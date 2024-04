"זו לא המטרה של הסדרה": המלצות הצופים והשתפכות המבקרים עשו את שלהן, ובשבועיים האחרונים הפכה דרמת המתח הבריטית "אייל קטן" ("Baby Reindeer") לאחת הסדרות המדוברות ביותר שעלו בנטפליקס מאז תחילת 2024. אבל ההצלחה הזאת גם באה עם מחיר: יוצר וכוכב הסדרה, הקומיקאי ריצ'רד גאד, נאלץ להדוף בימים אלה את מעריצי הלהיט שמבוסס על סיפורו האישי - זאת בעקבות סכנה אפשרית לכמה מהאנשים בחייו, כשאחד מהם כבר נאלץ לפנות למשטרה.

ב"אייל קטן", המבוססת על מופע יחיד שגאד העלה בעבר, הקומיקאי מגלם גרסה סמי-בדיונית של עצמו בעודו מתמודד עם מעריצה אובססיבית בשם מרתה - שעם הזמן מסגלת לעצמה עוד ועוד התנהגויות המאפיינות סטוקרית. בנוסף, כפי שנחשף בהמשך הסדרה, גאד ממחיז גם תקיפה מינית שעבר בצעירותו על ידי גבר שאיתו ניהל קשרים מקצועיים בשם דריאן. ומאחר שהאירועים הללו מבוססים לטענת גאד על מקרים אמיתיים (בנטפליקס אף ציינו כי כל המיילים המופיעים בסדרה נכתבו על ידי "מרתה" המקורית), רבים מצופי "אייל קטן" החלו לחקור את חייו של גאד ולנסות לאתר את מקביליהם האמיתיים של מרתה ודריאן.

בעוד שהניסיונות לאמת את זהותה של מרתה המקורית מורכבים למדי, שכן מדובר באישה אנונימית שגאד השתדל להסוות כל פרט מזהה אודותיה, המקרה של דריאן אמור היה להיות פשוט יחסית: דמותו בסדרה היא של תסריטאי טלוויזיה שעבד עם גאד בשלב מסוים, ובשל כך ייתכן שזהותו מסתתרת ברזומה של מי מהם. חלק ממעריצי הסדרה אכן יצאו לתחקיר אינטרנטי בנושא - ובסופו החליטו, על דעת עצמם, שמדובר בתסריטאי והקומיקאי הבריטי שון פולי. רק שפולי הוא חבר קרוב של גאד בחיים האמיתיים, ולדבריו הוא הפך קורבן לתגובות קשות, ושגויות, ברשת.

המתקפה האינטרנטית על פולי, שהלכה והתגברה לאורך הימים האחרונים, לא הותירה לו ברירה - ואתמול (ג') פרסם התסריטאי ציוץ ב-X (לשעבר טוויטר) ובו עדכן את עוקביו ש"המשטרה עודכנה וחוקרת את כל הפוסטים המשמיצים, הפוגעניים והמאיימים נגדי". עוד קודם לכן, כשגולשים הציגו "ראיה" בדמות החלטה של פולי לעזוב תפקיד רשמי שמילא ימים ספורים קודם לכן, גם גאד נאלץ לצאת להגנתו ולהוריד את גובה הלהבות: "היי כולם, אנשים שאני אוהב, שעבדתי איתם ושאני מעריץ (כולל שון פולי) נקלעים שלא כהוגן לספוקלציות", כתב הקומיקאי בסטורי שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, "בבקשה אל תנהלו ספקולציות על הזהות של מי מהאנשים האמיתיים. זו לא המטרה של הסדרה".

Police have been informed and are investigating all defamatory abusive and threatening posts against me. — sean foley (@SeanFoleyJ) April 23, 2024

pic.twitter.com/6LDuNcXVBu — sean foley (@SeanFoleyJ) April 23, 2024