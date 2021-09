נטפליקס ערכה אתמול (שבת) אירוע וירטואלי תחת הכותרת "טודום" - ניסיון מילולי לחקות את הצליל שנשמע עם פתיחת האתר. באירוע הווירטואלי הכריזה ענקית הסטרימינג על הסדרות והסרטים הגדולים ואהובים שלה ועל תאריך היציאה. עשינו סדר בכל ההכרזות החשובות מהאירוע:

טייגר קינג - עונה 2

הסדרה שמהווה את אחד הסמלים המובהקים של הסגר הראשון, עושה קמבאק וחוזרת לעונה שנייה - כך הודיעו בנטפליקס מוקדם יותר השבוע. הסדרה, העוקבת אחרי ניהולו של ג'ו אקזוטיק את פארק החיות שלו, שם הוא מגדל נמרים וחתולים גדולים. בינואר 2020 הוא נידון ל-22 שנות מאסר בגין ניסיון להרוג את קרול בסקין, מנכ"לית עמותת "Big Cat Rescue". על פי הערכות שונות בחו"ל, יותר מ-34 מיליון איש צפו בסדרה בעשרת הימים הראשונים לשחרורה, כך שאין פלא שרגע אחרי ההודעה על העונה החדשה הוכרז גם התאריך וטריילר רשמי ראשון - תתארגנו על בידוד לקראת 17 בנובמבר.

תאריך עלייה: 17 בנובמבר 2021

אמילי בפריז - עונה 2

הנופים של פריז, בתי קפה בשדרה ואופנה עלית: כולנו חיכינו לעלייה על העונה השנייה של "אמילי בפריז". בעונה הראשונה מקבלת אמילי, העובדת בחברת שיווק, הזדמנות חלומית לעבור לפריז במפתיע. שם היא מנסה להסתדר עם בוסית שלא מרפה ממנה, למצוא חברים חדשים וגם, כמובן, להסתבך בסיפורי אהבה. העונה החדשה כנראה תמשיך לספק את כל אלו ועוד, כבר בדצמבר הקרוב.

תאריך עלייה: 22 בדצמבר 2021

קוברה קאי - עונה 4

ילדי שנות ה-80 וה-90 הצביעו ברגליים: הסדרה "קוברה קאי", שהיא המשך ישיר לסרטי "קראטה קיד" תחודש לעונה רביעית וחמישית. הסדרה שהתחילה כסדרת רשת ביוטיוב ועברה לנטפליקס, מתרחשת 34 שנים אחרי מועד הסרט הראשון בסדרה, ומחזירה לחיינו את כל הדמויות האהובות. אתם יכולים לשלוף מהמחסן את סרטי הראש, העונה הרביעית תגיע כבר בדצמבר הקרוב, ואילו לעונה החמישית עדיין אין תאריך.

תאריך עלייה: 31 בדצמבר 2021

"דברים מוזרים" - עונה 4

שנתיים עברו מאז יצאה העונה ה-3 של דברים מוזרים, זמן רב במונחי נטפליקס, בהתחשב בהצלחה הפנומנלית של הסדרה - בעונתה הראשונה צפו יותר מ-14 מיליון איש. בכל עונה חוקרים חברי הסדרה אחר אירוע משונה אחר, בסדרה שמוגדרת מסתורין בדיוני. צילומי העונה הרביעית נדחו בשל הקורונה, כעת מכריזים בנטפליקס כי היא צפויה לעלות במהלך שנה הבאה, ואף שחררה טריילר נוסף לעונה.

תאריך עלייה: במהלך 2022

"ברידג'רטון" - עונה 2

הסדרה הנצפית ביותר בכל הזמנים, עם יותר מ-82 מיליון משקי בית שצפו בסדרה של היוצרת שונדה ריימס, חוזרת לעונה שנייה. הדרמה התקופתית מתמקדת במשפחת ברידג'רטון וביתם הבכורה, דפני, המחפשת שידוך הולם, במהלכו היא מכירה את סיימון באסט, שהפך לאהוב הבנות גם מחוץ לסדרה. ההודעה על העונה הנוספת יצאה כבר מזמן, אך מאז לא שמענו פרטים נוספים אודותיה - והנה, טריילר ראשון לעונה שתעלה במהלך השנה הבאה.

תאריך עלייה: במהלך 2022

הדוקו על קניה ווסט

בנוסף לכל הסדרות המצופות, נטפליקס הודיעה גם על כמה סרטים שיעלו בקרוב. אחד מהם הוא הסרט התיעודי על הזמר קניה ווסט "Jeen-yuhs". הסרט עוקב אחרי הקריירה של ווסט במהלך 20 השנה האחרונות וצולם במהלך שני העשורים האחרונים, כך מבטיח הטריילר. הזמר עבר כמה סערות רציניות בשנים האחרונות - ההתמודדות לנשיאות, הפרידה מקים קרדשיאן וכמה אלבומים מאוד מצליחים בדרך - הכל בסרט החדש.

תאריך עלייה: במהלך 2022

המכשף, וויצ'ר - עונה 2

הסדרה "המכשף" האורכה לעונה שנייה עוד בטרם יצא אפילו פרק אחד. הסדרה העוקבת אחר צייד המפלצות גראלט מריוויה בניסיונו להסתדר בעולם המרושע. חלק מכבד מהאירוע בשבת הוקדש לסדרה, שהורחבה ליקום קולנועי המבוסס על סדרת הספרים בעלת אותו השם. באוגוסט כבר יצא סרט הספין-אוף הראשונה, סרט האנימה "The Witcher: Nightmare of the Wolf", ובאירוע הודיעו על סדרת בת נוספת שתעלה בהמשך : "The Witcher: Blood Origin".

תאריך עלייה: העונה ה-2 תעלה ב-17 בדצמבר





הכתר - עונה 5

אחרי שגרפה שלל פרסים בטקס האמי היוקרתי - כולל עבוד סדרת הדרמה הטובה ביותר על עונתה הרביעית, מודיעים בנטפליקס על חידוש הסדרה לשתי עונות נוספות שיתחילו מעגל שלישי, ואחרון, של שינוי קאסט. הסדרה עוקבת אחרי כהונתה של אליזבת השנייה כמלכת אנגליה - בעונה הראשונה היא עולה לשלטון, עונה 5 צפויה להתמקד בשנות ה-90 והעונה השישית והאחרונה תסתיים בחגיגות ה-50 לשלטונה של אליזבת. השבוע הוכרז כי השחקן הישראלי סלים דאו ישתתף בשתי העונות האחרונות בתור מוחמד פאייד, אביו של מי שהיה בן הזוג של דיאנה.

תאריך עלייה: 5 תעלה בנובמבר 2022

The Crown’s new Queen, Imelda Staunton, just revealed in #TUDUM that Season 5 will premiere in November 2022. pic.twitter.com/IYknWn8Qhi — Netflix (@netflix) September 25, 2021