"קינג: מלך במדבר" (דוקומנטרי) מתי: 3 באפריל

מי: פעילים למען שחרור אברה מנגיסטו (לחלופין: מעריצי קנדריק לאמאר)

מה: הבמאי המעוטר פיטר קונדהרט ("כיצד הפכתי לוורן באפט") עם סרט תיעודי על חייו של ד"ר מרטין לות'ר קינג, האיש שבמו פיו שינה את חייה של הקהילה האפרו-אמריקנית, ונחשב בצדק לאחד המנהיגים החשובים ביותר של המאה ה-20. בסרט, שהוקרן בבכורה פסטיבל סאנדנס האחרון, מתראיינים כמה מהאנשים הקרובים ביותר לקינג, ונחשפים קטעי ארכיון נדירים של האקטיביסט שמציגים את הקונפליקטים המורכבים איתם התמודד. 3 באפרילפעילים למען שחרור אברה מנגיסטו (לחלופין: מעריצי קנדריק לאמאר)הבמאי המעוטר פיטר קונדהרט ("כיצד הפכתי לוורן באפט") עם סרט תיעודי על חייו של ד"ר מרטין לות'ר קינג, האיש שבמו פיו שינה את חייה של הקהילה האפרו-אמריקנית, ונחשב בצדק לאחד המנהיגים החשובים ביותר של המאה ה-20. בסרט, שהוקרן בבכורה פסטיבל סאנדנס האחרון, מתראיינים כמה מהאנשים הקרובים ביותר לקינג, ונחשפים קטעי ארכיון נדירים של האקטיביסט שמציגים את הקונפליקטים המורכבים איתם התמודד. איפה: yes, HOT וסלקום tv "לגיון" (עונה חדשה) מתי: 4 באפריל

מי: סכיזופרנים וחובבי קומיקס (אידיאלי עבור אנשים המשתייכים לשתי הקבוצות)

מה: בעונתה הראשונה זכתה דרמת המד"ב של FX לשבחים מקיר לקיר בזכות מה שנהוג לכנות כחזון ויזואלי יוצא דופן, אך המעטים שצפו בה הגדירו אותו כאגוז קשה לפיצוח. בעונתה החדשה, "לגיון" ממשיכה ללוות את דיוויד הולר (דן סטיבנס, "היפה והחיה"), המוטנט הצעיר שאובחן כבר בילדותו כסכיזופרן, וחוויותיו במוסד הפסיכיאטרי "סאמרלנד". יוצר הסדרה נואה האולי (מי שאחראי לעיבוד הטלוויזיוני ל"פארגו") סיפר כי בעונה החדשה יעמיקו עוד יותר ההקשרים לסדרת הסרטים "אקס מן", והיא אף תהיה אפלה מקודמתה (מי שצפה בעונה הראשונה יבין שמדובר במשימה מאתגרת). אוברי פלאזה (לני) וג׳ין סמארט (מלאני) יחזרו גם לעונה החדשה ואיתן רוב הדמויות מהעונה הראשונה לצד דמות רשע חדש ומסתורי.

איפה: yes edge "את האורח הבא אין צורך להציג: ג'יי זי" (פרק חדש) מתי: 6 באפריל

מי: מרצים בעברית שמתים על היפ-הופ

מה: תכנית האירוח החדשה של דיוויד לטרמן לנטפליקס בה הוא מארח בכל פרק מגה סטאר אחר. אחרי שאירח בפרק הבכורה את נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה, ולאחר מכן את ג'ורג׳ קלוני ואת זוכת פרס הנובל מלאלה יוספזאי, בפרק החדש של "את האורח הבא שלי אין צורך להציג" לטרמן פוגש את האיש החשוב בעולם - ג'יי זי. האם לטרמן יצליח להוציא ממנו עוד מידע על הבגידה בביונסה, ג'וס על האלבום המשותף עליו הם עובדים, או שבכלל מדובר בראיון פוליטי בו הוא יכריז על ההתמודדות לתפקיד נשיא ארצות הברית? ללא ספק שווה צפייה.

איפה: נטפליקס (גם בפרטנר tv וסלקום tv) "רוזאן 2018" (סדרה מחודשת) מתי: 7 באפריל

מי: בארצות הברית מדובר בסדרה האהובה על אנשי הצווארון הכחול, בארץ כנראה שמדובר בתומכי ביבי

מה: החידושים בטלוויזיה האמריקאית לא עוצרים ואיתם גם רוזאן בר והפה שלה, שחוזרים לבדר אותנו כ-21 שנים אחרי שהסתיימה העונה התשיעית של "רוזאן". הסדרה המקורית, ששודרה בין השנים 1997-1988, זכתה בארבעה פרסי אמי ןשלושה פרסי גלובוס הזהב, והפכה את בר מעוד קומיקאית יהודייה עם תסביך משקל לשם מוכר בכל בית. מאז בר הפכה לטרולית בטוויטר שאפילו הספיקה להסתכסך עם כתב "הארץ" רוגל אלפר, התקרבה לדת והתרחקה ממנה ולאחרונה התיידדה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אל העונה החדשה חוזרים כל שחקני הקאסט המקורי: ג'ון גודמן יחזור לגלם את בעלה של רוזאן, דן (כן, למרות שהוא מת בסוף העונה הקודמת), לורי מטקאלף, שהייתה מועמדת השנה לאוסקר על תפקידה ב"ליידי בירד", תחזור לגלם את דודה ג'קי וכמוה גם אליסיה גורנסון כבקי, דניאל פישמן כדי. ג'יי ושרה גילברט שתחזור לגלם את דרלין החמוצה אך חמודה. פרקי הבכורה של הסדרה ששודרו השבוע, זכו להצלחה אדירה עם יותר מ-18 מיליון אמריקאים שנהרו אל המסך (הבכורה המצליחה ביותר לקומדיה מזה שלושה וחצי שנים), מה שגרם לרשת ABC המשדרת לחדש את הסדרה במהירות לעונה נוספת וארוכה יותר.

איפה: yes comedy "מתחזים" (עונה חדשה) מתי: 9 באפריל

מי: אנשים עם אמביציה

מה: עונה שנייה לדרמת הקומית בה מככבת ענבר לביא הישראלית כמאדי, נוכלת שמתמחה בהחלפת זהויות ועל הדרך "עוקצת" מאהבים ומאהבות ברחבי ארצות הברית. אם בסוף העונה הראשונה היה נדמה שמאדי וחבריה הנוכלים הצליחו להימלט מכל מי שבעקבותיהם, בתחילת העונה השנייה נגלה שהמצב שלהם הרבה פחות טוב משחשבו. מאדי, שמשתמשת בתחילת העונה בזהותה של מולי ג'קסון הבלונדינית, אמנם רכשה ניסיון רב במעשי מרמה ולכן היא זהירה וחשדנית, אך היא נופלת בקסמו של של שלי כהן (פול אדלסטיין) שמתברר כנוכל לא פחות מתוחכם ממנה.

איפה: סלקום tv ו-HOT "אבודים בחלל" (סדרה חדשה) מתי: 13 באפריל

מי: אנשים שמתקשים להתגבר על לכתו של פרופסור סטיבן הוקינג ז"ל

מה: סדרת המד"ב משנות השישים, שהפכה לסרט בסוף שנות התשעים, חוזרת פעם נוספת כסדרה מושקעת במיוחד של רשת נטפליקס. בעתיד הלא מאוד רחוק של שנת 2046, ספינת החלל של משפחת רובינסון יוצאת לחלל כדי ליישב מקומות חדשים. תאונה גורמת לכך שהם מתרסקים על כוכב לכת לא מוכר - מרחק שנות אור מהיעד אליו תכננו להגיע. האם הם יצליחו להתיידד עם תושבי המקום ולחזור אל המסע המתוכנן שלהם? כדי לגלות את התשובה נצטרך להביט על העתיד ולצלוח את עשרת פרקי העונה הראשונה.

איפה: נטפליקס (גם בפרטנר tv וסלקום tv) "וואייט סינאק: אזורים בעייתיים" (סדרה חדשה) מתי: 14 באפריל

מי: סטנדאפיסטים שמופיעים רק בתל אביב

מה: זה נכון, אם עוברים על שמו ברפרוף וואייט סינאק נקרא בכלל כמו "ווייט סנייק" (נחש לבן), אבל הקומיקאי והתסריטאי של "השבוע שעבר עם ג׳ון אוליבר" הוא הרבה יותר משם אקזוטי. בסדרה המוקומנטרית החדשה שלו לרשת HBO, הוא בוחר נושאים חברתיים ותרבותיים ויוצא לטפל בהם מהזווית הייחודית לו. סוג של דוקו אקטיביזם רק שאין פה באמת דוקו וגם לא ממש אקטיביזם. לפחות לפי הטריילר מדובר בתכנית מצחיקה למדי.

איפה: yes, HOT, סלקום tv "להרוג את איב" (סדרה חדשה) מתי: 18 באפריל

מי: אנשים ששואפים ליותר

מה: סדרה חדשה של רשת BBC אמריקה בכיכובה של סנדרה או (ד"ר כריסטינה יאנג מ"האנטומיה של גריי"). הסדרה מבוססת על הרומנים של לוק ג'נינגס, ועומדת מאחוריה אחת הנשים הכי מוכשרות בממלכה הבריטית - פיבי וולר-ברידג' ("פליבג", "קראשינג"). מה בסדרה? איב (או) היא אישה שמאסה בעבודה המשרדית שלה בסוכנות הביון הבריטית בה היא עובדת, והיא חולמת להפוך למרגלת בעצמה. לעומתה, ווילינאל (ג'ודי קומר) היא רוצחת מוכשרת, אכזרית ובלתי צפויה שמכורה לסגנון החיים היקר והנהנתני שה"מקצוע" שלה מספק. יש לנו תחושה שאת ההמשך אתם כבר תדעו להשלים לבד.

איפה: HOT "טין סטאר" (סדרה חדשה) מתי: 16 באפריל

מי: אנשים שיודעים מה זה "ברודצ'רץ'" ואפילו צפו בעונה השנייה

מה: סדרת דרמה בריטית-קנדית שיצר זוכה ה"באפט"א" רואן ג'ופה ("האמריקאי", "לפני השינה"), ובה מככבים טים רות' ("שמונת השנואים", "ספרות זולה") וכריסטינה הנדריקס ("מד מן"). רות' מגלם את ג'ים וורת', בלש משטרה סמוי במשטרת לונדון לשעבר, וכעת השריף החדש של העיירה הקטנה ליטל ביג בר השוכנת למרגלות הרי הרוקי הקנדיים. ג'ים עבר עם משפחתו לקנדה כדי להימלט מעבר אפל במיוחד, עבר שכמובן יצוף מחדש. ראש מחלקת יחסי הציבור המקומית של חברת "נורת' סטרים", אליזבת' בראדשו (הנדריקס), ניצבת מול ג'ים כאשר גם לה יש שק נאה של סודות ושקרים.

איפה: Xtra VOD "ווסטוורלד" (עונה חדשה) מתי: 23 באפריל

מי: החצי בעם שחשב שמדובר בגאונות שמנצחת אפילו את "משחקי הכס"

מה: עונתה הראשונה של "ווסטוורלד" הייתה אחד ההימורים הכי גדולים ויקרים בתולדות HBO, והתבררה בסופו של דבר כסיפור הצלחה ענק. ארבעה פרסי אמי, מועמדויות לגלובוס הזהב ואין ספור רפרנסים תרבותיים מאוחר יותר - היא חוזרת לעונה שנייה! משורת הטיזרים, הטריילרים והרמזים שפוזרו עד כה, אפשר להבין הרבה מאוד ממה שצפוי לקרות בעונה השנייה אך כזכור, בסופו של יום כולם "מארחים" כך שאין לנו אלא להודות שאנחנו לא יודעים כלום. דולורס (אוון רייצ׳ל ווד), מייב (טנדי ניוטון), ברנרד (ג׳פרי רייט) והאיש בשחור (אד האריס) - כולם חוזרים לעונה החדשה לצד שחקנים חדשים וסצנות עירום רנדומליות שכולם ידברו עליהן. את מי לא נראה? אנתוני הופקינס, שמד"ר פורד שלו נפרדנו לצמיתות בסוף העונה הקודמת.

איפה: yes Oh, HOT HBO וסלקום tv "סיפורה של שפחה" (עונה חדשה) מתי: 26 באפריל

מי: נשות המהפכה

מה: אנחנו באמת מנסים להיזכר מתי סדרה אחת הפכה במהירות כזאת לתופעה תרבותית שמשנה את השיח הציבורי. עלייתה של "סיפורה" בסמוך לתחילת תנועת ה-metoo, היא אולי מקרית מבחינת לוח הזמנים אבל מעידה על מצב רוח של "לא עוד" שפקד את העולם. העונה הראשונה זכתה בשני פרסי גלובוס הזהב ושמונה פרסי אמי, והפכה בקלות לסדרה המשמעותית ביותר בתולדות רשת HULU הקטנה. מה צפוי לנו? אם בעונה הראשונה נחשפנו להווה הדיסוטופי של רפובליקת גלעד שהופכת את הנשים לרכוש ומכשירי ילודה, העונה השנייה תלווה את הריונה של שלפרד (אליזבת מוס שזכתה באמי על תפקידה) וניסיונה הנואש לברוח מהגיהנום אותו היא חיה. אל כוכבות העונה הראשונה אן דאוד, אלכסיס בלדל וסמירה וויילי, יצטרפו העונה גם זוכת האוסקר מריסה טומיי, בראדלי וויטפורד ("הבית הלבן"), קליאה דובל ("ויפ") ועוד.

איפה: HOT HBO "האפי" (סדרה חדשה) מתי: 26 באפריל

מי: סטלנים מהעתיד

מה: קומדיית המד"ב ההזויה הזאת כבר עלתה בסוף השנה שעברה בארצות הברית וזכתה לביקורות מצוינות, עכשיו היא זמינה גם אצלנו באמצעות נטפליקס. כריסטופר מלוני המצוין (והמגה חתיך) מגלם את ניק סאקס - שוטר לשעבר ורוצח שכיר בהווה, שנורה למוות וחוזר לחיים. החזרה של ניק לחיים לא מקרית, מיד לאחריה הוא מכיר את השותף החדש שלו - חד קרן כחול מעופף שעונה לשם האפי! (בקולו של פאטון אוסוולט). המפגש בין השניים נועד לשרת מטרה חשובה יותר, החברה האמיתית של האפי היא ילדה מתוקה בשם היילי, שנחטפה על ידי כפיל סנטה קלאוס מרושע. הסדרה חודשה לאחרונה לעונה נוספת.

איפה: נטפליקס (גם בפרטנר tv וסלקום tv) {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן