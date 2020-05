האנה קימוּרה, מתאבקת מקצועית עטורת פרסים בליגת Stardom היפנית ומשתתפת בעונה האחרונה של ריאליטי האהבה "Terrace House" שמשודר בארץ בנטפליקס, הלכה לעולמה בסוף השבוע. ליגת Stardom אישרה את הפרטים, וביקשה ממעריציה של קימורה ומצופי הסדרה לכבד את פרטיות המשפחה, ופרטים מדויקים על נסיבות מותה עוד לא פורסמו. זמן קצר לפני הידיעה על מותה, התפרסמו בחשבונות השונים של קימורה ברשתות החברתיות הודעות קצרות שהעידו כי קימורה התמודדה עם בריונות ברשת, מה שהסב לה מצוקה נפשית.

קימורה בת ה-22 החלה להתאבק באופן מקצועי בשנות נעוריה, והלכה בעקבות אמה, קיוקו קימורה, שהיתה בעצמה מתאבקת מקצועית. ב-2019, עוטרה הנאה באחד מתארי הכבוד של הליגה בה השתתפה, ודיווחים מעבר לים תיארו אותה כאחת המשתתפות הפופולריות בליגה. קימורה השתתפה, כאמור, בתוכנית הריאליטי "Terrace House", במסגרתה נכנסים רווקים ורווקות מרחבי יפן לבית סגור אחד, שמנוטר במצלמות. התוכנית, שמשודרת ביפן מאז 2012 ועלתה בנטפליקס לפני כשנתיים, הפכה בהדרגה ללהיט ויראלי זעיר וקנתה לה מעריצים רבים גם במדינות שאינן דוברות יפנית. "Terrace House" נודעת בכך שהמתמודדים בה אינם מתומרנים, ובמקום זאת מעודדים אותם באופן חיובי ליצור קשרים חברתיים חדשים.

אולם נראה שההצלחה והחשיפה של האנה גבו מחיר ברשתות החברתיות. ה-BBC דיווחו כי בשבועות האחרונים היא קיבלה מאות מסרי נאצה בטוויטר ובאינסטגרם, על אף שיצאה בעצמה בציוציה נגד בריונות ברשת. באחד מציוציה האחרונים של קימורה בטוויטר נכתב "אני לא רוצה יותר להיות בת אדם. אלה היו חיים, רציתי שיאהבו אותי. תודה לכולם, אני אוהבת אתכם. להתראות". בכיתוב לפוסט האחרון שלה באינסטגרם - בו הצטלמה עם החתול שלה - נכתב רק "להתראות".

קולגות מיפן ומחוצה לה נפרדו מקימורה, וביקשו בהודעות הפרידה שלהם למגר את תופעת הבריונות המקוונת. המתאבקת האמריקאית סו יונג, שעבדה עם קימורה, כתבה: "תמיד אוהב אותך ואתגעגע אלייך, חברתי. את האחות הקטנה שלי… לעולם לא אשכח אותך. יש כל כך הרבה שאני רוצה לומר… נשבר לי הלב". כתב הספורט אדם פצ'יטי, בעל התמחות בסיקור היאבקות, צייץ: "מותה של האנה קימורה הוא טרגדיה מוחלטת. אני מקווה שזו תהיה תזכורת לכך שלאינטראקציות ברשתות החבריות יכולות להיות השפעות רצינית על בריאותו הנפשית של כל אחד, לא משנה מי הוא. תהיו טובים. נוחי על משכבך בשלום".

מתמודדים עם מחשבות אובדניות? אל תהססו לפנות לעזרה ער"ן - עזרה ראשונה נפשית במספר הטלפון 1201

ניתן לפנות גם במייל דרך עמוד האינטרנט

או במסרון (SMS) למספר 0768844400