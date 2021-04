אופרה ווינפרי מומחית בעבודתה כמראיינת: בדרכה הייחודית, היא גורמת לאנשים לקלף מעליהם את השכבות ולהציג לעולם את החלקים הכי פגיעים שלהם, ממש כמו שעשתה בריאיון המדובר שנערך ממש לאחרונה עם הנסיך הארי ומייגן מרקל. כעת, היא קמה באופן זמני מכס המראיינת והתיישבה דווקא בכס המרואיינת, ושיתפה בכמה פרטים עגומים אודות ילדותה. בהצצה קצרה מתוך הריאיון החדש שלה לתוכנית של ד"ר אוז, חשפה מנחת הטלוויזיה המצליחה סיפור על רגע טראומתי מעברה.

לדבריה, "סבתא שלי ואני ישנו יחד במיטה. סבא שלי היה בחדר שנמצא בצידו השני של הקיר. לילה אחד, באמצע הלילה, הוא קם מהמיטה ונכנס לחדר שלנו. ואני מתעוררת, והיידים שלו סביב הצוואר של סבתא שלי, והיא צורחת". היא המשיכה וסיפרה כי "היא הצליחה לדחוק אותו ממנה ולעבור מעליו. הוא נפל. היא עברה מעליו ורצה אל הדלת הראשית. אני רצתי מחוץ למיטה יחד איתה. יש חושך מצרים באמצע הלילה במיסיסיפי הכפרית. היא יצאה למרפסת והתחילה לצעוק, 'הנרי, הנרי'. היה שם איש מבוגר שגר בהמשך הרחוב שאנחנו קוראים לו בן הדוד הנרי, הוא היה עיוור".

כשפירטה אודות הלילה הקשה ההוא, החלה ווינפרי להתרגש. לדבריה, זו הייתה הפעם הראשונה בה היא חשפה את הסיפור הזה בפני העולם. "בן הדוד הנרי הגיע באמצע הלילה ועזר לסבתא שלי להרים את סבא שלי מהרצפה. אחרי זה, סבתא הניחה כסא מתחת לידית הדלת וכמה פחים סביב הכסא. וככה ישנו כל לילה - תמיד ישנתי איתה, מקשיבה לפחים. מקשיבה למה שקורה אם ידית הדלת תזוז".

את הריאיון המדובר, העניקה ווינפרי לשם קידום ספרה החדש אותו פרסמה יחד עם המומחה למדעי המוח ד"ר ברוס פרי. הספר,"What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing", עוסק בצורה נרחבת בטיפול בטראומה. השניים מביאים יחדיו את הניסיון והמומחיות שלהם, כל אחד בתחומו, במדריך מועיל ואינפורמטיבי המציע תובנות חשובות על פוסט טראומה, קשרים טראומתיים וסטרס. בפוסט שפרסמה בחשבון האינטסגרם שלה למען קידום הספר, כתבה ווינפרי: "רובנו חווינו רמות שונות של טראומה שהשפיעו על איך שאנחנו מתנהלים ומנהלים אינטראקציות בעולם. אנחנו מקווים שדרך העמודים בספר, אנחנו עוזרים לאנשים לחוש אמפתיה כלפי עצמם וכלפי אחרים".

