תוכנית האירוח של ד"ר פיל מואשמת ביצירת סביבת עבודה "רעילה", כך לפי כתבה שפורסמה היום (חמישי) באתר באזפיד. תריסר עובדי התוכנית, בהווה ובעבר, האשימו את המפיקים הבכירים בתוכנית בהתנהגות פוגענית כלפי הצוות, טיפוח סטריאוטיפים גזעניים על המסך ומחוצה לו, ויחס לא אתי כלפי האורחים בתוכנית.

פיל מק'גרו הכחיש את ההאשמות באמצעות עורך דינו, אייץ'. פטריק מוריס. המפיקה בפועל של התוכנית, קרלה פנינגטון, שהואשמה גם היא בהתנהגות לא מקצועית יחד עם מפיקים בכירים אחרים בתוכנית, הכחישה גם היא את ההאשמות באמצעות עורן דינה בריאן ג'יי פרידמן. "זה סיפור שהוא קליקבייט, כי ד"ר פיל מוכר כרטיסים", אמר מוריס. "אני יודע שבאזפיד הציעו לעשרות עובדים בהווה ובעבר לדבר איתם, אבל כשבאזפיד התחילו לשמוע את האמת – שתהרוס את הנרטיב המרושע שלהם – הם סירבו. ד"ר פיל מתמקד בתוכן עבור התוכנית ואיננו מתערב ביחסים בין אנשי הצוות. הצוות בתוכנית אינו משתמש במוצא אתני באופן בו תואר בכתבה".

חשיפת באזפיד מייצרת תמונה קשה של האווירה מאחורי הקלעים באחת התוכנית הכי אהודות בטלוויזיה האמריקאית. אף על פי שאף עובד לשעבר לא אמר לבאזפיד שהוא היה עד למק'גרו עצמו משתתף באופן ישיר בהתנהגות רעילה, עובדים לשעבר אמרו כי "זה דבר נפוץ שהמפיקה קרלה פנינגטון צורחת על עובדים ולועגת להם, ויחד איתה גם בכירים אחרים בתוכנית".

שבעה אנשי צוות, שביקשו להישאר אנונימיים, אמרו לבאזפיד כי "עודדו אותם להנציח סטריאוטיפים גזעניים על המסך" ושניים אמרו כי הם אף חוו גזענות מאחורי הקלעים. "לשלוף את קלף הגזע זה הדבר הכי מגוחך שהכתבה הזו עשתה, ואין להם שום ראיה לכך", אמר מוריס. אחרים מהעובדים תיארו אווירה של "אזור מלחמה", אווירה שמשפיעה במיוחד על אנשי צוות זוטרים, שאמרו כי הם ננזפו בפומבי וכונו "אידיוטים" ו"מפגרים" בגלל טעויות קטנות שעשו. לדבריהם, הם חששו לדווח על התנהגות פוגענית למחלקת משאבי אנוש מחשש שיפוטרו.

העובדים שדיברו עם באזפיד האשימו את המפיקים הבכירים גם ביחס "לא אתי" כלפי האורחים בתוכניח, כשלטענת העובדים – האורחים הוטעו כדי להתחייב להופיע בתוכנית ולאחר מכן עשו מניפולציה בסיפורים שלהם, כדי לייצר תוכן טלוויזיוני יותר סנסציוני. לפי הכתבה, עובד אחד אף קיבל הוראה לבקש מאחת מאורחות התוכנית שלא לקחת את תרופת המרשם שלה לפני השידור. "קיבלו הוראה ספציפית, 'תוודאו שהיא לא לוקחת את התרופות שלה לפני שהיא עולה, כי הם רצו שהיא תראה לא יציבה, 'משוגעת'", זאת לדברי העובד.

דובר מטעם " ViacomCBS", הרשת המפיצה של התוכנית, מסר למגזין דה ראפ כי "יצירת סביבות עבודה בטוחות ומכילות היא בעדיפות עליונה ב' ViacomCBS'. אנו מספקים דרכים מרובות שבאמצעותן עובדים יכולים לדווח על תלונותיהם, בין אם בפרוטוקול ובין אם בעילום שם. אנחנו מעודדים כל עובד שסבור כי הוא או עובדים אחרים בחברה זכו ליחס לא הוגן לדווח על כך, ללא חשש מנקמה. אנו מתייחסים ברצינות לדיווחים מסוג זה".

התוכנית של ד"ר פיל עוסקת במתן עצות לשיפור החיים, ונשענת על ניסיונו של ד"ר פיל כפסיכולוג קליני. בין הנושאים שעולים על הפרק באירוחים בתוכנית ישנם ענייני דימוי גוף, בעיות כלכליות, קשיים בזוגיות, גידול ילדים וכדומה. ד"ר פיל ידוע כמאחד משפחות, ומשפחות המשתתפות בתוכניתו מתבקשות למלא אחר העצות שהוא נותן.