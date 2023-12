"ארץ נהדרת" עושה זאת שוב: ככל שהימים עוברים מאז 7 באוקטובר, נחשפות עוד ועוד עדויות לאלימות המינית הקשה שהופעלה נגד נשים. ובעוד שארגונים רבים בישראל קוראים לעולם לגנות את הפשעים החמורים שנעשו נגד האנושות, נראה שבינתיים יש גורמים שממעיטים בחומרת המעשים הנתעבים של החמאס.

אתמול (שלישי), אחרי שורת מערכוני הסברה ויראליים, בחרו ב"ארץ נהדרת" (קשת 12) לשים על המוקד את התגובה הצוננת של ארגון הנשים של האו"ם לעדויות הקשות בנוגע לאלימות מינית נגד נשים. במערכון הביקורתי של תוכנית הסאטירה, מוצגת כביכול החקירה שהבטיח האו''ם בנושא, כשמול הנציגות המתרגשות (שני כהן וליאת הר לב) שמכריזות: "אני מאמינה לך", יושב מחבל חמאס. "אנחנו מבינות שקשה לך לדבר על הדברים, אבל חשוב שכל העולם ידע מה קרה", מסבירה אחת הנציגות, כשמחבל החמאס משיב לה: "אנסנו הרבה נשים".

המערכון ממשיך בכך שהנציגות מתייעצות ומחליטות ביניהן כי המעשים של המחבלים ייקראו מעתה: "אונס-נגדות, אקט לגיטימי של התנגדות שחל רק על נשים יהודיות". שוב בעזרת מערכון סאטירי ונוקב, מצליחה התוכנית להעלות לסדר היום נושא חשוב ומאבק ממושך להכרה בפשעי המלחמה הקשים שלא זוכים לגינוי מספק מצד העולם.

מגישת המהדורה המרכזית של חדשות 12, יונית לוי, שיתפה את המערכון בעמוד הטוויטר שלה וציטטה באנגלית מתוך הקטע: "זו המילה שלך נגד המילה שלהם", השיתוף המדובר צובר תאוצה מאז השידור, עם מאות אלפי צפיות - וגם שגריר ישראל באו"ם, גלעד ארדן, שיתף את המערכון וכתב: "כשהחיים באו"ם גרועים מהסאטירה".

"It’s your word against their word"@Eretz_Nehederet, Israel’s top satire show, on @UN_Women’s belated response to October 7th @mulisegev pic.twitter.com/Rw71jOwfX2 — Yonit Levi (@LeviYonit) December 5, 2023

When real life in the UN is worse than satire.@eretz_nehederet@UN_women



Watch and retweet >> pic.twitter.com/0ueGVApK2t — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) December 5, 2023