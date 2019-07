אינסטנט הוטל (Instant Hotel) עונה 2 | 6 פרקים

תדמיינו את MKR: המטבח המנצח עם דמויות של בואו לאכול איתי: עונת הזוגות, כשבמקום עוד תחרות אוכל הם מתמודדים במעין גרסה תחרותית של הבתים המוזרים ביותר בעולם. נשמע כמו חלום? שאנחנו לא ראויים לכל הטוב הזה? זה נכון, אנחנו לא ראויים, אבל נטפליקס הוא אל מלא רחמים שבירך אותנו בעונה שנייה של הפלא המכונה אינסטנט הוטל. כמו שמרמז השם, מדובר בתחרות בין זוגות מארחים חובבים שהחליטו להפוך את הבית שלהם למלון קטן. הזוגות מתארחים אצל יריביהם ומנקדים (יחד עם השופטים) את חווית הלינה עד שמוכרז המנצח בסוף העונה. כמו שאתם כבר מכירים מפורמטים דומים, הזוגות לא חוסכים שבטם מהמארחים, ואם חשבתם שהביקורתיות העוקצנית מביכה כשמדברים על כישורי המטבח, תחשבו מה קורה כשהם נכנסים לחדר השינה. מה שהופך את התכנית לקסם אמיתי היא המדינה שבה התחרות מתקיימת. אתם אולי מכירים את אוסטרליה כיבשת הכי מצ'וקמקת אחרי אנטארקטיקה (ואתם לא טועים), אבל מדובר גם בכר הכי פורה ויפה בעולם למטורללים לא מזיקים. המדינה כולה כוללת איזה 200 איש (פחות או יותר) שפרושים על פני יבשת שלמה, כשהבידוד והמרחק לבדו מגמיש את גבולות התימהונות (החביבה כמעט תמיד). אפשר למצוא ביבשת כמעט את כל סוגי האקלים, ממדבריות ענק ועד אזורים טרופיים ואנשים רגילים יכולים להחזיק שטחים ענקיים ומרהיבים ביופיים. בפרק אחד אנחנו נכנסים לבית חפור בהר בין הנופים הצחיחים של מקס הזועם, ובפרק אחר עוברים לוילת ענק באמצע יער גשם. הטעם הרע של המארחים זוכה ללעג אבל לא מפריע לתענוג האסתטי, התחרות קטנונית, מצחיקה ושואבת אותך פנימה מיד, הנבלים איומים ועשירים, האנדרדוגים מתוקים וכובשים והכל משתלב לכיף טהור. דברים מוזרים (Stranger Things) עונה 3 | 8 פרקים

מה קורה לסדרה כשנגמרת לה העלילה, כשהמשימות הושלמו והדמויות סיימו את כל התהליכים, אבל הצופים עדיין רוצים עוד? התשובה הקבועה של נטפליקס היא "תנו לאנשים האלה את מה שהם רוצים", וזה בדיוק מה שקורה בעונה החדשה של דברים מוזרים. התוצאה היא אולי הגרסה הכי טובה של התחנפות בוטה למעריצים. כיף לנו לבלות עם הדמויות האהובות בהרפתקה דומה לעונות הקודמות, וניכר שגם היוצרים נהנו במהלך היצירה. העומק הרגשי והמטפורי מהעונות הקודמות, בעיקר הראשונה, נעלם כמעט לחלוטין, אבל כל השאר נשאר כמעט אותו דבר. העלילה מטופשת וסוחפת, הרפרנסים הנוסטלגיים נורים במהירות שיא, הדמויות חביבות הקהל מקבלות תפקידים עוד יותר גדולים והמתח ממשיך לנוע במיומנות בין אימה להרפתקה לילדים. אנחנו פוגשים את חבורת הילדים כשהם יוצאים אחד אחד משלב החביון ומתחילים את העינוי שטוף ההורמונים שהוא גיל ההתבגרות. התהליך נעצר כשהפתח לעולם ההפוך נפתח שוב בתירוץ שהוא גם קריצה קולנועית ותרבותית שובבה (באשמת הרוסים, אלא מה) והרוע הבלי עציר שוטף שוב את הארץ, הפעם באמצעות השתלטות על בני אדם בסגנון פלישת חוטפי הגופות. העונה החדשה קלילה כל כך שהיא גולשת מהמטופש במתכוון לטיפשי באמת, אבל הדרך עדיין כיפית בצורה בלתי רגילה. מי שרוצה להתעצבן על העונה החדשה ימצא סיבות, ומי שרוצה ליהנות ממנה ייהנה. עכשיו רק תחליטו באיזה צד אתם רוצים להיות. עין קווירית (Queer Eye) עונה 4 | 8 פרקים

למי שעדיין לא פגש את הדור החדש של טאצ' עליז לסטרייט שיעיז, שקיבל בגלגול הזה שם של קורס בחוג למגדר (עין קווירית), חשוב להבהיר: זה ממש לא הטאצ' עליז שהכרתם. הפורמט נשאר דומה וחמשת המומחים החדשים מאיישים תפקידים דומים (עיצוב הבית, בישול, הלבשה), אבל במתכונתה הנוכחית היא הפכה מתכנית אופנה קלילה למסחטת רגש מושלמת. המהפך שחמשת החברים מעבירים את המשתתפים (הפעם גם נשים ולהט"ב הצטרפו לסטרייטים) איננו אופנתי בלבד, אלא מהפך אישי מלא. יועץ התרבות הפך ליועץ רגשי שמעביר את המשתתפים טיפול מזורז והשינוי הסגנוני מתועל כולו להתגברות על מכשול עמוק יותר בחייהם. חמשת המומחים מעלים את מפלס המתיקות למקסימום וכל המשתתפים שנבחרו הם גם נשמות טהורות וגם מכמירי לב. חייל משוחרר שמתקשה לחזור לחיים ומשקיע את כולו בעמותה לבניית בים לחיילים משוחררים, קשיש ערירי שמקדיש את חייו להתנדבות בכנסיה או מורה שכל כך מסורה לעבודתה עד שאילו אין לה זמן לקנות לעצמה בגדים. התכנית לעיתים סכרינית מדי, לא מצחיקה במיוחד ולא תלמד אתכם כלום על אופנה, אבל היא אופטימית להפליא, מלאה באהבת אדם נאיבית ותביא אתכם לדמעות בסיום רוב הפרקים. מנפחים (Blown Away) עונה 1 | 10 פרקים

אם גם אתם צופים בתכניות ריאליטי תחרותיות ומשתוקקים לדלג על הקטעים המרגשים על סיפורי החיים של המתמודדים, מנפחים היא הסדרה המושלמת בשבילכם. זאת תחרות ריאליטי נקייה וישירה, בלי שטויות והסחות דעת. הפרקים קצרים וממוקדים, המשתתפים מקבלים משימה בניפוח זכוכית, מנפחים את הזכוכית, השופטים מדרגים ומי שהכין את יצירת הזכוכית הכי פחות טובה הולך הביתה. העיסוק במרכזה סובל מבעיית הזדהות, אף אחד לא יושב בבית עם חלום להפוך למנפח זכוכית, אבל מעבר לכך הוא פשוט מושלם לתחרות טלוויזיונית. ניפוח זכוכית דורש מומחיות גבוהה בטירוף (כל המשתתפים עם ניסיון של מעל לעשור), שנראית מרשימה גם למי שלא מבין דבר בתחום; תהליך היצירה עצמו פוטוגני ויפה בצורה יוצאת דופן, אפילו מהפנט; המלאכה עדינה ויכולה להתרסק בכל רגע, פשוטו כמשמעו; ולמרות שבמהלך הניפוח הלוהט הכל נראה מדהים, רבים מהתוצרים הסופיים מכוערים בטירוף, מה שהופך את היצירות המוצלחות למרשימות עוד יותר ובעיקר מאפשר לנו בבית לבקר את המנפחים המיומנים ברמה שלעולם לא נתקרב אליה. כיף ומעניין לראות את התהליך, קל לשפוט את התוצר והפרקים קצרים ביחס לסוגה ותמיד משאירים טעם של עוד. בקיצור, תענוג צרוף (או מנופח?) לחובבי ריאליטי מקצועי-תחרותי. בית הנייר - La Casa De Papel חלק 3 | 8 פרקים

אם אתם צריכים את ההמלצה שלנו כדי לראות את העונה החדשה של בית הנייר, אז ברוכים הבאים ל-2019 ואם תהיתם אז כן, ביבי עדיין ראש ממשלה. בדומה לדברים מוזרים, גם כאן פתרו היוצרים את בעיית "העלילה שנגמרה" בעזרת שילוב קיצוני של מחזור ומופרכות. ההפקה מושקעת יותר, הנופים יפים יותר (ובכלל קיימים, כי אנחנו לא תקועים בבניין אחד שתי עונות) הטוויסטים מרובים ומוגזמים יותר, השוד מורכב יותר וקווי העלילה השונים מתפצלים ומתמזגים כמו גלים בים סוער. בניגוד לדברים מוזרים, נדמה שפה היוצרים קצת איבדו את הרסן והתקרבו מדי למחוזות מהיר ועצבני 8, אבל מהצד השני, אם אהבתם את העונות הקודמות של בית הנייר ויש לכם רתיעה ממופרכות יתר, לא ברורים באיזו סדרה צפיתם עד עכשיו. לא ניכנס לעלילת העונה, כי כל צעד הוא ספוילר פוטנציאלי, אבל בינינו, מה אתם כבר צריכים לדעת? יש שוד, יש אופרת סבון בין הדמויות, יש את הסרבלים האדומים והמסכות של דאלי, יש את דנוור, טוקיו והפרופסור ו... על מי אנחנו עובדים, עד שתקראו את זה כנראה שכבר סיימתם לראות את כל העונה. קומיקאים במכוניות שותים קפה - Comedians in Cars Getting Coffee עונה 11 (6 בנטפליקס) | 12 פרקים

לפני שבע שנים, כשג'רי סיינפלד חזר לחיינו עם תכנית הרשת קומיקאים במכוניות שותים קפה, זאת הייתה חוויה כל כך מוזרה, כמעט לא נעימ. ג'רי שוב איתנו, אבל עשיר ומדושן, בפורמט חדשני לכאורה שהרגיש אז כל כך מנותק ומיושן. מאז זרם הרבה קפה במכונות האספרסו (ודלק במנועי מכוניות היוקרה) והתכנית הפכה למוסד קטן ומבוסס לחלוטין (עם 11 עונות בפלטפורמות השונות). הפורמט פשוט ומתואר במדויק בשם התכנית. בכל פרק (רובם אורכים כרבע שעה) סיינפלד לוקח קומיקאי אחר, לרוב חבר, לסיבוב באחת מצי המכוניות שלו. הם מקשקשים קצת על קומדיה וסטנדאפ, קצת על החיים, עוצרים לשתות קפה ואולי לאכול משהו. זה הכל, לא יותר ולא פחות. לצופים חדשים יקח קצת זמן להתרגל לסיינפלד המזדקן, מרוצה מעצמו עד אימה ולא מתבייש להציג את העושר שלו ולהתפייט על מכוניות היוקרה. אחרי שמתרגלים לטיפוס השנוא אליו ג'רי שלנו הפך עם השנים (בואו נודה, הוא תמיד היה די מעצבן), התכנית עצמה מעניינת ומהנה למדי, עם תלות רבה באורחים כמובן, שמגיעים משוחררים וכנים בהרבה מאשר בתכניות אירוח אחרות. העונה אדי מרפי קופץ לביקור נדיר בפרק מיוחד, סת' רוגן החמוד מקבל את הכבוד סוף כל סוף (סיינפלד כצפוי רודה בו) וריקי ג'רוויס חוזר שוב לביקור ומדגים שוב איך עקף בסיבוב את מורו ורבו. כמו כוסות הקפה החזקות שמככבות בה, התכנית לא מתאימה לבינג' וצפייה מרובה עלולה לגרום לבחילה קלה, אבל בצריכה מדודה ובחירה של האורחים שאתם מחבבים ובא לכם לראות, היא יכולה להיות מעדן קטן ומספק. הסדרות המומלצות של חודש יוני:

כשהם רואים אותנו - When They See Us 4 פרקים

המיני-סדרה החדשה בבימויה של אווה דוברניי (סלמה, 13th) היא הפקה סינמטית מושקעת, שמשחזרת בקפדנות את הלך הרוח והלוק של ארצות הברית בסוף שנות ה-80. זהו הרקע לפרשה האמיתית לחלוטין אודות מעצרם והפללתם בדין של חמישה נערים ממוצא אפרו-אמריקאי, שהואשמו באונס אלים של צעירה לבנה שיצאה לריצה בסנטרל פארק. כשהם רואים אותנו איננה צפייה קלה - הפרקים שלה ארוכים והתוכן שלה כמעט קשה מנשוא. אבל היא מחוזקת בעבודה משחק נהדרת של חמשת הנאשמים, ושל צוות עורכי הדין שמנסה להפליל אותם (וגם אלה שמנסים להגן עליהם). בסופו של דבר, הצפייה בכשהם רואים אותנו מצליחה למרוט את העצבים בלי לשעמם ובלי להשתהות יותר מדי. אם יורשה לנו גם להתנבא, מדובר באחת המועמדות הכי חזקות לפרסי האמי של 2019. ג'סיקה ג'ונס עונה 3 | 13 פרקים

היא חזרה והיא... עדיין כועסת. אחרי עונה ראשונה מהממת ועונה שניה סבירה אך לא לגמרי מספקת, גיבורת העל הטלוויזיוניות האחרונה של מארוול מגיעה לפרק סיום. כלומר עונת סיום. ג'סיקה היא בלשית בעלת כוחות על (היא בעיקר חזקה מאוד, חסינה מאוד ועמידה מאוד), עם חיבה גדולה לאלכוהול, מכות וסקס גם גברים שהיא לא כל כך מכירה. זה עבד לה מעולה עד לאירועי שתי העונות הראשונות, ובתחילת העונה השלישית היא מגלה שהיא לגמרי לבדה – בלי משפחה ובלי חברים. בנוסף, רוצח מטורף, אלים ומחושב, עם שנאה יוקדת לגיבורי על, פולש לעוד ועוד פינות בחייה, ומאיים על האנשים האחרונים בעולם שעוד חשובים לה. קריסטן ריטר עדיין מעולה בתפקיד הראשי, וכל מי שנהנה מסיפורי בלשות אפלים - שלא יפספס. סוחבות - Trinkets עונה 1 | 10 פרקים

שלוש נערות מרקעים שונים ובתים שונים מוצאות את עצמן באותה מסגרת: קבוצת תמיכה לשופליפטרים, כלומר למי שגונבים באופן בלתי נשלט כמעט מחנויות. כל אחת מהבנות – אלודי, מו וטבית'ה – היא עולם ומלואו, והסדרה מציצה גם אל החיים הפרטיים שלהן, שהולכים ונקשרים זה בזה ככל שהחברות ביניהן מעמיקה. האם הן נגמלות מהחיבה לגנבה? לא ממש, אבל באופן מעניין למדי, הסדרה מתמקדת במניעים לסחיבה, במטענים הרגשים ובסיפורים המרגשים שהביאו כל נערה אל חיי הפשע. זו לא סדרה על גמילה, זו סדרה על התבגרות ועל מציאת חברים במקומות הכי פחות צפויים. שווה צפייה לכל מי שעדיין בין 15 זועם בליבו. Tales Of The City 10 פרקים

בראשית, היתה זו בכלל מיני-סדרה באותו השם, ששודרה אי אז ב-1993 ונחשבה לפורצת דרך כיוון שהציגה, באופן שנראה אז חדשני למדי, מערכות יחסים להטב"קיות ומסגרות משפחתיות לא מסורתיות. הפרקים החדשים מסתמכים על עלילת הסדרה מהניינטיז (שהתבססו בתורם על ספרו של ארמיסטד מופין), אבל גם מחזיקים צפייה עצמאית שלא מצריכה ידע מוקדם. זה סיפורה של מרי אן, בגילומה של לורה ליני, שחוזרת לסן פרנסיסקו אחרי שעזבה אותה לפני 23 שנים. במהלך פרקי הסדרה היא תתעמת עם החברים שהותירה מאחור, עם בעלת הבית שהתערבה בחייה כשהיתה אישה צעירה ושאפתנית ומעל לכל, עם בן זוגה לשעבר ועם הבת המרדנית שלה, שגדלה והפכה לאישה מרדנית. שלא תגידו שאין עקביות. בהתאם לנימות שהחלו כבר בשנות ה-90, מדובר באחת הצפיות הכי ידידותיות ללהטב"קים שיש כרגע בנטפליקס, ובסיפור מריר-מתוק על חברות ומשפחה. הסדרות המומלצות של חודש מאי:

עולם חדש - The Society 10 פרקים

בשקט-בשקט, בלי שאף אחד שם לב, נטפליקס שחררה את אחת הסדרות הטובות בהיסטוריה הקצרה שלה. בעיירה קטנה ואמידה עולה ריח מטריד ומסתורי. כחלק מהטיפול בבעיה, התיכוניסטים בעיירה נשלחים לסוף שבוע בטבע, אבל מסיבה לא ברורה מוחזרים באותו לילה רק כדי לגלות שכל שאר בני העיירה, כולל משפחותיהם, נעלמו. הפאניקה גוברת כשהם מגלים שהעיירה נחסמה באורח פלא וכעת היא מוקפת בעשרות קילומטרים של יער. אין להם דרך לצאת, אף אחד לא יבוא לעזור להם והנערים צריכים ללמוד להסתדר לבדם. באמריקה כמו באמריקה, לכולם יש אקדח בבית והחשש מתרחיש "בעל זבוב" מדמם מאלץ את הצעירים לבנות לעצמם חברה חדשה עם סדר וחוקים. אבל לא כולם מרוצים מהסדר החדש, ומהר מאוד האחדות השברירית עומדת תחת מתקפה. עולם חדש, עם רגל אחת בעולם סדרות הנעורים ורגל אחת בעולם הפנטזיה האפלה, היתה יכולה להתדרדר מהר מאוד להגזמה וקלישאות, או לברוח מתככי בני האדם לאזורי המסתורין. אבל למרבה השמחה, הסדרה חומקת מכל הבורות ומתמקדת בסיפור ההישרדות של הקבוצה באופן חכם ומעניין. בעולם בלי סמכות וחוק, הכאוס רוחש כל הזמן מתחת לפני השטח, אבל עדיין לא מתפרץ, ואנחנו עוצרים את הנשימה ומהלכים על החבל הדק של הסדר. יש סכנות, יש התפרצויות אלימות, רציחות ומשברים, אבל הסדרה לא נגררת לדיסטופיה רצחנית בסגנון המתים המהלכים. עולם חדש בנויה פשוט מעולה, כל המהלכים הגיוניים, אנושיים ונבונים, הדמויות מעניינות וכובשות והשתלשלות האירועים אמינה ומפתיעה. זאת סדרה על בני נוער אבל ממש לא רק לבני נוער, היא מותחת, מטרידה ותגרום לכם לכסוס ציפורניים עד שתעלה כבר העונה השנייה. בשבילי אתם מתים - Dead to Me 10 פרקים

כריסטינה אפלגייט חוזרת למסך הקטן בדרמה קומית שחורה משחור עם טוויסט בלשי חמוד. ג'ן היא אלמנה טרייה שעדיין מחפשת את מי שדרסו את בעלה וברחו. בקבוצת תמיכה לאבלים היא פוגשת את ג'ודי, שהופכת לחברתה הקרובה ואפילו עוברת לגור בביתה. ג'ודי עוזרת לחברתה לאתר את הדורסים, אבל - ספוילר לפרקים הראשונים, זהירות - מה שג'ודי לא מספרת זה שהיא ובן זוגה לשעבר הם האשמים בפשע. את הבסיס המקאברי הזה בשבילי אתם מתים הופכת לקומדיה צינית ומלנכולית, אבל עדיין אנושית ונוגעת ללב. השתלשלות העלילה, הדיאלוגים והמראה של הסדרה, כולם נוטים לצבעוניות קרה ומנוכרת, אבל מתחתיה פועם לב גדול ופצוע. ממתק חמוץ-מריר שמצפה בסיס רגשי חזק של אבל, אשמה וחברות. זאת סדרה שמצליחה להיות קלילה מאוד וכבדה מאוד בו זמנית, ועם שרשרת הטוויסטים שמרכיבים את העלילה הבלשית היא עפה לפני שמרגישים. Easy עונה 3 | 9 פרקים

הדרמה הקומית Easy חוזרת לעונה שלישית ואחרונה, אבל אם עדיין לא השלמתם את הקודמות אל דאגה, כי Easy היא סדרה בפורמט של אנתולוגיה - אסופת סרטים קצרים באורך של כחצי שעה, כולם מתרחשים בשיקגו, ורבים מהם עוסקים בזוגיות ויחסים. הסיפורים נעים בין זוג שחווה משבר בנישואים אחרי החלטה לעבור ליחסים פתוחים, ועד לעובד זוטר בחברת מעקב, שמקבל הזדמנות להשתתף במשימת בילוש וצריך להיכנס לתפקיד של עבד למלכת סאדו. הסגנון הייחודי של Easy מבוסס על אלתורי השחקנים, שיוצרים תחושה ריאליסטית גם כשהעלילה גולשת למחוזות הביזאר. זאת קומדיה עגמומית למדי, סתומה ופסימית, אבל גם אנושית מאוד ומצחיקה לרגעים. ולמרות שאנחנו נמצאים עם רוב הדמויות רק פרק אחד, הפרקים לא מאבדים עניין או רגש. סגנון היצירה דומה ויוצר המשכיות מסוימת, אבל הפרקים שונים בטון שלהם - חלקם מופרעים יותר, חלקם מתונים ועצובים. על אף (ואולי בגלל) כל אלה, מדובר אפילו בסדר מאוד ממכרת. זה ברונו! - IT’S BRUNO 8 פרקים

הסדרה הכי טובה עד כה לאורך הפרקים החדש שנטפליקס חמה עליו, והראשונה שממש מתלבשת כמו כפפה לפורמט של 15 דקות לפרק. זה קורה, כנראה, כי מערכת היחסים שבמרכזה אינה בין בני אדם, אלא בין אדם לכלבו. מלקולם הוא צעיר ניו יורקי עם גינונים של גנגסטר צעצוע שחי בשכונת בושוויק ההיפסטרית בברוקלין ורק דבר אחד בעולם מעניין אותו - הכלב הקטן שלו, ברונו. כולנו מכירים את האנשים שמתייחסים לכלב שלהם כמו לילד, וזאת בדיוק ההוויה שבמרכז זה ברונו!. הסדרה עוסקת באופן במערכת האקולוגית של גידול הכלב, טיולים בשכונה, בעלי כלבים יריבים, מסעות למציאת האוכל שברונו הכי אוהב (פסטרמה הודו), קניות בסופרמרקט ללא כניסה לחיות ואפילו קנוניה אפלה של גנבי כלבים. זאת קומדיה קטנה ומטופשת, במובן הכי טוב של המילה. הגיבור מקסים ונוגע ללב, העלילות מופרכות ומוגזמות בדיוק במידה והכלבים כמובן חמודים להפליא. הטון האבסורדי של הסדרה צוחק על בעלי הכלבים המוגזמים אבל גם חוגג אותם באהבה. זה ברונו! זה הדבר הכי מתוק שנחת על המסכים שלנו הרבה זמן, וגם אם לא תיקרעו מצחוק, היא תשאיר אתכם עם חיוך מתמוגג לאורך כל הצפייה הקצרה. בונדינג - Bonding 7 פרקים

סדרה נוספת בפורמט הקצר של נטפליקס, ומה נאמר, כנראה שהם עלו פה על משהו. הסדרה מתמקדת בזוג חברים טובים - מלכת סאדו (עוד מוטיב חזק בתכנים של ענקית הסטרימינג) וחברה הגיי, שהופך לעוזר שלה בעסקי הסאדו. זאת קומדיה חמודה, קצת אנושית וקצת מטופשת, כנראה לא משהו שהיה עובד בפורמט רחב יותר. הסיפור לא מרתק, לא סקסי כמו שאתם מדמיינים ולא מצחיק בטירוף. אבל הדמויות בבונדינג חמודות, הסיטואציות בסדרה משעשעות, ויש בה קצת פאן קינקי מצועצע. הפרקים גם קצרים כל כך, שלא מספיקים להשתעמם. זאת לא יצירת מופת, אבל סדרה קטנה וחמודה שאפשר לבלוע בשעתיים-שלוש. אומת הבתים הזעירים - Tiny House Nation 7 פרקים

צפייה בז'אנר "שפץ ביתך" מרגישה לפעמים כמו פורנו שאתה לא מבין: המצלמה מתעכבת על השידות הקומפקטיות בארוטיות מוזרה, ולמרות שמעולם לא נמשכת לשיפוצים, צמרמורת עדינה של עונג עוברת בעורף למראה כל החלקים שיושבים בדיוק במקום. אומת הבתים הזעירים משלבת את החדווה של בניית מבנים מורכבים מאפס, עם העונג של צפייה בסדר מושלם. בתים זעירים, כמו שאנחנו מכירים מהיפנים, הולכים והופכים לטרנד בארה"ב. הם בנויים כמו פאזל שאין בו טיפת מקום מבוזבז, והכל משתלב בהם למיצוי מקסימלי של המרחב. בכל פרק צמד המנחים עוזרים למישהו אחר לבנות את בית החלומות הזעיר שלו. בשונה מהפורמט היעיל של הבתים עצמם, הפרקים של התוכנית ארוכים מדי, אבל אפשר ומולץ להריץ את הדיבורים הארוכים, ופשוט ליהנות מתהליך הבנייה המרשים והמדויק. לבתים זעירים יש יתרון נוסף על תכניות בניה אחרות, כי הם אמנם מרשימים ויפים, אבל זה נראה כמו סיוט נוראי לקיים בהם חיים. שלב החשיפה מקבל אלמנט קומי כי הכל נראה מעולה, אבל המראה של המשתתפים הנרגשים שנכלאים בקופסת מטר על מטר ועוד חוגגים את ביתם החדש מצליח להצחיק כל פעם מחדש. הסדרות המומלצות של חודש אפריל:

פורמולה 1: המרוץ לניצחון - Formula 1: Drive to Survive 10 פרקים

אחת ההפתעות הנעימות של נטפליקס בתקופה האחרונה מגיעה דווקא מעולם מרוצי המכוניות, בסדרה תיעודית שמספקת הצצה נדירה אל אחורי הקלעים של ליגת המרוצים הבכירה בעולם - פורמולה 1. תסמכו עלינו, אפילו נטולי רישיון הנהיגה שביניכם יישאבו מהר מאוד לעולם התחרותי ורווי האדרנלין הזה. יוצרי הסדרה קיבלו גישה חסרת תקדים לכל הקבוצות המתחרות (פרט לשתי המובילות - פרארי ומרצדס), והם חושפים בפנינו את כל התככים, הקשיים וההתרגשות, הכישלונות וההצלחות. זה עולם אמוציונאלי ומרתק של כסף גדול, חלומות גדולים והרבה קנאה, כשלכל פרט מזערי יש חשיבות קריטית - כל פנייה וכל החלפת גלגל, כל עקיפה קטנה וכל בורג רופף. כל פרק בסדרה בוחן את העולם הזה מכיוון אחר ומספר סיפור ספציפי ואנושי שמגיע לשיאו במרוץ מרכזי בסיום הפרק. יוצרי הסדרה דואגים לתווך לנו את התחרות ולהוביל אותנו דרך כל הפיתולים כך שכל מרוץ הופך לסיפור מתח עוצר נשימה וסיומו מספק קתרזיס לדמויות שלמדנו להכיר. בין אם זה ניצחון קטן של נהג ספרדי צעיר על אגדת המרוצים של ספרד פרננדו אלונסו (בקרב על המקום השביעי) או נהג חדש יחסית שמתחיל לסבול מהתקפי חרדה אחרי תאונה קשה במיוחד, לכל מרוץ יש סיפור, ובפורמולה 1: המרוץ לניצחון הוא מסופר בצורה סוחפת, מרתקת ונוגעת ללב. חול טובעני - Quicksand 6 פרקים

אחרי מעשה טבח בתיכון, מהסוג ששומעים עליו לא מעט בחדשות בשנים האחרונות, השוטרים מגיעים לזירה ומוצאים את השורדת היחידה מאיה מגואלת מדם והמומה. למרות שהיא לא זוכרת את פרטי האירוע, היא נעצרת באשמת רצח חבריה, כשבמהלך החקירה היא בעצמה מנסה להבין מה בדיוק קרה שם באותו בוקר רצחני. המותחן השוודי היעיל פורש לפנינו את פרטי האירוע ומה שקדם לו באופן מדוד וחכם, בשילוב עם זיכרונות מהעבר, חקירות בהווה ופלאשבקים מבלבלים מהאירוע עצמו. סיפור הרצח מחזיר אותנו אחורה ואנחנו צוללים לתוך עולם השמועות והמזימות של התיכון, כשבמרכזו מערכת יחסים אינטנסיבית בין מאיה לבין בן זוגה המתעלל סבסטיאן, שחשוד גם הוא ברצח חבריו לפני שנורה בעצמו באותו אירוע. יש מתח, כתיבה חכמה, והשזירה של סיפור החקירה עם מעללי התיכון תזכיר לכם את 13 סיבות - אבל בלי הדידקטיות והקיטש שאפיינו את הלהיט האמריקאי. מועדון הבוסה נובה - Most Beautiful Thing 7 פרקים

בשנות החמישים בברזיל, מריה לואיזה (מאלו), בת עשירים מסאו פאולו עוברת עם בעלה ריו דה ז'ניירו כדי לפתוח שם מסעדה, אך כשהיא מגיעה לשם היא מגלה שבעלה נעלם עם כל הכסף ונטש אותה בשביל אשה אחרת. מאלו אובדת העצות שוקלת לחזור לחיק משפחתה, עד שהיא שומעת במקרה את סגנון המוזיקה החדש שצומח בריו - הבוסה נובה. היא מחליטה לפתוח מועדון מוזיקה במקום המסעדה של בעלה, ומגייסת לשם כך קבוצת חברות שגם הן מאסו בחיים המגבילים שנגזרו עליהן בתור נשים בברזיל הפטריאכלית. לכל מי שמתגעגע לסטייל של מד מן, אבל בגרסה טלנובלית וקלילה יותר יתחבר לדרמה הסקסית והמסוגננת, השמלות מהממות, הצילום יפהפה ולכולם תמיד יש משקה וסיגריה ביד. כמו אחותה הכבדה מד מן, גם פה יש אינספור התייחסויות לגזענות והשוביניזם עמם נאלצות הדמויות להתמודד, וסיפור הקמת המועדון נשזר בעדינות באירועים היסטוריים. מי שנרתע מהתקופתיות והתמות הפמיניסטיות יכול להירגע, זאת לא סדרה שדוחפת את הפוליטיקה שלה בצורה מעיקה, אלא משלבת את הרקע ההיסטורי בתוך עלילה כיפית ואוורירית, עם בגידות, רכילויות, סיפורי אהבה ומלא שיק רטרו ברזילאי. כוכב הלכת המופלא - Our Planet 8 פרקים

בנטפליקס רצו שגם להם תהיה סדרת טבע מרהיבה ומרתקת כמו הקלאסיקות של ה-BBC עולם מופלא והכוכב הכחול, אז מה הם עשו? גייסו את היוצרים של אותן סדרות מופלאות, כולל הקריינות של דייוויד אטנבורו האגדי, והפיקו סדרה חדשה ועתירת משאבים. כמו בסדרות הקודמות, צילומי הטבע באמת בלתי נתפסים ביופיים והטכנולוגיות המתקדמות אפשרו צוות התכנית להגיע הכי עמוק, הכי קרוב, להיכנס לרזולוציות הגבוהות ביותר וללכוד את כל הרגעים שגורמים לנו להתפעם מהמחול הפלאי של הטבע. למרבה הצער, בעוד שטכנולוגיית הצילום הולכת ומשתפרת, הטבע סביבנו הולך ונעלם, והתכנית לא מפסיקה להזכיר לנו את זה ולהזהיר מפני האסון שהאנושות מפילה על כוכב הלכת הקטן שלנו. זה קצת מדכא להיזכר שוב ושוב שכל היופי הזה הולך להיכחד בקרוב, אבל המסרים הסביבתיים לא משתלטים על התכנית, שמבוססת כמו בעבר על אנקדוטות מחיי הטבע, ערוכות בחוכמה ומומחזות בקולו החם של אטנבורו. כל החשודים הרגילים איתנו, מטקס החיזור הפיוטי של טווס הפרא, דרך סיפורה המצמרר הפטרייה שמשתלטת על מוחה של נמלה והופכת אותה לזומבי, ועד להקת דגי מקרל שניצודה על ידי דולפינים במעמקי המים ובמקביל על ידי יסעורים שצוללים מהאוויר, כשכל הלהקות יוצרות יחדיו ריקוד עוצר נשימה. מדובר שוב, כמו בסדרות הקודמות, ביצירת מופת מרהיבה שמזכירה לנו שוב (כי שווה שוב ושוב להזכיר) את יופייה הנשגב של אמא אדמה. ריי רומנו: ממש כאן, מעבר לפינה - Ray Romano: Right Here, Around The Corner מופע סטנדאפ

ריי רומנו, המוכר לכולנו מהסיטקום המצליח כולם אוהבים את ריימונד לא הוציא תחת ידיו ספיישל סטנדאפ כבר 23 שנה, עד שאימפריית הסטנדאפ של נטפליקס גייסה אותו לשורותיה לספיישל חגיגי המורכב משתי הופעות לא ארוכות במועדונים "קומדי סלר" ו"וילג' אנדרגאונד" בניו יורק, המקום שבו החל את הקריירה שלו.השנים שעברו בהחלט נותנות אותותיהן בתוכן המופע, כשריי חוזר לחומרים שהעלו אותו לגדולה עם אנקדוטות והבחנות על חיי נישואים ומשפחה. למרות ההצלחה שחווה בחייו, בסיפוריו הוא אותו לוזר מובס ועייף שכולנו גדלנו לאהוב, זה שאשתו רודה בו, ילדיו מאכזבים אותו ורגעי האבסורד הקטנים של החיים בועטים בו שוב ושוב. אין לו כוח לשטויות האלה ועם הגיל הסנטימנט הזה רק התגבר. זה סטנדאפ קלאסי עם נושאים קלאסיים, בלי פוליטיקה, בלי פילוסופיה, בלי אנטי-קומדיה, בלי מטא-קומדיה ובלי חשיפת היתר שחביבה כל כך על קומיקאים בימינו. במובן הזה הספיישל ממש מרגיש כמו חזרה בזמן, סטנדאפיסט מהוקצע שמכיר את החומרים שלו ויודע להגיש אותם. אין חוכמות, אין טריקים, הכי פשוט שיש ופשוט מצחיק. אתגר בטבע - You vs. Wild 8 פרקים

הסדרה האינטראקטיבית של נטפליקס מזמינה אותנו לשרוד בטבע הפראי עם השורד המפורסם בר גרילס (כן, זה השם שלו). המבנה של הפרקים פשוט: גרילס מונחת באיזה ג'ונגל באמצע שום מקום, עליו להשלים משימה קצרה ובדרך להתגבר על האתגרים שהשטח הפראי מזמן לנו, כמו מאבק בנחשים וזאבים, מציאת מחסה ממזג האוויר הקשה או קפיצת טרזן מעל נקיק תלול. בכל צומת דרכים גרילס שואל אותנו מה לעשות (להילחם בזאב או לברוח), אנחנו מחליטים בלחיצת כפתור והוא מבצע. אם הבחירות שלנו כושלות, הוא מזעיק חילוץ ואנחנו יכולים לחזור אחורה ולתקן את הפעולות. הסדרה מטופשת לחלוטין ומיועדת בעיקר לילדים, אבל כל סטלן עם קצת זמן חופשי יכול ליהנות מהפעילות המשעשעת. אני למשל בחרתי תמיד באופציה הגרועה והמתעללת ביותר, וצחקתי בקול בכל פעם שגרילס המסכן ביצע את פקודותיי באי רצון, "אוקיי, אז החלטת שאני אלחם בזאב... בואו נעשה את זה". הבחירות הגרועות לא גורמות למוות או פציעה קשה אלא לרוב מובילות לאתחול המשימה, אם הכרחתי אותו לאכול ביצים חיות עם הקליפה (בחירה מומלצת בחום), הוא יחטוף בהמשך קלקול קיבה ויזעיק חילוץ. אבל דווקא האופי החינוכי והלא קטלני של התכנית הופך אותו למועמד מושלם לצפייה משותפת עם ילדים (יש גם גרסה מדובבת לטובת הקטנטנים), שיוכלו לנווט איתכם את ההרפתקאות ובדרך ללמוד קצת על הישרדות בטבע. היעלמותה של מדלן מקאן - The Disappearance of Madeleine McCann 8 פרקים

לפני 12 שנה נחטפה מדלן מקאן, ילדה בריטית בת 4, מחדרה בכפר נופש בפורטוגל זמן שהוריה ישבו במסעדה הנמצאת כמה עשרות מטרים מהדירה ששכרו. החטיפה הסעירה את התקשורת באנגליה וברחבי העולם, ולמרות חקירה מקיפה של המשטרה הפורטוגזית (הכושלת והמדליפה) ושל הסקוטלנד יארד, איש לא הצליח לגלות מה עלה בגורלה של מדלן. לאורך השנים עלו כמה חשודים פוטנציאלים, כולל האשמות נגד ההורים עצמם, כשהצהובונים הבריטיים סיקרו את החקירה בפולשנות מחרידה עם פרסומים שקריים וחסרי אחריות. הסדרה התיעודית הארוכה והמקיפה סוקרת את הפרשה באופן דקדקני במיוחד, בלי להשמיט אף פרט או זווית. החשודים הידועים מוצגים ומנוקים לרוב מאשמה, כשלאורך הצפייה אנחנו רואים שוב ושוב איך הסיפור הוצג לנו לאורך השנים בצורה מעוותת וחסרת פרופורציות. למרות שהסדרה לא מסתיימת עם פתרון לתעלומה (כי פתרון כזה טרם התגלה), היא עוקבת אחר כל כיווני החקירה והגורמים המעורבים בפרטנות שתקרוץ לבלשים החובבים שבינינו, מי שלא מכיר את הפרשה לעומקה ייהנה לצלול לתוך הסיפור המסתורי והמטריד שמעסיק את העולם כבר יותר מעשור. מיוחד - Special 8 פרקים

בעולם שבו הטלוויזיה מרחיבה את מגוון הייצוגים האתניים והתרבותיים שהיא מציגה, נראה שנטפליקס מצאו את קלף הזהב של פוליטיקת הזהויות עם מיוחד - קומדיה על גבר הומו שלוקה בשיתוק מוחין (טוב, הוא גבר לבן, אז בכל זאת...). הסיטקום הקצרצר (רבע שעה כל פרק) עוקב אחרי ריאן, היפסטר צעיר וגיי שסובל משיתוק מוחין מתון יחסית. הוא אמנם לא מרותק לכיסא גלגלים אבל הוא צולע ומתקשה לדבר ולהזיז את ידיו בלי להסגיר את מצבו. ריאן, שעדיין חי עם אמו, מתקבל לעבודה באתר אינטרנט טרנדי עם בוסית אכזרית במיוחד, בהתחלה הוא מסתיר את שיתוק המוחין וטוען שנפגע בתאונה, אבל לאט לאט הוא לומד לקבל את עצמו, ואפילו מנסה לראשונה להיכנס לתחום הרומנטי ממנו נמנע בגלל מבוכה מנכותו. עד כה זה נשמע כמו סיוט מילניאלי בלתי נסבל, אבל הסדרה עצמה חמודה ועוקצנית דיו ומצליחה להימנע מדידקטיות ורגשנות. מסוג הקומדיות שאולי לא יגרמו לך לצחוק בקול רם, אבל ישאירו אותך עם חיוך על הפנים. אנושי, מתוק וקצר מספיק עד שלא תרגישו שזה נגמר. פרחים מרים - Bitter Daisies 6 פרקים

נראה שאין דבר שהאנשים הטובים בנטפליקס אוהבים יותר מאשר להביא לנו סדרות בלשיות מבערך כל מדינה על הגלובוס. אחרי גרמניה, פינלנד, שוודיה, אוסטרליה, צרפת ובלגיה, הגיעה גם תורה של הטלוויזיה הספרדית לשלוח את הנציגה שלה בסוגת "מי הרוצח?" עם פרחים מרים החביבה. מדובר בסדרה בלשית קלאסית לחלוטין, על גבול הבנאלית. היא מתחילה כמו רבות מסוגה בהיעלמותה של נערה צעירה, וחוקרת מיוחדת קשוחה עם טראומות בעברה מגיעה לאזור הכפרי לחקור את ההיעלמות. החוקרת מלאת התושייה צריכה להתגבר על החדשנות של המקומיים ולחשוף את סודותיהם לאט לאט, כשהיא צוללת לתוך עולם אפל של סוטים קריפיים, קטינות בזנות, מסיבות סקס ותככים משפחתיים. זאת לא סדרה שמחדשת דבר, וכמו רבות היא לעיתים נוגעת באבסורד עם התרחישים הסיוטיים והטוויסטים המוגזמים, אבל היא עשויה במיומנות, נראית ומשוחקת טוב, מותחת למדי ונעימה לצפייה. אחרי כל הניבים הנורדיים הקשים שחובבי הז'אנר צריכים לסבול, השפה הספרדית ערבה לאוזן, השחקנים יפים והעלילה יעילה ולא מסובכת מדי - כל מה שצריך בשביל מיני-בינג' קליל ונחמד. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן