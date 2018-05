אסי עזר ורותם סלע מהרגע בו התבשרנו שנזכה לארח את האירוויזיון הבא (רשמו לכם מתוקים, 25.5.2019), אסי ורותם מיד עלו כאופציה המתבקשת לתפקיד. שני המנחים משויפים ומיומנים, עם דינמיקה מבוססת שכבר הוכיחה את עצמה בעונות האחרונות של "הכוכב הבא לאירוויזיון". רותם בתור הצינית השנונה ואסי בתור השטותניק טוב הלב מצליחים לשלב הומור, רגש ורצינות בחוסר מאמץ ובתחושה של הנאה אמיתית ממה שהם עושים. מלבד ההומור, השניים הם ממלכתיים וקלילים ומספיק כדי לאזן את דרישות התפקיד. בקיצור, האופציה המתאימה והבטוחה. אם יקבלו את התפקיד, זאת תהיה בחירה מעט צפויה, אבל הולמת ביותר. בר רפאלי חייבים לציין את בר רפאלי, אחד השמות הגדולים שלנו בעולם, שהשתפשפה קצת בהנחיית "אקס פקטור", יכולה להיות בחירה ראויה להציג את הפנים היפות שלנו מול כל אירופה. הבעיה הראשונה שעולה עם בר היא שקשה לחשוב על מנחה מתאים שיעמוד לצידה. כמו בשאר התפקידים שניסתה למלא מחוץ לעולם הדוגמנות (הנחייה, משחק), עם בר, הרעיון הנוצץ תמיד נשמע טוב יותר מהמציאות החורקת. מיכאל אלוני ושלומית מלכה כמה יפים, ככה לא מתאימים לתפקיד. צמד המנחים הצעירים הראו פוטנציאל קטן כשהנחו את "דה וויס", עם נאיביות קלילה ועליזה ומראה נוצץ וצעיר. עם עוד קצת שפשוף וניסיון היינו רואים בהם מועמדים מעניינים לתפקיד, אבל בשלב זה הם עוד בוסריים מדי כדי למלא את התפקיד התובעני. המנחים שלנו לא יכולים להסתיר את ההתרגשות @shlomitmalka @michaelaloni A post shared by TheVoiceIsrael (@thevoiceisrael) on Dec 4, 2016 at 3:02am PST אופירה אסייג וגיא פינס ההצעה המפתיעה ברשימה, שיכולה להפוך להברקה אמיתית שעליה נבקש קרדיט בהמשך. רבים מציעים את אופירה וברקו כצמד מנחים, אבל לנו נראה שרוחה החופשייה של אופירה תקבל קונטרה מתאימה יותר בעזרת הציניות השקטה של פינס. בשידורי יום העצמאות השניים חלקו משדר מיוחד, ובין העקיצות ההדדיות והאווירה החברית, הם הציגו דינמיקה זוגית מלבבת ומהנה. עם פינס בתור המנחה הרציני, עם דוק קל של אירוניה, לצד רוח השטות הצעקנית של אופירה, השניים יכולים להביא רוח חדשה ופרועה לאירוע המיושן, מבלי לאבד את הנימה הממלכתית הנדרשת. צביקה הדר ואורנה דץ קצת חזרנו אחורה בזמן בשביל הצמד הזה, אבל גם אם כיום הוא נמצא קצת רחוק ממרכז הבמה (מנחה את השעשועון "דה וול"), חייבים להודות שצביקה הדר הוא אחד המנחים המהוקצעים שהיו לנו. עם שילוב של חום ישראלי מחבק, הומור עוקצני (אבל מלא אהבה), ונוכחות בימתית נונשלנטית. אורנה דץ לצידו תספק את הזוהר הניינטיזי שכל אירוויזיון צריך. כשעידו איז׳ק מצלם❤️שבת שלום..@idoizsak #ללאמסכותניקולרידמן A post shared by Orna Datz (@ornadatz) on Feb 2, 2018 at 5:37am PST ארז טל ולוסי איוב לוסי איוב עוד צעירה ולא כל כך מוכרת (מי שהגישה אמש את הניקוד הישראלי), אבל בשנה האחרונה היא מתחילה להתבלט בתור אחת הטאלנטיות המבטיחות על המסך: חכמה, חדה ועם נוכחות נעימה. לצד ארז טל, שיכול להנחות את האירוע בעיניים עצומות וידיים קשורות מאחורי הגב, השניים יכולים להציג לעולם את הפנים היפות, המעודכנות והסובלניות של ישראל (מישהו אמר דו קיום?). טל ואביעד חלום שלנו. אבל לא, זה לא יקרה. עידו רוזנבלום ויונית לוי עידו הוא מנחה פלרטטן ומצחיק, לרוב מתאים יותר לסיטואציות אינטימיות כמו "מונית הכסף" ו"המרדף", אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שהכריזמה הנונשלנטית שלו תתורגם יפה גם בבמות הגדולות. יונית לוי יכולה לאזן את בן זוגה השטותניק עם ממלכתיות קלאסית (אבל לא מעונבת מדי). מעבר לחינניות הקלילה של הצמד, שהופכת אותם למועמדים הולמים לתפקיד, אנחנו פשוט מתים לראות את הזוג הנשוי משתף סוף כל סוף פעולה על המסך. נבקש יותר מתמונת השחרור המסורתית מבית החולים, אנא מכם | צילום: צ'ינו פפראצי, mako גל גדות טוב, פה השאלה היחידה היא האם היא תסכים. אבל אם ירצה השם, אם ירצו המארגנים ואם גם גל תיענה לבקשות, קשה לחשוב על מנחה מוצלחת יותר. מוכרת ואהובה בכל העולם, כריזמטית ודוברת אנגלית ללא רבב. גל הצליחה לכבוש את טקס האוסקר עם השמלה המהממת וההופעה החיננית, ובהופעותיה הציבוריות הפגינה קלילות ושנינות שהופכות אותה למועמדת מושלמת לתפקיד. אחרי שהוונדר וומן נטע ברזילי הביאה את האירוויזיון לירושלים, ממה יותר הולם מכך שוונדר וומן בכבודה ובעצמה תהיה זאת שתנחה את האירוע המרגש (ועד לא הזכרנו את פוסט התמיכה בנטע שהעלתה אמש לאינסטגרם). בקיצור, רק תגידי כן וזה שלך. מחזיקים אצבעות. Vote for Netta!! #eurovision2018 A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot) on May 12, 2018 at 2:05pm PDT {title}





