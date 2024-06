השחקן הישראלי תומר קאפון ("הבנים", "בשבילה גיבורים עפים", "פאודה") מותקף ברשת על ידי אנטי-ישראלים. קאפון מככב בסדרה "הבנים" של שירות הסטרימינג אמזון פריים, שעונתה הרביעית עלתה ברחבי העולם בסוף השבוע האחרון. כעת, בעקבות המלחמה והמחאות נגד ישראל ברחבי העולם, ובשל עליית העונה החדשה, הוא מתמודד עם גל של תגובות נאצה ברשת.

"לא הייתי מודעת לכך שפרנצ'י מ'הבנים' (השחקן תומר קאפון) היה בצה"ל. אין מצב, תחרימו את הסדרה. התרגשתי לצפות בה, אבל זה בכנות כל כך דוחה. אני אפילו לא רוצה לחשוב על הזוועות שהוא ביצע", כתבה משתמשת בשם darkkittyart ב-X (טוויטר לשעבר), והוסיפה רמיזה לגולשים ש"חייבים לצפות" בסדרה בדמות אמוג'י של דגל פיראטים – שמרמז, למיטב הבנתנו, שהיא ממליצה להם על צפייה פיראטית במקום צפייה חוקית.

"עשיתי עכשיו גוגל על השחקן, ובכל הזמן הזה לא היה לי מושג שהוא מ'Isntreal' (משחק מילים של 'ישראל' ו'לא אמיתית'). זה עצבן אותי אפילו יותר, חשבתי שהוא צרפתי. אז תארו לכם את הכאפה שקיבלתי מלקרוא את זה", כתב משתמש נוסף בשם islandthembo ב-X.

"אנשים קולטים כמה גדול הסיכוי שהוא הרג ילד? ה-IOF כבש את עזה גם ב-2004" (הטעות במקור), כתב משתמש אחר בשם ahmedhathoutt, בפוסט שזכה למעל 1,700 שיתופים מחדש ואלפי לייקים. גולש נוסף העלה תמונה של חייל שאינו קאפון, שמתהלך עם נשק שלוף שמכוון אל עבר ילד קטן ומפוחד, וכתב, "תומר קאפון נזכר בימי הפטרולים שלו בצה"ל". צופה אחר התייחס לכך שהדמות של פרנצ'י היא ביסקסואלית, עובדה שנחשפה רק בעונה החדשה, וכתב: "אני לא רוצה להישמע כמו קונספירטור, אבל אני מאמין באופן לא-אירוני שהם עשו את זה כדי להסיח את דעתנו מהעובדה שהבחור הזה משרת בצה"ל".

עוד באוקטובר, ימים ספורים אחרי תחילת המלחמה, שיתף קאפון כי הוא מקבל תגובות נאצה מגולשים פרו-פלסטינים ואנטי-ישראלים. "אני מקבל הודעות שטנה, איומים במוות והודעות אנטישמיות בימים האחרונים, הודעות שחוגגות את הזוועות שהתרחשו, חוגגות את שפיכות הדמים", שיתף אז קאפון בפוסט ברשת החברתית Threads. "לאותם אנשים אני יכול להגיד רק שאני לא יכול לשפוט אתכם. אלוהים יעשה את זה, ואין שום קשר בין הפעולות של חמאס לבין העם הפלסטיני – חמאס הורג אזרחים תמימים משני הצדדים". עם עליית העונה החדשה, גל חדש של הודעות שטנה כלפי קאפון שוטף את הרשת.

"הבנים" היא אחת מסדרות הדגל של שירות הסטרימינג אמזון פריים, וזכתה להצלחה אדירה בארץ וברחבי העולם. היא מספרת על עולם שבו גיבורי על מציגים את עצמם כגיבורים, אך למעשה מנצלים את כוחותיהם לרעה; במסגרת מציאות זו, קבוצת התנגדות בשם "הבנים" מנסה לחסל את גיבורי העל. קאפון מגלם את דמותו של פרנצ'י, חבר בקבוצת "הבנים" שקיבל את כינויו מפני שהוא צרפתי.