, וסלע היא שונית, אמא דרקונית של כוכבת טיקטוק שמקימה עסק מתחרה מעבר לכביש. ואל דאגה, גם עזר עצמו יופיע במהלך העונה.

מתי: 10.10.23. תאריך חדש יעודכן בהמשך

איפה: HOT

"מתוקים" | צילום: אוהד רומנו, יח"צ באדיבות HOT

האסיר X

מה: בדצמבר 2010, נמצא אסיר מת בתא מיוחד בכלא איילון שנבנה במקור כדי לשמור את יגאל עמיר בבידוד מוחלט. אז הוא עוד נודע בתור "האסיר X", עם צו איסור פרסום גורף על חייו, מותו ונסיבות הכליאה שלו. רק שנתיים לאחר מכן, בעקבות תחקיר של ערוץ טלוויזיה אוסטרלי, נחשף שמדובר בבן זיגייר - יליד אוסטרליה ואזרח אוסטרלי וישראלי ששימש כסוכן מוסד. המיני-סדרה התיעודית החדשה עוקבת אחר הפרטים שידועים על המקרה, ומנסה להגיע לאזורים האפלים והחשאיים ביותר של מערכות הביטחון בישראל.

מתי: 15.10.23. תאריך חדש יעודכן בהמשך

איפה: HOT8

"האסיר X" | צילום: באדיבות HOT8, יחסי ציבור

ברלין בלוז

מה: אחרי שקצרה שבחים מקיר לקיר, יוצרת "על הספקטרום" דנה אידיסיס חוזרת עם דרמה קומית חדשה. יונה (איתמר רוטשילד, שיצר את הסדרה עם אידיסיס) הוא נגן אבוב שמתקבל לעבודה בתזמורת ברלינאית, ועושה רילוקיישן יחד עם אשתו טליה (שירה נאור), סופרת שספרה הראשון הצליח בישראל, ובתם המשותפת. בזמן שיונה פורח בברלין ומרגיש שמצא את ביתו, טליה מתקשה להסתגל לתרבות החדשה, למרות שהשניים מוקפים בישראלים נוספים שעשו את המהלך. בסדרה משתתפים גם ליאורה ריבלין, אליענה בקייר, תמיר בר, אורי קומאי (דודו פארוק), מאיר סוויסה ואסף הראל.

מתי: 23.10.23. תאריך חדש יעודכן בהמשך

איפה: yes

עונות חדשות:

לופן, עונה 3 - 05.10.23 בנטפליקס

לוקי, עונה 2 - 06.10.23 בדיסני+

ברוכים הבאים לרקסהאם, עונה 2 - 11.10.23 בדיסני+

ריק ומורטי, עונה 7 -16.10.23 בנטפליקס

העלאה, עונה 3 - 20.10.23 באמזון פריים

פה גדול, עונה 7 - 20.10.23 בנטפליקס

העידן המוזהב, עונה 2 - 30.10.23 ב-yes ,HOT וסלקום TV

הסדרות של חודש ספטמבר

מנתחים

מה: סדרה תיעודית המתמקדת בחייהם המקצועיים והאישיים של רופאות ורופאים מנתחים מישראל בעלי שם עולמי. הסדרה מתוארת כתיעוד "רגיש, עמוק ובלתי אמצעי" של הרופאים, שנאלצים להתמודד דרך קבע עם הקו הדק שבין חיים למוות. היא תעקוב אחרי מקרים וניתוחים מסובכים ותנסה לנתח את דמות המנתח - מצד אחד קר ומחושב, מצד שני אמפתי. הבמאית היא עידית אברהמי, ששני סרטיה האחרונים עסקו בפרשת חטיפת ילדי תימן ובשליטה הישראלית בחברון.

מתי: 05.09.23

איפה: כאן 11

"מנתחים" | צילום: באדיבות כאן 11, יחסי ציבור

צדק פרטי: עיר ראשונית (Justified: City Primeval)

מה: שמונה שנים לאחר סיומה של "צדק פרטי", טימותי אוליפנט חוזר לגלם את המרשל ריילן גיבנס. גיבור הסדרה המקורית עוזב את קנטאקי ועובר למיאמי לעזור לגדל את בתו, ומשם מוצא את עצמו בדטרויט, כשהוא מגויס לעזור למשטרה המקומית לאתר פושע שהצליח לחמוק. ויויאן אוליפנט, בתו האמיתית של הכוכב הראשי, תגלם את בתו גם על המסך בתפקיד המשחק הראשון שלה.

מתי: 06.09.23

איפה: דיסני+

שיחה נכנסת

מה: סדרת הדוקו החדשה (שעשויה להיות אחת המסעירות של השנה) מלווה את עארף, מרסלה, זיו ולידיה. הארבעה הם מתנדבים ואנשי מקצוע מער"ן - הקו לעזרה ראשונה נפשית - שלרוב מתמודדים עם מקרים של אובדנות. לכל אחד מהם יש את השיחה שלעולם לא ישכח: גבר צעיר שנשלח לרצוח את אחותו, גרוש טרי שהוציאו נגדו צו הרחקה מילדיו ורוצה לשים קץ לחייו ועוד.

מתי: 07.09.23

איפה: yes דוקו

"שיחה נכנסת" | צילום: יעל שחר, באדיבות yes דוקו

באפקיס (Bupkis)

מה: פיט דיווידסון, קומיקאי והאקס המפורסם בעולם, מככב בסדרה שמבוססת באופן חלקי ומשוחרר על חייו האמיתיים - החיים בסטייטן איילנד, מות אביו (שנהרג בעת מילוי תפקידו ככבאי במתקפת ה-11 בספטמבר), היחסים האינטימיים מדי עם אמו וכמובן, האקסיות. קים קרדשיאן, למרבה הצער, לא מוזכרת שם, אבל בת זוגו האחרונה של דיווידסון בחיים האמיתיים, צ'ייס סו וונדרס, מגלמת את חברתו גם בסדרה, ולצדם שמות ענקיים כמו אידי פאלקו, ג'ו פשי, סטיב בושמי ועוד.

מתי: 07.09.23

איפה: yes ו-HOT

"באפקיס" | צילום: Karolina Wojtasik/Peacock

משמר הגבול

מה: בתזמון פוליטי בוער, דרמת האקשן החדשה של מני יעיש ("ג'ודה") מתמקדת באבי (בן סולטן, אחיה של ניב סולטן), נער מבת ים שמסתבך עם ערבים ביפו - ומתגייס למשמר הגבול כדי לנקום בהם. שם הוא מתאהב בלוחמת נוספת ומוכיח את עצמו כלוחם מוערך, בעוד שהעבר שלו ממשיך לרדוף אותו על רקע המציאות הפוליטית הטעונה. עוד משתתפים: שלום מיכאלשווילי, נועה אסטנג'לוב, שלומי שבת (בתפקיד משחק ראשון), חיים זנאתי, מוריס כהן, לואי עלי, מאיר תמם, גל זהבי, אסף מור יוסף ותקוה גדעון.

מתי: 12.09.23

איפה: HOT

"משמר הגבול" | צילום: אוהד רומנו, באדיבות HOT

האחת

מה: סדרה תיעודית חדשה מבית התאגיד, המציינת 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. בבימויו של גלעד טוקטלי, "האחת" מביאה את סיפורה של טייסת 201 של חיל האוויר בזמן המלחמה - ומציגה עדויות של טייסים ונווטים שניצבים בפעם הראשונה מול העיתונאית סימה קדמון (פקידת המבצעים הראשית דאז) ומדברים על הטראומה, על משבר הפיקוד ועל טייסים שהתחזו לחולים על מנת לא לצאת למשימות מסוכנות.

מתי: 18.09.23

איפה: כאן 11

"האחת" | צילום: באדיבות כאן 11, יחסי ציבור

הסופר מודלס (The Super Models)

מה: המונח "סופר מודל" נטבע עוד לפני המאה ה-20, אבל הפך לביטוי שגור בכל בית בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת. הסדרה החדשה בת ארבעת החלקים עוקבת אחר הקריירות של ארבע דוגמניות-על בולטות שכאלה, שעדיין עובדות - סינדי קרופורד, לינדה אוונג'ליסטה, כריסטי טרלינגטון ונעמי קמפבל. מבעד לראיונות בלעדיים עם הדוגמניות, מצטיירת תמונה של תעשיית האופנה אז והיום, והאופן שבו תפקידן של נשים השתנה בתוכה.

מתי: 20.09.23

איפה: אפל TV פלוס

ככה זה: בריטניה (Significant Other)

מה: ישראלים ובריטים לא בדיוק קורצו מאותו החומר, אבל הכתיבה המאופקת והמתוחכמת של דנה מודן בהחלט מתאימה לעיבוד ממלכתי - ולכן "ככה זה" הישראלית הופכת למיני-סדרה מבית ITV. הסיפור זהה: אנה, בת 40 פלוס שכבר ויתרה על אהבה, דופקת על דלת ביתו של סאם, פרוד טרי ואב לשניים, כשהיא חוטפת התקף לב. היא מבקשת ממנו להזמין אמבולנס, והוא בדיוק בלע כדורים בניסיון לסיים את חייו. משם, כצפוי, צומחת ביניהם מערכת יחסית בלתי צפויה.

מתי: 21.09.23

איפה: yes

דור ה-וי (Gen V)

מה: אחרי ההצלחה של "הבנים", באמזון פריים החליטו להרחיב את הסדרה ליקום טלוויזיוני. הסדרה החדשה תתמקד באוניברסיטה שאליה מגיעים צעירים וצעירות עם כוחות על - כיאה לחוויית קולג' הם שותים ועושים סקס, אבל כיאה ל"הבנים" הם גם נלחמים, הורגים ומתחרים על המקום הנחשק בתוך קבוצת השבעה. בין היתר מככבים שניים משחקני "הרפתקאותיה המצמררות של סברינה", ג'אז סינקלייר וצ'אנס פרדומו, ולצדם רשימה ארוכה של שמות הכוללת את פטריק שוורצנגר, בנו של ארנולד.

מתי: 29.09.23

איפה: אמזון פריים

עונות חדשות:

המטבח המנצח VIP, עונה 4 - 04.09.23 בקשת 12

משפחת שדה, עונה 2 - 05.09.23 ב-HOT

תוכנית הבוקר, עונה 3 - 14.09.23 באפל TV פלוס

חינוך מיני, עונה 4 - 21.09.23 בנטפליקס

האהבה היא עיוורת, עונה 5 - 22.09.23 בנטפליקס

אימה אמריקאית, עונה 12 - 27.09.23 ב-yes

הסדרות של חודש אוגוסט

טבריה - מתחת לקו האדום

מה: סדרת דוקו בת חמישה פרקים שיצרה וביימה קרין קיינר, העוקבת במהלך חמש שנים אחרי המתרחש בטבריה - בתזמון אידיאלי עם עלייתה של העיר לכותרות. בעבר, טבריה הייתה נחשבת לבירת הצפון והתיירות, וכיום היא עיר שיכונים מוזנחת. הסדרה עוקבת אחר מאבקים פוליטיים, מאבקים דתיים פנים-יהודיים, מערכת בחירות מקומית סוערת, ראש עירייה חדש שמכונה "הטראמפ של הצפון" וגם אחרי הסיפורים היומיומיים של תושבי העיר, האזרחים הפשוטים שמנסים להיחלץ ממציאות חיים קשה.

מתי: 01.08.23

איפה: כאן 11

"טבריה - מתחת לקו האדום" | צילום: באדיבות כאן 11, יחסי ציבור

מחפשים את מג'יק מייק (Finding Magic Mike)

מה: "מג'יק מייק" היה רחוק מלהיות סרט איכותי, אבל הקסם של צ'נינג טייטום והמודעות העצמית של הסרט הפכה אותו להצלחה מסחררת ואפילו למופע בלאס וגאס - "מג'יק מייק לייב". אדם רודריגז, ששיחק בסרט המקורי (וגם ב"מחשבות פליליות" ו"ג'יין הבתולה") מוביל תוכנית ריאליטי חדשה שיוצאת לחפש גברים שרוצים לעורר את החיים שלהם מחדש באמצעות מחנה האימונים של המופע של "מג'יק מייק". מתוך אלפי גברים - שכל קשר ביניהם לבין חשפנות הוא מקרי בהחלט - נבחרו 50, ובסוף מחנה האימונים המפרך ייבחרו שניים שיזכו להשתתף במופע.

מתי: 02.08.23

איפה: yes

אצלי הכל בסדר (Totally Completely Fine)

מה: קומדיות שחורות שעוסקות במוות הן לא בדיוק מצרך נפוץ בטלוויזיה, אז חדשות טובות למי שהתחברו ל"טוני נולד מחדש" של נטפליקס - הסדרה האוסטרלית החדשה עוקבת אחר ויויאן, צעירה שהוריה נהרגו בתאונת דרכים. כשסבה של ויויאן הולך לעולמו, הוא מוריש לה את בית החוף שלו - מהלך שמפתיע מאוד את אחיה הגדולים. אבל מהר מאוד הבית מתגלה כחתול בשק: החצר האחורית של הבית, שנמצא על ראש צוק, היא אתר מוכר בקרב המקומיים, שאליו מגיעים אנשים כדי לקפוץ אל מותם. עכשיו, ויויאן צריכה לקחת על עצמה להמשיך את המשימה של סבה, ולהציל כמה שיותר אנשים מהתאבדות.

מתי: 03.08.23

איפה: yes ,HOT וסלקום TV

מבוסס על סיפור אמיתי (Based on a True Story)

מה: אחרי ההצלחה של "הדיילת", קיילי קווקו חוזרת לגלם דמות נוספת שחייה מתהפכים בעקבות מעורבות בלתי צפויה בפשע. אווה (קווקו) וניית'ן (כריס מסינה) הם זוג בורגני שמצפה לילד ראשון. במקביל לקשיים כלכליים ושלל בעיות אחרות שגרתיות שיש לזוגות בפרברים, הם גם חושדים באדם שמקורב אליהם שהוא למעשה רוצח סדרתי שהמשטרה מחפשת. בהתאם לרוח התקופה, במקום להסגיר אותו - הם מחליטים לעשות איתו פודקאסט.

מתי: 09.08.23

איפה: yes ו-HOT

"מבוסס על סיפור אמיתי" | צילום: Peacock

סובייצקה

מה: למרות הרעיון של "מדינת היהודים", החברה הישראלית לא בדיוק ידועה כמסבירת פנים לעולים חדשים - והעלייה הגדולה מברית המועצות בשנות התשעים היא אחת הדוגמאות הכי מוכרות ומובהקות לכך. הדרמה הקומית החדשה תעסוק בדור השני של העלייה הזאת: ענת, סטודנטית למתמטיקה ובת למשפחה של עולים, שניסתה כל חייה להתכחש למוצא הסובייטי שלה ולהיטמע בחברה הישראלית אבל לא כל כך בהצלחה. לאחר שאביה מפוטר מעבודתו ללא פיצויים, ענת מתעמתת עם פקיד הביטוח הלאומי, הופכת להיות ויראלית ברשתות החברתיות ומקבלת על עצמה - לא בדיוק מבחירה - תפקיד חדש כקולו של דור. בהשתתפות סוזנה פפיאן, יבגניה דודינה ודניאל סטיופין מ"קופה ראשית".

מתי: 13.08.23

איפה: כאן 11

"סובייצקה" | צילום: מיכה בריקמן, באדיבות כאן 11

אסוקה (Ahsoka)

מה: הפרנצ'ייז של "מלחמת הכוכבים" מתרחב עם טוויסט פמיניסטי, בסדרה חדשה המתמקדת בדמותה של רוזריו דוסון מ"המנדלוריאן" - אסוקה טאנו, אבירת ג'דיי לשעבר ותלמידתו של אנאקין סקייווקר. כשת'רון חוזר כיורש האימפריה, אסוקה נקלעת למלחמה בלתי נמנעת, ומגייסת לצדה נשים לוחמות נוספות כדי להציל את הגלקסיה מחורבן.

מתי: 23.08.23

איפה: דיסני+

וואן פיס (One Piece)

מה: "סדרת המנגה המצליחה ביותר בהיסטוריה" זה טייטל שיוצר ציפיות גבוהות, ונראה שנטפליקס מהמרת על גרסת הלייב-אקשן של "וואן פיס" כלהיט הפנטזיה הבא שלה. הסדרה עוקבת אחר מאנקי די. לופי, צעיר הרפתקן עם יכולות על טבעיות ספציפיות מאוד שמייחל לחיים של חופש ורוצה לאתר אוצר אגדי בשם "וואן פיס", שיהפוך אותו למלך הפיראטים. אבל לפני שהוא יכול להתחיל במצוד, מאנקי נאלץ לצאת למסע בחיפוש אחר ספינה ואנשי צוות, כשבדרך מחכות לו סכנות ויריבים.

מתי: 31.08.23

איפה: נטפליקס

עונות חדשות:

הדוב, עונה 2 - 02.08.23 בדיסני+

פיזיקל, עונה 3 - 02.08.23 באפל TV פלוס

עוצר נשימה, עונה 2 - 03.08.23 בנטפליקס

לייקרס: קבוצה מנצחת, עונה 2 - 07.08.23 ב-yes ,HOT וסלקום TV

רק רוצחים בבניין, עונה 3 - 08.08.23 בדיסני+

הסדרות של חודש יולי

הכל בשבילה (Best Interest)

מה: הדרמה הבריטית החדשה מבית היוצר של ה-BBC מספרת את סיפורם של ניקי ואנדרו, הוריה האוהבים של מרני הקטנה. מרני מתמודדת עם מחלה נדירה, וימיה, כך נראה, ספורים. השניים מנסים לעשות כל שאפשר כדי להציל את חייה של בתם הקטנה, אבל מוצאים את עצמם בלב קרב משפטי על זכותה של בתם לחיות - וגם למות - בכבוד. את אנדרו מגלם מייקל שין ("הסקס של מאסטרס"), את ניקי מגלמת שרון הורגן ("קטסטרופה"), ולפי הטריילר, מסתמן שעלינו להכין את הממחטות.

מתי: 02.07.23

איפה: HOT

חילוניות

מה: "חילוניות" הדוקומנטרית תנסה להבין מהי, למעשה, התנועה הזאת - הרי עגלה ריקה ככל שתהיה, בזכות היפרדות האדם מהדת הונחלו בלבו ערכים כמו פמיניזם, שוויון ומימוש עצמי. בחמשת פרקי הסדרה, "חילוניות" תסביר דרך מרואיינים שונים איפה עומדת התנועה, שאין בה דתיות אבל יש בה אמונה, ביחס למישור הציבורי, הפרטי והתרבותי. את הסדרה יצרו ענת זלצר, סיני אבט ואיילת עופרים בשיתוף עם מודי בר-און, שהלך לעולמו במהלך העבודה עליה. בהיעדרו, את הסדרה תקריין לא אחרת מיהודית רביץ.

מתי: 08.07.23

איפה: כאן 11

"חילוניות" | צילום: באדיבות כאן 11, יחסי ציבור

הסודות של הילסונג (The Secrets of Hillsong)

מה: הילסונג הייתה כנסיית-על; לא עוד כומר שמדבר על ג'יזס בהיכל צנוע ונאה, אלא דרשות שנדמו להופעות רוק, כמרים שנראים כמו פרזנטורים של חברות אופנה ומסוחבקים עם ג'סטין ביבר. עד שיום אחד הכל צף: השחיתות, התקיפות המיניות, הפדופיליה, הגזענות, ההומופוביה. "הסודות של הילסונג" סוקרת בארבעה פרקים את עלייתה ונפילתה, ומציעה הישג עיתונאי אחד מרשים - ריאיון בלעדי עם קארל לנץ, הכומר/סופרסטאר שפוטר מהכנסייה בבושת פנים אחרי שהתגלו הרומנים שניהל מאחורי גבה של אשתו.

מתי: 12.07.23

איפה: דיסני+

החברה שאתה מחזיק (The Company You Keep)

מה: מיילו ונטימיליה התחיל כג'ס השנוי במחלוקת מ"בנות גילמור", נעלם לכמה שנים רק כדי לחזור לתפקיד אב המשפחה הנאה ב"החיים עצמם", וכעת הוא חוזר ב"החברה שאתה מחזיק", ששייכת כולה רק לו (ועליה הוא אף חתום כמפיק בפועל). למרבה הצער, היא בוטלה כעבור עונה אחת, אבל מה אפשר לעשות. בסדרה, ונטימיליה מגלם את צ'רלי: נוכל מבריק העומד בראש עסק הנוכלות המשפחתי שלו, שפוגש יום אחד את אשת החלומות שלו. אבל ישנה בעיה - מדובר בסוכנת CIA. מקצועית זה אסון, אבל לך תגיד למיילו ונטימיליה שאסור לו ללכת אחרי הלב שלו.

מתי: 12.07.23

איפה: דיסני+

שורדת בגדול (Survival of the Thickest)

מה: מייביס בת ה-38 היא סטייליסטית מוכשרת, שחורה, גדולה, ומהממת. יש לה בן זוג חתיך שאוהב אותה מאוד - ולכן היא מופתעת לגלות אותו במיטה עם אישה אחרת. הסדרה החדשה של אולפני A24 (שאחראים על "ביף" בטלוויזיה ועל "הכל בכל מקום בבת אחת" בקולנוע) עוקבת אחרי מייביס, שאולי צריכה לבנות את עצמה מחדש אחרי השבר, וכנראה תצליח בזכות החברים התומכים שלה וגישתה מלאת הביטחון. על הסדרה חתומות שתי יוצרות: דניאל סאנצ'ז וויצל ("הבחורה החדשה") ומישל בוטו, שחקנית וקומיקאית שמככבת בתפקיד הראשי ויצרה את הסדרה בהשראת האוטוביוגרפיה שכתבה.

מתי: 13.07.23

איפה: נטפליקס

"שורדת בגדול" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

ורדי נגד רוני (Vardy v Rooney: A Courtroom Drama)

מה: השנה הייתה 2019 ובריטניה סערה בגלל שתי נשות כדורגלנים - קולין רוני ורבקה ורדי. הכל החל כשרוני (אשתו של כדורגלן העל וויין רוני) שמה לב שסיפורים שאותם היא מפרסמת באינסטגרם הפרטי שלה, שיועד לחברים בלבד, דולפים לתקשורת. רוני בחרה לצמצם את רשימת החשודים שלה, ופרסמה מידע שקרי בסטורי שמוענו לחברה אחת בלבד בה היא חשדה: רבקה ורדי, אשתו ג'יימי ורדי. כשהמידע השקרי אכן דלף לצהובונים הבריטים, רוני ראתה בכך ראיה מפלילה והאשימה את ורדי בפומבי, קבל עם וטוויטר, בכך שמדובר במלשנית נלוזה. ורדי,שהייתה בהיריון מתקדם, הייתה לאישה השנואה באנגליה, והחליטה לתבוע את רוני. עכשיו הסיפור סוף סוף זוכה לטיפול הדרמטי שמגיע לו, במיני-סדרה בת שני פרקים בכיכובם של מייקל שין ("הסקס של מאסטרס"), נטליה טנה ("הארי פוטר") ועוד.

מתי: 20.07.23

איפה: HOT

"ורדי נגד רוני" | צילום: באדיבות HOT, יחסי ציבור

הלב של סאליבן (Sullivan's Crossing)

מה: זהו הסיפור הוותיק ביותר בספר המעשיות של הטלוויזיה האמריקאית, ולכן אין שום סיבה להפסיק לספר אותו - הצעירה המצליחה חוזרת לעיירת נעוריה. מגי סאליבן היא מנתחת מוח מבריקה, צעירה ויפה שכמה הסתבכויות לא נעימות עם הממסד גורמות לה לעזוב את העיר הגדולה ולחזור לנובה סקוטיה הפסטורלית והשקטה שבה גדלה. שם, היא מוצאת שני גברים חשובים מאוד עבורה, את שניהם מגלמים שחקנים שיגרמו לנוסטלגים שבינינו לפרפר: האחד הוא סאלי, אביה המנוכר אך אוהב, בגילומו של סקוט פטרסון (לוק מ"בנות גילמור"). השני הוא קאל, בחור פשוט וחתיך שישמח להראות לה את העיירה - ואותו מגלם לא אחר מצ'אד מייקל מוריי ("מגרש ביתי", "שישי הפוך"), אליל הנעורים האולטימטיבי של 2004.

מתי: 24.07.23

איפה: yes

עונות חדשות:

בעלת החלומות, עונה 2 - 02.07.23 ב-HOT

האפטר פארטי, עונה 2 - 12.07.23 באפל TV פלוס

מה שקורה בצללים, עונה 5 - 18.07.23 ב-yes

מינקס, עונה 2 - 23.07.23 ב-HOT ו-yes

פיוצ'רמה, עונה 11 - 24.07.23 בדיסני+

בשורות טובות, עונה 2 - 28.07.23 באמזון פריים

בואו לאכול איתי, עונה 7 - 30.07.23 בכאן 11

המדריך לחיים בניו יורק, עונה 3 - 30.07.23 ב-yes ,HOT וסלקום TV

הסדרות של חודש יוני

איידול (The Idol)

מה: סם לוינסון, האיש שמאחורי "אופוריה" האמריקאית, מגיע אלינו עם סדרה חדשה שעוברת ממסדרונות התיכון האפלוליים לעולמות הזוהר והבידור הנכלוליים. ג'וסלין (לילי רוז-דפ, בתו של ג'וני דפ) היא כוכבת פופ ענקית, שעומדת על כתפיהן של בריטני ספירס ומדונה ומתאוששת מהתמוטטות עצבים. ג'וסלין מחליטה לעשות מה שצריך כדי לחזור ולהיות אלילת הפופ הסליזית והמטונפת ביותר באמריקה, והיא עושה זאת באמצעות מערכת יחסים רעועה, בעייתית וכנראה שגם כיפית נורא עם גורו עזרה-עצמית/מנהיג כת מסתורי בשם טדרוס (בגילומו של לא אחר מדה וויקנד, שנמנה גם הוא בין היוצרים). חובבי הרכילות יסתקרנו מהתוצאה אחרי אינספור דיווחים לא מחמיאים מסט הצילומים, והקהל המקומי כנראה יתעניין גם בתפקיד של מאיה עשת הישראלית.

מתי: 05.06.23

איפה: yes ,HOT וסלקום TV

"איידול" | צילום: HBO

החדר הצפוף (The Crowded Room)

מה: ליאור רז מגיח לתפקיד משנה משמעותי במיני-סדרה החדשה של אפל TV פלוס, לצד טום הולנד ואמנדה סייפריד בתפקידים הראשיים. בדומה לסדרות פשע רבות מהשנים האחרונות, גם "The Crowded Room" נוצרה בהשראת סיפור אמיתי (הפעם בשינוי שמות). השנה היא 1979, המקום: ניו יורק. דני סאליבן הצעיר (הולנד) נעצר בחשד למעורבות במקרה ירי מחריד. חוקרת צעירה (סייפריד) מראיינת אותו ומנסה להבין מה לעזאזל קרה שם, ובאמצעות תשובתו המפורטת של דני אנחנו לומדים מי זה הבחור הזה, מה הוביל אותו לתקרית המסתורית, האם ייתכן שמדובר בקורבן ולא רק בפושע והאם הוא למעשה גם וגם.

מתי: 09.06.23

איפה: אפל TV פלוס

אהבה ומוות (Love & Death)

מה: סיפור שהיה באמת - בטקסס של שנות השבעים קנדי מונטגומרי רצחה את חברתה, בטי גור, בהינף גרזן. הסיפור הזה הסעיר את אמריקה, וכנראה ממשיך להסעיר אותה עד היום, הרי איזו עוד סיבה יש לטלוויזיה האמריקאית להפיק שתי סדרות על המקרה הנורא הזה? כן, "אהבה ומוות" היא כבר הסדרה השנייה שתספר את סיפורה של קנדי, כשהראשונה, "קנדי", יצא לפני כשנה. "אהבה ומוות" נראית כמו הגרסה האיכותית והמושקעת יותר, עם אליזבת אולסן ("וונדה-וויז'ן") בתפקיד הראשי, שכבר גורפת שבחים.

מתי: 12.06.23

איפה: yes ו-HOT

"אהבה ומוות" | צילום: באדיבות yes ו-HOT, יחסי ציבור

שישה אפסים

מה: מה היה קורה אם יום בהיר אחד היינו זוכים במיליונים? סדרות וסרטים רבים בחנו את השאלה הזאת ויצאו עם מטעמים, אבל "שישה אפסים" הישראלית הולכת דווקא צעד אחד אחורה - ושמה במרכזה סדנה שנערכת לשישה ישראלים שבדיוק זכו במיליונים בהגרלה. ביניהם: זוג קיבוצניקים בפנסיה (לאורה ריבלין ושלמה בראבא), בעליו של בית קפה קטן (אלישע בנאי), זוג צעיר מדרום הארץ (שני קליין ועופר חיון) ורואה חשבון אחד ביישן (רותם קינן). ששת בני המזל האלה נאלצים להשתתף בסדנה, כדי שלא יפלו לתהומות שאליהם נופלים רוב הזוכים, ומי שמנחה אותה היא אישה צעירה שגם חייה האישיים לא מסודרים עד הסוף (רוני דלומי). את הסדרה יצרה נויה אורן, וביים ניר ברגמן ("כנפיים שבורות", "רק להיום").

מתי: 13.06.23

איפה: כאן 11

"שישה אפסים" | צילום: באדיבות כאן 11, יחסי ציבור

ללכת עד הסוף (The Full Monty)

מה: לפני כרבע מאה "ללכת עד הסוף" היה אחת ההפתעות הגדולות של 1997. סרט בריטי דל תקציב שמכניס 250 מיליון דולר ברחבי העולם ובזכות שיח של פה-לאוזן נהיה לתופעה קולנועית זוכת אוסקר - הכל בזכות סיפור מתוק על שישה בריטים מובטלים שבהיעדר כל האפשרויות האחרות, מחליטים לפנות למוצא שאף אחד לא ביקש מהם לפנות אליו: חשפנות. החודש אנחנו עומדים לחזור לאותה חבורה ולמשפחותיהם, ונכון לעכשיו מסתמן שהחבורה תישאר לבושה רוב הזמן. אולי נלמד שאפשר ללכת עד הסוף גם בלי להתערטל.

מתי: 14.06.23

איפה: דיסני+

גוף ונפש עם פרופ' יורם יובל

מה: פרופ' יורם יובל הוא כנראה סלב בריאות הנפש הגדול במדינה (מקסימום בתיקו עם ורדה רזיאל-ז'קונט). עם "גוף ונפש", הוא יוצא לעוד מסע דוקומנטרי בניסיון להבין מה קורה לנו בין האוזניים ומאחורי העיניים: למה 80 אחוז מהלוקים במחלות אוטואימוניות דיווחו על אירוע מלחיץ לפני שחלו, כיצד נפש מעורערת פוגעת בבריאותנו הפיזית והאם, למעשה, גוף בריא הוא משכנה הנכון ביותר של הנפש הבריאה. בסדרה ישתתפו שורה של רופאים וחוקרים שהתמחו בנושא, שיפגשו לסדרת שיחות את הפסיכיאטר של המדינה.

מתי: 18.06.23

איפה: HOT8

"גוף ונפש עם פרופ' יורם יובל" | צילום: באדיבות HOT8, יחסי ציבור

פלישה סודית (Secret Invasion)

מה: עוד מיני-סדרה מהיקום הקולנועי-טלוויזיוני של מארוול, שהפעם מתארת פלישת חייזרים חשאית. גזע חייזרי הסקראל, שיכולים להתחזות בצורה מושלמת לבני אדם, מסתננים לכדור הארץ ותופסים עמדות כוח. לצערם, הם יצטרכו לעמוד בפני אויב מר בכל קנה מידה: סמואל ל. ג'קסון, או כפי שהוא ידוע בכינויו המארוולי, ניק פיורי. פיורי הוא המוח מאחורי פרויקט "הנוקמים", והדמות שאיתה התחיל כל היקום הזה. עם "פלישה סודית", פיורי סוף סוף מקבל את הבמה לעצמו, ככוכב הראשי ולא כדמות משנה אהובה. הוא יעשה זאת עם גיבוי מצד קובי סמולדרס ("איך פגשתי את אמא"), אמיליה קלארק ("משחקי הכס") וזוכת האוסקר אוליביה קולמן, בתפקיד סוכנת MI6 ובעלת ברית של פיורי. עם קולמן מצד אחד וג'קסון מצד שני, אף גזע חייזרי לא יכול לצפות לניצחון.

מתי: 21.06.23

איפה: דיסני+

עונות חדשות:

חתונה ממבט ראשון, עונה 6 - 04.06.23 בקשת 12

80 וארבע, עונה 2 - 05.06.23 בכאן 11

אמת או חובה, עונה 4 - 08.06.23 בנטפליקס

השוטרים, עונה 2 - 13.06.23 בקשת 12

מראה שחורה, עונה 6 - 15.06.23 בנטפליקס

זרה, עונה 7 - 17.06.23 ב-yes וסלקום TV

משפחת ג'מסטון, עונה 3 - 19.06.23 ב-yes ,HOT וסלקום TV

פשוט ככה, עונה 2 - 22.06.23 ב-HOT

פריפריה אימפריה, עונה 2 - 26.06.23 ב-yes

המכשף, עונה 3 - 29.06.23 בנטפליקס

הסדרות של חודש מאי

מדורות השבטים

מה: למקרה שלא שמתם לב - המדינה בוערת. "מדורות השבטים" הדוקומנטרית תנסה לספר את סיפור התפלגות החברה הישראלית בשלושת העשורים האחרונים בלי לפספס אף תחנה באמצע: מחתימת הסכמי אוסלו ורצח רבין, דרך עליית בנימין נתניהו, כישלון קמפ דיוויד, האינתיפאדה, ההתנתקות, מחאת 2011, משבר הקורונה, שומר החומות, ועד לימינו אנו. "מדורות השבטים" היא גם הסדרה הדוקומנטרית הראשונה שתעסוק בשינויים במערכת המשפט שקורעים את המדינה בחודשים האחרונים, בלי לדעת מה באמת יהיה הסוף. בסדרה ישתתפו נדב אבקסיס, הרב אורי שרקי, הרבנית מלכה פיוטרקובסקי, ישראל פריי, דפני ליף, מיכה גודמן, יואב "הצל" אליאסי ועוד רבים אחרים. על הקריינות: אורי גבריאל.

מתי: 01.05.23

איפה: כאן 11

"מדורות השבטים" | צילום: באדיבות כאן 11, יחסי ציבור

אור קטן (A Small Light)

מה: במסגרת שיתוף פעולה של קשת סטודיוס ודיסני, "אור קטן" היא מיני-סדרה שמספרת את סיפורה של מיפ חיס, חסידת אומות העולם ההולנדית שהסתירה את אנה פרנק ומשפחתה בימי מלחמת העולם השנייה. חיס היא זו שמצאה את יומנה של אנה אחרי שהמשפחה אותרה ונעצרה על ידי הנאצים, והציגה אותו לעולם. את מיפ חיס מגלמת בל פאולי ("יומנה של נערה מתבגרת"), את אוטו פרנק מגלם לייב שרייבר ("ריי דונובן"), ואת אנה מגלמת השחקנית הצעירה בילי בולט, שזהו תפקידה הגדול הראשון.

מתי: 02.05.23

איפה: דיסני+

"אור קטן" | צילום: באדיבות דיסני+, יחסי ציבור

שרברבי הבית הלבן (White House Plumbers)

מה: פרשיית ווטרגייט הסעירה את התרבות האמריקאית בערך מאז שהתרחשה - כשהתגלה שממשלו הרפובליקני של ניקסון שלח סוכני FBI ו-CIA לשעבר כדי לרגל אחרי פעילות המפלגה הדמוקרטית, העם האמריקאי איבד לחלוטין את אמונו בניקסון, ואולי אף בבית הלבן. "שרברבי הבית הלבן" מספרת את סיפור אנשי השטח של ניקסון: גורדון לידי (ג'סטין ת'רו, "הנותרים") והווארד גראנט (וודי הרלסון), האנשים שלכלכו את הידיים עבור ניקסון במטרה להגן על שלטונו בבית הלבן, ובסוף היו מהאחראים למפלתו. את הסדרה מבית HBO הפיקו יוצרי "ויפ" ו"הלוטוס הלבן", ובנוסף, משתתפים בה פ. מארי אברהם ("הלוטוס הלבן"), לנה הידי ("משחקי הכס")' ג'ודי גריר ("פתאום 30") ואחרים.

מתי: 02.05.23

איפה: yes ,HOT וסלקום TV

שדכנות מודרנית (Jewish Matchmaking)

מה: לרוב הכוכבות של נטפליקס אין שם כמו עליזה בן שלום, אבל פה נכנסת לתמונה "שדכנות מודרנית" - עוד ריאליטי שידוכים מבית היוצר של "שידוכים סטייל הודו". הסדרה תעקוב אחר עבודתה של בן שלום, שדכנית יהודייה במקצועה שגאה במאות הזוגות שהובילה לחופה במהלך שנות עבודתה. הסדרה גם תעקוב אחרי הדייטים שהיא רוקחת: אחד יציג אישה המחפשת גבר שיהיה אובססיבי לגביה, אחד גבר שגאה בכריזמה שלו, מראהו הטוב וצניעותו, ואחד של גבר שישמח פשוט לשבת לדייט עם אישה בלונדינית ושופעת. בן שלום טוענת שלה יש את העבודה הקשה בעולם, והסדרה הזאת מתיימרת להראות לנו כמה היא צודקת.

מתי: 03.05.23

איפה: נטפליקס

ברידג'רטון: סיפורה של המלכה שרלוט (Queen Charlotte: A Bridgerton Story)

מה: אחרי שמלכת הטלוויזיה שונדה ריימס עברה לנטפליקס, היא הביאה לנו את המלודרמה התקופתית והסקסית "ברידג'רטון" - אחד הלהיטים הגדולים ביותר בתולדות ענקית הסטרימינג. בעקבות ההצלחה ובין העונות, הוחלט להרחיב את היקום המגוון-אתנית והאריסטוקרטי באמצעות שרלוט, מלכת אנגליה, שבשתי העונות הראשונות מופיעה בשיא שנות מלכותה. המיני-סדרה "סיפורה של המלכה שרלוט" תתרחש בצעירותה של המלכה, כשרק נישאה למלך ג'ורג' השלישי (לא ההוא עם הרחוב בתל אביב וירושלים) והכירה את בתבריתה, ליידי דנברי (גם היא מופיעה ב"ברידג'רטון"). הסדרה תעקוב אחרי סיפור אהבתם של ג'ורג' ושרלוט, והשינויים החברתיים שהתעוררו בעקבותיו.

מתי: 04.05.23

איפה: נטפליקס

"ברידג'רטון: סיפורה של המלכה שרלוט" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

לעוף על אנה

מה: אנה זק הספיקה ללמד את עם ישראל לשנן מספרי טלפון ולנזוף במי ששואל אותך אם את ערה, אבל תפקיד ראשי עוד לא היה לה. והנה מגיעה "לעוף על אנה": סדרה שנוצרה במיוחד בשביל אחת הכוכבות הגדולות במדינה. זק מגלמת תיכוניסטית מאשקלון העונה לשם אנה, שיום אחד נהיית לסנסציה לאומית אחרי שאריאנה גרנדה משתפת אותה בטיקטוק. אנה יכולה לעבור מעבר לים ולהיות כוכבת על, אבל עליה להתמקד במשימה חשובה יותר - אם לא תוביל את מקהלת בית הספר שלה לניצחון בטקס העירוני, אחותה עשויה לאבד את מלגת הלימודים היוקרתית שלה. ובתוך כל זה אמורה להיכנס גם תעלומה תת-ימית, כך מסתמן. לצד זק משתתפים אור בן-מלך ("המדובב"), עילי צ'פמן ושחר טבוך.

מתי: במהלך החודש

איפה: TeenNick ב-yes

"לעוף על אנה" | צילום: באדיבות yes, יחסי ציבור

אלף

מה: "אלף" היא אחת הסדרות הישראליות המדוברות ביותר של השנה, והיא שואבת השראה מאחד האירועים הסנסציוניים והכואבים של העשור הקודם - מפלתו של הנשיא משה קצב. הסדרה מספרת את סיפורו של נשיא ישראל, שר לשעבר, שלו קשר קרוב עם אחת העובדות הכפופות לו. כשהנשיא חוצה את הגבול ומתחיל לפגוע מינית בעובדת, האחרונה מחליטה לשים לזה סוף ולמכור לו את שתיקתה בכסף. ומשם הסקנדל רק מתחיל. בתפקיד הנשיא: יעקב זדה-דניאל ("פאודה"), כשלצדו משתתפים נלי מירה-רובין, לנה פרייפלד, זוהר שטראוס, שרון אלכסנדר והילה סורג'ון-פישר. את הסדרה יצרו תמר מרום, מויש גולדברג ואברהם שלום לוי (שגם משחק בסדרה), בשותפות עם אודליה כרמון, אחת הנשים שנפגעו על ידי קצב.

מתי: 18.05.23

איפה: yes

"אלף" | צילום: צחי צלינקר, באדיבות yes

להיות סיני אמריקאי (American Born Chinese)

מה: סדרת האקשן החדשה של דיסני+ נראית בהתחלה כמו סיפורו של הילד החדש בבית הספר, אסייתי-אמריקאי שעדיין חווה את הגזענות המנומסת של אמריקה הלבנה. אבל למעשה מדובר בסיפור חוצה-מימדים שכולל אלים מהמיתולוגיה הסינית - את אחת מהן, כך מסתמן, מגלמת השחקנית זוכת האוסקר מישל יאו, שסרטה "הכל בכל מקום בבת אחת" עשה היסטוריה בשנה האחרונה. ויאו איננה חברת הקאסט היחידה מהסרט ההוא שמשתתפת בסדרה החדשה: לצדה ישחקו גם זוכה האוסקר הטרי קי הוי קואן, סטפני שו וג'יימס הונג.

מתי: 24.05.23

איפה: דיסני+

גברת דיוויס (Mrs. Davis)

מה: תתכוננו, כי התקציר הזה עומד להיות פרוע. סימון היא נזירה עם עבר פיקנטי שחיה בעולם דומה לשלנו, עם הבדל אחד: הוא נשלט על ידי אפליקציית אינטליגנציה מלאכותית כל-יודעת המכונה "גברת דיוויס". גברת דיוויס מאוד אוהבת את סימון, שמצדה מעדיפה לשמור ממנה מרחק. לא שזה מחזיק הרבה זמן; מתישהו גברת דיוויס מוצאת את כולם, ובפיה של בשורה: על האחות סימון לאתר את הגביע הקדוש (זה שישו לגם ממנו בסעודתו האחרונה). לטענתה דיוויס, אם סימון תאתר את הגביע ותשמיד אותו, דיוויס תכבה את עצמה בתמורה. את הסדרה יצרו דיימון לינדלוף ("אבודים", "הנותרים") וטארה הרננדז ("המפץ הגדול", "שלדון הצעיר"). בתפקיד סימון: בטי גילפין ("גלואו").

מתי: 30.05.23

איפה: yes

עונות חדשות:

קתרינה, עונה 3 - 13.05.23 ב-yes

הקרדשיאנס, עונה 3 - 25.05.23 בדיסני+

הסדרות של חודש אפריל

הצ'ופצ'יק של הקומקום: החיים על פי הגשש החיוור

מה: "הגשש החיוור" לא הייתה עוד להקה. היא הייתה תופעה, ומסתמן שלא נראה משהו דומה לה בארץ או בעולם. שלישיית בדרנים מוכשרים שבאו במטרה להצחיק ולשמח את קהלם, אבל הצליחו לעשות משהו גדול מזה. הם ניסחו את הדרך החדשה שבה העברית שלנו עובדת עכשיו כשיש לנו מדינה, ולימדו אותנו כמה מצחיקה היא יכולה להיות. הסדרה התיעודית החדשה של אליאב לילטי תסקור בארבעה פרקים את הדרכים שבהן "הגשש החיוור" הצליחו לזקק את הישראליות של אותן שנים דרך ארכיטיפים שונים, ולעזרה ייחלצו המרואיינים - מתם אהרון, צביקה הדר, אורנה בנאי ומולי שגב עד אלה שפשוט היו שם: יעל ושוש פוליאקוב, וכמובן שייקה לוי וגברי בנאי.

מתי: 02.04.23

איפה: yes ישראלי ו-HOT8

"הצ'ופצ'יק של הקומקום: החיים על פי הגשש החיוור" | צילום: אוריאל סיני, באדיבות yes ו-HOT

ברוק שילדס: ילדה יפה (Pretty Baby: Brooke Shields)

מה: ברוק שילדס הייתה ילדה יפה, והעולם התעקש להזכיר לה את זה. בין אם בסרטי אומנות כמו "ילדה יפה", שם גילמה עובדת מין בת 12, ובין אם בשוברי קופות כמו "הלגונה הכחולה", שם גילמה נערה על אי בודד שמגלה את המיניות שלה. הסרט הדוקומנטרי החדש אודותיה (שיופץ בשני חלקים) נותן לה, סוף סוף, לספר את הסיפור שלה בתנאים שלה: על הדרך שבה התקשורת האמריקאית מנעה מהקהל לראות בה כמשהו מעבר לעוד ילדה יפה; על הבמאים שניצלו את כישרונה ואת יופיה; על התעקשותה ללכת לאוניברסיטה ולהוכיח לעצמה ולעולם שיש גם מוח מאחורי הפנים היפות האלה; ועל המפיק האחד שאנס אותה כשסיימה את לימודיה ורצתה לחזור לעסק.

מתי: 03.04.23

איפה: דיסני+

המזל של האנק (Lucky Hank)

מה: האנק דברו הוא ראש החוג לאנגלית בקולג' נידח שיום אחד נמאס לו. הערה אחת כלפי סטודנט שלו מצליחה לבזות גם את הסטודנט וגם את המוסד הבינוני שבו הוא מלמד, ומאותה נקודה מתגלגל כדור השלג הזה עד לשילוב בלתי צפוי אך מצחיק במיוחד בין משבר גיל העמידה להתמוטטות עצבים לכל דבר ועניין. על התמוטטות העצבים הזאת ינצח בוב אודנקירק ("סמוך על סול" ו"שובר שורות") בתפקיד האנק, ואת הסדרה יצרו אהרון זלמן ("דמג'ס") ופול ליברסטין (טובי מ"המשרד"), בהתבסס על הספר "Straight Man".

מתי: 04.04.23

איפה: yes

אל מעבר לאוקיינוס (Transatlantic)

מה: את גיליאן ג'ייקובס אנחנו מכירים בעיקר כבריטה, האקטיביסטית המעצבנת והמתוקה מ"קומיוניטי". אבל במיני-סדרה החדשה של נטפליקס היא תגלם דמות די שונה, עם מניעים טהורים באותה המידה והישגים מרשימים בהרבה: מרי ג'יין גולד, אישה שהייתה באמת, עיתונאית ובת למשפחה עשירה שהצילה אלפי פליטים ושינעה אותם מצרפת הכבושה על ידי הנאצים היישר אל ארצות הברית. עוד בקאסט: השחקן הישראלי והנפלא עמית רהב, בתפקיד מרגל יהודי שעובד עבור שירות הביון הבריטי, שכבר כיכב ב"המורדת" של אנה ווינגר, יוצרת הסדרה החדשה.

מתי: 07.04.23

איפה: נטפליקס

"אל מעבר לאוקיינוס" | צילום: Anika Molnar, יח"צ באדיבות Netflix

דברים קטנים יפים (Tiny Beautiful Things)

מה: קלייר היא סופרת עם קריירה רעועה, בעל מנוכר ובת מתבגרת שבמיטב המסורת אוהבת לצעוק עליה דברים כמו "אני שונאת אותך". עד שיום אחד היא מקבלת הצעה מקולגה, לכתוב טור עצות. הטור הזה גורם לקלייר להיזכר: באהבותיה הראשונות, בטראומות ובצחוקים שבעברה - ובאמא שלה, שמתה מוקדם מדי. "דברים קטנים יפים" התחיל בעצמו כטור עצות שכתבה הסופרת שריל סטרייד, שאוגדו לספר באותו השם. סטרייד ידועה בעיקר כסופרת שכתבה את הספר "Wild" על מסעה לאורך שביל הרכס הפסיפי, שעובד לאחר מכן לסרט של ריס ווית'רספון. בתפקיד קלייר מככבת קתרין האן, שחקנית קומית ותיקה שסוף סוף זוכה לרגע שלה באור הזרקורים בשנים האחרונות, אחרי תפקיד אייקוני ב"וונדה-וויז'ן".

מתי: 07.04.23

איפה: דיסני+

הדבר האחרון שהוא אמר לי (The Last Thing He Told Me)

מה: כמיטב המסורת של מיני-סדרות-המתח של השנים האחרונות, "הדבר האחרון שהוא אמר לי" מבוססת על ספר שכתבה לורה דייב, והופקה על ידי ריס ווית'רספון. הפעם הכוכבת-לשעבר שמככבת בה היא ג'ניפר גארנר ("זהות בדויה", "פתאום 30") בתפקיד האנה, שנשואה לאוון החתיך והמסתורי (ניקולאי קוסטר-וולדאו, "משחקי הכס"). יום אחד אוון נעלם, ורגע לפני הוא מספיק להשאיר לאשתו פתק ובו מסר אחד: "תגני עליה". הוא מתכוון לביילי, בתו הצעירה, בתה החורגת של האנה. והאנה אכן מנסה לעשות זאת, אבל תוך כדי היא גם מבינה שבעלה הוא כנראה לא מי שחשבה ושהיא וביילי בסכנה - וזה אמנם די מלחיץ, אבל לפחות מקרב בין השתיים.

מתי: 14.04.23

איפה: אפל TV פלוס

Drops of God

מה: מי מאיתנו לא אוהב יין? "Drops of God" עוסקת באנשים שאחראיים על האדום האדום הזה: אחד מהם, אלכסנדר לגר, הולך לעולמו בתחילת הסדרה. לגר הוא צרפתי שחי בטוקיו, ובתו, קמיל, נשלפת מחייה שבפריז היישר אל בירת יפן כדי לטפל בכל מה שצריך. למשל, הצוואה של אביה: שם, מגלה קמיל, נכתב שהיא היורשת של אוסף היינות המפואר של לגר, הגדול ביותר בעולם לדעת מומחים. אבל זה לא כל כך פשוט - כדי לקבל את שהורש לה, על קמיל להתחרות מול איסיי, יינן יפני צעיר ומבטיח שהיה בן החסות של אביה. הסדרה הצרפתית-יפנית היא עיבוד טלוויזיוני של מנגה באותו השם, ויביים אותה לא אחר מהבמאי הישראלי עודד רסקין ("להיות איתה", "מסודרים").

מתי: 21.04.23

איפה: אפל TV פלוס

"Drops of God" | צילום: +Apple TV, יחסי ציבור

יהלומים (Rough Diamonds)

מה: אנחנו אובססיביים לכל מה שנוצץ, והסדרה הבלגית-ישראלית החדשה של נטפליקס וקשת אינטרנשיונל באה להראות לנו שגם האנשים שמוכרים לנו אותם שווים סדרה. זהו סיפורה של משפחת וגנר החרדית, מהחזקות שברובע היהלומים של אנטוורפן, המתמודדת עם התאבדותו של הבן הצעיר במשפחה. בעקבות ההתאבדות, אחד האחים - חוזר בשאלה בשם נוח - חוזר לחיק משפחתו כדי להציל את המשפחה, והוא עושה את זה בדרכים קצת פחות יראות שמיים. את נוח יגלם קווין יאנסנס, ובסדרה ישתתפו לא אחרים מיונה אליאן ודודו פישר. היוצרים: רותם שמיר ויובל יפת, שכבר זכו להצלחה עם "השוטרים" של קשת 12.

מתי: 21.04.23

איפה: נטפליקס

"יהלומים" | צילום: באדיבות Netflix, יחסי ציבור

סיטדל (Citadel)

מה: פריאנקה צ'ופרה היא אחת השחקניות ההודיות הכי מצליחות אי פעם, אחת הכוכבות הבולטות של העשורים האחרונים וגם אשתו של ניק ג'ונאס. ריצ'ארד מאדן נודע בעיקר כרוב סטארק מ"משחקי הכס", הופיע ב-"1917" ושמו נכנס לבורסת ההימורים על השחקן הבא שיגלם את ג'יימס בונד. סטנלי טוצ'י הוא כבר שנים אחד השחקנים המוערכים בהוליווד. והאחים רוסו ביימו שלושה מסרטי מארוול, ביניהם "הנוקמים: מלחמת האינסוף" ו"סוף המשחק", שהיו למצליחים ביותר בתולדות הזמנים. כל אלו חוברים יחד לכבוד "סיטדל": סדרת ריגול חדשה שמספרת על גבר ואישה שאיבדו את זיכרונם ומגלים שהם חלק מהסיטדל (מצודה) - ארגון ביון בינלאומי. צפוי המון אקשן, המון כסף על המסך, יעדים בינלאומיים, פיצוצים, פארקור, ובמודל ניסיוני ושאפתני, גם כמה וכמה סדרות בת שהוכרזו עוד לפני שהסדרה הנוכחית עלתה.

מתי: 28.04.23

איפה: אמזון פריים

עונות חדשות:

שמיגדון!, עונה 2 - 05.04.23 באפל TV פלוס

גברת מייזל המופלאה, עונה 5 - 14.04.23 באמזון פריים

בארי, עונה 4 - 17.04.23 ב-yes ,HOT וסלקום TV

איך פגשתי את אבא, עונה 2 - 19.04.23 בדיסני+

מישהו איפשהו, עונה 2 - 24.04.23 ב-yes ,HOT וסלקום TV

קופה ראשית, עונה 4 - 26.04.23 בכאן 11

הסדרות של חודש מרץ

דייזי ג'ונס והסיקס (Daisy Jones & the Six)

מה: השנים הן שנות השבעים, והלהקה היא להקת דייזי ג'ונס והסיקס - להקה שלא הייתה באמת, אבל מזכירה לא מעט להקות רוק קלאסיות מאותן השנים. דייזי היא נערת רוק יפהפייה שבשלב מסוים אנשים מבינים ששווה להקשיב לקול שלה ולא רק להסתכל על הבחורה המהממת שמסביבו, והסיקס היא להקה שמתחילה לתפוס תאוצה ממש במקביל, שאותה מוביל בילי דאן החתיך. בילי מגלה שבת זוגו בהיריון רגע לפני שהלהקה יוצאת לסיבוב ההופעות הראשון שלה, וכשדייזי חוברת לסיקס נהיה בלתי אפשרי להתעלם מהכימיה הרותחת שבין השניים. את הסדרה כתב הצמד מאחורי "500 ימים עם סאמר", בתפקיד בילי מככב סאם קלאפלין ("משחקי הרעב"), ובתפקיד דייזי: נכדתו של אלביס פרסלי, ריילי קיאו ("מג'יק מייק").

מתי: 03.03.23

איפה: אמזון פריים

נגד הרוח (Rain Dogs)

מה: קוסטלו היא אם חד הורית קשת יום שמנסה ליצור איזושהי שגרת חיים מתפקדת עבור בתה האהובה אייריס. זה לא קל במיוחד, ולמזלה של קוסטלו יש לה את סלבי - חברה ההומו והעשיר ששמח להיות דמות אב עבור אייריס, וגם לנזוף בקוסטלו באהבה בכל פעם בה היא עושה שטויות. את התא המשפחתי האלטרנטיבי הזה משלימה גלוריה, חברתה של קוסטלו והסנדקית של אייריס. המשפחה הזאת לא מסורתית, לא ביולוגית ברובה וגם לא מתפקדת עד כדי כך, אבל זה כל מה שיש לקוסטלו ואייריס, והן אוהבות אותה מספיק כדי לעמוד בגאון מול כל הקשיים שהעולם הקשוח הזה מרעיף עליהן.

מתי: 07.03.23

איפה: yes ,HOT וסלקום TV

"נגד הרוח" | צילום: James Pardon/HBO, באדיבות yes ,HOT וסלקום TV, יחסי ציבור

אקסטרפולציות (Extrapolations)

מה: הקאסט של "אקסטרפולציות" הוא מהמרשימים שראינו לאחרונה - אדוארד נורטון, מריון קוטיאר, פורסט וויטאקר, טובי מגווייר, קיט הרינגטון ("משחקי הכס"), דויד דיגס ("המילטון"), קרי ראסל ("האמריקאים"), מוריי בארטלט ("הלוטוס הלבן") והאחת והיחידה מריל סטריפ. כולם התקבצו כדי להשתתף בסדרת האנתולוגיה החדשה והיוקרתית שתספר על אחד הנושאים הבוערים (תרתי משמע) בשנים האחרונות - משבר האקלים. הסדרה תתרחש בעתיד הקרוב, וגם הרחוק יותר, ותציג את הזוועות שכדור הארץ יכול לעולל בנו אם לא נשמור עליו, ותנדוד בין סיפורים שונים המציגים את אלו שהשינויים האלה משפיעים עליו, סיפורים שהולכים ונארגים אחד בשני.

מתי: 17.03.23

איפה: אפל TV פלוס

ניומן וודוורד: כוכבי הקולנוע האחרונים (The Last Movie Stars)

מה: פול ניומן היה הגבר הכי יפה עלי אדמות, וג'ואן וודוורד הייתה אחת השחקניות הכי טובות בהוליווד. כשהשניים התאהבו הוליווד השתגעה, בין השאר בגלל שהנישואים האלה החלו דרך רומן אסור שניומן ניהל כשעוד היה נשוי לאשתו הראשונה. השחקן אית'ן הוק ביים סדרה דוקומנטרית על הזוג האיקוני, ובה השתמש בראיונות מוקלטים שניומן יזם לקראת ספר אוטוביוגרפי שהתכוון לכתוב. הבעיה היא שההקלטות עצמן נשרפו, ונשאר רק התמלול שלהן. לכן הוק נעזר בשחקנים מוכרים כמו ג'ורג' קלוני, לורה ליני ואוסקר אייזק כדי שישחזרו בקולם את הראיונות המקוריים, ובסדרה (שבה יתראיינו גם ילדיהם של הזוג בנוסף לדמויות כמו מרטין סקורסזה וסאלי פילד) הוא מנסה להבין מה בקריירה של הצמד הזה מצליח לעורר השראה ברבים עד היום.

מתי: 19.03.23

איפה: yes דוקו

קורדרוי

מה: אחרי שני סרטים ("אנשים שהם לא אני" ו"מישהו יאהב מישהו") שבהם הבמאית הדס בן-ארויה ניסתה להציג בפנינו - לראשונה בתולדות התרבות העברית - את ההוויה התל אביבית, הצעירה והשוקקת, כעת הבמאית מתכוונת לנסות לעשות את אותו הדבר רק במסך הקטן. בדמות הרווקה נטולת העכבות מככבת לא אחרת מדר זוזובסקי, והיא מגלמת את דניאל, סטרטאפיסטית מבטיחה ושאפתנית. לדניאל יש בוס שישמח לדבר איתה על חיי המין שלה, חברה-הכי-טובה שמאוהבת בה ואמא שמוכנה לשבת איתה על ג'וינט נאה מדי פעם. בלב הסדרה נמצא סיפור אהבה (או שמא, אנטי-אהבה?) בין הרווקה התל אביבית לעידו, גבר נשוי מרחובות ואב טרי, ו"קורדרוי" כבר הספיקה לעשות כותרות כשנודע שבין כל הסצנות הנועזות שלה - אחת מהן תציג שלישייה שמשתתפיה הם זוזובסקי, ניבר מדר והחזאי המיתולוגי דני רופ. עוד בסדרה: אדם גבאי, נעמי לבוב, אריק ברמן, אסי ישראלוף, אביגיל הררי וסיגל אבין.

מתי: 21.03.23

איפה: HOT

"קורדרוי" | צילום: HOT

נסרין אגדה

מה: בשעה טובה, הזמרת נסרין נחשפת בסדרת דוקו-ריאליטי חדשה שתציג בפנינו צדדים שלא הכרנו באישה שלימדה אותנו איך ללכת ולרצות קצת אחרת. הסדרה אמורה לחשוף את "השנה הקשה ביותר" בחייה של נסרין (ברכה) קדרי: הצעת הנישואין, החתונה ולידת בנה הבכור - וכל זה כשהיא עוד צריכה למצוא זמן להיות אחת הזמרות הכי גדולות ואהובות במדינה.

מתי: 23.03.23

איפה: HOT

מלאך משחית

מה: לראשונה בתולדותיו, התאגיד מביא אלינו סדרת אימה פר אקסלנס, פנטסטית, על-טבעית וכנראה שגם עוכרת שלווה. "מלאך משחית" מתרחשת בשכונה החרדית והירושלמית מאה שערים, שם שד רצחני עובר מאישה לאישה ומשאיר אחריו אדמה חרוכה. הדבר גורם לשני הגיבורים שלנו לאחד כוחות: באר החילוני, פרופסור צעיר לפיזיקה שחשב שהשאיר את העולם החסידי מאחוריו, ומלכי החרדית, פסיכולוגית עם סוד מסוכן. השניים הולכים לחקור מה הסיפור של השד הזה, ושיהיה להם בהצלחה. בסדרה ישתתפו תום אבני, ליעוז לוי, הישאם סולימאן, אסתי זקהיים, דורית לב ארי, דיאנה גולבי ועוד רבים וטובים.

מתי: 26.03.23

איפה: כאן 11

"מלאך משחית" | צילום: כאן 11

דנה קמה

מה: דנה אינטרנשיונל היא אחת הדמויות הגדולות בתולדות תרבות הפופ הישראלית, ולמרות שהיא לעולם לא נדמתה לנו כאדם ביישן - היא תמיד הייתה אדם פרטי. "דנה קמה" אמורה לשנות את זה, והדוקו-ריאליטי הקומי החדש עוקב אחרי דנה של התקופה הנוכחית, שחוזרת לאור הזרקורים יחד עם אמה, אחיותיה, חבריה והאדם הכי בולט בחייה: שי כרם, מנהלה האישי הוותיק. לפני עליית הסדרה, ב-08.03, ישודר פרק מיוחד לכבוד יום האישה הבינלאומי שיתעד את פגישתה הראשונה של אינטרנשיונל עם יוצרי הסדרה, ובמקביל יספר בתמציתיות על 30 השנים שבמהלכן הפכה לדיווה הגדולה ביותר שידענו.

מתי: 26.03.23

איפה: yes

עונות חדשות:

המנדלוריאן, עונה 3 - 01.03.23 בדיסני+

בית הספר היסודי אבוט, עונה 2 - 01.03.23 בדיסני+

הישרדות ארה"ב, עונה 44 - 02.03.23 ב-yes

טיול לחמישה, עונה 2 - 05.03.23 בכאן 11

פרי מייסון, עונה 2 - 07.03.23 ב-yes ,HOT וסלקום TV

טד לאסו, עונה 3 - 15.03.23 באפל TV פלוס

צל ועצם, עונה 2 - 16.02.23 בנטפליקס

הצהובות, עונה 2 - 25.03.23 ב-yes

יורשים, עונה 4 - 27.03.23 ב-yes ,HOT וסלקום TV

צל של אמת: ההכרעה, פרק חדש - 30.03.23 ב-HOT8

הסדרות של חודש פברואר

אדוארד היקר (Dear Edward)

מה: "אדוארד היקר" מבוססת על ספר באותו השם מאת אן נפוליטנו, ועובדה למסך על ידי יוצר "אורות ליל שישי" ו"הורים במשרה מלאה" ג'ייסון קטימס. הסדרה מספרת, כפי שאפשר להסיק, על אדוארד: ילד בן 12 ששרד התרסקות מטוס. הוא היחיד ששרד אותה, וכל שאר הנוסעים ואנשי הצוות מתו. כעת אדוארד גדל אצל דודתו, בגילומה של טיילור שילינג (פייפר מ"כתום זה השחור החדש"), ומבין איך להתמודד עם האבל הנורא הזה - בשעה שהוא הפך לחצי-סלב, בהתחשב בעובדה שהוא שרד באורח פלא התרסקות מטוס קטלנית.

מתי: 03.02.23

איפה: אפל TV פלוס

סיירת מטכ"ל

מה: מיני-סדרה תיעודית על היחידה הקרבית היוקרתית ביותר בצה"ל, סיירת מטכ"ל. מטכ"ל לא רק נחשבת לחוד החנית של הצבא, אלא גם הצמיחה מתוכה את האליטה של המדינה: שלושה מתוך ששת ראשי הממשלה האחרונים, ראש המוסד, ראש השב"כ והרמטכ"ל. הסדרה, מבית היוצר של עמרי אסנהיים וגלעד טוקטלי ("עובדה"), תנסה לגולל את סיפור היחידה שמדליקה כל תיכוניסט עם שאיפות קרביות, תתאר איפה היא השיקה - וכתבה מחדש - את ההיסטוריה הישראלית, וגם תבין איך דווקא היא השיקה עבורנו כל כך גברים דומיננטיים בשדה הפוליטי, העסקי והחברתי.

מתי: 12.02.23

איפה: HOT8

"סיירת מטכ"ל" | צילום: דנור גלזר, באדיבות HOT8 ורשת 13

גוף שלישי

מה: 20 שנה אחרי "לגעת באושר", אנחנו חוזרים לדרמה על עולם הפונדקאות בסדרה החדשה של שי קפון, דרור משעני ושירה חדד. "גוף שלישי" תציב במרכזה משולש רגיש במיוחד הכולל את אלי, עורכת ספרותית, ועידו, בן זוגה - רותם סלע ויהודה לוי במפגש ענקים. אחרי שנים מפרכות של טיפולי פוריות אלי ועידו מחליטים לפנות לחן, אם פונדקאית (גל מלכה, "המפקדת"), כדי שזו תעזור להם להקים בית בישראל. חן היא כבר אם יחידנית לילד בן 10, והכסף הזה בפירוש יכול לעזור לה. אבל זה לא הולך להיות קל: במיוחד בהתחשב בעובדה שמהצד השני, אלי פוגשת את תומר, במאי זוכה אוסקר (ליאור רז) שכותב ספר שאותו אלי עורכת. עוד מככבים: איתי תורג'מן, מוריס כהן ולא אחרת מנורית גלרון.

מתי: 13.02.23

איפה: קשת 12

"גוף שלישי" | צילום: מיכאל טומרקין

איסט סייד

מה: מומי (יהודה לוי) הוא סוחר נדל"ן שסוגר עסקאות באחד האזורים הנפיצים ביותר בארץ - מזרח ירושלים. לא בגלל האידיאולוגיה, אלא בגלל שמשם הוא משוכנע שתבוא המכה שתבטיח את עתידה של בתו בת ה-18 מאיה, הנמצאת על הרצף האוטיסטי (ומגולמת על ידי גפן קמינר, בעצמה אוטיסטית בתפקוד גבוה), שהולכת ונהיית עצמאית יותר ויותר לקראת שירותה הצבאי. בנוסף, לחייו נכנסת אסתי, מטפלת באומנות שמתאהבת במומי ונקרעת בין מחויבותה לעבודתה כמטפלת לגבר החדש והכריזמטי שנכנס לחייה. את אסתי מגלמת נטע ריסקין, שכבר שיחקה לצדו של לוי ב"איש חשוב מאוד", ובסדרה צפויה להשתתף גם שרה וינו-אלעד, שלומי קוריאט, אמיר חורי וזוכת פרס אופיר שאדן קנבורה.

מתי: 19.02.23

איפה: כאן 11

"איסט סייד" | צילום: באדיבות כאן 11, יחסי ציבור

פיסמייקר (Peacemaker)

מה: כמו מארוול, גם יקום גיבורי העל של DC החליטו להוסיף לרפרטואר שלו סדרות טלוויזיה שיפתחו ויעמיקו את המותג הקולנועי. "פיסמייקר" מתמקדת בעבר ובהווה של, ובכן, פיסמייקר - האנטי-גיבור הבעייתי, המתוסבך והמגניב נורא בגילומו של ג'ון סינה, שהולך ומתגלה כשחקן מרשים (לא שזה מפתיע, בהתחשב בעובדה שהוא מתאבק של WWE), ועומד לשאת על כתפיו הרחבות מחקר דמות פסיכולוגי מהסוג שרק עכשיו התחילו לבצע בגיבורי על. במעשיית הסופרהירוז הגרפית והמטורללת למראה הזאת מצטרף אליו אנסמבל רחב שרובו לא מוכר במיוחד, מלבד דניאל ברוקס (טייסטי מ"כתום זה השחור החדש").

מתי: 19.02.23

איפה: yes

"פיסמייקר" | צילום: באדיבות HBO מקס, יח"צ

תלאתה

מה: מה אם ירדנה, רותי ולאה של "שוקולד מנטה מסטיק" לא היו שלוש אשכנזיות מבית טוב, אלא שלוש נערות משכונה מוחלשת ביפו? על השאלה הזאת סדרת הנוער "תלאתה" תנסה לענות. יש בה את דלינה (הדוגמנית פרפילאב מונגוזה, בתפקיד משחק ראשון) היא נערה ממוצא אריתראי שמתמודדת עם סטיגמות ועם העובדה שמעמדה בארץ אינו קבוע; יסמין הערבייה (ואלרי חמאתי), שמנסה להוכיח את עצמה בחברה שרואה בה אזרחית סוג ב'; וגם אלה (ליהי טולדנו), בחורה יהודייה שמנסה להתרחק משמו המפוקפק של אביה העבריין. יחד, שלוש הבנות מקימות את "תלאתה" - להקת בנות ששרה שירי מחאה בעברית, ערבית וטיגרינית - והן צפויות להילחם בעוז, בגבורה ובהמון גלאם בגזענות, באפליה ובסטיגמות.

מתי: 19.02.23

איפה: TeenNick ב-HOT

"תלאתה" | צילום: באדיבות HOT, יחסי ציבור

פליישמן בצרות (Fleishman Is in Trouble)

מה: ב-2019, "פליישמן בצרות" היה אחד הספרים החמים של השעה, וכעת הוא סוף סוף הופך לסדרה, בהשתתפות ג'סי אייזנברג, אדם ברודי, קלייר דיינס וליזי קפלן. "פליישמן בצרות" מזכירה במובנים רבים את סרטי וודי אלן, רק עם נקודת מבט עכשווית ופמיניסטית: סיפורו של טובי פליישמן, רופא, איש משפחה ואדם טוב באופן כללי שמתמודד עם גירושים מכוערים מאשתו לשעבר, רייצ'ל. עד שטובי כבר למד איך לגדל את ילדיו במשותף עם הגרושה (וגם איך משיגים סקס מזדמן באפליקציות), עולמו מתערער לחלוטין כשרייצ'ל מחליטה פשוט להיעלם ולנטוש אותו עם שני ילדיו, שלא מבינים למה אמא שלהם לא עונה להם בטלפון. למזלו, יש לו שני חברים יקרים שחיכו בקוצר רוח לרגע שהאישה שמיררה לחברם את החיים תשחרר את הבחור ותחזיר אותו לחיקם.

מתי: 22.02.23

איפה: דיסני+

"פליישמן בצרות" | צילום: Hulu, יחסי ציבור

ג'וליה (Julia)

מה: ג'וליה צ'יילד היא כנראה אחת הדמויות הקולינריות הכי מוכרות מהמאה ה-20 - האישה שלימדה את האמריקאי הממוצע שגם הוא יכול להכין ארוחות גורמה. מעבר לעובדה שספר הבישול שלה, "התמחות באמנות הבישול הצרפתי", נחשב לאחד מספרי המופת הגדולים של הז'אנר, הדמות שלה הייתה לאייקון בין השאר בזכות הסרט "ג'ולי וג'וליה". הסדרה "ג'וליה" מתרחשת, למעשה, קצת אחרי השלב שבו "ג'ולי וג'וליה" סגר את סיפורה של צ'יילד: ספר הבישול שלה מאחוריה, והיא מחליטה לגשת לשלב הבא - תוכנית בישול משלה. את צ'יילד מגלמת השחקנית הבריטית שרה לנקשייר, את בעלה יגלם דיוויד הייד פירס, שידוע בעיקר כניילס מ"פרייז'ר", ואת חברתה הטובה של צ'יילד, אייוויס, מגלמת ביבי נווירת', שידועה בעיקר כלילית - אשתו לשעבר של אותו פרייז'ר.

מתי: 23.02.23

איפה: yes

אחוזת המילפיות (MILF Manor)

מה: "רוק 30" תמיד הייתה ידועה בפרודיות הקצרצרות והיעילות שלה על התוצרים הטלוויזיוניים של אותה התקופה. אבל כנראה שגם טינה פיי, שיצרה אותה, לא שיערה בנפשה כמה יעילה תהיה אחת מהן: הריאליטי "אחוזת המילפיות", שעלה בערוץ דיסקברי, דומה באופן מחשיד לתוכנית ריאליטי בדיונית שהוזכרה מספר פעמים בקומדיה ההיא, "אי המילפיות". התוכנית מאגדת 8 נשים יפהפיות בשנות ה-40 וה-50 לחייהן שנשלחות לאתר נופש חלומי, שם הן אמורות למצוא שידוך נאה. כשהן מגיעות לאתר הנופש נמסר להן שמאחורי מסך ריק יחכו להן שמונה גברים צעירים ונאים - רק כדי לגלות שהגברים הצעירים האלה הם הבנים שלהן, ועליהן לצאת אחת עם הבנים של השנייה. עם כל הכבוד - על זה טינה פיי כנראה עוד לא חשבה.

מתי: 23.02.23

איפה: דיסקברי+ ב-yes

"אחוזת המילפיות" | צילום: TLC

עונות חדשות:

כראמל, עונה 2 - 05.02.23 בכאן חינוכית

מחוברים, עונה 10 - 09.02.23 ב-HOT

את, עונה 4 - 09.02.23 בנטפליקס

עמק האושר, עונה 3 - 16.02.23 ב-yes

השבוע שעבר עם ג'ון אוליבר, עונה 10 - 20.02.23 ב-yes ,HOT וסלקום TV

הרשימה השחורה, עונה 10 - 28.02.23 ב-yes וסלקום TV

הסדרות של חודש ינואר

מדרסה

מה: סייד קשוע חוזר לטלוויזיה הישראלית, והפעם הוא דווקא מדבר לילדים. "מדרסה" היא סדרת נוער על תיכון דו-לשוני, החברויות והאהבות שנרקמות בו, הדרכים השונות שבהן נערים יהודים וערבים יכולים לשתף פעולה כדי להטריל את המבוגרים שסביבם, וכדרכו של קשוע - גם משם הוא מצליח לנסח אמירות נוקבות ומצחיקות על הדרכים השונות שבהן יהודים וערבים לא יכולים לחיות ביחד, אבל גם לא מצליחים להסתדר בנפרד. על הבימוי מופקד גורי אלפי (שכבר ביים את "האחיות המוצלחות שלי" ו"מי שמע על חווה ונאווה"), ובקאסט נמצאים ואלרי חמאתי בתפקיד משחק ראשון, נלי תגר, ירמי שיק בלום, עלמה זק, שרון טייכר, אמה אלפי וליר עיסא.

מתי: 01.01.23

איפה: כאן חינוכית ומכאן 33

"מדרסה" | צילום: חורחה נובומנסקי, יח"צ באדיבות כאן חינוכית

ברוכים הבאים לצ'יפנדיילס (Welcome to Chippendales)

מה: הצ'יפנדיילס היו סנסציית אייטיז חזקה במיוחד - להקת החשפנות-הגברית הגדולה בעולם, שסיירה ברחבי ארצות הברית ואירופה והוכיחה שלא רק לגברים סטרייטים מגיע ליהנות מהז'אנר הבעייתי הזה. הסדרה החדשה, בכיכובו של השחקן והקומיקאי קומייל ננג'יאני ("חולי אהבה", "הנצחיים"), מספרת את סיפורם של הצ'יפנדיילס מנקודת המבט של סומן בנג'רי: המהגר ההודי שהקים את הלהקה, ועשה כמה דברים מפוקפקים - ואחר כך כמה דברים איומים ונוראיים באמת - כדי לוודא שהיא תישאר מצליחה כמו שהיא יכולה להיות, ושהוא יהיה זה שיקצור את פירות ההצלחה.

מתי: 11.01.23

איפה: דיסני+

האחרונים מבינינו (The Last of Us)

מה: מעריצי משחק הווידאו "The Last of Us" מגלים אופטימיות זהירה לקראת העיבוד הטלוויזיוני לאחד המשחקים הגדולים והמהוללים של העשור האחרון. לטובת מי שלא שיחק בו, העלילה של גרסת ה-HBO לא שונה מהעלילה של המשחק עצמו: בעולם פוסט-אפוקליפטי ומוכה מגפות, ג'ואל, מבריח עם כמה שדים בעברו, צריך להוביל ברחבי המדינה את אלי, נערה צעירה שעשויה להיות זאת שתצליח להביא מרפא למגפה הזאת. את ג'ואל מגלם פדרו פסקל (אוברין מארטל מ"משחקי הכס"), ואת אלי מגלמת בלה רמזי (ליאנה מורמונט מ"משחקי הכס"). בנוסף לשחקנים המוצלחים, על הסדרה חתום ניל דרוקמן הישראלי-אמריקאי, שיצר את המשחק המקורי, ולצדו חתום גם קרייג מאזין, מהאנשים שהביאו לנו את "צ'רנוביל" המוערכת.

מתי: 16.01.23

איפה: yes ,HOT וסלקום TV

מופע שנות ה-90 (That 90's Show)

מה: "מופע שנות ה-70" ירדה מהאוויר לפני כ-16 שנה, והנוסטלגיה חזקה מספיק כדי שנטפליקס יחזירו אותנו השנה לפוינט פלייס, וויסקונסין. השנה היא 1995 (הסדרה המקורית התחילה ב-1976), והתיכוניסטית ליאה פורמן, בתם של אריק ודונה, מבלה את הקיץ בעיירה שבה הוריה גדלו, אצל סבה וסבתה רד וקיטי פורמן. על הדרך היא תפגוש בעצמה חברים חדשים, תלמד סמים קלים מהם, תוודא שרד לא מכניס את הרגל שלו לישבן של אף אחד, תיתן כיף להורים (טופר גרייס ולורה פרפון) וגם תפגוש כמה מחברי הילדות של ההורים שלה - ביניהם ווילמר ולדרמה, אשטון קוצ'ר ומילה קוניס בהופעות אורח. בהתחשב בעובדה שרוב הקאסט המקורי די מקולל, אולי טוב שלא כולם יחזרו אלינו.

מתי: 19.01.23

איפה: נטפליקס

"מופע שנות ה-90" | צילום: Patrick Wymore/Netflix

אבירם כץ

מה: הסדרה החדשה של איתן צור ודנה מודן, אחרי שזו הביאה לנו את "אהבה זה כואב" ו"ככה זה" המהוללות. הפעם בת דמותה לא מככבת, אלא אבירם כץ - סופר מתוסכל שאחד העיתונים הנחשבים במדינה מציע לו לכתוב עבורו סיפור בהמשכים. כץ לא מהסס לרגע ונענה להצעה, אבל המחסום עדיין לא נפרץ. לכן הוא מחליט לגנוב: שכן שלו מבקש ממנו חוות דעת על סיפור שכתב, וכשהוא מגלה שמדובר בסיפור הטוב ביותר שאי פעם קרא, כץ לא מהסס ופשוט מפרסם אותו בעיתון תחת שמו. מהר מאוד כץ מגלה שהבחירה הזאת תזיק לו יותר משהיא תועיל לו. את הסדרה ביים איתן צור (שגם חתום כיוצר שותף עם מודן), ובקאסט יופיעו בין השאר יחזקאל לזרוב, ששון גבאי, ג'וי ריגר, הגר בן אשר, ובתפקיד חוקרת משטרה מעופפת - דנה מודן בכבודה ובעצמה.

מתי: 22.01.23

איפה: כאן 11

"אבירם כץ" | צילום: באדיבות כאן 11, יחסי ציבור

פוקר פייס (Poker Face)

מה: "פוקר פייס", של שירות הסטרימינג האמריקאי פיקוק, מציגה בפנינו שני שמות גדולים. הראשון הוא של היוצר שלה, ראיין ג'ונסון, במאי הוליוודי שאחראי לכמה וכמה סרטים אהובים במיוחד - כמו "לופר", "בריק" ושני סרטי "רצח כתוב היטב" המצליחים, שלקחו את ז'אנר תעלומות הרצח, פירקו אותו והרכיבו מחדש.

ב"פוקר פייס", ג'ונסון יעשה ככל הנראה את אותו הדבר, באמצעות השם הגדול השני שבמרכז הסדרה הראשונה פרי עטו: נטשה ליון (ניקי מ"כתום זה השחור החדש", כוכבת ויוצרת "בובה רוסית"). ליון מגלמת כאן את צ'ארלי, אישה עם כישרון מיוחד - היא יודעת לזהות בדיוק מתי משקרים לה. צ'ארלי חיה חיי נדודים, ולאורך הסדרה פוגשת אנשים חדשים שמעורבים בתעלומות שהיא פשוט חייבת לסייע בפתירתן. עוד בסדרה: ג'וזף גורדון-לוויט, בנג'מין בראט, סטפני שו ("הכל בכל מקום בבת אחת") וזוכה האוסקר אדריאן ברודי.

מתי: 27.01.23

איפה: yes

גלי - מחיר התהילה (The Price of Glee)

מה: "גלי" לא הייתה עוד קומדיית תיכון מוזיקלית, היא הייתה תופעה. סדרה על מועדון זמרה וריקוד בתיכון באוהיו שהופכת מהר מאוד לאפוס על תככים פוליטיים ונזילות מגדרית ומשלהבת את הנוער בעודו שר שירי העצמה מהאייטיז שהפכו ללהיטים בזכותה. אבל בלתי אפשרי להתעלם מהצד האפל של אותה תופעה: בשנים האחרונות מתו שלושה מהשחקנים הראשיים של הסדרה בטרם עת ובנסיבות טרגיות - הראשון שבהם, קורי מונטית', מת בעיצומה של הסדרה; השני, מארק סלינג, שם קץ לחייו אחרי שהתגלה שהחזיק בפורנו ילדים; ונאיה ריברה מתה בקיץ 2020 אחרי שטבעה במהלך שחייה שגרתית עם בנה. "מחיר התהילה" הדוקומנטרית תעסוק בקללת "גלי", בלחצים מאחורי הקלעים על כוכביה וגם בסודות שהם הסתירו.

מתי: 30.01.23

איפה: דיסקברי+ ב-yes

עונות חדשות:

כלבי השמורה, עונה 2 - 04.01.23 בדיסני+

ג'יני וג'ורג'יה, עונה 2 - 05.01.23 בנטפליקס

נינג'ה ישראל, עונה 5 - 08.01.23 בקשת 12

כבודו ארה"ב, עונה 2 - 14.01.23 ב-yes

יוצאים מהכלל, עונה 2 - 17.01.23 בכאן 11

מלכת היופי של ירושלים, עונה 2 - 23.01.23 ב-yes

