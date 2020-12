ג'ניפר אניסטון, לעד רייצ'ל גרין מ"חברים", אמנם שברה את אינסטגרם ונהייתה לאחת מהמשתמשות הפופולריות ברשת החברתית כשהצטרפה אליה לפני קצת יותר משנה. עם זאת, יכול להיות שאניסטון קצת מתחרטת על שהצטרפה לרשת החברתית, בעקבות הסטורי האחרון שהעלתה.

אניסטון שיתפה עם עוקביה קישוט שתלתה על עץ חג המולד שלה, כמיטב המסורת. על הקישוט, דיסקית עץ עגולה, נחרטו המילים "המגפה הראשונה שלנו 2020" (Our First Pandemic 2020). שלוש המילים האלו הספיקו עבור חלק מקהל העוקבים שלה כדי לצאת במתקפה, משום שעבורם קישוט זה - והשיתוף שלו באינסטגרם - נראה כמו אדישות שלא אישה עשירה ומפורסמת שלא מחוברת לקטסטרופה העולמית שמגפת הקורונה מסמלת עבור רבים.

"למה ג'ניפר אניסטון מדברת על 'המגפה הראשונה שלנו' כאילו זאת מסיבה לכבוד הולדת תינוק?" שאלה צייצנית אחת בטוויטר. "ז** על ג'ניפר אניסטון", צייץ מגיב אחר. "סלבריטאים פשוט הראו במהלך המגפה הזאת כמה הם מנותקים מהמציאות ופאקינג אטומים לכל מה שלא קשור אליהם. משפחות שלמות מתו, אבל לפחות אניסטון מראה כמה היא יכולה להיות מוזרה וייחודית". "תחי המגפה הראשונה שלנו ב-2020, בה מיליונים מתו!", כתב צייצן אחר, "הבה נחגוג זאת על עץ חג מולד!". בציוצים נוספים כונתה אניסטון גם "חתיכת טיפשה".

Dude fuck Jennifer Aniston all celebrities have done during this pandemic is show how out of touch and just fucking oblivious they are to anything that doesn’t have to do with them. Some people’s entire family have died but at least Aniston is showing how quirky she can be https://t.co/afLQ7wQHk0