רוג'ר ווטרס התארח אמש (שלישי) בתוכניתו של העיתונאי והמגיש פירס מורגן, ותקף שוב את ישראל. סולן להקת פינק פלויד לשעבר הכחיש בשידור שאנשי חמאס אנסו נשים ישראליות ורצחו תינוקות. "ישראל סיפרו שקרים מלוכלכים ומתועבים מאז 7 באוקטובר על שריפת תינוקות ואונס נשים", אמר ווטרס.

המוזיקאי, שהואשם לא פעם באנטישמיות, אף ציין בפני מורגן ש"אין ראיות לתקיפות מיניות", טענה עליה השיב העיתונאי: "האמת שיש ראיות נרחבות, זה אושר על ידי ממשלת ארצות הברית. וגם ראינו את השידורים של חמאס ברשתות החברתיות". בתגובה לדברים, החל ווטרס לדבר לדבר לעצמו ואמר: "רוג'ר, תרגע, אל תצעק, אל תרד לרמה שלו".

"Roger, Roger... calm down. Don't sink to his level."



The Pink Floyd co-founder has a word with himself during his interview with Piers Morgan...



Live now - watch more



https://t.co/WjolOguTK3@rogerwaters | @piersmorgan pic.twitter.com/HKpJ2mRofG — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 2, 2024

מורגן תהה מה דעתו של ווטרס על שורדי השואה והתינוקות שנחטפו וזה ענה: "קראתי עליהם, אני יודע שהזקנים והילדים שוחררו מהשבי". כשמורגן ציין שכפיר ביבס לא שוחרר מהשבי ענה ווטרס: "יכול להיות שאתה ממציא את זה ויכול להיות שלא".

Piers Morgan:



"The baby (Kfir Bibas) was never released. The baby was kidnapped and never released"



Roger Waters:



"Piers, you may or may not be making it up"



Wow. Woow. pic.twitter.com/35BCsl4aTm — ♛ ✡︎ (@NiohBerg) July 2, 2024

כבר שנים שווטרס לא מסתיר דעותיו האנטי-ישראליות והוא פעיל פרו-פלסטיני נלהב. בראיון לעיתונאי אמריקאי בחודש נובמבר האחרון הצדיק את הטבח של חמאס באזרחים ישראלים: "אנחנו לא יודעים מה הם באמת עשו. אבל האם זה היה מוצדק להתנגד לכיבוש? כן. אבל שוב, זו אמנת ז׳נבה. באופן מוסרי הם מוכרחים להתנגד לכיבוש שהחל בשנת 1967. זו חובתם".

בינואר האחרון חברת התקליטים BMG החליטה לבטל החוזה שלה עם ווטרס בגלל התבטאויותיו נגד ישראל והסמלים האנטישמיים בהם השתמש בהופעותיו. בעבר חטף ווטרס ביקורת על השימוש שלו בסמלים ומדים נאציים בהופעותיו וכן בבלון מתנפח ענק בהופעות שלו שעליו מתנוסס מגן דוד - צעדים שהובילו לחקירה נגדו במשטרת ברלין. גם חברו לשעבר ללהקת פינק פלויד, דיוויד גילמור, הסכים עם הקביעה כי ווטרס אנטישמי.